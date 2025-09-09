Architecting the Data Backbone: Chandra Adapa se globale MDM Footprint van Teradata na LabCorp

In hierdie ruimte waar data prioriteer word, is Master Data Management (MDM) een proses wat organisasies help om hul belangrike inligting akkuraat, georganiseer en toeganklik te hou. 'N data-argitek het gewerk om hierdie komplekse data-stelsels vir sommige van die wêreld se grootste organisasies te bou, wat hulle help om verwarde data in 'n waardevolle eiendom te verander. Chandra Sekhara Reddy Adapa het getoon dat MDM nie 'n back-office IT-taak is nie, maar eerder 'n kritieke komponent vir besigheidsgesukses. In die bespreking van sy projekte, het hy genoem hoe hy by LabCorp, 'n groot gesondheidsorgmaatskappy, die skep van 'n meester data stelsel gelei het wat een van die grootste pasiënte-unifikasie programme in die gesondheidsorg sektor in die VSA was, wat verander het hoe pasiënt inligting hanteer word. "Ons het meer as 400 miljoen pasiënt rekords saamgebring in 'n enkele, verenigde stelsel," het hy gesê. "Dit verminder verwerkings tyd van byna 19 minute tot net meer as 3, terwyl 'n 97% match rate bereik deur integrasie MDM stelsel met AI / ML - kritiek vir die versekering van pasiënt veiligheid en voldoen aan gesondheidsorg voldoen aan standaarde." Adapa het ook blockchain tegnologie in LabCorp se MDM stelsel geïntroduce Daarbenewens het hy by PepsiCo gehelp om die maatskappy se hoofdata-stelsels na die wolk te verskuif. "Hierdie migrasie het koste met 30% verminder en byna vier keer die beleggingsrendement oor drie jaar gelewer," het hy opgemerk. "Dit het ons ook toegelaat om data van meer as 100 besigheidsgebiede regoor die wêreld te bestuur, wat die uitrol van nuwe gereedskap versnel en help om vinniger, beter produkbesluite te neem." Om ander projekte te noem, het hy gedeel dat hy by Verizon gewerk het om kliënt-, voertuig- en toesteldata saam te bring om 'n volledige visie van hul gebruikers te gee. Hierdie projek het die organisasie $ 250 miljoen bespaar deur die bemarking te verbeter en veiligheidsprobleme te verminder. Benewens sy praktiese werk, het hy ook sy kennis deur middel van navorsingsartikels en artikels gedeel, insluitend, " “”” “en” Deur middel van sy werk het hy gehelp om te vorm hoe ander dink oor die kombinasie van AI, cloud computing en blockchain met MDM om data kwaliteit en sekuriteit te verbeter. Transforming Kwaliteitsbestuur met AI / ML en MDM-integrasie: 'n LabCorp gevalstudie Blockchain-gebaseerde Master Data Management: 'N Revolusionêre benadering tot data sekuriteit en integriteit Cloud-gebaseerde Master Data Management: Transforming Enterprise Data Strategie Uit Adapa se ondervinding is dit duidelik dat die toekoms van meester data bestuur na stelsels wat beide gedesentraliseer en betroubaar is, strek.As globale bekommernisse oor data privaatheid groei, moet organisasies maniere vind om sekuriteit met toeganklikheid te balanseer. kunsmatige intelligensie word 'n kritieke deel van hierdie proses, wat help om skoonder, meer akkuraat rekords te handhaaf deur foute te identifiseer en duplikate outomaties te verwyder. Cloud-gebaseerde platforms met fleksibele, real-time vermoëns word steeds meer die norm vir groot ondernemings. MDM is nie meer net 'n interne produk nie - dit evolueer tot 'n sentrale platform wat analitiese, masjienlering, mobiele toepassings en selfs eksterne samewerking kan voed. Effektiewe data bestuur gaan nie net oor probleemoplossing nie, maar ook oor die gebruik van inligting om doeltreffendheid, laer koste en verbeterde klantervarings te dryf. Vir besighede wat groot hoeveelhede data hanteer, is 'n sterk en betroubare data rugsteen nie meer oplosbaar nie - dit is noodsaaklik, soos Adapa regverdig opsom, "Ek glo dat die volgende generasie MDM intelligent, gedecentraliseer, veilig, real-time, en besigheid-geass Hierdie storie is versprei as 'n vrylating deur Kashvi Pandey onder HackerNoon se Business Blogging Program. Hierdie storie is versprei as 'n vrylating deur Kashvi Pandey onder HackerNoon se Business Blogging Program.