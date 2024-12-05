Metaplex ፕሮቶኮል በኖቬምበር 2024 ሪከርድ ሰባሪ የፕሮቶኮል ክፍያዎችን አሳክቷል።

ካይማን ደሴቶች፣ ካይማን ደሴቶች፣ ታኅሣሥ 4፣ 2024/Chainwire/--ሜታፕሌክስ፣ በሶላና ላይ እያንዳንዱን ቶከን፣ memecoin እና NFT ለመፍጠር ጥቅም ላይ የዋለው የብሎክቼይን ፕሮቶኮል በኖቬምበር ላይ ሪከርድ ሰባሪ የፕሮቶኮል ክፍያዎችን አይቷል፣ ይህም በዲጂታል ንብረት መጨመር ምክንያት ተቀስቅሷል። በሶላና ላይ ፍጥረት.
በሶላና ላይ ከሁሉም የቶከን ፈጠራዎች በስተጀርባ ያለው ፕሮቶኮል እንደመሆኑ፣ Metaplex በሶላና አውታረመረብ ላይ ባለው ያልተለመደ የዲጂታል ንብረት ፈጠራ ቀዳሚ ተጠቃሚ ሆኖ ብቅ ብሏል።
ይህ ገላጭ የእንቅስቃሴ ደረጃ፣ ከ memecoins እስከ AI tokens እና NFTs ሁሉንም ነገር የሚያጠቃልለው ለMetaplex የፕሮቶኮል ክፍያዎች በቀጥታ አስተዋፅኦ ያደርጋል። ይህ የጨመረው የፕሮቶኮል ክፍያ ማመንጨት ለMetaplex DAO ሪከርድ ሰባሪ $MPLX ማስመሰያ ግዢዎችን ፈንድቷል።
ከሰኔ 2024 ጀምሮ፣ ከወሩ በፊት ከነበሩት የፕሮቶኮል ክፍያዎች 50% እና ከታሪካዊ ክፍያዎች የተወሰነው የ$MPLX ማስመሰያ ግዢዎችን ለDAO መዋጮ ለመስጠት ተመድበዋል።
እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 2024፣ ይህ በ12k SOL ዋጋ የ$MPLX ግዢዎች አብቅቷል - አሁን ባለው ዋጋ በግምት 3 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት ሲሆን ይህም ከወር በላይ 58% ጭማሪ አሳይቷል እና እስከ ዛሬ ትልቁን ወርሃዊ የ$MPLX ማስመሰያ ግዢዎችን ያሳያል።
በዚህ ግስጋሴ ላይ በመገንባት የሜታፕሌክስ የኖቬምበር ፕሮቶኮል ክፍያዎች የምንጊዜም ከፍተኛ የ 3.5 ሚሊዮን ዶላር ጨምረዋል፣ ይህም በታህሳስ ወር ለ$MPLX ግዢዎች የበለጠ ትልቅ ድልድል ለማድረግ ደረጃውን አስቀምጧል።
የኖቬምበር ፕሮቶኮል እንቅስቃሴ ቀዳሚ መዝገቦችን በበርካታ ልኬቶች ሰብሯል፡-
የሜታፕሌክስ ፋውንዴሽን የሜታፕሌክስ ፕሮቶኮልን እድገት እና እድገትን ለመደገፍ የቆመ የካይማን ደሴቶች ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው። ክፍት ምንጭ መሳሪያዎችን እና ግብዓቶችን በማቅረብ፣ ፋውንዴሽኑ በመላው ዓለም ገንቢዎች፣ ፈጣሪዎች እና ተጠቃሚዎች ያልተማከለ እና ባካተተ ዲጂታል ኢኮኖሚ ውስጥ እንዲሳተፉ ስልጣን ይሰጣል።
ድህረገፅ፥
አለመግባባት፡-
ግብይት
ዳንኤል
ፎርጅድ
ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይወቁ