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بروتوكول ميتابليكس يحقق رسوم بروتوكول قياسية في نوفمبر 2024بواسطة@chainwire
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بروتوكول ميتابليكس يحقق رسوم بروتوكول قياسية في نوفمبر 2024

بواسطة Chainwire3m2024/12/05
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طويل جدا؛ ليقرأ

شهد بروتوكول Metaplex، المستخدم لإنشاء كل رمز وميم كوين وNFT تقريبًا على Solana، رسوم بروتوكول قياسية في نوفمبر. ارتفاع إنشاء رمز Solana يدفع نموًا قياسيًا للبروتوكول.
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جزر كايمان، جزر كايمان، 4 ديسمبر 2024/تشين واير/--شهدت Metaplex، بروتوكول blockchain المستخدم لإنشاء كل رمز مميز وميم كوين وNFT تقريبًا على Solana، رسوم بروتوكول قياسية في نوفمبر، مدفوعة بزيادة في إنشاء الأصول الرقمية على Solana.

ارتفاع في إنشاء رمز Solana يدفع نمو البروتوكول القياسي

وباعتبارها البروتوكول الذي يقف وراء إنشاء جميع الرموز تقريبًا على Solana، فقد برز Metaplex كمستفيد أساسي من الارتفاع غير العادي في إنشاء الأصول الرقمية على شبكة Solana.

يساهم هذا المستوى المتزايد من النشاط، الذي يشمل كل شيء من memecoins إلى رموز الذكاء الاصطناعي ورموز NFTs، بشكل مباشر في رسوم بروتوكول Metaplex. وقد أدى هذا النمو في توليد رسوم البروتوكول بدوره إلى تمويل عمليات شراء رمز $MPLX القياسية لـ Metaplex DAO.

منذ يونيو 2024، تم تخصيص 50% من رسوم بروتوكول الشهر السابق وجزء من الرسوم التاريخية لتمويل عمليات شراء رمز $MPLX للمساهمة في DAO.


في نوفمبر 2024، بلغ هذا ذروته في عمليات شراء بقيمة 12 ألف SOL من $MPLX - أي ما يعادل حوالي 3 ملايين دولار بالأسعار الحالية، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 58٪ على أساس شهري ويشير إلى أكبر عمليات شراء شهرية لرموز $MPLX حتى الآن.


وبناءً على هذا الزخم، وصلت رسوم بروتوكول Metaplex في نوفمبر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.5 مليون دولار، مما مهد الطريق لتخصيصات أكبر لعمليات شراء MPLX في ديسمبر.

مقاييس بروتوكول ميتابليكس القياسية في نوفمبر

حطم نشاط البروتوكول في شهر نوفمبر الأرقام القياسية السابقة عبر العديد من المقاييس:

  • شهدت Metaplex نموًا غير عادي في إنشاء الرموز القابلة للاستبدال، مع سك 1.4 مليون رمز جديد - مما يمثل زيادة بنسبة 56٪ على أساس شهري مقارنة بأعلى مستوى سابق على الإطلاق في أكتوبر 2024 ورقم قياسي شهري جديد. يمثل هذا 94٪ من جميع أصول بيانات التعريف الرمزية التي تم إنشاؤها، مدفوعة في المقام الأول بنشاط memecoin على منصات مثل Pump.fun.
  • أظهر Metaplex Core، الجيل التالي من معيار NFT، اعتمادًا كبيرًا مع تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 354 ألف أصل تم إنشاؤها، مدفوعًا بحالات الاستخدام الموسعة التي أصبحت ممكنة بفضل التصميم المرن للمعيار.
  • ارتفعت مقاييس تفاعل المستخدمين مع وصول عدد المحافظ الفريدة المتفاعلة مع بروتوكول Metaplex إلى 879 ألفًا - بزيادة 34% عن أكتوبر وأعلى مستوى على الإطلاق. توسعت قاعدة جامعي البروتوكول الإجمالية إلى ما يقرب من 60 مليون محفظة فريدة، حيث نمت بأكثر من 860 ألفًا في نوفمبر وحده.

حول بروتوكول ميتابليكس

ميتابليكس Metaplex هو البروتوكول اللامركزي الرائد على Solana وSVM، حيث يوفر الأدوات والبرامج للمطورين والمبدعين لبناء تطبيقات لامركزية تستخدم الأصول الرقمية. مع قاعدة مستخدمين متنامية والتزام بالابتكار، تعمل Metaplex على تمكين الموجة التالية من التمويل والتجارة اللامركزية.

نبذة عن مؤسسة ميتابليكس

مؤسسة ميتابليكس هي منظمة غير ربحية في جزر كايمان مخصصة لدعم تطوير ونمو بروتوكول ميتابليكس. من خلال توفير أدوات وموارد مفتوحة المصدر، تعمل المؤسسة على تمكين المطورين والمبدعين والمستخدمين في جميع أنحاء العالم من المشاركة في اقتصاد رقمي لامركزي وشامل.


موقع إلكتروني: https://www.metaplex.com/

س: https://x.com/metaplex

الخلاف: https://discord.com/invite/6FaDSP2zms

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