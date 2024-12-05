ReadWrite
paint-brush
У листопаді 2024 року протокол Metaplex досяг рекордних зборів за протоколза@chainwire
136 показання

У листопаді 2024 року протокол Metaplex досяг рекордних зборів за протокол

за Chainwire3m2024/12/05
Read on Terminal Reader
tldt arrow
en-flagENbn-flagBNes-flagESja-flagJArw-flagRWhr-flagHRth-flagTHxh-flagXHel-flagELuk-flagUKar-flagARam-flagAMms-flagMS
UK

Надто довго; Читати

Metaplex, протокол, який використовується для створення практично всіх токенів, мемкойнів і NFT на Solana, зафіксував рекордні комісії за протокол у листопаді. Зростання кількості створення токенів Solana сприяє рекордному зростанню кількості протоколів.
featured image - У листопаді 2024 року протокол Metaplex досяг рекордних зборів за протокол
Chainwire HackerNoon profile picture
0-item

КАЙМАНОВІ ОСТРОВИ, Кайманові острови, 4 грудня 2024 р./Chainwire/--Metaplex, протокол блокчейну, який використовується для створення практично всіх токенів, мемкойнів і NFT на Solana, зафіксував рекордні комісії за протокол у листопаді, викликані сплеском цифрових активів створення на Solana.

Зростання кількості створення токенів Solana сприяє рекордному зростанню кількості протоколів

Як протокол, що лежить в основі створення практично всіх токенів у Solana, Metaplex став основним бенефіціаром надзвичайного сплеску створення цифрових активів у мережі Solana.

Цей експоненціальний рівень активності, що охоплює все: від мемкойнів до токенів ШІ та NFT, безпосередньо впливає на комісію Metaplex за протокол. Це збільшення плати за протокол, у свою чергу, фінансувало рекордні покупки токенів $MPLX для Metaplex DAO.

З червня 2024 року 50% комісії за протокол попереднього місяця та частина історичних комісій були виділені на фінансування покупок токенів $MPLX для внеску в DAO.


У листопаді 2024 року це завершилося покупками MPLX на суму 12 тис. SOL, що еквівалентно приблизно 3 мільйонам доларів США за поточними цінами, що означає значне збільшення на 58% порівняно з попереднім місяцем і означає найбільшу місячну покупку токенів $MPLX на сьогодні.


Розвиваючи цей імпульс, комісія Metaplex за протоколи в листопаді досягла історичного максимуму в 3,5 мільйона доларів США, створюючи основу для ще більших асигнувань на покупки MPLX у грудні.

Рекордні показники протоколу Metaplex у листопаді

Активність протоколу в листопаді побила попередні рекорди за кількома показниками:

  • Metaplex спостерігав надзвичайне зростання у створенні взаємозамінних токенів: було викарбувано 1,4 мільйона нових токенів, що означає зростання на 56% порівняно з попереднім місяцем порівняно з попереднім історичним максимумом у жовтні 2024 року та новим місячним рекордом. Це становить 94% усіх створених активів метаданих токенів, головним чином завдяки активності memecoin на таких платформах, як Pump.fun.
  • Metaplex Core, стандарт NFT наступного покоління, продемонстрував значне впровадження з новим історичним рекордом у 354 тисячі створених активів завдяки розширеному використанню, яке стало можливим завдяки гнучкому дизайну стандарту.
  • Показники залученості користувачів зросли, оскільки кількість унікальних гаманців, які взаємодіють із протоколом Metaplex, досягла 879 тис. Це на 34% більше, ніж у жовтні, і новий рекорд за весь час. Загальна база колекціонерів протоколу розширилася до майже 60 мільйонів унікальних гаманців, збільшившись більш ніж на 860 тисяч тільки в листопаді.

Про протокол Metaplex

Метаплекс це провідний децентралізований протокол для Solana та SVM, який надає інструменти та програми для розробників і творців для створення децентралізованих програм, які використовують цифрові активи. Завдяки зростаючій базі користувачів і прихильності до інновацій, Metaplex розширює можливості наступної хвилі децентралізованих фінансів і торгівлі.

Про Фонд Метаплекс

Metaplex Foundation — це некомерційна організація Кайманових островів, яка займається підтримкою розвитку та розвитку протоколу Metaplex. Надаючи інструменти та ресурси з відкритим кодом, Фонд дає змогу розробникам, творцям і користувачам у всьому світі брати участь у децентралізованій та інклюзивній цифровій економіці.


сайт: https://www.metaplex.com/

X: https://x.com/metaplex

Розбрат: https://discord.com/invite/6FaDSP2zms

контакт

Маркетинг

Ден

Forgd

[email protected]

Ця історія була розповсюджена як реліз компанією Chainwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму тут







Spacecoin
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

Chainwire HackerNoon profile picture
Chainwire@chainwire
The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.
Read my stories

ПОВІСИТИ БИРКИ

purcat-imgweb3 #web3 #metaplex #chainwire #press-release #memecoins #blockchain-development #crypto-exchange #good-company

ЦЯ СТАТТЯ БУЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В...

Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

ПОВ’ЯЗАНІ ІСТОРІЇ

Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas