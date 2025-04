0% fooi Krypto-betalings – aangedryf deur 'n Neobank

Dubai, VAE – 23-25 Februarie 2025 – By SiGMA Dubai 2025 onthul Keabank sy kripto betaling verwerking oplossing —gebou vir besighede wat kripto-geldeenheid naatloos en koste-effektief wil aanvaar.





En as ons sê "0% fooie" op kripto-betalings, is dit nie net 'n bemarkingseis nie. Keabank bied nul kommissie op alle inkomende kripto-transaksies vir die eerste ses maande wanneer dit op 'n Keabank-rekening vereffen word. Daarna kan u voordeel trek uit die laagste markfooie—begin by net 0,3%. Geen verborge koste nie, net naatlose transaksies.

Sleutelvoordele vir besighede:

800M+ Crypto-kliënte – Brei jou bereik uit en lok 'n nuwe golf van digitale eerste verbruikers.

Tot 80% laer transaksiefooie – In vergelyking met tradisionele bankfooie, verminder Keabank betalingskoste aansienlik.

20-30% inkomstegroei - Besighede sien gewoonlik 'n toename in verkope nadat kripto-betalings geïntegreer is.

Onmiddellike bankvereffening – Aanvaar betalings in toonaangewende kripto-geldeenhede en onttrek onmiddellik via SEPA of SWIFT.

Naatlose integrasie – Een aanboordproses vir beide bankdienste en kripto-dienste.

Geen deurlopende reserwes, geen verborge fooie nie - Volle deursigtigheid en beheer oor u fondse.



Besighede oor nywerhede heen - e-handel, iGaming, SaaS, fintech, motors, eiendom, luukse items en meer - kan moeiteloos aan boord kom, 'n enkele verifikasie voltooi en toegang tot 'n volledige reeks bank- en kriptobetalingsinstrumente kry.

Die krag van betaling intelligensie

Een van Keabank se sleutelinnovasies is Betalingsintelligensie—maar nie in die pad van wat ons voorheen gesien het nie. Die betalingsintelligensie-oplossings wat ons al voorheen gesien het, het net een ding gebied - finansiële data-analise.





Keabank se Payment Intelligence Layer is 'n speletjie-wisselaar wat naatlose, vinnige integrasie met enige derdeparty-verskaffer vir betalings, kripto en voldoening moontlik maak. Dit is nie net slimmer nie - dit is 'n heeltemal nuwe benadering tot finansiële konneksie. Ons oplossing is aangepas vir die B2B-segment, wat besighede die vermoë gee om vinnig te skaal en nuwe betaalmetodes te integreer sonder vertragings, ondoeltreffendheid of voldoeningsknelnekke.

Robuuste regulatoriese raamwerk

Keabank werk onder 'n sterk regulatoriese raamwerk, wat beide 'n kripto-lisensie hou, wat die verskaffing van hoëprestasie-kripto-oplossings moontlik maak, en 'n volwaardige betalingslisensie, wat fiat-transaksies ondersteun. Hierdie dubbele lisensiëringstruktuur stel Keabank in staat om veilige, doeltreffende en voldoenende finansiële bedrywighede tussen kripto en tradisionele finansies te fasiliteer.

Keabank by SiGMA Dubai 2025

Stand 135B – Ervaar ons oplossings in aksie.

- Paneelbespreking – Keabank HUB Mark Berkovics sal praat oor:

"Stablecoins en die Crypto Payment Ecosystem".

Anders as die gewone kripto-rollercoaster van waardeonbestendigheid, bied stablecoins 'n nuwe vlak van stabiliteit aan die digitale geldeenheidspel - hoe sal hulle die digitale bates en betalingslandskap verander?

Eksklusiewe geleenthede vir SiGMA-bywoners

Behalwe vir hoë-energie-netwerke en insiggewende besprekings, bied Keabank eksklusiewe vennootskapsgeleenthede vir besighede wat SiGMA Dubai bywoon.

Oor Keabank

Keabank is 'n wêreldwye kripto-vriendelike neobank, wat tradisionele en innoverende bankdienste oorbrug.

Een verifikasie, onbeperkte toegang - Met 'n enkele KYB ontsluit kliënte 'n volledige reeks bank- en kriptodienste - insluitend kripto-verwerking, IBAN's, SEPA/SWIFT-oordragte - alles aangedryf deur Payment Intelligence. Beplan 'n vergadering met ons by SiGMA: [https://calendly.com/meet-keabank/aibc-sigma>



