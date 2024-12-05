У листопаді 2024 року протокол Metaplex досяг рекордних зборів за протокол

КАЙМАНОВІ ОСТРОВИ, Кайманові острови, 4 грудня 2024 р./Chainwire/--Metaplex, протокол блокчейну, який використовується для створення практично всіх токенів, мемкойнів і NFT на Solana, зафіксував рекордні комісії за протокол у листопаді, викликані сплеском цифрових активів створення на Solana.
Як протокол, що лежить в основі створення практично всіх токенів у Solana, Metaplex став основним бенефіціаром надзвичайного сплеску створення цифрових активів у мережі Solana.
Цей експоненціальний рівень активності, що охоплює все: від мемкойнів до токенів ШІ та NFT, безпосередньо впливає на комісію Metaplex за протокол. Це збільшення плати за протокол, у свою чергу, фінансувало рекордні покупки токенів $MPLX для Metaplex DAO.
З червня 2024 року 50% комісії за протокол попереднього місяця та частина історичних комісій були виділені на фінансування покупок токенів $MPLX для внеску в DAO.
У листопаді 2024 року це завершилося покупками MPLX на суму 12 тис. SOL, що еквівалентно приблизно 3 мільйонам доларів США за поточними цінами, що означає значне збільшення на 58% порівняно з попереднім місяцем і означає найбільшу місячну покупку токенів $MPLX на сьогодні.
Розвиваючи цей імпульс, комісія Metaplex за протоколи в листопаді досягла історичного максимуму в 3,5 мільйона доларів США, створюючи основу для ще більших асигнувань на покупки MPLX у грудні.
Активність протоколу в листопаді побила попередні рекорди за кількома показниками:
Metaplex Foundation — це некомерційна організація Кайманових островів, яка займається підтримкою розвитку та розвитку протоколу Metaplex. Надаючи інструменти та ресурси з відкритим кодом, Фонд дає змогу розробникам, творцям і користувачам у всьому світі брати участь у децентралізованій та інклюзивній цифровій економіці.
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Ця історія була розповсюджена як реліз компанією Chainwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму