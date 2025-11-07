LP-vry Perpetual Exchange Leverup is nou beskikbaar, aangedryf deur Monad

, 'n brandneue Liquidity Provider (LP)-vrye ewige uitwisseling, het amptelik gelansioneer, wat handelaars 'n volgende generasie DeFi-platform bied wat gebaseer is op die laag-1 blockchain Monad. New York, United States, November 6th, 2025/Chainwire/-- Die lever Die lever Ondersteun deur Makers Fund, LeverUp bied 'n gedecentraliseerde handelservaring met ongekapte oop rente, gratis likiditeit verskaffer perpetuals, en skaalbaarheid, wat handelaars nul fooie bied. Hierdie vennootskap sal LeverUp toelaat om sy on-keten, transparante handel van perpetuals ten volle te gebruik in Monad se vinnige en skaalbare laag-1 blockchain. Gebruikers kan verwag dat meer integrasies en produkupdates binnekort bekend gemaak sal word. Die huidige marklandskap word gekenmerk deur beperkte fleksibiliteit en hoë transaksiekoste oor handelsplatforms. LeverUp stel 'n alternatiewe model in wat al die protokollagtes terug aan handelaars oorgedra, eerder as om dit met likiditeitsverskaffers te deel. Die DeFi-landskap bied voortdurend potensiële geleenthede vir handelaars en beleggers, maar strukturele inefficiënsies bly bestaan: likviditeit word versprei oor poele en protokolle, wat handelaars dwing om hul kapitaal te verdeel en die rendement te verminder, en ingewikkelde tariefstrukture skep friksie en verhoog risiko vir gebruikers. LeverUp is gebou om hierdie sistemiese uitdagings aan te spreek. Gebou op Monad, LeverUp stel 'n nuwe tegnologie stapel ontwerp vanaf die bodem om die likviditeit, fooi en transparantie kwessies op te los terwyl die beste prestasie, hefboom, ens. LeverUp bied gebruikers volle transparansie waar elke posisie, metries en protokolle vloei is aan die ketting en verifieerbaar. handelaars kan toegang tot 1001x blootstelling oor crypto majors en werklike aktiva, aangedryf deur 'n institusie-grade risiko motor. LeverUp elimineer beperkings wat gewoonlik geassosieer word met tradisionele LP's, en op hierdie platform, open rente skale onafhanklik van TVL, likviditeitsdiepte, of passiewe verskaffers, en handelaars betrek direk met die protokol. Die platform se native LVUSD-afwikkeling integreer 'n stablecoin-laag, wat stabiliteit, komposibiliteit en kapitaaldoeltreffendheid in die hele ekosisteem bied. Die DeFi-platform se ongekope markdiepte breek likiditeitsplafonds in vergelyking met ander platforms, wat ongekende kapitaaldoeltreffendheid en werklik flexibele oop rente moontlik maak. Gebruikers kan meer leer oor Testnet by . Geskryf deur.gitbook.io Kies hier vir.xyz Geskryf deur.gitbook.io Kies hier vir.xyz Oor LeverUp LeverUp is 'n LP-vrye perpetuals-uitwisseling wat onbeperkte oop rente, 100% fooi herverdeling aan handelaars, en hefboom tot 1001x lewer. Met ontelbare perpetuale platforms op die mark, LeverUp is 'n differentiator, wat meer fleksibiliteit, native LVUSD afwikkeling, onbeperkte markdiepte en volledige transparansie bied waar niks verborge is en niks off-chain is nie. Op hoëpresterende openbare ketens gee LeverUp se LP-vrye ontwerp handelaars naby-CEX-uitvoerbaarheid en ware DeFi-komposibiliteit - so protokolle kombineer soos Lego en netwerk effekte kombineer. Kontak deur Adam Simon veertig kommunikasie vir Makers Fonds deur Adam@fortyseven.com \n \n Hierdie storie is gepubliseer as 'n persverklaring deur Chainwire onder HackerNoon se Business Blogging Program. Hierdie storie is gepubliseer as 'n persverklaring deur Chainwire onder HackerNoon se Business Blogging Program. Die program Die program