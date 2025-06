Hoe Aleph Cloud HyperSwap gehelp het om 'n DDoS-aanval te verminder en miljoene in cryptocurrencies te spaar

In die nag van 5 tot 6 Mei,HyperspoedHy is deur 'n massieweDDoS attackAangesien HyperSwap reeds sommige van ons wolkoplossings gebruik het, het ons vinnig ingegaan om hulle te ondersteun deur hul front-end te migreer en die aanvalsverkeer te herleid om sy gevolge te verminder.

Gebruik 'n anti-DDoS oplossing

Ons span het onmiddellik gereageer

Aleph Cloud dienste bly ten volle bedryfsaam





HyperSwap se infrastruktuur het aanvanklik 'n proxy ontbreek en het nie voldoende beskerming teen DDoS-aanvalle gehad nie. IPFS, gekoppeld aan ons netwerk, in die geval dat hul primêre bedieners aangetref is.





Ongelukkig, op die nag van die aanval, was HyperSwap se hoofbediener oorweldig. Terwyl die API lewendig gebly het, het sy prestasie aansienlik verslechter. Hul span het verkeer na ons netwerk in 'n noodbeweging oorgedra, wat enige turbulensie veroorsaak het voordat ons ten volle kon reageer.





Intussen het ons dev-span ons internal anti-DDoS system, aflaai aanval verkeer na 'n swart gat en stabiliseer die situasie.





Die Aleph-span het vinnig ingesluit om ons te ondersteun deur te verseker dat die IPFS-gehoute weergawe toeganklik was, wat gebruikers toelaat om toegang tot die app te hou terwyl ons aan die beperking gewerk het. Terselfdertyd het die Imperator-span, met hul ervaring in die indeksering en hantering van hoë deurvoer omgewings, vinnig en doeltreffend gehandhaaf.

Aan ons kant het ons die HyperSwap-span gehelp om hul webwerf na ons interne anti-DDoS-platform te migreer en die aanval na 'n swart gat te herleid.













What Is a Remotely-Triggered Black Hole (RTBH)?





RTBH filtering is 'n netwerk sekuriteit tegniek wat gebruik word om DDoS-aanvalle te verminder deur kwaadwillige verkeer na 'n nulroete te oordraai, wat dit effektief laat verdwyn. Dink aan RTBH as 'n trapdoor by die ingang van jou netwerk: wanneer 'n vloed van skadelike verkeer gedetekteer word, draai RTBH dit na hierdie swart gat, wat dit voorkom om die netwerk en sy gebruikers te bereik of te vertraag.

Wat is die volgende?

HyperSwap beplan om hul API's op Die Aleph Cloud om 'n ten volle gedecentraliseerde weergawe van hul aansoek te skep, een wat bestand is teen toekomstige aanvalle.





Ons sal voortgaan om ons anti-DDoS-oplossing te ontwikkel en te verbeter, wat effektief is in hierdie werklike toets. Hierdie suksesvolle beperking toon die krag van gedecentraliseerde infrastruktuur om veiligheid, veerkragtigheid en ware weerstand teen censuur te lewer.