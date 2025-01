Next-Gen Gamified Launchpad LaunchPunks gaat live met Ghosty Cash

VALLETTA, Malta, 18 november 2024/Chainwire/--LaunchPunks is officieel gelanceerd en introduceert een gamified en community-gerichte benadering van het crypto launchpad-landschap. Het platform is gebouwd op Bitcoin via het TAP-protocol en benadrukt eerlijkheid, transparantie en schaalbaarheid, terwijl het traditionele launchpad-modellen uitdaagt.

Spooky Cash "Spooky" - Bovennatuurlijke hulpprogramma

Ghosty Cash loopt voorop. Ghosty Cash vertegenwoordigt een innovatieve benadering van anonieme, cross-chain swaps, ontworpen om conventionele DeFi-modellen uit te dagen en de autonomie van gebruikers te vergroten.





Met een volumeomzet van meer dan $ 50 miljoen en een maandelijkse groei van de totale waardeomzet (TVS) van 200%, vestigen Ghosty Cash en zijn utility-token Spooky ($SPKY) zich in het groeiende Bitcoin DeFi-ecosysteem.

Hoogtepunten van $SPKY Token Utility:





Maandelijkse BTC-beloningen: $SPKY-houders staken zonder lock-up, kunnen maandelijkse Bitcoin-beloningen verdienen en de controle over hun activa behouden

Deflatoire verbrandingen: voor elke $100 die wordt geruild, wordt 0,5 $SPKY verbrand, waardoor het totale aanbod wordt verminderd

Real-Asset Utility & Compliance: $SPKY is MiCAR-compatibel op SOL/TAP en houdt de behoeften van privacy en regelgeving in evenwicht

https://www.youtube.com/embed/gTr1eF2jYKg

Een nieuw tijdperk voor Launchpads: eerlijk, leuk en gebouwd voor de gemeenschap

LaunchPunks breekt met vaste niveaus, verborgen tokenomics en passieve participatie en hanteert een frisse, op de community gerichte aanpak:

Schaalbaar en transparant: Dynamische toewijzing beloont deelname en belooft eerlijkheid in volatiele markten. Tokenomics worden gepresenteerd met eenvoudig te begrijpen grafieken.

Sociaal en gamified: profielen, klassementen en sociale integratie maken van elke lancering een boeiende en leuke ervaring.

Inclusief en anti-establishment LaunchPunks omarmt de punkwaarden van dingen op je eigen manier doen en zelfredzaamheid.

Geen spoken meer in de machine

Met Ghosty Cash wil LaunchPunks een revolutionaire aanpak introduceren voor de lancering van tokens, die de concurrentie ongetwijfeld de stuipen op het lijf zal jagen.

"De oude regels zijn verdwenen - we maken launchpads leuk en toegankelijk", zegt medeoprichter van LaunchPunks Mark. "We doen dingen op onze eigen manier en iedereen krijgt een kans."





De Ghosty Cash-communityinzamelingsactie gaat exclusief van start op LaunchPunks, maandag 18 november.

Voor meer informatie kunnen gebruikers terecht op launchpunks.com .

Over LaunchPunks

LanceerPunks is een unieke, gamified, sociale launchpad-ervaring met als missie om de code van cryptolanceringen te herschrijven. LaunchPunks is gebaseerd op Bitcoin via het TAP-protocol en biedt een transparante, schaalbare en leuke ervaring die de community op de eerste plaats zet. LaunchPunks verwerpt verouderde normen, omarmt transparantie en probeert te verstoren.

Contact

LanceerPunks

[email protected]

Dit verhaal werd verspreid als een release door Chainwire onder het Business Blogging Program van HackerNoon. Meer informatie over het programma hier