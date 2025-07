Hoe 'n kollege-student sagteware agter Chicago se Michelin-sterre restaurant gebou het

As iemand wat homself beskryf het as 'n "gewone student", kon 'n mens nie verwag het dat Wes Kim 'n vooruitgang in die wêreld van kunsmatige intelligensie sou maak nie, veral nie tydens sy laaste jaar aan die Universiteit van Chicago, waar hy rekenaarwetenskap studeer het nie.

Maar 'n toevallige vergadering met 'n plaaslike schimmeldistributeur by 'n boer se mark sal sy perspektief verander oor die manier waarop besigheidseienaars hul voorraad bestuur - en uiteindelik sy lewe in die proses hervorm.

'n Boer se mark oomblik

Kim is duidelik dat hy nie net self hierdie idee "veroorsaak het nie."Sy ontmoeting met die skimmeldistributeur het plaasgevind toe hy deur 'n boer se mark wandel, en sy briljante idee sou volg wanneer die verspreider Kim sy fasiliteit toon, waaruit hy die meeste van Chicago se toprestaurante in die sentrum verskaf het.

"Ek was geraak deur hoe handmatig alles was," sê Kim. "Hy het elke oggend ure bestee om honderde e-pos bestellings in fakture te omskep en voorraad op 'n whiteboard te volg."

Kim se verkenning in die wêreld van opkomende tegnologie het saamgeval met die lancering van ChatGPT. Dit was hier, sê Kim, dat hy 'n geleentheid gesien het. Hy en die verspreider sou weekliks begin ontmoet, en uiteindelik het hulle 'n stelsel geskep wat nie net die bestellingsverwerking van die schimmelverspreider geautomatiseer het nie, maar ook hom ure daagliks gered het.

"Dit is toe dit my geraak het," sê Kim. "Technologie word nie ewe verdeel oor industries nie, veral in sektore wat ver van tegnologie af is nie."

Uitdagings in tradisionele bedrywighede

Tradisionele bedrywighede is dikwels weerstandsvol teen verandering.Dit is veral waar wanneer nuwe tegnologie in 'n landskap geïntroduceer word waar besighede op oorlewende stelsels werk wat al dekades in gebruik is.

“Die doorbraak het gekom toe ons besef ons nodig het om die vroeë aannemers te vind – mense wat regtig gefrustreerd was met hul huidige prosesse en oop was om iets nuuts te probeer,” Kim deel. “Ons het deur-tot-deur gegaan, ontelbare koue oproepe gedoen, en gekonfronteer verwerping na verwerping totdat ons daardie eerste gelowige gevind het wat bereid was om ons 'n kans te gee.”

Hierdie geleentheid het ontstaan toe Kim gewerk het om te bewys dat sy oplossing effektief kan wees.

Die impak van die onsigbare tegnologie

AI het getoon dat dit revolusionêr is.Dit spaar nie net tyd en verminder stres nie, maar dit eer ook dikwels die werk agter die stelsel.Kim se oplossings demonstreer hierdie verandering in verskeie bedryf.

"Hierdie ervaring het my oë oopgemaak vir hoeveel onbenut potensiaal daar in tradisionele erfenisbedryf bestaan," sê Kim. "Nou, as 'n stigter ingenieur by 'n maatskappy wat gesondheidsorgverklarings vir een van die grootste gesondheidsorggroepe in die VSA outomaties, bly ek die gaping tussen geavanceerde tegnologie en bedrywe wat dit die meeste benodig. "

'N Ethiek, nie net 'n rand nie

Kim se werk is gebaseer op die oortuiging dat die mense wat die samelewing bestuur, nie in die tegnologiese era agtergelaat moet word nie.Hy het bewys dat elke bedryf toegang verdien tot moderne oplossings wat nie net hul bedrywighede verander nie, maar ook handwerk verminder, wat hulle help om in die hedendaagse ekonomie te mededing.

"Ek bewys dat sommige van die grootste geleenthede bestaan in die mees verwaarloosde sektore waar 'n eenvoudige outomasietool ure van daaglikse werk kan bespaar en die lewens van mense dramaties kan verbeter," sê Kim.

Of dit nou werk met schimmelopdragte of hospitaalverklarings, Wes Kim se AI-oplossings soek nie die spotlight nie; eerder, hulle laat besighede toe om te skyn deur moderne tegnologie te gebruik.