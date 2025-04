NVIDIA skep 'n probleem waaruit dit kan baat

Goed, kom ons praat oor die absolute waansin wat die pryse van NVIDIA se RTX 50-reeks is, want op hierdie stadium maak hulle nie eens meer voor dat hulle omgee vir gamers nie. Dit gaan alles oor KI , en ons is net hier om pryse te bepaal terwyl hulle op ondernemingskliënte fokus.

Die pryse is 'n volledige grap

Kom ons neem net 'n oomblik om te besef hoe absurd te duur hierdie GPU's is:





RTX 5090 – $4 039 AUD

RTX 5080 – $2 019 AUD

RTX 5070 Ti – $1 509 AUD

RTX 5070 – $1 109 AUD



VIERDUISEND DOLLARS vir 'n enkele GPU? Dit is nie ' n speelkaart nie. Dit is 'n hoë-end werkstasie bedoel vir KI en datasentrums, maar NVIDIA gee steeds voor dat dit 'n verbruikersproduk is. Selfs die sogenaamde "mid-range" kaarte, wat vroeër bekostigbaar was, kos nou soveel soos 'n hele hoë-end-speletjie-rekenaar van 'n paar jaar gelede.

NVIDIA gee nie meer om oor gamers nie

Eens op 'n tyd was NVIDIA alles oor speletjies - nou? Hulle is ten volle belê in KI, masjienleer en datasentrums . Hul beleggersoproepe noem skaars meer speletjies, want dit is op hierdie stadium net 'n bykomende druk .





As jy dink dat hierdie waansinnige prysverhogings oor die volgende vlak speelprestasie gaan, dink weer. Dit is NVIDIA wat sy besigheidsmodel verskuif en op KI fokus terwyl hulle steeds gamers melk vir alles wat hulle kan. Hulle weet besighede sal kranksinnige bedrae betaal vir KI-rekenwerk, so hulle prys hul GPU's dienooreenkomstig.





En die ergste deel? Spelers is nie eers meer die teikengehoor nie. NVIDIA gee nie om of jy dit kan bekostig of nie - want hul fokus is nou KI-maatskappye, navorsingsinstellings en wolkverskaffers.

Groot rame? Jy het DLSS 4.0 nodig—omdat inheemse prestasie nie genoeg is nie

Hier is die skopper: selfs as jy duisende op een van hierdie GPU's laat val, kry jy steeds nie goeie raamkoerse inheems nie . NVIDIA het opgehou om op rou krag te fokus en dwing jou eerder om op hul AI-aangedrewe DLSS 4.0-opskaling staat te maak net om hoë raamkoerse te kry.





Laat dit insink. Jy spandeer duisende dollars , en jy moet steeds KI-truuks gebruik om goeie prestasie te kry . Inheemse rasteriseringsprestasie? Nie so indrukwekkend as wat jy sou verwag nie. In plaas daarvan stoot NVIDIA hul fake rame-tegnologie (Frame Generation) om FPS-nommers op te blaas.





Dus, as jy gedink het jy kan net 'n 5090 koop en jou pad na inheemse 4K 120 FPS brute-force- dink weer. Jy word gedwing om DLSS te gebruik , wat beteken:





Jy kry nie "ware" rame nie. 'n Groot deel van jou FPS word deur AI gegenereer, wat beteken dat dit nie werklike gelewerde rame is nie.



DLSS kan artefakte bekendstel. Natuurlik lyk dit die meeste van die tyd goed, maar in vinnige speletjies kan spookbeelde en bewegingsvervaging steeds opmerklik wees.



Nie elke speletjie ondersteun dit nie. As 'n speletjie nie DLSS het nie, sit jy vas met die kaart se rou werkverrigting, wat dalk nie so indrukwekkend is as wat jy vir die prys sou verwag nie.



So hoekom betaal ons duisende vir 'n GPU wat nie inheemse hoë FPS lewer sonder sagteware-trickery nie?

NVIDIA skep die probleem waaruit hulle voordeel trek

En laat ons nie kunsmatige skaarsheid vergeet nie. NVIDIA kan maklik meer GPU's maak, maar in plaas daarvan beperk hulle die aanbod sodat pryse hoog bly. Dan stel hulle AI-gefokusde GPU's vry, met die wete dat dit eerste sal uitverkoop, wat spelers meer sal laat betaal as wat hulle moet net om iets ordentliks in die hande te kry.

Finale gedagtes: Spelers word gemelk

PC-speletjies was veronderstel om 'n plek te wees waar jy 'n kragtige stelsel teen 'n billike prys kon bou. Nou, danksy NVIDIA se hebsug, is dit 'n luukse stokperdjie . Hulle prioritiseer KI, ondernemings en wolkrekenaars , en laat spelers agter terwyl hulle steeds kranksinnige pryse hef.





As jy daaraan dink om op te gradeer, oorweeg AMD of Intel , want op hierdie stadium verdien NVIDIA nie meer jou geld nie.