Volgende generasie Gamified Launchpad LaunchPunks gaan regstreeks met Ghosty Cash

VALLETTA, Malta, 18 November 2024/Chainwire/--LaunchPunks het amptelik van stapel gestuur, wat 'n gamified en gemeenskap-gesentreerde benadering tot die kripto launchpad landskap bekendstel. Gebou op Bitcoin via die TAP-protokol, beklemtoon die platform regverdigheid, deursigtigheid en skaalbaarheid terwyl tradisionele lanseerpadmodelle uitgedaag word.

Ghosty Cash "Spooky" - Bonatuurlike nut

Ghosty Cash lei die aanklag saam met hulle. Ghosty Cash verteenwoordig 'n innoverende benadering tot anonieme kruiskettingruiltransaksies, wat ontwerp is om konvensionele DeFi-modelle uit te daag en gebruikersoutonomie te verbeter.





Met meer as $50 miljoen volume omgeruil en 200% maandelikse Total Value Swapped (TVS) groei, vestig Ghosty Cash en sy nutstoken Spooky ($SPKY) 'n teenwoordigheid in die groeiende Bitcoin DeFi-ekosisteem.

$SPKY Token Utility Hoogtepunte:





Maandelikse BTC-belonings: $SPKY-houersbelang sonder toesluit, kan maandelikse Bitcoin-belonings verdien en beheer oor hul bates hou

Deflasionêre brandwonde: Vir elke $100 wat omgeruil word, word 0,5 $SPKY verbrand, wat die algehele aanbod verminder

Real-Asset Utility & Compliance: $SPKY voldoen aan MiCAR op SOL/TAP en balanseer die behoeftes van privaatheid en regulering

'n Nuwe era vir bekendstellingsblokke: regverdig, pret en gebou vir die gemeenskap

LaunchPunks breek weg van vaste vlakke, verborge tokenomics en passiewe deelname en neem 'n vars, gemeenskapsgefokusde benadering:

Skaalbaar en deursigtig: Dinamiese Toewysing beloon deelname en beloof regverdigheid in wisselvallige markte. Tokenomics word aangebied met maklik verstaanbare grafieke.

Sosiaal & Gamified: Profiele, ranglyste en sosiale integrasie verander elke bekendstelling in 'n boeiende en prettige ervaring.

Inklusiewe & Anti-Establishment LaunchPunks omhels die punkwaardes om dinge op hul eie manier te doen en selfbemagtiging.

Geen spoke meer in die masjien nie

Met Ghosty Cash poog LaunchPunks om 'n revolusionêre benadering tot token-bekendstellings te bring om die kompetisie seker te skrik.

"Die ou reëls is weg - ons maak launchpads pret en toeganklik," sê LaunchPunks medestigter Mark. “Ons doen dinge op ons eie manier, en almal kry ’n kans.”





Die Ghosty Cash-gemeenskapsverhoging word eksklusief op LaunchPunks beskikbaar gestel, Maandag, 18 November.

Vir meer inligting kan gebruikers besoek launchpunks.com .

Oor LaunchPunks

Begin Punks is 'n eerste-in-sy-soort, gamified, sosiale launchpad-ervaring op 'n missie om die kode van kripto-bekendstellings te herskryf. Aangedryf op Bitcoin deur TAP Protocol, LaunchPunks lewer 'n deursigtige, skaalbare en prettige ervaring wat die gemeenskap eerste stel. LaunchPunks verwerp verouderde norme, omhels deursigtigheid en poog om te ontwrig.

