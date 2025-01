Ons stel die Rootstock Hacktivator-program bekend

Die Rootstock-gemeenskap kondig die nuwe Rootstock Hacktivator-program aan, wat ontwikkelaars in staat stel om Rootstock te ontwikkel deur kode by te dra of opvoedkundige inhoud te skep.





Of jy 'n idee het vir kode wat die Rootstock-ervaring sal verbeter, of opvoedkundige gidse wil saamstel om ontwikkelaars te help om die meeste uit hierdie syketting te kry, belonings is beskikbaar op grond van die impak en waarde van jou voorlegging.





In hierdie blogpos ondersoek ons hoe hierdie program werk.





Wat is die Rootstock Hacktivator-program?

Die Rootstock Hacktivator-program is ontwerp vir talentvolle gemeenskapslede wat die ekosisteem 'n nog beter plek wil maak.





Jou voorleggings het die potensiaal om die netwerk te help ontwikkel en groei, met mededingende vergoeding wat aangebied word.





Bydraes kan teen jou eie pas gemaak word. Al wat vereis word, is dat hulle van hoë gehalte, oorspronklik, direk relevant tot die ekosisteem en akkuraat is.

Wie kan bydra?

Enigiemand met kennis en kundigheid wat tot voordeel van die Rootstock-gemeenskap kan wees, word aangemoedig om betrokke te raak.





Voorleggings sal beoordeel word op grond van 'n duidelike stel parameters, insluitend

Tegniese akkuraatheid

Relevansie vir die ekosisteem

Prakties

Innovasie





Uit 'n koderingsoogpunt sal hoër tellings toegeken word aan bydraes wat 'n breër aanvaarding van Rootstock aanmoedig, sowel as dié wat gepaard gaan met aanvullende hulpbronne en afdelings vir probleemoplossing.\

En met inhoud sal daar groter erkenning wees vir stukke wat visuele elemente, hoë vlakke van duidelikheid, uitstekende struktuur en duidelike voorbeelde van werklike gebruiksgevalle insluit.

Wat is die belonings vir 'n bydrae?

Sodra 'n kode-indiening 'n Gekwalifiseerde Bydrae word, sal hulle in aanmerking kom om belonings in een van die volgende vlakke te ontvang:





Bydrae Opsie A → 50 - 300 USD

Bydrae Opsie B & C → 300 - 700 USD

Bydrae Opsie D, E, F & G → 700 - 1 000 USD





Duidelike riglyne is ook vasgestel oor die verlangde lengte vir geskrewe inhoud en video's - wat die groter diepte wat nodig is vir gevorderde onderwerpe weerspieël. Vir opvoedkundige inhoud is die belonings wat aangebied word:





Blogplasingbydrae: 50 - 250 USD

Geskrewe gidse of tutoriale Bydrae: 250 - 500 USD

Tegniese inhoudbydrae: 500 - 700 USD

Videogidse of tutoriale Bydrae: 700 - 1 000 USD

Hoe kan jy begin?

Terwyl jy aan jou bydrae begin werk, neem tyd om te verseker dat dit gepoleer is en aan Rootstock se evalueringskriteria voldoen.





Sodra jy gereed is, kan jy jou bydrae hierdeur indien Google Vorm .





Die span agter die program sal ook vra vir jou naam of skuilnaam, en land van verblyf, saam met jou e-posadres, beursie-adres en besonderhede van die bydrae wat jy maak. 'n Kort beskrywing van die werk - saam met 'n skakel na die voltooide produk - moet ook verskaf word.





Sodra die evalueringsproses deur Rootstock-gemeenskapkundiges begin, kan jy gevra word om 'n paar hersienings aan die voorlegging aan te bring of bykomende konteks te verskaf.





Rootstock het gegroei tot 'n lewendige, bedrywige platform wat DeFi op Bitcoin na die massas bring - en dit is alles te danke aan mense soos jy. Die Rootstock Hacktivator-program is hier om jou pogings te beloon en jou 'n groter rol in die netwerk se toekoms te gee.