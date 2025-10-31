Qtum onthul 'Ally': 'N volgende generasie AI-desktopagent wat 12 LLM's met volle MCP-integrasie kombineer

Die Qtum Foundation het vandag die amptelike openbare vrylating van Qtum Ally aangekondig, 'n baanbrekende desktop-native AI-agent wat gespreksinterface oorskry om 'n nuwe paradigma vir geïntegreerde, outonome werkstroom-uitvoer te vestig. Ally se kerninnovasie lê in sy fundamentele ondersteuning vir die Model Context Protocol (MCP), 'n opkomende oop standaard wat ontwerp is om konteks interoperabiliteit tussen verskeie groot taalmodelle (LLM's), eksterne gereedskap en eienaardige databronne te moontlik maak. Deur naadloos toegang tot 12 vooraf geconfigureerde LLMs uit die boks te bied, gee Ally gebruikers die vermoë om komplekse, multi-stap outomatiese werkstrome te bou, aan te pas en te implementeer. Sy argitektuur is doelbewus uitbreidbaar, wat gebruikers toelaat om self-hostede modelle te integreer of aangepaste MCP-servers te implementeer om die agent se funksionele oppervlak te uit te brei, alles binne 'n enkele ligte installasievoet. Downloads vir alie: https://qtum.ai/download "Met Qtum Ally verskuif ons die gesprek van blote produktiwiteit Miguel Palencia, mede-oprichter van Qtum, het gesê: "Door LLM's struktureel te verenig onder 'n enkele, MCP-aangedrewe werksruimte, fasiliteer ons koördinasie oor LLM's en gereedskap om daardie data te hanteer. gereedskap Technical Integration via Model Context Protocol (MCP) Gebou met volledige Model Context Protocol (MCP) ooreenstemming, verhoog Qtum Ally die gebruikerservaring van Verduideliking van die aktiewe AI. Interaktiewe dialoog Die MCP optree as 'n verenigde, kruis-toepassingskommunikasie bus vir AI-agente. Dit gebruik 'n gestandaardiseerde raamwerk wat modelle toelaat om data te deel, en uitvoerbare opdragte oor plaaslike toepassings, eksterne API's en wolkdienste uit te voer. Deur middel van Ally se geïntegreerde MCP-hosts en bedieners, kan gebruikers: \n \n \n \n Decouple en outomateer komplekse, nie-lineêre werkstrome. Skep saamwerkende AI-stelsels deur verskeie LLM's te ketting om verskillende stadiums van rede, beplanning en taakuitvoer te bestuur. Voer hoë-vlak abstraksie take met 'n minimale menslike invoer uit - byvoorbeeld, gestruktureerde data van 'n eksterne API parseer, 'n opsommende presentasie op grond van daardie data genereer en die uitvoer via 'n pos API versprei. Allied vaartuie met verskeie vooraf geconfigureerde, ligte MCP-hosts wat plaaslike lêersysteme, databasis en netwerk-API's blootstel, wat die agent effektief as 'n uitbreidbare, gedecentraliseerde outomatiese hub op die gebruiker se desktop vestig. Desktop-Native Execution and Data Sovereignty Qtum Ally se desktop-natiewe argitektuur is sentrale in sy ontwerp, wat berekeningsuitvoering van wolkgebaseerde infrastruktuur skei. Hierdie ontwerp bied gebruikers ongekompromitteerde beheer en plaaslike data-onveranderlikheid. \n \n \n \n Native kompilasie vir geoptimaliseerde prestasie op Windows en macOS. Lokale operasionele uitvoering vir verbeterde privaatheid en gebruikersdata-transparansiteit. Zero versameling van persoonlike telemetrie data buite die nodige model interaksies. Hierdie ontwerp is 'n direkte uitbreiding van Qtum se algemene filosofie wat gebruikers-soewereiniteit, oopbronstandaarde en gedecentraliseerde stelselargitektuur beklemtoon. Premium LLM Toegang: Beperkte Lanceringsaanbod Qtum Ally is vrylik beskikbaar vir aflaai. vir 'n beperkte tydperk na die lancering, sal die aansoek gratis, onbeperkte toegang tot premium funksieset van vooraanstaande LLMs, insluitend ChatGPT-5, Qwen, DeepSeek, Claude, en Gemini insluit. Gebruikers kan die nuutste weergawe van Qtum Ally direk van die amptelike Qtum GitHub repository aflaai: https://github.com/qtumproject/ai-agent/ About Qtum Gestig in 2017, Qtum is 'n hibried blockchain platform wat die robuuste sekuriteit van die Bitcoin UTXO model met die fleksibele slim kontrak vermoëns van die Ethereum Virtual Machine (EVM) integreer. Bedryf op 'n Proof-of-Stake konsensus, Qtum is ten volle gedecentraliseer en op groot wêreldwye uitwisselings soos Binance, Kraken, Upbit, OKX, en Huobi. Na die verkryging van 'n groot skaal GPU boerdery in Maart 2024, die vrylating van Qtum Ally verteenwoordig die volgende fase van die stichting se strategiese uitbreiding in die AI domein, met toekomstige planne om die Qtum blockchain token te integreer vir gedecentraliseerde diensvoorsiening binne die Alliy-ekosisteem. For media inquiries: Die e-pos: foundation@qtum.org Die webwerf: https://qtum.org X (op Twitter): https://x.com/qtum Die github: https://github.com/qtumproject/ai-agent Hierdie storie is versprei as 'n vrylating deur ZEX MEDIA onder HackerNoon se Business Blogging Program.