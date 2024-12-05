У листопаді 2024 року протокол Metaplex досяг рекордних зборів за протокол

КАЙМАНОВІ ОСТРОВИ, Кайманові острови, 4 грудня 2024 р./Chainwire/--Metaplex, протокол блокчейну, який використовується для створення практично всіх токенів, мемкойнів і NFT на Solana, зафіксував рекордні комісії за протокол у листопаді, викликані сплеском цифрових активів створення на Solana.

Зростання кількості створення токенів Solana сприяє рекордному зростанню кількості протоколів

Як протокол, що лежить в основі створення практично всіх токенів у Solana, Metaplex став основним бенефіціаром надзвичайного сплеску створення цифрових активів у мережі Solana.

Цей експоненціальний рівень активності, що охоплює все: від мемкойнів до токенів ШІ та NFT, безпосередньо впливає на комісію Metaplex за протокол. Це збільшення плати за протокол, у свою чергу, фінансувало рекордні покупки токенів $MPLX для Metaplex DAO.

З червня 2024 року 50% комісії за протокол попереднього місяця та частина історичних комісій були виділені на фінансування покупок токенів $MPLX для внеску в DAO.





У листопаді 2024 року це завершилося покупками MPLX на суму 12 тис. SOL, що еквівалентно приблизно 3 мільйонам доларів США за поточними цінами, що означає значне збільшення на 58% порівняно з попереднім місяцем і означає найбільшу місячну покупку токенів $MPLX на сьогодні.





Розвиваючи цей імпульс, комісія Metaplex за протоколи в листопаді досягла історичного максимуму в 3,5 мільйона доларів США, створюючи основу для ще більших асигнувань на покупки MPLX у грудні.

Рекордні показники протоколу Metaplex у листопаді

Активність протоколу в листопаді побила попередні рекорди за кількома показниками:

Metaplex спостерігав надзвичайне зростання у створенні взаємозамінних токенів: було викарбувано 1,4 мільйона нових токенів, що означає зростання на 56% порівняно з попереднім місяцем порівняно з попереднім історичним максимумом у жовтні 2024 року та новим місячним рекордом. Це становить 94% усіх створених активів метаданих токенів, головним чином завдяки активності memecoin на таких платформах, як Pump.fun.

Metaplex Core, стандарт NFT наступного покоління, продемонстрував значне впровадження з новим історичним рекордом у 354 тисячі створених активів завдяки розширеному використанню, яке стало можливим завдяки гнучкому дизайну стандарту.

Показники залученості користувачів зросли, оскільки кількість унікальних гаманців, які взаємодіють із протоколом Metaplex, досягла 879 тис. Це на 34% більше, ніж у жовтні, і новий рекорд за весь час. Загальна база колекціонерів протоколу розширилася до майже 60 мільйонів унікальних гаманців, збільшившись більш ніж на 860 тисяч тільки в листопаді.

Про протокол Metaplex

Метаплекс це провідний децентралізований протокол для Solana та SVM, який надає інструменти та програми для розробників і творців для створення децентралізованих програм, які використовують цифрові активи. Завдяки зростаючій базі користувачів і прихильності до інновацій, Metaplex розширює можливості наступної хвилі децентралізованих фінансів і торгівлі.

Про Фонд Метаплекс

Metaplex Foundation — це некомерційна організація Кайманових островів, яка займається підтримкою розвитку та розвитку протоколу Metaplex. Надаючи інструменти та ресурси з відкритим кодом, Фонд дає змогу розробникам, творцям і користувачам у всьому світі брати участь у децентралізованій та інклюзивній цифровій економіці.





сайт: https://www.metaplex.com/

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Ця історія була розповсюджена як реліз компанією Chainwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму тут























