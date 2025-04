Wie besit KI? Sentient se massiewe NFT-munt herdefinieer KI-eienaarskap

Sentient het 'n grootskaalse eienaarskapmunt met 650 000 deelnemers voltooi, wat 'n nuwe maatstaf in kripto- en KI-geskiedenis stel. Die veldtog versprei NFT's wat gekoppel is aan Dobby, die eerste gedesentraliseerde Lojale KI-model. Houers kan later eienaarskap en unieke modelvingerafdrukke eis.





Die omvang van deelname weerspieël groeiende belangstelling in gedesentraliseerde KI. Sentient se munt volg op die opkoms van DeepSeek, 'n KI-model wat met OpenAI se vermoëns meeding terwyl dit met 'n beperkte begroting werk. DeepSeek se doeltreffendheid en oopbronraamwerk het verskuiwings in KI-markte aangevuur, wat aandeelpryse en tokenwaardasies beïnvloed het.





Sentient stel 'n nuwe benadering tot KI-eienaarskap bekend met sy vingerafdruktegnologie. Hierdie digitale handtekeninge sluit navraag-antwoord-pare direk in 'n KI-model in, wat 'n konsekwente uitset vir verifikasie verseker. Die meganisme help gemeenskappe om model-egtheid te bevestig en ongemagtigde gebruik te voorkom. Die veldtog strook met Sentient se doelwit om KI te skep wat gedesentraliseerd en gemeenskapsbeheer is.





Ander KI-inisiatiewe fokus op die ontwikkeling van intelligente agente, maar Sentient prioritiseer desentralisasie op modelvlak. Deur lojaliteitsmeganismes in die KI-kern in te sluit, poog die organisasie om vertroue en deursigtigheid te bou. Die vingerafdrukveldtog versterk hierdie visie, wat 'n verspreide gemeenskap in staat stel om gedeelde eienaarskap van Dobby te hou. Deelnemers sal NFT's gebruik om wettige gebruik te verifieer en beheer oor die model af te dwing.





Sandeep Nailwal, Polygon-stigter en Sentient-kernbydraer, het gesê:





“Wanneer AGI of ASI opduik, moet dit gemeenskapsbeheer en gemeenskapsbesit wees om sy lojaliteit te waarborg. Sentient se vingerafdrukmeganisme stel gemeenskappe in staat om eienaarskap, beheer en belyning van oopbron-KI-modelle af te dwing. Dit spoor gemeenskappe aan om bymekaar te kom en hoë-gehalte oopbronmodelle te bou. Op die lang termyn is die doel om seker te maak dat in plaas daarvan dat een of ander groot instelling eksklusiewe beheer oor 'n geslotebron-AGI het, AGI oopbron is en deur almal individueel en gesamentlik besit word.





Om 'n NFT te eis, moet deelnemers 'n toets slaag wat beide hul menslikheid en intelligensie bewys. Hierdie proses, wat meer as 650 000 gebruikers getrek het, verteenwoordig een van die grootste NFT-veldtogte deur betrokkenheid. Behalwe eienaarskap, verleen hierdie NFT's direkte toegang tot die vingerafdrukmodel, wat die skakel tussen die KI en sy gemeenskap versterk.





Sentient se missie strek verder as hierdie veldtog. Die organisasie daag gesentraliseerde KI-ontwikkeling uit en pleit vir 'n deursigtige, gemeenskapsgedrewe alternatief. Met AGI-ontwikkeling wat versnel, bly die kwessie van KI-eienaarskap oop. Sentient se benadering dui daarop dat die antwoord in desentralisasie kan lê.





