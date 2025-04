Die ontwikkeling van 'n nuutste mobiele toepassing en die verbetering van 'n webportaal vir vlootbestuur

Kundigheid gelewer

Die Kliënt

Ons kliënt, PrimeSoft Tech, is 'n sagteware-ontwikkelingsmaatskappy in Spokane, WA. Hulle is 'n voldiens-webontwerp-, -ontwikkeling- en digitale bemarkingsmaatskappy met 13+ jaar ondervinding in pasgemaakte oplossings. Hul span professionele mense het dienste aan meer as 200 tevrede kliënte gelewer en meer as 500 pasgemaakte webwerwe ontwikkel.

Projek Omvang





PrimeSoft Tech het uitdagings in die gesig gestaar om 'n omvattende vlootbestuursoplossing te lewer. Die bestaande webportaal was te stadig vir vinnige opdaterings, wat die ontwikkeling van 'n mobiele toepassing genoodsaak het om vlootbedrywighede te stroomlyn. Nadat ons dit deeglik beoordeel het, het ons ontwikkelingspan op die volgende sleutelareas gefokus om die projekomvang aan te spreek:





Web Aansoek

UI-verbeterings: maak die web-UI solied, uitbreidbaar en maklik om te gebruik.

Leesbare en elegante koppelvlak: Ontwerp 'n skoon en professionele voorkoms vir beter leesbaarheid en bruikbaarheid.

Deurlopende ondersteuningsdiens: Verskaf deurlopende ondersteuning om gladde en doeltreffende bedrywighede te verseker.



Mobiele toepassing

Bedryfsuitdagings: Ontwikkel kenmerke om intydse dop, instandhoudingskedulering en voldoeningsbestuur aan te pak.

Ontwikkel kenmerke om intydse dop, instandhoudingskedulering en voldoeningsbestuur aan te pak. Gebruikersvriendelike ervaring: Maak seker dat die toepassing intuïtief en maklik is vir vlootwerknemers.





Uitdagings

PrimeSoft Tech het verskeie uitdagings in vlootbestuur in die gesig gestaar wat beide doeltreffendheid en veiligheid kan beïnvloed:

Volg Voertuigliggings: Om bedrywighede glad te bestuur, is dit noodsaaklik om te alle tye elke voertuig se presiese ligging te ken.

Optimaliseer roetes: Om die doeltreffendste roetes te vind, help om tyd en brandstof te bespaar, wat noodsaaklik is vir kostebestuur.

Versekering van veiligheid en regulatoriese nakoming: Voldoening aan alle veiligheidstandaarde en nakoming van wetlike vereistes is noodsaaklik om strawwe te vermy en die welstand van bestuurders te verseker.

Bestuur van reislogboeke: Om akkurate en gedetailleerde rekords van elke reis te hou, is nodig vir ontleding en voldoeningsdoeleindes.

Rapporteer brandstofbelasting: Behoorlik dop en rapporteer brandstofverbruik is belangrik vir belastingnakoming en kostebestuur.

Volg instandhoudingskedules: Gereelde instandhouding is die sleutel om onklaarrakings te voorkom en die lewensduur van die voertuie te verleng.



PrimeSoft Tech het die opdrag gehad om 'n toepassing te ontwerp om hierdie uitdagings doeltreffend aan te spreek. Die doel was om 'n oplossing te skep wat spesifiek in die behoeftes van vlootwerknemers voorsiening maak, 'n intuïtiewe gebruikerservaring bied en operasionele doeltreffendheid aansienlik verbeter.

Hoekom Maruti Techlabs?

Maruti Techlabs is gekies as gevolg van ons direkte verkoopspogings en 'n verhouding wat oor 6-7 maande gebou is. Ons onafhanklike projekbestuurstyl en duidelike ontwikkelingsprosesse het ooreenstem met PrimeSoft Tech se behoefte aan betroubare en doeltreffende oplossings. Met uitgebreide ervaring in KI-gedrewe logistieke en vlootbestuuroplossings, was ons goed geskik vir hierdie projek.





Ons fokus op die begrip van die kliënt se behoeftes en ons bewese rekord van betyds projeklewering is sleutelredes waarom PrimeSoft Technologies besluit het om met ons saam te werk. Ons het 'n gladde integrasie met hul huidige stelsel verseker, wat onderbrekings tot die minimum beperk en doeltreffendheid verhoog het.





Ek wil my waardering uitspreek vir Maruti Techlabs se uitstaande werk. Die web-UI-opgradering en nuwe kontroleskerms bied 'n mededingende voordeel. Die mobiele span se werk aan die toepassing is uitsonderlik en oortref verwagtinge. Die span se kommunikasie en insigte was van onskatbare waarde, en ons sien uit daarna om ons vennootskap voort te sit. Betuig asseblief ons dank aan almal vir 'n goeie werk.

-CTO

Oplossing

Om die uitdagings aan te pak, het ons span 'n omvattende oplossing ontwikkel wat 'n nuwe mobiele toepassing en 'n verbeterde webportaal bevat. Die ontwikkeling het begin met draadrame en 'n prototipe om die ontwerp te illustreer. Ons het toe die mobiele toepassing met React Native ontwikkel en die webportaal met beter ontwerp verbeter. Die mobiele toepassing het gevorderde kenmerke bygevoeg vir die bestuur van rekeninge, takke en vlote, insluitend inspeksiemodules om aan spesifieke behoeftes te voldoen.





Om seker te maak dat die toepassing intydse opdaterings verskaf en maklik was om te gebruik, het ons hierdie sleutelkenmerke ingesluit:

Intydse dop en roete-optimalisering: Geïntegreerde GPS- en karteringtegnologieë om intydse opsporing van voertuie en geoptimaliseerde roetes vir doeltreffende logistieke bedrywighede te verskaf.

Geïntegreerde GPS- en karteringtegnologieë om intydse opsporing van voertuie en geoptimaliseerde roetes vir doeltreffende logistieke bedrywighede te verskaf. Voldoeningsbestuur: Modules ontwikkel om voldoening aan veiligheids- en regulatoriese vereistes te verseker, insluitend DVIR's (Driver Vehicle Inspection Reports) en DOT-inspeksies.

Modules ontwikkel om voldoening aan veiligheids- en regulatoriese vereistes te verseker, insluitend DVIR's (Driver Vehicle Inspection Reports) en DOT-inspeksies. Triplog en brandstofbelastingverslagdoening: Outomatiseer die proses om ritlogboeke en brandstofbelastingverslagdoening te bestuur om akkuraatheid en doeltreffendheid te verbeter.

Outomatiseer die proses om ritlogboeke en brandstofbelastingverslagdoening te bestuur om akkuraatheid en doeltreffendheid te verbeter. Instandhouding- en herstelskedulering: Kenmerke geskep om instandhouding- en herstelskedules akkuraat op te spoor, om tydige diens aan voertuie te verseker om stilstand te verminder.

Kenmerke geskep om instandhouding- en herstelskedules akkuraat op te spoor, om tydige diens aan voertuie te verseker om stilstand te verminder. Kostebestuurnutsmiddels: Implementeer gevorderde koste-per-myl-verslagdoening en optimaliseringsinstrumente om finansiële bestuur te verbeter en winsgewendheid te bevorder.

Implementeer gevorderde koste-per-myl-verslagdoening en optimaliseringsinstrumente om finansiële bestuur te verbeter en winsgewendheid te bevorder. Gebruikersvriendelike koppelvlak: Ons het 'n intuïtiewe dashboard ontwerp wat vinnige toegang tot noodsaaklike vlootdata bied, wat gebruikerstevredenheid en gebruiksgemak verbeter.

Ons het 'n intuïtiewe dashboard ontwerp wat vinnige toegang tot noodsaaklike vlootdata bied, wat gebruikerstevredenheid en gebruiksgemak verbeter. Datasekuriteit en privaatheid: Verseker robuuste datasekuriteitsmaatreëls om sensitiewe inligting te beskerm, wat voldoen aan industriestandaarde en regulasies.





Ons span het voor 'n groot uitdaging te staan gekom om verskillende derdeparty-API's glad oor platforms heen te koppel. Ons het dit opgelos deur elke API-module stap vir stap by te voeg en te toets.





Ons het Expo met React Native gebruik vir sy kruis-platform sterkpunte, wat ontwikkeling makliker en vinniger maak. Ons het ook Redux Toolkit gebruik om die toepassing se toestand op een plek te bestuur, wat dit makliker maak om te hanteer, ontfout en groei. Dit het data konsekwent gehou en die toepassing se werkverrigting verbeter.





Ons het deeglike toetse gedoen, insluitend eenheidstoetse, integrasietoetse en gebruikersaanvaardingstoetse, om probleme vinnig op te spoor en op te los. Ons span het die beste raamwerke en biblioteke gekies om aan die behoeftes van die vlootbestuurstelsel te voldoen.

Projekfases

Om die suksesvolle ontwikkeling van die vlootbestuur-app te verseker, het ons die projek in drie fases verdeel:

Fase 1 (5 maande): Ons het die projekstruktuur en UI opgestel, insluitend noodsaaklike kenmerke soos aanmelding, admin en gebruikersbestuur. Toe het ons kernkomponente ontwikkel soos dashboards, profielopdaterings en voertuigbestuurmodules.



Fase 2 (3 maande): Ons het gefokus op gevorderde funksies, insluitend inspeksies, defekte en algemene komponente. Ons het die toepassing se visuele ontwerp en kleurskemas herhandel en verbeter.



Fase 3 (2 maande): Ons het registrasie- en voertuigpaneelbordkomponente geïmplementeer, wat omvattende maatstawwe en bestuurskenmerke verskaf vir doeltreffende vloottoesig.



Kommunikasie en samewerking

Tydens ons projek het ons sterk kommunikasie geprioritiseer om almal in lyn te hou.





Die kliënt het ingelig gebly oor die produkontwikkeling, opdaterings oor vordering en kennisgewings oor enige uitdagings gekry. Dit het gehelp om probleme vinnig op te los en risiko's aan te spreek voordat hulle gegroei het.





Vir daaglikse en weeklikse kommunikasie het ons die volgende platforms gebruik:

Slack: Vir vinnige, daaglikse geselsies, besprekings en opdaterings.

Zoom: Vir gereelde video-oproepe, projekresensies en kenmerkdemo's.

Jira: Vir die dop van projekvordering en die verskaffing van insigte in projekgesondheid.



Ons het die volgende span vir die ontwikkelingsfase van die projek ontplooi:

Projekbestuurder: Beplan die projektydlyn, het verantwoordelikhede gedelegeer en tydige aflewering gemonitor.

Beplan die projektydlyn, het verantwoordelikhede gedelegeer en tydige aflewering gemonitor. Tegniese Lood: Het toesig gehou oor die ontwikkelingspan, terugvoer gegee, risiko's bereken en konflikte opgelos.

Het toesig gehou oor die ontwikkelingspan, terugvoer gegee, risiko's bereken en konflikte opgelos. Sagteware-ontwikkelaars: Het kode vir die model geskryf, sagteware onderhou, reggestel en opgegradeer vir doeltreffendheid.

Het kode vir die model geskryf, sagteware onderhou, reggestel en opgegradeer vir doeltreffendheid. QA: Verseker sagtewarekwaliteit deur nougesette toetsing, defekopsporing en risikovermindering.

Tegnologie stapel





Resultate

Ons web- en mobiele toepassingoplossings het die volgende verbeterings in ons kliënt se vlootbestuursproses gebied:

Verbeterde doeltreffendheid: Die opdaterings aan die mobiele toepassing en webportaal het vlootbestuur makliker gemaak, stilstand verminder en doeltreffendheid verhoog.

Beter kostebestuur: Nuwe instrumente vir koste-per-myl-verslagdoening en -optimalisering het die bestuur van finansies makliker gemaak en wins verhoog.

Voldoening en veiligheid: DVIR's en DOT-nakomingskenmerke het gehelp om aan regulasies te voldoen, wat risiko's en boetes verminder het.

Nuttige insigte: Gedetailleerde ontledings het duidelike insigte in vlootprestasie verskaf, wat gehelp het met beter besluitneming en beplanning.

Skaalbaarheid: Die ontwerp ondersteun toekomstige groei, versterk prestasie en gebruikerservaring.



Hierdie uitkomste beklemtoon die sukses van Maruti Techlabs en PrimeSoft Tech se samewerking om komplekse vlootbestuursuitdagings doeltreffend aan te spreek.

