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Metaplex ፕሮቶኮል በኖቬምበር 2024 ሪከርድ ሰባሪ የፕሮቶኮል ክፍያዎችን አሳክቷል።@chainwire
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Metaplex ፕሮቶኮል በኖቬምበር 2024 ሪከርድ ሰባሪ የፕሮቶኮል ክፍያዎችን አሳክቷል።

Chainwire3m2024/12/05
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

Metaplex፣ በሶላና ላይ እያንዳንዱን ቶከን፣ memecoin እና NFT ለመፍጠር ጥቅም ላይ የዋለው ፕሮቶኮል በህዳር ወር ሪከርድ ሰባሪ የፕሮቶኮል ክፍያዎችን ተመልክቷል። በ Solana Token ውስጥ መነሳት የፕሮቶኮል እድገትን ያንቀሳቅሳል።
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ካይማን ደሴቶች፣ ካይማን ደሴቶች፣ ታኅሣሥ 4፣ 2024/Chainwire/--ሜታፕሌክስ፣ በሶላና ላይ እያንዳንዱን ቶከን፣ memecoin እና NFT ለመፍጠር ጥቅም ላይ የዋለው የብሎክቼይን ፕሮቶኮል በኖቬምበር ላይ ሪከርድ ሰባሪ የፕሮቶኮል ክፍያዎችን አይቷል፣ ይህም በዲጂታል ንብረት መጨመር ምክንያት ተቀስቅሷል። በሶላና ላይ ፍጥረት.

በ Solana Token ውስጥ መነሳት የፕሮቶኮል እድገትን ያንቀሳቅሳል

በሶላና ላይ ከሁሉም የቶከን ፈጠራዎች በስተጀርባ ያለው ፕሮቶኮል እንደመሆኑ፣ Metaplex በሶላና አውታረመረብ ላይ ባለው ያልተለመደ የዲጂታል ንብረት ፈጠራ ቀዳሚ ተጠቃሚ ሆኖ ብቅ ብሏል።

ይህ ገላጭ የእንቅስቃሴ ደረጃ፣ ከ memecoins እስከ AI tokens እና NFTs ሁሉንም ነገር የሚያጠቃልለው ለMetaplex የፕሮቶኮል ክፍያዎች በቀጥታ አስተዋፅኦ ያደርጋል። ይህ የጨመረው የፕሮቶኮል ክፍያ ማመንጨት ለMetaplex DAO ሪከርድ ሰባሪ $MPLX ማስመሰያ ግዢዎችን ፈንድቷል።

ከሰኔ 2024 ጀምሮ፣ ከወሩ በፊት ከነበሩት የፕሮቶኮል ክፍያዎች 50% እና ከታሪካዊ ክፍያዎች የተወሰነው የ$MPLX ማስመሰያ ግዢዎችን ለDAO መዋጮ ለመስጠት ተመድበዋል።


እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 2024፣ ይህ በ12k SOL ዋጋ የ$MPLX ግዢዎች አብቅቷል - አሁን ባለው ዋጋ በግምት 3 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት ሲሆን ይህም ከወር በላይ 58% ጭማሪ አሳይቷል እና እስከ ዛሬ ትልቁን ወርሃዊ የ$MPLX ማስመሰያ ግዢዎችን ያሳያል።


በዚህ ግስጋሴ ላይ በመገንባት የሜታፕሌክስ የኖቬምበር ፕሮቶኮል ክፍያዎች የምንጊዜም ከፍተኛ የ 3.5 ሚሊዮን ዶላር ጨምረዋል፣ ይህም በታህሳስ ወር ለ$MPLX ግዢዎች የበለጠ ትልቅ ድልድል ለማድረግ ደረጃውን አስቀምጧል።

በኖቬምበር ውስጥ የሜታፕሌክስ ፕሮቶኮል መለኪያዎችን መዝገብ-ሰበር

የኖቬምበር ፕሮቶኮል እንቅስቃሴ ቀዳሚ መዝገቦችን በበርካታ ልኬቶች ሰብሯል፡-

  • ሜታፕሌክስ በ1.4M አዳዲስ ቶከኖች በፈንገስ ቶከን ፍጥረት ላይ ያልተለመደ እድገት አሳይቷል - ይህም በጥቅምት 2024 ካለፈው የምንጊዜም ከፍተኛው ጋር ሲነፃፀር የ56 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል። ይህ በዋነኛነት እንደ Pump.fun ባሉ መድረኮች ላይ በmemecoin እንቅስቃሴ የሚመራ ከተፈጠሩት ሁሉም Token ሜታዳታ ንብረቶች 94% ይወክላል።
  • ሜታፕሌክስ ኮር፣ ቀጣዩ ትውልድ NFT ስታንዳርድ፣ ከፍተኛ የሆነ አዲስ ከፍተኛ 354k ንብረቶች በተፈጠረ፣ በደረጃው በተለዋዋጭ ዲዛይን ምክንያት በተስፋፉ የአጠቃቀም ጉዳዮች ተንቀሳቅሷል።
  • ከሜታፕሌክስ ፕሮቶኮል ጋር የሚገናኙት ልዩ የኪስ ቦርሳዎች ብዛት 879k ሲደርስ የተጠቃሚ የተሳትፎ መለኪያዎች ጨምረዋል - ከጥቅምት ወር 34 በመቶ ጭማሪ እና አዲስ የምንጊዜም ከፍተኛ። የፕሮቶኮሉ አጠቃላይ ሰብሳቢ መሰረት ወደ 60 ሚሊዮን የሚጠጉ ልዩ የኪስ ቦርሳዎች ተዘርግቷል፣ በህዳር ወር ብቻ ከ860k በላይ አድጓል።

ስለ ሜታፕሌክስ ፕሮቶኮል

ሜታፕሌክስ ዲጂታል ንብረቶችን የሚጠቀሙ ያልተማከለ አፕሊኬሽኖችን ለመገንባት ለገንቢዎች እና ፈጣሪዎች መሳሪያዎችን እና ፕሮግራሞችን በማቅረብ በሶላና እና SVM ላይ መሪ ያልተማከለ ፕሮቶኮል ነው። እያደገ በመጣው የተጠቃሚ መሰረት እና ለፈጠራ ባለው ቁርጠኝነት ሜታፕሌክስ ቀጣዩን ያልተማከለ የፋይናንስ እና የንግድ ማዕበል ኃይል እየሰጠ ነው።

ስለ ሜታፕሌክስ ፋውንዴሽን

የሜታፕሌክስ ፋውንዴሽን የሜታፕሌክስ ፕሮቶኮልን እድገት እና እድገትን ለመደገፍ የቆመ የካይማን ደሴቶች ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው። ክፍት ምንጭ መሳሪያዎችን እና ግብዓቶችን በማቅረብ፣ ፋውንዴሽኑ በመላው ዓለም ገንቢዎች፣ ፈጣሪዎች እና ተጠቃሚዎች ያልተማከለ እና ባካተተ ዲጂታል ኢኮኖሚ ውስጥ እንዲሳተፉ ስልጣን ይሰጣል።


ድህረገፅ፥ https://www.metaplex.com/

X፡ https://x.com/metaplex

አለመግባባት፡- https://discord.com/invite/6FaDSP2zms

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ዳንኤል

ፎርጅድ

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ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይወቁ እዚህ







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