海の深みから

シーウェル・ピーズリー・ライト

耳を傾ける態度で、彼女の頭は少し横に傾いていました。



黒くうねる大西洋のどこかから、スピードボートの排気ガスの急速でくぐもったポンという音が夜中はっきりと漂っていた.

私は本を落として体を伸ばし、椅子にもたれかかりました。本当のロマンスと冒険がありました!キューバから密輸品を積み込み、隠れた港を探しているラム酒の密売人。暗闇の中を恐れずに進み、公海と戦い、1日かそこら前の嵐の後も走り続け、わらの詰め物のために千の危険を冒す彼らが持っていたボトル。硬くて平らな筋肉と大胆不敵な目を持つ海の青銅色の男性。準備万端の銃が太ももを叩きながら––

これらの現代のフリーブーターの私の心象に夢中になっていると、電話の突然のアラームが耳のそばで予期せぬショットが発射されたかのように私を驚かせました。喫煙ジャケットからたばこの灰を払いながら、私は部屋を横切り、受話器をひったくりました。

"こんにちは!"私は不用意にマウスピースにパチンとはめた。マントルピースの船の時計のそばで 11 時過ぎだった。

「テイラー?」その声は――ウォーレン・マーサーの聞き覚えのある声だった――返事を待たずにガタガタと鳴り続けた。 「車に乗って、できるだけ早くここに降りてください。そのまま来て、そして――」

"どうしたの?"私はなんとか彼の邪魔をした。 「泥棒?」マーサーが甲高い興奮した声で話すのを聞いたことがありませんでした。彼のいつものスピーチはゆっくりで思慮深く、ほとんど教訓的でした。

「どうか、テイラー、私に質問して時間を無駄にしないでください。緊急でなければ、あなたに電話しないでしょう。来られますか?"

「きっと!」私は急いで言った。彼があんなに真剣に取り組んでいるのに、彼を罵倒するのはばかげていると感じた. "もつ - "

レシーバーはパチンと音を立ててパチパチ音をたてました。マーサーは、私が来ると確信した瞬間に電話を切りました。通常、礼儀正しさと配慮の魂そのものが、その行為だけで、The Monstrosity に私の存在が緊急に必要であると確信したでしょう。それはマーサー自身の名前で、彼の住居であり実験室でもあった印象的な山に付けられたものです。

私はスモークジャケットを脱ぎ捨て、ウールのゴルフセーターを着た. 2分で、私は車をガレージから後退させていました。しばらくして、私は砂利道を離れ、アクセルを完全に下げてコンクリートを壊していました。小さなロードスターのフロントガラスの周りで黒い風が金切り声を上げていました。

私自身の小屋は市の境界の外にありました。釣りに行きたいという衝動に駆られたときに住み続ける小さな場所でした。これは通常、年に 2 回ほどです。マーサーは歌で私のために場所を選んだ。

怪物は町から約 4 マイル離れたところにあり、高速道路からはおそらく 0.5 マイル離れていました。

私は 4 マイル (4 マイル) をわずかな日陰で何分間も走り、海に続く小さな車道の入り口とマーサーの屋敷が見えたときにブレーキを踏んだ。

砂利がフェンダーにガタガタと音を立てる中、私はコンクリートを消し、ドライブを守っていた2本の巨大なスタッコ仕上げの柱の間を掃除しました.どちらも腐食したブロンズのプレート、「The Billows」を持っていました。この名前は、元の所有者である新しく裕福な軍需品メーカーによってThe Monstrosityに付けられました。

最も華やかなスペインのパターンの後、構造自体が数秒で私の前に浮かび上がりました。それは光に燃えていた。どうやらその場所のすべての電球が燃えていました。

波からほんの数ヤード先の滑らかな日陰の岸辺がうっすらと波打っていて、嵐の哀れな獲物が散らばっていることを私は知っていた。

ブレーキを踏んでいると、下の窓の 2 つを素早い影が通過しました。私が車から飛び降りる前に、丸みを帯びた上部と円形のグリル窓を備えた広いフロントドアが大きく開き、マーサーが走ってきて私に会いに来ました。

彼はバスローブを着ていて、湿った水着の上に急いで着ており、素足は評判の悪いスリッパで終わっていました。

「大丈夫、テイラー!」彼は私に挨拶した。 「それが一体何なのか、あなたは疑問に思っていると思います。私はあなたを責めません。でも入って、入って!彼女に会うまで待っててね!」

"彼女?"私は驚いて尋ねました。 「あなたは恋をしているわけではありません。 378 目と唇についてのあなた自身の意見を裏付けるために、このようにここにいるのですか、マーサー?」

彼は興奮して笑った。

「わかる、わかる!いいえ、私は恋をしていません。そして、私はあなたに助けてもらいたいのですが、賞賛するのではありません。ここにいるのはカーソンと私だけで、私たち 2 人には仕事が大きすぎます。」彼は私を広いコンクリートのポーチを横切って家の中へと急いで連れて行った。 「キャップをどこにでも投げて、来てください!」

驚きすぎてこれ以上コメントできませんでした。私は友人をフォローしました。これは私が知らなかったウォーレン・マーサーでした。普段はすっきりとしたオリーブ色の顔は礼儀正しい仮面をかぶっており、感情のわずかな痕跡さえほとんど見せませんでした。彼の目は黒く大きく、簡単に微笑み、興味をそそるように輝いていたが、長くほっそりした口ひげの下にある彼の最も美しい口は、常にぎっしりと刈り込まれており、目で微笑むことはめったになかった。

しかし、私を最も驚かせたのは、彼の現在の興奮したスピーチでした。マーサーは、私が彼を知ってから何年もの間、これほど激しい熱意の爆発に動かされたことはありませんでした。ゆっくりと思慮深く、低い音楽的な声で話すのが彼の癖だった。私たちの最も激しい議論の最中でさえ、そして私たちはそれらの多くを持っていましたが、彼の声はその穏やかでゆったりとした優しさを失うことはありませんでした.

驚いたことに、マーサーはかなり快適な、しかし派手な居間への道を案内する代わりに、ビリヤード室であり、現在は彼の実験室であった場所に向かって左を向いた.

明るく照らされた実験室には、いつものようにあらゆる種類の装置が散らばっていた。 1 つの壁に沿って、レトルト、スケール、ラック、フード、精巧なセットアップがありました。たとえば、奇妙な先史時代のモンスターの関節式ガラスとゴム製の骨のように、この科学分野に対するマーサーの好みを示していました。部屋の反対側の対応する作業台には、コイル、変圧器、メーター、工具、器具が絡み合って散らばっていました。部屋の端には、高く黒いコントロールパネルの後ろに、光るバスバーと、目を見開いたメーターがありました。 、一対の発電機がそっとハミングしました。部屋のもう一方の端はほぼすべてガラス張りで、パティオとプールに面していました。

マーサーはドアのノブに手を置いて一瞬立ち止まり、彼の暗い目に奇妙な光を放った。

「私があなたをここに呼んだ理由がわかるでしょう」彼は緊張したように言った. 「旅行に価値があったかどうかは、自分で判断できます。彼女が来た!"

彼はしぐさでドアを勢いよく開けた。

そのシーンを説明するのは私には難しい。パティオは大きくはありませんが、美しく仕上げられていました。花や低木、さらには小さなヤシの木が囲いの中にたくさん生えていましたが、その上には可動式のガラスの屋根があり、晴れた日には消えるようにセクションで作られていましたが、空の空の黒さでした。

屋根付きのパティオの照明用のライトはどれも点灯していませんでしたが、パティオを囲むすべての窓が輝いていて、プールがはっきりと見えました。

プール––そしてその占有者。

私たちはプールの片側、中央近くに立っていました。私たちの真向かい、プールの底に座っているのは、絹のマントのように彼女の周りに垂れ下がった大量の黄褐色の髪を除いて裸の人間の姿でした.片足を真っ直ぐ前に伸ばし、もう片方の足を引き上げて指を組んで組む、妙に優美な少女の姿。柔らかな光の中でも、透き通った水を通して、彼女の淡い体が翡翠色のタイルにはっきりと輪郭を描いているのがはっきりと見えました。

私はその姿のじっと見つめる好奇心旺盛な目から身を引き離しました。

「神の名において、マーサー、それは何ですか?磁器?"私はしわがれ声で尋ねた。それは言葉では言い表せない不気味な効果をもたらしました。

彼はにっこりと笑った。

"磁器?見て…見て!」

私の目は彼の人差し指を追った。人影が動いた。優雅にそれは完全な高さまで起き上がりました。とうもろこし色の髪の大きな雲がその周りに浮かんでいて、膝の下に落ちていました.ゆっくりと、カモメがゆっくりと舞い上がるのに匹敵する優雅な動きで、彼女は澄んだ水の中をプールの底を空中に浮いているように歩きながら、私に向かってきました。

魅了されて、私は彼女を見ました。奇妙に白い顔の中で驚くほど大きくて暗い彼女の目は、私のものに固定されていました.その視線には何の不吉もありませんでしたが、恐ろしい恐怖に襲われたかのように体が震えているのを感じました。私は目をそらそうとしましたが、自分が動けなくなっていることに気づきました。マーサーが私の腕を緊張した、突然握りしめたのを感じたが、彼を見ることはできなかった.

「彼女は――彼女は笑っている!」私は彼が叫ぶのを聞いた。彼は笑いました。興奮した甲高い笑い声で、私は微妙な方法でイライラしました。

彼女は微笑んで、私の目を上に向けていました。彼女は今、私たちの数フィート以内に非常に近くにいました.彼女はさらに近づき、私がプールの端を走り回る隆起した棚の上に立っているとき、彼女は私の足元に来ました。

コーラルピンクの唇の間には非常に白い歯が見え、淡い金色の髪のベールの下で胸が上下しています。彼女は水を吸っていた!

マーサーは文字通り私をプールの端から引き離しました。

「テイラー、彼女についてどう思う?」彼の暗い目が興奮で踊りながら尋ねた。

「それについて教えてください」私はぼんやりと頭を振って言った。 「彼女は人間ではないのですか?」

"知らない。そう思います。あなたや私と同じくらい人間です。私が知っていることはすべてお話しします。それからあなたは自分で判断してください。私の計画がうまくいくかどうかは、数分でわかると思います。でも、まずは水着を着てください。」

私はその問題について議論しませんでした。マーサーに何も言わずに連れて行ってもらいました。私が着替えている間、彼はプールにいる奇妙な生き物について知っていることをすべて話してくれました。

「今日の午後遅く、ビーチに沿って少し散歩に行くことにしました」とマーサーは話し始めました。 「私は早朝から悪魔のように働いていて、あなたが私の思考電信と呼んでいるものについていくつかのテストを実行していました。新鮮な海の空気が必要だと感じました。

「私は、ローラーやスプレーからわずかに離れたところを保ちながら、おそらく 5 分間、活発に歩きました。海岸にはあらゆる種類の漂流物やジェットサムが大嵐で打ち上げられて散らばっていた.小さな砂のプール、私は見ました--彼女。

「彼女は水の中にうつぶせに横たわり、動かず、頭を海に向け、片方の腕を前に伸ばし、長い髪を半透明のマントのように体に巻きつけていました。

「私は走って彼女を水から持ち上げました。彼女の体は冷たく、死のように白く、唇はかすかにピンク色で、心臓はかすかに、しかし着実に鼓動していた。

「緊急事態にあるほとんどの人と同じように。応急処置について知っていたことをすべて忘れていました。私は彼女に飲み物をあげることしか頭になかった。それで私は彼女を腕に抱き上げ、できるだけ早く家に連れて行きました。私が彼女と一緒にここに来たとき、彼女はもがいてあえぎをしていたので、彼女は復活しているように見えました。

私は彼女を客室のベッドに寝かせ、スコッチの固い飲み物を彼女に注ぎました。彼女の頭を持ち上げ、グラスを彼女の唇に当てた。彼女はまばたきをしながら私を見上げ、酒を一気に飲んだ。彼女はそれを飲んでいるようには見えなかったが、驚くべき一口でグラスから吸い出した。 380ワードです。彼女がベッドから降りた次の瞬間、彼女の顔は憎しみと苦痛の完璧な仮面になった。

「彼女は私に近づき、手を握りしめたり引っ掻いたりして、喉の中で奇妙なつぶやきや鳴き声を出しました。その時初めて、彼女の手が水かきをしていることに気づきました!」

「ウェブベッド?」私は驚いて尋ねました。

「水かき」とマーサーは厳粛にうなずいた。 「彼女の足もそうです。でも聞いて、テイラー。彼女が私を迎えに来たとき、私は驚き、少なからず動揺した。私はフランス窓を通り抜けてパティオに出ました。しばらくの間、彼女は私を追いかけました。かなりぎこちなく、重く、しかし迅速でした。それから彼女はプールを見ました。

どうやら私の存在を忘れていたようで、彼女は水に飛び込み、しばらくして私が近づくと、プールの底に横たわっているときに、彼女が深く感謝の気持ちで息を吐き、顔に安堵の笑みを浮かべているのが見えました.プールの底で息をしている、テイラー!水深8フィート以下!」

「それでどうした、マーサー?」どうやら物思いにふけっているように見えた彼が立ち止まったとき、私は彼に思い出させた。

「私は彼女についてもっと調べようとしました。水着を着てプールに飛び込みました。ええと、彼女はサメのように、閃光のように素早く、歯を見せて、水の中を鉤爪のように引き裂きました。私は向きを変えましたが、完全に逃げるには十分ではありませんでした。見る?"マーサーがドレッシングローブを投げ返したところ、彼の水着の左側、腰の近くにぼろぼろの裂け目が見えました.三つの深さの裂け目を通して、ギザギザの傷がはっきりと見えました。

「彼女は一度だけ私を引っ掻きました」マーサーは再びローブを彼に巻き付けて再開した. 「それから私は外に出て、カーソンに助けを求めました。私は彼を水着に着せ、二人とも彼女を追い詰めようとしました。カーソンはひどいひっかき傷が 2 つあり、包帯を巻いた 1 つのかなり深刻な噛み傷がありました。私は多くの裂傷を負っていますが、カーソンよりも水中でのほうが速いので、カーソンほどひどい結果にはなりませんでした。

「頑張れば頑張るほど、決意が固まりました。私たちの一人が水に入るまで、彼女は落ち着いて穏やかにそこに座っていました。それから彼女は真の怒りになりました。それは腹立たしいことでした。

「やっとあなたのことを考えました。私は電話しました、そしてここにいます!

「しかし、マーサー、それは悪夢です!」私は抗議した。私たちは部屋を出ました。 「彼女のように水中で生き、水を呼吸できる人間はいない!」

マーサーは一瞬立ち止まって、妙な目で私を見つめた。

「人類は」と彼は厳粛に言った、「海から上がってきた。私たちが知っている人類。戻った人もいるかもしれません。」彼は振り返ってまた立ち去ったので、私は急いで彼の後を追った。

"どう言う意味ですか。マーサー? 「何人かは戻ったかもしれませんか?」理解できません。"

マーサーは首を横に振ったが、私たちが再びプールの端に立つまで、それ以上の返事はしなかった。

その少女は私たちが離れた場所に立っていました。彼女は私の顔を見上げると、再び微笑み、片手で素早いジェスチャーをしました。彼女が私に彼女に加わるように誘ったように私には思えました。

「テイラー、彼女があなたのことを好きだと信じて」マーサーは思慮深く言った。 「あなたは色白、色白肌、色白髪です。カーソンと私はどちらも非常に暗く、ほとんど黒っぽいです。そして、その白い水着で――そう、彼女はあなたに夢中になっていると思います!」

マーサーの目は踊っていた。

「彼女が持っていれば、私たちの仕事はとても楽になるでしょう」と彼は続けた。

「何の仕事?」私は疑問に思った。常に不屈の実験者であったマーサーは、科学の利益のために友人を利用することを決して忘れませんでした。そして、過去の彼の実験のいくつかは、刺激的とまでは言わず、むしろ挑戦的でした。

「思考電信と呼ばれるものを、実験的に完成させたと思います」と彼は素早く説明した。 「私は今朝の 3 時かその頃にそれに取り組んでいて眠りに落ちました。 Carson による 381test は、それが成功したことを示しているようです。さらなるテストのために、明日あなたに電話するべきでした。 5年近くの大変な努力の結果、テイラー、そしてこの人魚がやって来て、私の実験は、そこに転がっているブレーカーの1つと同じくらい重要であると思われます!」

「で、これからどうするつもり?」プールの透き通った水越しに輝く美しい青白い顔をちらりと見下ろしながら、私は熱心に尋ねました。

「なぜ、彼女に試してみてください!」マーサーはますます熱意を持って叫んだ。 「わかりませんか、テイラー?それがうまくいけば、彼女の考えを導くことができれば、彼女の歴史、彼女の人々の歴史を知ることができます!科学の歴史に 1 ページ追加します – まったく大きな章です! – それは私たちを有名にするでしょう.男、これはとても大きいので、足をすくわれてしまいました!見て!"そして、彼は細くて貴族的な茶色の手を私の目の前に差し出しました。

「私はあなたを責めません」と私はすぐに言いました。 「私は知識人ではありませんが、それでもこれがどれほど素晴らしいことかがわかります。忙しくしましょう。私に何ができる?"

マーサーは実験室のドアの周りに手を伸ばし、ボタンを押した。

「カーソンのために」と彼は説明した。 「彼の助けが必要です。それまでの間、セットアップを検討します。装置はいたるところに散らばっています。」

彼は誇張していませんでした。セットアップは、それぞれが独自のシールド銅ボックスに入っているチューブのバンク全体で構成されていました。絶縁体で支えられた、非常に穴の開いた水平なパネルには、さまざまな種類の繊細なメーターが0.5スコアあり、細い黒い指が脈打って震えていました。パネルの後ろには、輝く銅線が巻かれた背の高い円筒があり、その横には別のパネルが直立しており、ノブ、接点、ポテンショメーター、レオスタット、スイッチがかなり剛毛でした。ドアに最も近いテーブルの端には、さらに別のパネルがありました。これはロットの中で最も小さいもので、片側に一連のジャックがあり、中央には 4 つの接点を持つスイッチがありました。重くて蛇行したケーブルが、このパネルからさらに先の迷路のような装置につながっていました。

「これはコントロール パネルです」とマーサー氏は説明します。 「ご存じのように、事件全体は実験室の形をとっています。組み立てたものはありません。異なるアンテナ プラグをこれらのジャックに挿入します。このような。"

彼は、直角に交差した 2 つの半円形のスプリング ブラスで構成された、奇妙で急いで作られた装置を手に取りました。 4 つの端すべてに明るい銀色の電極があり、そのうちの 3 つが円形で、1 つが細長く、わずかに湾曲していました。マーサーは素早く神経質なジェスチャーで頭に物をはめ込み、細長い電極が首の後ろに押し付けられ、背骨の下に数インチ伸びました.他の 3 つの円形電極は、彼の額と頭の両側に置かれました。装置の中央からは、長さ約 10 フィートの重い絶縁コードが伸び、その端には簡単な配電盤プラグがあり、マーサーはそれを 3 つのジャックの最上部に取り付けました。

「さて」彼は指示した、「あなたはこれを着てください」--彼は私の頭に2番目の仕掛けを調整し、私の肌に冷たい金属が接触して縮むと微笑みました--「そして考えてください!」

彼はスイッチを「オフ」とマークされた位置から 2 番目の接点に動かし、私をじっと見つめ、黒い目を輝かせました。

カーソンが入り、マーサーは彼に待つように身振りで示した.とても素敵な老人、カーソン、水着を着ていても印象的です。マーサーはカーソンのような男を持ててとても幸運だった....

私の意識の奥深くで、何かが突然カチカチ音をたてたように見えました。

「ええ、その通りです。カーソンは非常にまともな人物です。」言葉は話されませんでした。私はそれらを聞いていませんでした、私はそれらを知っていました。なにーーマーサーをちらりと見たら、 382そして彼は喜びと興奮で大声で笑った。

"出来た!"彼は泣いた。 「カーソンに関するあなたの考えを受け取り、私の考えをあなたが受け取るようにスイッチを入れました。そして、あなたはそうしました!

むしろ用心深く頭から物を外し、テーブルの上に置いた。

「魔法だ、マーサー!彼女にも効くなら……」

「そうなりますよ、そうなるでしょう!――もし彼女にこれを着てもらうことができれば」とマーサーは自信満々に答えた。 「私はそれらを 3 つしか持っていません。私は、あなた、カーソン、そして私自身といくつかの三角関係の実験を計画していました。ただし、カーソンはこのスイッチを操作する必要があるため、今夜の実験から外します。ほら、今は配線されているので、一度に一人だけが考えを伝えます。残りの 2 つは受け取ります。スイッチが最初の接点にある場合、1 番が送信し、2 番と 3 番が受信します。スイッチが 2 番にあるとき、彼は思考を送信し、1 番と 3 番はそれを受け取ります。等々。これらの手がかりを延ばして、プールに送り出すことができるようにします。そうすれば準備が整います。どうにかして、力を使わなければならないとしても、彼女にこれらのいずれかを着用させる必要があります.私たち3人なら彼女を扱えると確信しています。」

「できるはずです」と私は微笑んだ。彼女はとてもスリムで、優雅で、ほとんど繊細な小さなものでした。 3人の屈強な男が彼女をコントロールできないかもしれないという考えは、ほとんど面白いように思えました.

「あなたはまだ彼女が動いているのを見たことがないでしょう」とマーサーは、アンテナからコントロールパネルにつながるコードを伸ばす作業から顔を上げて、顔を上げて言った。 「そして、あなたがそうならないことを願っています。」

彼が最後の接続を継ぎ合わせてしっかりとテープで留めるのを、私は黙って見ていました.

「準備万端」と彼は頷いた。 「カーソン、私たちのためにスイッチを操作してくれませんか?すべてが適切に機能していると信じています。」彼は急いで機器のパネルを調査し、すべての測定値が正しいことを確認しました。それから、彼がアンテナと呼んだ 3 つのデバイスすべてを手にし、それらのリード線をコントロール パネルに差し込んで、彼はプールの側への道を案内しました。

女の子はプールの端を散歩していて、滑らかなタイルの側面を手で感じながら私たちの姿が見えてきました。

彼女がこんなに動くのを見たのは初めてだった。彼女は足を底に突っ込んで力強く突き進んでいるように見えた。彼女は矢のような速さで水の中を駆け抜けましたが、まるでそこに浮いているかのように静かに止まりました。

彼女が見上げると、彼女の目は間違いなく私のものを探し、彼女の笑顔は暖かく魅力的だった.彼女は再びあの奇妙な誘いのジェスチャーをした。

頑張ってマーサーをちらりと見た。少女の大きくて暗い、探究心に満ちた目は、どこか悪魔のように魅力的だった。

「入ります」私はしわがれ声で言った。 「手を伸ばしたら、あなたのヘッドセットの 1 つを渡してください。」彼が抗議する前に、私はプールに飛び込みました。

私はプールの底に通じる重い青銅のはしごに向かってまっすぐ向かった。 2つの理由が頭に浮かびました。肺が空気でいっぱいになった状態で、水中に留まる何かが必要で、必要に応じてすぐに出ることができました.私はマーサーの脇腹の青ざめたギザギザの畝を忘れていませんでした。

私がはしごに向かって急いで撃ったとき、彼女は私の前にいて、ぼんやりと揺れる白い形が待っていました.

はしごの段を片手でつかみながら、私は立ち止まりました。彼女は近づいてきて、私が前に指摘した風通しの良い優雅さで歩きました。彼女が一本の長く細い腕を私に向かって上げたとき、私の肋骨に心臓がドキドキしました。

手はそっと肩に落とし トークンのように押した383の友情。おそらく、これは彼女にとって、挨拶のしるしであるとすぐに思いました。私は自分の腕を上げて挨拶を返しましたが、それが挨拶だった場合、耳の中で遠くのハミングのような奇妙な音が上下することに気づきました。

まるで探究のように、その音は急に止み、私はこの奇妙な生き物の言葉を聞いたことがあることに気づきました。行動方針を考える前に、痛む肺が空気の必要性を思い出させ、はしごから手を離し、体を水面に浮かせました。

頭が水を割ったとき、鋼のように冷たくて強い手が足首の周りに近づきました。私は見下ろした。少女は私を見ていたが、今では笑顔がなかった。

"わかった!"心配そうに見守っていたマーサーに、私はプールの向こう側で叫びました。それから、再び肺を空気で満たして、はしごを使ってプールの底に身を引いた。制止していた手は一瞬で外された。

私の足が底に触れたとき、奇妙な生き物は彼女の顔を私の近くに押し付け、初めて彼女の特徴をはっきりと見ました.

彼女は美しかったが、奇妙で不気味な方法で。私がすでに気づいていたように、彼女の目は異常な大きさで、その目は強烈な青色で、異常な比率の瞳孔を持っていることがわかりました。彼女の鼻は形が整っていましたが、鼻孔はわずかに平らで、開口部は私が今まで見たよりもかなり伸びていました.口元は非常に魅力的で、魅力的な笑顔によって明らかになった彼女の歯は、想像を絶するほど完璧でした。

彼女を包む大きなたてがみは、私が言ったように黄褐色で、私が見たいくつかの海藻の茎のようにほとんど半透明でした.そして、彼女が細い白い手を上げて、顔のそばに浮かんでいる小枝を払い戻そうとすると、彼女の指の間のクモがはっきりと見えました。それらは魚のヒレのように透明でほとんど目立たなかったが、各指の最後の関節の近くまで伸びていた。

彼女の顔が私の顔に近づくと、以前に聞いたハミング、うずくまるような音が、今度はさらに大きくなったことに気づきました。彼女の喉の動きから、彼女が私に話しかけようとしていると推測したのは正しかったことがわかりました。私は彼女に微笑み返し、首を横に振った。彼女は理解したようで、音が止んだので、何か他のコミュニケーション方法を見つけようとしているかのように、少し思慮深い眉をひそめながら私を調べました。

もう一度新鮮な空気が必要だと感じたので、私は上を指さし、ゆっくりとはしごを上った。今度は彼女は私をつかまえず、私がしたこととその理由を理解しているかのように、じっと私を見つめていました。

「ここにあなたのガジェットの1つを持ってきてください、マーサー」と私はプールの向こう側に呼びかけました. 「進歩していると思います。」

「いい子!」彼は叫び、長い絶縁されたコードが彼の後ろに引きずられている2つのアンテナを持って走ってきました。少女は水越しに彼を見つめていた。彼女の目には明らかに嫌悪感があった。マーサーが私に 2 つの楽器を手渡したとき、彼女は突然疑いの目で私を見ましたが、敵対的な動きはしませんでした。

「あなたは彼女と一緒に水中にいることはできません」とマーサーはすぐに説明した. 「塩水は触角をショートさせますよね。彼女に着てもらい、頭を水から上げて着てください。そして覚えておいてほしいのは、彼女は私たちと言葉でコミュニケーションをとることができないということです。私たちは彼女に自分の考えを心の絵で伝えてもらう必要があります。私は彼女にそれを印象づけようとします。理解?"

INODDED、楽器の 1 つを拾いました。 「準備ができたら発砲せよ、グリッドリー」と私は言い、再びプールの底に沈んだ。

女の子の頭を一本で触った384指で、自分の頭を指差して、彼女が自分の考えを私に伝えることができることを彼女に伝えようとしました.それから私はアンテナを持ち上げて自分の頭の上に置き、それが彼女に害を及ぼさないことを示しました.

私の次の動きは、彼女に楽器を差し出すことでした。ゆっくりと動き、心強い笑顔を浮かべていました。

彼女は少し躊躇した後、私の目をじっと見つめ、私が自分で調整するのを見たので、ゆっくりと自分の頭の上に楽器を固定しました。

私は微笑んでうなずき、友好的な挨拶のしるしとして彼女の肩を押しました。それから、再び自分の頭を指差して、上を指差した。はしごを登りました。

「よし、マーサー」と私は叫んだ。 「彼女が落ち着かなくなる前に、すぐに始めましょう!」

「もう始めました!」彼から電話がかかってきたので、私は急いで自分の楽器を身に着けました。

マーサーが言ったことを念頭に置いて、私ははしごを数段だけ降りたので、頭が水から離れたままになり、少女に微笑みを浮かべ、頭の上の楽器に触れ、それから彼女を指さした.

マーサーの思いが伝わってきました。彼は嵐の海を背景に、海岸を長く歩いている自分の姿を思い描いていました。彼の前に、白い体がプールにうつ伏せに横たわっているのが見えました。私は彼がプールに駆け寄り、スリムで青白い姿を腕に持ち上げているのを見ました。

ここではっきりさせておきたいのは、私がこれらのものを見たと言うとき、私はそれらの精神的イメージが私の意識に浸透したということだけを意味しているということです.目を閉じて視覚化できるように、たとえば自分の家の居間の暖炉を視覚化しました。

私はその少女を見下ろした。彼女は顔をしかめ、目は大きく見開かれていました。耳を傾ける態度で、彼女の頭は少し横に傾いていました。

ゆっくりと慎重にマーサーは、少女がプールに飛び込むまでの彼の経験のすべての話を考え出しました.それから私は再び浜辺を見ました。プールに少女の姿がありました。写真はぼやけてきました。マーサーが海の底を描こうとしていることに気づきました。それから彼は再びプールに横たわっている少女を描き、もう一度海を描きました。スイッチが別の接点に移動したことを知らせる、脳の中心にある柔らかい小さなカチカチ音に気づきました。

私は彼女を見下ろした。彼女は大きくて好奇心旺盛な目で私を見つめていました。 私が身に着けていた楽器を通して、彼女が私のことを考えているのを感じました。理想化された自分の特徴が、確かに自分のものではない奇妙な美しさで輝いているのを見ました。つまり、彼女が私を見たように、私は自分自身を見ていることに気づきました。私は彼女に微笑み返し、首を横に振った。

ASTRANGE、ぼんやりと渦巻く映像が私の意識を駆け巡った。私は海の底にいました。影のような形が静かに通り過ぎ、上から薄暗い青みがかった光が、人間の目が見たことのないようなシーンに降り注いでいます。

周囲はギザギザのサンゴの奇妙な構造で、底部はほぼ円形で、上部は丸みを帯びており、エスキモーのイグルーに非常によく似ていました。建物の大きさは大きく異なり、狭い通りに沿って家々が並んでいるような、ある種の規則的な順序で配置されているように見えました。それらの多くの周りには奇妙で色とりどりの海藻の群れが成長し、穏やかに旗を振っていました。

あちこちで人影が動き、細い白い人影が狭い通りを散歩したり、真の魚雷のように頭上を撃ったりしました。

そこには男性と女性の両方が移動していました。男性は肩幅が広く、髪の色は女性よりもやや暗めでした。男女ともスリムで、 385 サイズと外観の驚くべき均一性。

奇妙な存在は、いかなる種類の衣服も身に着けていませんでしたし、必要でもありませんでした。くっついた髪は、オレンジ色のねじれた素材のコードのようなもので腰に結び付けられ、若い女性の何人かは眉の周りに同じ素材のバンドを身に着けていた.

すべての人物の中で最も近いのは、私たちのためにこれらすべてを視覚化していた女の子でした.彼女はサンゴ構造の群れからゆっくりと離れていました。彼女は一度か二度立ち止まって、他の見知らぬ人々と会話をしているように見えたが、そのたびに彼女は先に進んだ。

サンゴの構造は小さくなり、貧弱になりました。最後に、少女は海の底を一人で歩きました。ケルプと海藻の大きな成長の間で、淡い色のサンゴのぼんやりした塊がいたるところに迫っていました。ある時、彼女は傾いたぼろぼろの古代船の船体の近くを通り過ぎた.

夢のようにうろつきながら、彼女は古代の遺棄された場所から離れました。突然、足元の砂の上に薄暗い影が広がり、彼女は白い細い流星のようにその場から矢を放った。しかし、彼女の背後には、黒くて素早い影が飛んできた――サメだ!

閃光のように彼女は向きを変え、怪物と向き合った。彼女がガードルから引き抜いた何かが彼女の手の中で青白く輝いていた.それは研いだ石か骨のナイフでした。

彼女の足は黄砂を弾き飛ばし、驚くべき速さで敵を撃った。長い刃が弧を描いて一掃し、怪物の青白い腹を引き裂いた。

AGREAT 血の雲が水を染めた。少女の白い姿が、緋色の洪水の中を駆け抜けた。

盲目だった彼女は、古代の船の突き出た肋骨が自分の進路にあることに気づきませんでした。私は彼女が正面から巨大な木材の 1 つに激突するのを見たようで、思わず叫び声を上げ、足元の水の中にいる少女を見下ろしました。

彼女の目は輝いていた。彼女は私が理解したことを知っていました。

ぼんやりと、彼女の体が水にぐったりと浮かんでいるのが見えたようでした。それはすべて非常に曖昧で不明瞭であり、これは彼女が見たものではなく、彼女が起こったと思ったことだと理解しました.印象はより乱暴になり、渦を巻き、灰色になり、不明瞭になりました。それから私はマーサーの顔を見ましたが、ひどく歪んでほとんど認識できませんでした。次に、鮮やかで苦痛な色の閃光で撃ち抜かれた、未熟なシーンの万華鏡のような迷路。少女は、生まれながらの要素から切り離された、自分の苦しみについて考えていました。彼女を救おうとして、マーサーは彼女を殺そうとしていた。それが、彼女が彼を嫌っていた理由であることは間違いありません。

次に私自身の顔が現れ、その優しさと想像上の美しさでほとんど神のようでした。そして今、彼女が私の黄色い髪を長く伸ばし、私の鼻孔を彼女自身のように伸ばした私のことを考えていることに気付きました。する必要があります。

頭から楽器を離し、プールの底に落としました。感謝と友情を表すために、私は彼女の両肩をそっと握りました。

心臓がドキドキしました。海の深みからこの少女に奇妙な魅力があり、私の存在の深い地下の洞窟から微妙な魅力が答えられました.私は一瞬、自分が何者で、何者であるかを忘れていました。長い間忘れられていた本能の反響を呼び覚ます音が鳴ったことだけを思い出しました。

私は彼女にキスをしたと思います。彼女の腕が私の周りにあったこと、そして私が彼女を近づけたので、私たちの顔がほとんど合ったことを私は知っています.彼女の大きくて奇妙な青い目が私の脳裏に焼き付いたようだった。私は彼らがそこにドキドキするのを感じることができました....

時間と空間を忘れた。だけ見た386青ざめた笑顔と大きな黒い瞳。それから首を絞めて、私は彼女の抱擁から身を引き離し、水面に飛び出しました.

咳き込み、吸い込んだ水を肺から排出しました。終わったときは体がだるくて震えていましたが、頭はすっきりしていました。掴んでいた異様な幻想の握りが振り落とされた。

マーサーは私の上にかがみこんでいた。静かに話す。

「私は見ていました、老人」と彼は穏やかに言った。 「何が起こったかは想像できる。長い間途切れていた古代のリンクの、瞬間的で精神的な融合。あなたは、全人類と共に海から上がってきました。しかし、道をたどることはありません。」

INODDED、私の頭は流れる胸に頭を下げました。

「ごめんなさい、マーサー」私はつぶやいた。 「何かが入りました。彼女の大きな目は、記憶の糸を引っ張っているように見えた...埋もれている....私はそれを説明することはできない....」

彼は私の裸の肩を平手打ちしました。それは私を正常に戻すのに役立ちました。

「また地に足がついたな、テイラー」と彼はなだめるようにコメントした。 「あなたが再び大地の支配を失う危険はないと思います。続けましょうか?」

「もっと学びたいことはありますか?彼女が私たちに与えることができると思いますか?私はためらいがちに尋ねた。

「私は信じています」とマーサーは答えました。神!できれば!」神の名は、マーサーが口にした祈りだった。

「やってみましょう、ベテランさん」私は少し震えながら言った。

マーサーは急いでプールの反対側に戻ったので、私は再びヘッドセットを調整し、女の子に微笑みました.マーサーが彼女に理解してもらい、私たちが学びたいことを彼女が知っていれば!

スイッチが動かされたことを知らせる小さなクリック音を意識しました。マーサーは彼女にメッセージを伝える準備ができていました。

懇願するように少女に目を向け、私はプールの端に腰を下ろし、実験の2番目のより重要な部分を待ちました.

マーサーは自分の考えを思い描くのが難しかったので、そのビジョンは漠然としていました。しかし、ぼんやりとした光が上から降り注ぎ、柔らかくて巨大な成長物が洪水の中で怠惰に枝を振っている、海の底が再び見えたようでした。

左から一団の男女が、どこか特定の場所を探すように辺りを見回している。彼らは立ち止まり、年配の男性の一人が指さした。

それからバンドは働き始めました。サンゴの成長がその場に引きずり込まれました。半円形の家の1つの基礎が築かれました。シーンは渦を巻いて再び晴れました。家が完成しました。他にも建築中の家がいくつかありました。

ゆっくりと慎重に、シーンが動きました。家々は取り残されました。私の意識の前は、海底の漠然とした影の広がりだけであり、見知らぬ人々が足を踏み入れた場所を示す砂のかすかな跡の中に、ぼんやりとした足跡が暗闇の中で消え、小さな疲れたバンドが来た方向に消えました.少なくとも私には、マーサーが彼らがどこから来たのかを尋ねていることは明らかでした.それは女の子には明らかですか?スイッチがカチッと音を立て、一瞬、マーサーが自分の質問を彼女に明確に伝えることができなかったと確信しました。

シーンはサンゴの家の 1 つの内部でした。そこには、石やサンゴの椅子に座って、海の植物で埋め尽くされた人々がいました。部屋の住人の一人はとても年配の男性でした。彼の顔はしわが寄っていて、彼の髪は銀色でした。彼と一緒にいた男と女、そして少し387ガール。どういうわけか、私はその子供がプールにいる女の子だと認識したようだった.

三人はじいさんを見ていた。彼の唇は動かなかったが、私は彼の喉の筋肉が、私が彼女のスピーチ形式であると私が推測したつぶやきの音を出したときに少女がしたように、痙攣しているのを見ることができた.

シーンが薄れました。おそらく 30 秒間、堂々とした円を描いて渦を巻いているように見える薄暗い灰色の霧以外の何ものにも気づいていませんでした。その後、徐々に少しずつ晴れてきました。私が今見ているのは老人が言っていることであり、雄大に渦巻く霧は時間の逆行であることを感じました。

ここは海底ではなく、豊かな熱帯ジャングルの陸地でした。奇妙なエキゾチックな木々とランクの下草の密集した成長が地球を窒息させました.木々が妙に海底のようで、一瞬戸惑いました。それから私は、少女が老人の言葉を、自分が見て理解したことによってしか解釈できなかったことを思い出しました。これが彼女がシーンを視覚化した方法でした。

どこにでも霧の灰色のもやがありました。葉は凝縮された水分で輝いていました。素早い雫が下の水浸しの地面に絶え間なく落ちた。

哀れな人々の一団がその場を歩き回った。がっしりした体格の男、飢えに沈む男、衰弱してよろめく女。男性は大きな棍棒を持っており、中には粗末な形をした石の頭が付いているものもあり、男性も女性も短い毛皮だけを着ていました。

彼らは絶え間なく何かを探していて、何かが食べ物だと推測しました。時々、小さなバンドのどちらかが根を引き裂き、それに噛みつきました。そして、すぐにそうした人は、苦しみの痙攣の結び目になり、後ろに落ちました。

ついに彼らは海の端に来ました。数ヤード離れたところでは、水が密集した蒸気の瘴気の中で失われ、四方八方を囲んでいました。一行は嬉しそうな顔をして水際まで駆け下り、大量のアサリやカニを集めました。最初は殻から肉を引き裂いて生で食べました。その後、彼らは私が理解したものを火にしましたが、少女はそれを明滅する真っ赤な点としてしか視覚化できませんでした.

シーンは薄れ、ゆっくりと渦を巻く霧だけがあり、何世紀も経過したことを示していることがわかりました.その後、シーンは再びクリアされました。

同じ海岸線を確認したが、人々は姿を消していた。濃くて蒸気の多い霧、熱帯のジャングルが海岸に群がり、霧のカーテンの向こうの灰色の海の荒れ地から単調に押し寄せる波だけがありました。

突然、海から一連の人間の頭が現れ、それから上陸して浜辺に座り、落ち着きなく海を見渡す男女の一団が現れました。

これは私が最初に見たのと同じバンドではありませんでした。これらはよりスリムなレースであり、最初のバンドは非常に浅黒いものでしたが、これらは非常に公正でした.

彼らは落ち着きがなく、落ち着きがなかったので、岸に長くとどまりませんでした。私には、彼らが理解できない内的な衝動に従うかのように、習慣の力だけでそこに来たように見えました。数秒で彼らは立ち上がり、水に飛び込み、その抱擁を歓迎するかのように水に飛び込み、姿を消しました。そして再び、視界は渦巻く時の霧に飲み込まれた。



シーンが再び晴れると、海底が見えました。おそらく百匹ほどの青白い生き物の群れが、薄暗い海底を移動していた。前方に、彼らの奇妙な都市の 1 つのぼんやりとした輪郭が見えました。バンドが近づいてきて、そこにいる人たちと話しているようで、先に進みました。

彼らが魚を捕まえて殺すのを見た388food は、特定の巨大な成長物から分厚い海綿状の心臓を切り分けて食べるのを見ました。 2 匹のキラー サメがバンドに急降下し、男性と女性の両方が素早く致命的な精度で攻撃に対応したのを見ました。サメが打ち負かす前に、他の人よりも年上の1人の男性が負傷し、彼の傷を食い止めようとする彼らの努力が役に立たなかったことが判明したとき、彼らは彼をそこに残して移動しました.そして彼らが去ったとき、ぼんやりとした這うような形が近づいてきて、長い鞭のような触手を投げ出し、飢えた抱擁で体を包み込むのを見ました.

彼らは、マーサーがそれを視覚化したのと同じように、彼ら自身のような存在の他のコミュニティ、そして彼ら自身の都市にやって来て通り過ぎました。

フェードアウトし、再びサンゴの家の内部にシーンが変わりました。老人は話を終えると、その場所の奥にあるキュービクルに移動した。ぼんやりと、柔らかい海生植物が高く積み上げられた低いソファが見えました。その後、シーンは再びシフトしました。

サメとの出会いの様子を見せてくれた少女が思い描いた見知らぬ街の狭い通りを男と女が急いで行き来し、頭を強打したため、長い間意識を失い、岸に打ち上げられた. .

しばらくすると、他の人も彼らの捜索に加わり、住居から離れて海の底に広がりました。あるパーティーが古代の難破船の痩せこけた骸骨のところにやって来て、少女が殺したサメの骨がばらばらに散らばっていることを発見しました。男と女が近づいてきたので、私は彼らの顔をよく見ました。女性の顔立ちは悲しみに引き裂かれていた。男の唇は苦しみに固く結ばれていた。ここで、少女の母親と父親であることは容易に推測できた。

粉砕された白い形の塊が水中を四方八方に飛び、捜索した。彼らが捜索をあきらめようとしているかのように見えたとき、突然、水っぽい薄暗がりの中から、ほっそりした白い姿が撃たれました――少女です!

母親と父親の元にまっすぐに彼女はやって来て、それぞれの肩を必死の喜びで掴みました。彼らは愛撫を返すと、群衆は彼らの周りに集まり、彼女の話を聞きながらゆっくりと、楽しく遠くの街へと向かった。

そのとき意識したのは、絵ではなく、誰かが「お願い!お願いします!お願いします!"何度も何度も。音は英語の単語のようではありませんでした。それはまろやかな銅鑼の遠く離れたストロークのように、柔らかく音楽的なビートでしたが、それが思い起こさせるように思われる言葉のすべての嘆願の質を持っていました.

私はプールを見下ろした。少女は、顔が水面のすぐ下になるまではしごを上っていました。彼女と目が合って、私が誤解していなかったことがわかりました。

私は頭の上に乗っていた楽器を放り出し、彼女のそばに降りました。私は両手で彼女の肩を掴み、微笑みながら力強くうなずいた。

彼女は理解しました、私は彼女がしたことを知っています。私は彼女の顔でそれを読みました。私が再びはしごを登ると、彼女は自信に満ちた笑顔で私の面倒を見てくれました。

私は彼女と話していませんでしたが、彼女は約束を読んで受け入れました。

マーサーは、私が望むことを彼に話すと、静かに、厳しい目で私を見つめました。私がどんな雄弁さを持っていたとしても、私は彼にそれを使いました、そして私は彼の冷静で科学的な心が私の訴えの暖かさの前で揺れ動くのを見ました.

「私たちには彼女を彼女の人々から遠ざける権利はありません」と私は結論付けました. 「あなたは彼女の母親と父親、彼らの苦しみ、そして彼女が戻ってくる喜びを見ました。マーサー、あなたは彼女を海に戻しますか?」

長い間、マーサーは返事をしなかった。それから彼は暗い目を私のほうに向け、やや疲れた様子で微笑んだ。

「それが私たちにできる唯一のことです、テイラー」と彼は静かに言った。 「彼女は科学標本ではありません。彼女は、彼女の中にあなたや私と同じように、彼女はおそらく死ぬだろう。そして、あなたは約束をしたかどうかにかかわらず、テイラーと彼女に約束しました.彼の笑顔が少し深まった。 「海の上に住むいとこたちのことを悪く言うわけにはいきません!」

それで、ちょうど夜明けが近づいたとき、私たちは彼女を岸に連れて行きました。私は抵抗せず、信頼できる彼女を私の腕に抱えていましたが、マーサーは彼女が苦しまないように頭が沈む巨大な水たまりを持っていました。

水着を着たままで、波が顔にぶつかるまで海に出ました。それから私は彼女を海に降ろしました。水が彼女の髪の黄褐色の栄光のすぐ上にあるように、そこにしゃがみ込んで、彼女は私たちを見上げました. 2 本の細い白い手が私たちの方に伸び、マーサーと私は一致して彼女の方に屈みました。彼女は私たちの両肩を優しく握り締め、微笑んでくれました。

それから彼女は奇妙なことをしました。彼女は水面下で深みを指さし、腕を大きく大きく動かして岸を指さした。最後に素早い笑顔で私の顔を一瞥すると、彼女は振り返った。水面に白い閃光が走った。彼女はいなくなった....

夜明けの静けさと美しさを静かに通り抜けて、私たちは家に帰りました。

実験室を通り過ぎると、マーサーは空のプールをちらりと見た。

「男は海から上がってきた」と彼はゆっくりと言った。彼らは食糧不足のために、彼らが来た元の豊富な水源に強制的に戻されました.テイラー、彼女の祖先が両生類になったのを見ました。今は絶滅したディプネウスタやガノイデ、あるいはまだ存在するネオケラトドゥス、ポリプテルス、アミアなどです。その後、彼らの肺は実質的にえらになり、大気を呼吸する力を失い、水に溶けた空気しか使用できなくなりました。

「陸地の人間が夢にも思わなかった波の下にいる全人類 - おそらく、昔の船員を除いて、人魚の物語を持っていて、私たちの知恵で笑うのに慣れています!」

「しかし、なぜ死体が岸に打ち上げられなかったのですか?」私は尋ねた。 「私は思うだろう――」

「理由はお分かりですね」とマーサーは険悪な口調で遮った。 「海は飢えた生命で満ちている。死はごちそうの合図です。彼女の死体が上陸したのは奇跡に過ぎなかったが、それはおそらく嵐が飢えた怪物をより深いところへと送り込んだ奇跡によるものだった。そして、死体が上陸したとしても、未知の不幸な人間の死体として埋葬されていたでしょう.これらの人々と私たちとの違いは、何気ない観察者には目立たないでしょう。

「いいえ、テイラー、私たちは奇跡に近い出来事に参加してきました。あなたとカーソンと私だけがその証人です。そして」――彼は深くため息をついた――「終わった」

私は返事をしなかった。別れ際の少女の奇妙な仕草を考えていたら、本当に完結した章なのだろうかと思った。

