Sino ang May-ari ng AI? Ang Napakalaking NFT Mint ng Sentient ay Muling Tinutukoy ang Pagmamay-ari ng AI

Nakumpleto ng Sentient ang isang malakihang pagmamay-ari ng mint na may 650,000 kalahok, na nagtatakda ng bagong benchmark sa kasaysayan ng crypto at AI. Ang kampanya ay namamahagi ng mga NFT na nakatali sa Dobby, ang unang desentralisadong modelo ng Loyal AI. Ang mga may hawak ay maaaring mag-claim sa ibang pagkakataon ng pagmamay-ari at natatanging mga fingerprint ng modelo.





Ang laki ng pakikilahok ay sumasalamin sa lumalaking interes sa desentralisadong AI. Ang mint ng Sentient ay kasunod ng pagtaas ng DeepSeek, isang modelo ng AI na tumutuligsa sa mga kakayahan ng OpenAI habang tumatakbo sa limitadong badyet. Ang kahusayan at open-source na framework ng DeepSeek ay nagpasigla ng mga pagbabago sa mga merkado ng AI, na nakakaapekto sa mga presyo ng stock at mga pagtatasa ng token.





Ipinakilala ng Sentient ang isang bagong diskarte sa pagmamay-ari ng AI gamit ang teknolohiyang fingerprinting nito. Ang mga digital na lagda na ito ay direktang nag-embed ng mga pares ng pagtugon sa query sa isang modelo ng AI, na tinitiyak ang isang pare-parehong output para sa pag-verify. Tinutulungan ng mekanismo ang mga komunidad na kumpirmahin ang pagiging tunay ng modelo at maiwasan ang hindi awtorisadong paggamit. Naaayon ang kampanya sa layunin ng Sentient na lumikha ng AI na desentralisado at kontrolado ng komunidad.





Ang iba pang mga inisyatiba ng AI ay nakatuon sa pagbuo ng mga matatalinong ahente, ngunit inuuna ng Sentient ang desentralisasyon sa antas ng modelo. Sa pamamagitan ng pag-embed ng mga mekanismo ng katapatan sa AI core, nilalayon ng organisasyon na bumuo ng tiwala at transparency. Ang kampanya ng fingerprinting ay nagpapatibay sa pananaw na ito, na nagbibigay-daan sa isang nakabahaging komunidad na magkaroon ng nakabahaging pagmamay-ari ng Dobby. Gagamitin ng mga kalahok ang mga NFT upang i-verify ang lehitimong paggamit at ipatupad ang kontrol sa modelo.





Sinabi ni Sandeep Nailwal, tagapagtatag ng Polygon at pangunahing kontribyutor ng Sentient,





“Kapag lumitaw ang AGI o ASI, dapat itong kontrolado ng komunidad at pag-aari ng komunidad upang magarantiya ang katapatan nito. Ang mekanismo ng fingerprinting ng Sentient ay nagbibigay-daan sa mga komunidad na ipatupad ang pagmamay-ari, kontrol, at pag-align ng mga open-source na modelo ng AI. Nagbibigay ito ng insentibo sa mga komunidad na magsama-sama at bumuo ng mga de-kalidad na open-source na modelo. Sa katagalan, ang layunin ay tiyakin na sa halip na ang ilang malalaking institusyon ay may eksklusibong kontrol sa isang closed-source na AGI, ang AGI ay open-source at pagmamay-ari ng lahat nang paisa-isa at sama-sama."





Upang maangkin ang isang NFT, ang mga kalahok ay dapat pumasa sa isang pagsubok na nagpapatunay sa kanilang katauhan at katalinuhan. Ang prosesong ito, na umani ng mahigit 650,000 user, ay kumakatawan sa isa sa pinakamalaking NFT campaign sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan. Higit pa sa pagmamay-ari, ang mga NFT na ito ay nagbibigay ng direktang access sa fingerprinted na modelo, na nagpapatibay sa ugnayan sa pagitan ng AI at ng komunidad nito.





Ang misyon ng Sentient ay higit pa sa kampanyang ito. Hinahamon ng organisasyon ang sentralisadong pag-unlad ng AI, na nagsusulong para sa isang transparent, alternatibong batay sa komunidad. Sa pagbilis ng pag-unlad ng AGI, nananatiling bukas ang tanong ng pagmamay-ari ng AI. Iminumungkahi ng diskarte ng Sentient na ang sagot ay maaaring nasa desentralisasyon.





