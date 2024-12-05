بروتوكول ميتابليكس يحقق رسوم بروتوكول قياسية في نوفمبر 2024

جزر كايمان، جزر كايمان، 4 ديسمبر 2024/تشين واير/--شهدت Metaplex، بروتوكول blockchain المستخدم لإنشاء كل رمز مميز وميم كوين وNFT تقريبًا على Solana، رسوم بروتوكول قياسية في نوفمبر، مدفوعة بزيادة في إنشاء الأصول الرقمية على Solana.
وباعتبارها البروتوكول الذي يقف وراء إنشاء جميع الرموز تقريبًا على Solana، فقد برز Metaplex كمستفيد أساسي من الارتفاع غير العادي في إنشاء الأصول الرقمية على شبكة Solana.
يساهم هذا المستوى المتزايد من النشاط، الذي يشمل كل شيء من memecoins إلى رموز الذكاء الاصطناعي ورموز NFTs، بشكل مباشر في رسوم بروتوكول Metaplex. وقد أدى هذا النمو في توليد رسوم البروتوكول بدوره إلى تمويل عمليات شراء رمز $MPLX القياسية لـ Metaplex DAO.
منذ يونيو 2024، تم تخصيص 50% من رسوم بروتوكول الشهر السابق وجزء من الرسوم التاريخية لتمويل عمليات شراء رمز $MPLX للمساهمة في DAO.
في نوفمبر 2024، بلغ هذا ذروته في عمليات شراء بقيمة 12 ألف SOL من $MPLX - أي ما يعادل حوالي 3 ملايين دولار بالأسعار الحالية، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 58٪ على أساس شهري ويشير إلى أكبر عمليات شراء شهرية لرموز $MPLX حتى الآن.
وبناءً على هذا الزخم، وصلت رسوم بروتوكول Metaplex في نوفمبر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.5 مليون دولار، مما مهد الطريق لتخصيصات أكبر لعمليات شراء MPLX في ديسمبر.
حطم نشاط البروتوكول في شهر نوفمبر الأرقام القياسية السابقة عبر العديد من المقاييس:
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تم توزيع هذه القصة كإصدار من Chainwire ضمن برنامج التدوين التجاري التابع لـ HackerNoon. تعرف على المزيد حول البرنامج