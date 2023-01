DE algum lugar no Atlântico negro e agitado, o estalo rápido e abafado do escapamento de uma lancha flutuou claramente durante a noite. O homem veio do mar. Mercer, por seu telégrafo de pensamento, aprende com a estranhamente bela donzela do oceano de um galho que voltou para lá.

LEARN MORE ABOUT @ASTOUNDINGSTORIES 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @ASTOUNDINGSTORIES 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Astounding Stories of Super-Science, março de 1930, por Astounding Stories faz parte da série de postagens de blogs de livros de HackerNoon. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui . Das profundezas do oceano



Das profundezas do oceano

Por Sewell Peaslee Wright

A cabeça dela estava um pouco inclinada para o lado, na atitude de quem escuta atentamente.



DE algum lugar no Atlântico negro e ondulante, o estalo rápido e abafado do escapamento de uma lancha flutuou claramente durante a noite.

Man came from the sea. Mercer, by his thought-telegraph, learns from the weirdly beautiful ocean-maiden of a branch that returned there.

Larguei meu livro e me espreguicei, recostando-me mais confortavelmente em minha cadeira. Houve verdadeiro romance e aventura! traficantes de rum, procurando seu porto escondido com sua carga de contrabando de Cuba. Indo sem medo pela escuridão, lutando contra o alto mar, ainda correndo após a tempestade de um ou dois dias antes, ousando mil perigos pelo bem dos garrafas que carregavam. Homens bronzeados, com músculos duros e achatados e olhos destemidos; armas prontas batendo em suas coxas enquanto eles--

Absorvido em minha imagem mental desses modernos saqueadores, o súbito alarme do telefone me assustou como um tiro inesperado disparado ao lado da minha orelha. Espanando as cinzas do meu paletó, atravessei a sala e peguei o fone.

"Olá!" Eu bati deselegantemente no bocal. Passava das onze no relógio do navio sobre a lareira, e se...

"Taylor?" A voz – a voz familiar de Warren Mercer – continuou tagarelando sem esperar por uma resposta. “Entre no seu carro e venha aqui o mais rápido possível. Venha como você está, e––”

"Qual é o problema?" Consegui interrompê-lo. “Ladrões?” Eu nunca tinha ouvido Mercer falar com aquela voz aguda e excitada antes; seu discurso habitual era lento e pensativo, quase didático.

“Por favor, Taylor, não perca tempo me questionando. Se não fosse urgente, eu não estaria ligando para você, sabe. Você virá?"

"Pode apostar!" Eu disse rapidamente, sentindo-me um tanto tolo por importuná-lo quando ele estava tão sério. "Tenho--"

O receptor estalou e crepitou; Mercer desligou no instante em que teve minha garantia de que eu viria. Normalmente, a própria essência da cortesia e consideração, esse ato por si só teria me convencido de que havia uma necessidade urgente de minha presença no The Monstrosity. Esse era o nome de Mercer para a impressionante pilha que era ao mesmo tempo sua residência e seu laboratório.

Tirei o smoking e vesti um suéter de golfe de lã, pois o vento estava forte e cortante. Em dois minutos eu estava tirando o carro da garagem; um momento depois eu estava fora do caminho de cascalho e derrubando o concreto com o acelerador todo o caminho, e o vento negro uivando ao redor do para-brisa do meu pequeno roadster.

Meu próprio barraco ficava fora dos limites da cidade – um lugarzinho que mantenho para morar quando bate aquela vontade de pescar, que geralmente é umas duas vezes por ano. Mercer escolheu o lugar para mim em uma música.

O Monstrosity ficava a cerca de seis quilômetros da cidade, e fora da rodovia talvez uns oitocentos metros a mais.

Percorri os seis quilômetros em apenas alguns minutos e pisei no freio quando vi a entrada da pequena estrada que levava ao mar e a propriedade de Mercer.

COM o cascalho batendo em meus para-lamas, saí do concreto e passei por entre os dois pilares maciços de estuque que protegiam a entrada. Ambos ostentavam placas de bronze corroídas, “The Billows”, o nome dado ao The Monstrosity pelo proprietário original, um fabricante de munições recém-rico.

A estrutura em si surgiu diante de mim em poucos segundos, um caso irregular com balcões de ombros quadrados e uma grande quantidade de trabalhos em ferro forjado, segundo o padrão espanhol mais extravagante. Estava cheio de luz. Aparentemente, todas as lâmpadas do lugar estavam acesas.

Apenas alguns metros adiante, as ondas cresciam ocas na costa lisa e sombreada, coberta agora, eu sabia, pelos lamentáveis despojos da tempestade.

Enquanto eu pisava no freio, uma sombra veloz passou por duas das janelas inferiores. Antes que eu pudesse pular do carro, a ampla porta da frente, com seu tampo arredondado e janela circular gradeada, escancarou-se, e Mercer veio correndo ao meu encontro.

Ele estava vestindo um roupão de banho, jogado às pressas sobre um maiô úmido, as pernas nuas terminando em um par de chinelos de má reputação.

"Tudo bem, Taylor!" ele me cumprimentou. “Suponho que você esteja se perguntando do que se trata. Eu não culpo você. Mas entre, entre! Espere até vê-la!

"Sua?" Eu perguntei, assustado. “Você não está apaixonado, por acaso, e me trazendo Você está aqui embaixo assim apenas para confirmar sua própria opinião sobre os olhos e os lábios, Mercer?

ELE riu animadamente.

“Você vai ver, você vai ver! Não, não estou apaixonada. E eu quero que você ajude, e não admire. Só estamos Carson e eu aqui, sabe, e o trabalho é grande demais para nós dois. Ele me apressou pela ampla varanda de concreto e entrou na casa. “Jogue a tampa em qualquer lugar e vamos lá!”

Muito surpreso para comentar mais, eu segui meu amigo. Este era um Warren Mercer que eu não conhecia. Normalmente, seu rosto bem-apessoado e moreno era uma máscara educada que raramente mostrava o menor traço de emoção. Seus olhos, escuros e grandes, sorriam facilmente e brilhavam com interesse, mas sua boca quase bela, sob o longo bigode fino, sempre cortado rente, raramente sorria com os olhos.

Mas foi seu atual discurso animado que mais me surpreendeu. Mercer, durante todos os anos em que o conheci, nunca havia sido movido antes por explosões tão tempestuosas de entusiasmo. Era seu hábito falar lenta e pensativamente, em sua voz baixa e musical; mesmo no meio de nossas discussões mais acaloradas, e tivemos muitas delas, sua voz nunca perdeu sua calma, suavidade sem pressa.

Para minha surpresa, em vez de abrir caminho para a sala de estar realmente confortável, embora um tanto berrante, Mercer virou à esquerda, em direção ao que havia sido a sala de bilhar e agora era seu laboratório.

O laboratório, brilhantemente iluminado, estava repleto, como sempre, de aparelhos de todos os tipos. Ao longo de uma parede estavam as retortas, balanças, prateleiras, capuzes e configurações elaboradas, como vidro articulado e ossos de borracha de algum estranho monstro pré-histórico, que demonstravam o gosto de Mercer por esse ramo da ciência. Do outro lado da sala, uma bancada correspondente estava repleta de um emaranhado de bobinas, transformadores, medidores, ferramentas e instrumentos, e no final da sala, atrás de altos painéis de controle pretos, com barramentos reluzentes e medidores escancarados. , um par de geradores zumbiam suavemente. A outra extremidade da sala era quase toda de vidro e dava para o pátio e a piscina.

MERCER parou por um momento, com a mão na maçaneta da porta, uma estranha luz em seus olhos escuros.

“Agora você vai ver porque eu chamei você aqui,” ele disse tenso. “Você pode julgar por si mesmo se a viagem valeu a pena. Aqui está ela!"

Com um gesto, ele abriu a porta e eu olhei, seguindo seu olhar, para a grande piscina de ladrilhos.

É difícil para mim descrever a cena. O pátio não era grande, mas foi muito bem feito. Flores e arbustos, até mesmo algumas pequenas palmeiras, cresciam em profusão no recinto, enquanto acima, através do telhado de vidro móvel – feito em seções para desaparecer com o bom tempo – estava a escuridão vazia do céu.

Nenhuma das luzes fornecidas para a iluminação do pátio coberto estava acesa, mas todas as janelas que cercavam o pátio estavam acesas e eu podia ver a piscina com bastante clareza.

A piscina––e seu ocupante.

Estávamos parados em um lado da piscina, perto do centro. Diretamente à nossa frente, sentada no fundo da piscina, havia uma figura humana, nua, exceto por uma grande massa de cabelo castanho-claro que caía sobre ela como um manto de seda. A figura estranhamente graciosa de uma menina, uma perna esticada diante dela, a outra dobrada e entrelaçada pelos dedos entrelaçados de suas mãos. Mesmo na luz suave eu podia vê-la perfeitamente, através da água clara, seu corpo pálido delineado nitidamente contra os ladrilhos verde-jade.

Afastei-me dos olhos fixos e curiosos da figura.

“Em nome de Deus, Mercer, o que é isso? Porcelana?" perguntei com voz rouca. A coisa teve um efeito indescritivelmente sinistro.

Ele riu loucamente.

"Porcelana? Observe... olhe!

Meus olhos seguiram seu dedo apontado. A figura estava se movendo. Graciosamente ele se ergueu em toda a sua altura. A grande nuvem de cabelo cor de milho flutuava sobre ele, caindo abaixo dos joelhos. Lentamente, com uma graça de movimento comparável apenas ao lento voo de uma gaivota, ela veio em minha direção, caminhando no fundo da piscina através da água clara como se flutuasse no ar.

FASCINADO, eu a observei. Seus olhos, surpreendentemente grandes e escuros no rosto estranhamente branco, estavam fixos nos meus. Não havia nada de sinistro no olhar, mas senti meu corpo tremer como se estivesse dominado por um medo terrível. Tentei desviar o olhar e me vi incapaz de me mover. Senti o aperto repentino e tenso de Mercer em meu braço, mas não olhei, não pude olhar para ele.

“Ela... ela está sorrindo!” Eu o ouvi exclamar. Ele riu, uma risada aguda e excitada que me irritou de alguma forma sutil.

Ela estava sorrindo e olhando nos meus olhos. Ela estava muito perto agora, a poucos metros de nós. Ela se aproximou ainda mais, até ficar bem aos meus pés enquanto eu permanecia na borda elevada que corria ao redor da borda da piscina, a cabeça jogada para trás, olhando diretamente para mim através da água.

Eu podia ver seus dentes, muito brancos entre seus lábios cor-de-rosa coral, e seus seios subindo e descendo sob o véu de cabelos dourados. Ela estava respirando água!

Mercer literalmente me empurrou para longe da borda da piscina.

— O que você acha dela, Taylor? ele perguntou, seus olhos escuros dançando com entusiasmo.

"Conte-me sobre isso", eu disse, balançando a cabeça atordoada. "Ela não é humana?"

"Não sei. Eu penso que sim. Tão humano quanto você ou eu. Vou lhe contar tudo o que sei, e então você poderá julgar por si mesmo. Acho que saberemos em alguns minutos, se meus planos derem certo. Mas primeiro coloque um maiô.

Eu não discuti o assunto. Deixei Mercer me levar sem dizer uma palavra. E enquanto eu me trocava, ele me contou tudo o que sabia sobre a estranha criatura na piscina.

“No final da tarde, decidi dar um pequeno passeio na praia”, começou Mercer. “Eu estava trabalhando como o diabo desde o início da manhã, fazendo alguns testes no que você chama de meu telégrafo de pensamento. Senti a necessidade de um pouco de ar fresco do mar.

“Eu caminhei rapidamente por talvez cinco minutos, mantendo-me fora do alcance dos rolos e do spray. A praia estava cheia de todo tipo de destroços e dejetos levados pela grande tempestade, e eu estava pensando que teria que chamar um homem com um caminhão para limpar a praia em frente ao local, quando, em um pequena poça de areia, eu vi – ela.

“ELA estava deitada de bruços na água, imóvel, com a cabeça voltada para o mar, um braço estendido à sua frente e seus longos cabelos enrolados em torno dela como um manto meio transparente.

“Eu corri e a tirei da água. Seu corpo era frio e mortalmente branco, embora seus lábios estivessem levemente rosados e seu coração batia fraco, mas constante.

“Como a maioria das pessoas em uma emergência. Esqueci tudo o que sabia sobre primeiros socorros. Tudo o que eu conseguia pensar era em dar-lhe uma bebida e, claro, eu não tinha um frasco comigo. Então eu a peguei em meus braços e a trouxe para casa o mais rápido que pude. Ela parecia estar revivendo, pois estava lutando e ofegando quando cheguei aqui com ela.

“Coloquei-a na cama do quarto de hóspedes e servi-lhe um gole forte de uísque – meio copo, creio eu. Levantando sua cabeça, coloquei o copo em seus lábios. Ela olhou para mim, piscando, e tomou a bebida em um único gole. Ela não pareceu beber, mas sugou do copo em um único gole incrível - essa é a única 380 palavras para isso. No instante seguinte ela estava fora da cama, seu rosto era uma máscara perfeita de ódio e agonia.

“Ela veio até mim, agarrando e agarrando as mãos, fazendo murmúrios estranhos ou sons de miados em sua garganta. Foi então que notei pela primeira vez que suas mãos eram palmadas!”

“TEIA?” Eu perguntei, assustado.

“Teia,” assentiu Mercer solenemente. “Assim como os pés dela. Mas escute, Taylor. Fiquei espantado e um pouco abalado quando ela veio me buscar. Corri pelas janelas francesas para o pátio. Por um momento ela correu atrás de mim, um tanto desajeitada e pesadamente, mas rapidamente, no entanto. Então ela viu a piscina.

“Aparentemente esquecendo-se de que eu existia, ela pulou na água e, quando me aproximei, um momento depois, pude vê-la respirando profunda e agradecida, com um sorriso de alívio em suas feições, enquanto ela se deitava no fundo da piscina. Respirando, Taylor, no fundo da piscina! Sob oito pés de água!”

“E depois, Mercer?” Eu o lembrei, enquanto ele fazia uma pausa, aparentemente perdido em pensamentos.

“Tentei saber mais sobre ela. Coloquei meu maiô e mergulhei na piscina. Bem, ela veio para mim como um tubarão, rápida como um raio, os dentes à mostra, as mãos rasgando como garras na água. Eu me virei, mas não rápido o suficiente para escapar completamente. Ver?" Mercer jogou para trás o roupão e vi um rasgo em seu maiô do lado esquerdo, perto da cintura. Através do rasgo, três arranhões profundos e irregulares eram claramente visíveis.

“ELA conseguiu me agarrar, apenas uma vez,” Mercer retomou, envolvendo o manto sobre ele novamente. “Então eu saí e pedi ajuda a Carson. Coloquei-o em um maiô e nós dois tentamos encurralá-la. Carson teve dois arranhões feios e uma mordida bastante grave que enfaixei. Tenho várias lacerações, mas não me saí tão mal quanto Carson porque sou mais rápido na água do que ele.

“Quanto mais tentávamos, mais determinado eu ficava. Ela ficava sentada lá, calma e plácida, até que um de nós entrasse na água. Então ela se tornou uma verdadeira fúria. Foi enlouquecedor.

“Finalmente pensei em você. Telefonei e aqui estamos nós!

“Mas, Mercer, é um pesadelo!” Eu protestei. Saímos da sala. “Nada humano pode viver debaixo d’água e respirar água como ela!”

Mercer parou por um momento, olhando para mim de forma estranha.

“A raça humana”, disse ele gravemente, “saiu do mar. A raça humana como a conhecemos. Alguns podem ter voltado. Ele se virou e se afastou novamente, e eu corri atrás dele.

"O que você quer dizer. Mercer? 'Alguns podem ter voltado?' Eu não entendo.

Mercer balançou a cabeça, mas não deu outra resposta até que estivéssemos novamente na beira da piscina.

A garota estava de pé onde a havíamos deixado e, ao olhar para o meu rosto, ela sorriu novamente e fez um gesto rápido com uma das mãos. Pareceu-me que ela me convidou para acompanhá-la.

“ACREDITO que ela gosta de você, Taylor,” disse Mercer pensativamente. “Você é clara, pele clara, cabelo claro. Carson e eu somos muito morenos, quase morenos. E naquele maiô branco... sim, acho que ela gostou de você!

Os olhos de Mercer estavam dançando.

“Se ela tiver”, continuou ele, “isso facilitará muito nosso trabalho.”

"Que trabalho?" Eu perguntei desconfiado. Mercer, sempre um experimentador infatigável, nunca deixou de usar seus amigos em benefício da ciência. E alguns de seus experimentos no passado foram bastante difíceis, para não dizer emocionantes.

“Acho que tenho o que você chama de meu telégrafo de pensamento aperfeiçoado, experimentalmente”, explicou ele rapidamente. “Adormeci trabalhando nisso às três horas, ou por aí, esta manhã, e alguns 381testes com Carson parecem indicar que é um sucesso. Eu deveria ter ligado para você amanhã, para mais testes. Quase cinco anos de trabalho árduo para uma conclusão bem-sucedida, Taylor, e então essa sereia aparece e faz meu experimento parecer tão importante quanto um daqueles disjuntores rolando por aí!

“E o que você pretende fazer agora?” Eu perguntei ansiosamente, olhando para o belo rosto pálido que brilhava para mim através da água clara da piscina.

"POR QUE, experimente nela!" exclamou Mercer com crescente entusiasmo. “Você não vê, Taylor? Se funcionar com ela, e pudermos direcionar seus pensamentos, podemos descobrir sua história, a história de seu povo! Acrescentaremos uma página à história científica – um grande capítulo! – que nos tornará famosos. Cara, isso é tão grande que me tirou do sério! Olhar!" E ele estendeu uma mão fina e aristocrática diante dos meus olhos, uma mão que tremia de excitação nervosa.

“Eu não culpo você,” eu disse rapidamente. “Não sou um sábio, e mesmo assim vejo que coisa incrível é isso. Vamos ficar ocupados. O que eu posso fazer?"

Mercer alcançou a porta do laboratório e apertou um botão.

"Para Carson", explicou ele. “Vamos precisar da ajuda dele. Enquanto isso, examinaremos a configuração. O aparelho está espalhado por todo o lugar.”

Ele não havia exagerado. A configuração consistia em um banco inteiro de tubos, cada um em sua própria caixa de cobre blindada. Em um painel horizontal muito perfurado, apoiado em isoladores, havia meia dúzia de delicados metros de um tipo e outro, com finos dedos negros que pulsavam e tremiam. Atrás do painel havia um cilindro alto enrolado com fio de cobre brilhante e, ao lado dele, outro painel, vertical, repleto de botões, pontos de contato, potenciômetros, reostatos e interruptores. Na ponta da mesa mais próxima da porta havia ainda outro painel, o menor do lote, tendo apenas uma série de macacos de um lado, e no centro um interruptor com quatro pontos de contato. Um cabo pesado e sinuoso conduzia deste painel ao labirinto de aparelhos mais adiante.

“ESTE é o painel de controle”, explicou Mercer. “Todo o caso, você entende, é em forma de laboratório. Nada montado. Coloque o plugue de diferentes antenas nessas tomadas. Assim."

Ele pegou um dispositivo estranho, construído às pressas, composto de duas peças semicirculares de latão de mola, cruzadas em ângulos retos. Em todas as quatro extremidades havia eletrodos prateados brilhantes, três deles de forma circular, um deles alongado e ligeiramente curvo. Com um gesto rápido e nervoso, Mercer encaixou a coisa em sua cabeça, de modo que o eletrodo alongado pressionou sua nuca, estendendo-se alguns centímetros por sua espinha. Os outros três eletrodos circulares repousavam em sua testa e em ambos os lados de sua cabeça. Do centro do dispositivo corria um pesado cordão isolado, com cerca de três metros de comprimento, terminando em um simples plugue de quadro de distribuição, que Mercer encaixou no mais alto dos três conectores.

“Agora,” ele ordenou, “você coloca este aqui” – ele ajustou um segundo dispositivo em minha cabeça, sorrindo enquanto eu me encolhia com o contato do metal frio em minha pele – “e pense!”

Ele moveu o interruptor da posição marcada como “Desligado” para o segundo ponto de contato, me observando atentamente, seus olhos escuros brilhando.

Carson entrou e Mercer fez um gesto para que ele esperasse. Muito simpático, Carson, impressionante mesmo em seu maiô. Mercer teve muita sorte de ter um homem como Carson....

ALGO pareceu marcar de repente, em algum lugar no fundo da minha consciência.

“Sim, isso é verdade: Carson é um sujeito muito decente.” As palavras não foram ditas. Eu não os ouvi, eu os conhecia. O que––eu olhei para Mercer, 382e ele riu alto com prazer e emoção.

"Funcionou!" ele chorou. “Recebi seu pensamento sobre Carson e, em seguida, liguei o interruptor para que você recebesse meu pensamento. E você fez!

Com bastante cuidado, tirei a coisa da cabeça e coloquei-a sobre a mesa.

“É magia, Mercer! Se funcionar bem com ela...”

“Vai, eu sei que vai!––se conseguirmos que ela use um desses,” respondeu Mercer com confiança. “Tenho apenas três deles; Eu tinha planejado alguns experimentos triplos com você, Carson e eu. No entanto, deixaremos Carson fora do experimento desta noite, pois precisaremos dele para operar este interruptor. Veja, como agora está conectado, apenas uma pessoa transmite pensamentos por vez. Os outros dois recebem. Quando o interruptor está no primeiro contato, o Número Um envia e os Números Dois e Três recebem. Quando o interruptor está no número dois, ele envia pensamentos e os números um e três os recebem. E assim por diante. Vou alongar essas pistas para que possamos colocá-las na piscina, e então estaremos prontos. De alguma forma, devemos induzi-la a usar uma dessas coisas, mesmo que tenhamos que usar a força. Tenho certeza de que nós três podemos lidar com ela.

“Devemos ser capazes,” eu sorri. Ela era uma coisinha tão esguia, graciosa, quase delicada; a ideia de que três homens fortes talvez não fossem capazes de controlá-la parecia quase divertida.

“Você ainda não a viu em ação,” disse Mercer sombriamente, erguendo os olhos de seu trabalho de alongar os cabos que levavam das antenas ao painel de controle. "E mais, espero que não."

Eu o observei em silêncio enquanto ele emendava e fixava com fita adesiva a última conexão.

"Tudo pronto", ele assentiu. “Carson, você operará o interruptor para nós? Acredito que tudo está funcionando corretamente.” Examinou apressadamente o painel de instrumentos, certificando-se de que todas as leituras estavam corretas. Então, com todos os três dispositivos que ele chamava de antenas na mão, seus cabos conectados ao painel de controle, ele abriu caminho para a lateral da piscina.

A garota estava andando pela beira da piscina, sentindo as laterais lisas dos ladrilhos com as mãos quando aparecemos, mas assim que ela nos viu, ela disparou pela água até onde estávamos.

Foi a primeira vez que a vi se mover dessa maneira. Ela parecia impulsionar-se com um impulso súbito e poderoso de seus pés contra o fundo; ela disparou pela água com a velocidade de uma flecha, mas parou tão suavemente como se tivesse apenas flutuado lá.

Quando ela olhou para cima, seus olhos inequivocamente procuraram os meus, e seu sorriso parecia caloroso e convidativo. Ela fez novamente aquele pequeno e estranho gesto de convite.

Com esforço, olhei para Mercer. Havia algo diabolicamente fascinante nos olhos grandes, escuros e perscrutadores da garota.

"Eu vou entrar", eu disse com a voz rouca. “Dê-me um dos seus fones de ouvido quando eu pegar.” Antes que ele pudesse protestar, mergulhei na piscina.

Eu me dirigi diretamente para a pesada escada de bronze que levava ao fundo da piscina. Eu tinha dois motivos em mente. Precisaria de algo que me mantivesse debaixo d'água, com os pulmões cheios de ar, e pudesse sair rapidamente se fosse necessário. Eu não tinha esquecido os sulcos lívidos e irregulares no lado de Mercer.

Rapidamente, quando disparei para a escada, ela estava lá diante de mim, uma forma branca e ondulante, esperando.

Fiz uma pausa, segurando um degrau da escada com uma das mãos. Ela se aproximou, andando com a graça etérea que eu havia notado antes, e meu coração batia forte contra minhas costelas quando ela ergueu um braço longo e fino em minha direção.

A mão caiu suavemente sobre meu ombro, apertou-o como se fosse um símbolo 383de amizade. Talvez, pensei rapidamente, isso fosse, para ela, um sinal de saudação. Levantei meu próprio braço e retribuí a saudação, se é que era uma saudação, consciente de um estranho som subindo e descendo, como um zumbido distante, em meus ouvidos.

O som cessou de repente, numa nota crescente, como se fosse uma pergunta, e me dei conta de que tinha ouvido a fala dessa estranha criatura. Antes que eu pudesse pensar em um curso de ação, meus pulmões doloridos me lembraram da necessidade de ar, e soltei meu apoio na escada e deixei meu corpo subir à superfície.

QUANDO minha cabeça saiu da água, uma mão, fria e forte como aço, fechou-se em volta do meu tornozelo. Eu olhei para baixo. A garota estava me observando, e não havia nenhum sorriso em seu rosto agora.

"Tudo bem!" Eu gritei do outro lado da piscina para Mercer, que estava assistindo ansiosamente. Então, enchendo novamente os pulmões de ar, puxei-me, por meio da escada, até o fundo da piscina. A mão restritiva foi removida instantaneamente.

A estranha criatura empurrou seu rosto para perto do meu quando meus pés tocaram o fundo, e pela primeira vez eu vi suas feições distintamente.

Ela era linda, mas de um jeito estranho e sobrenatural. Como já havia notado, seus olhos eram de tamanho incomum, e agora percebi que eram de um azul intenso, com uma pupila de proporções extraordinárias. Seu nariz era bem formado, mas as narinas eram ligeiramente achatadas e os orifícios eram bem mais alongados do que eu já vira antes. A boca era absolutamente fascinante, e os dentes, revelados por seu sorriso envolvente, eram tão perfeitos quanto seria possível imaginar.

A grande cabeleira que a envolvia era, como já disse, de cor fulva e quase translúcida, como os caules de algumas algas marinhas que vi. E enquanto ela levantava uma mão branca e esguia para afastar algumas mechas que flutuavam em seu rosto, vi distintamente as teias entre seus dedos. Quase não se notavam, pois eram transparentes como as barbatanas de um peixe, mas estavam lá, estendendo-se quase até a última junta de cada dedo.

QUANDO o rosto dela se aproximou do meu, percebi o zumbido e o sussurro que eu tinha ouvido antes, mais alto dessa vez. Pude ver, pelo movimento de sua garganta, que estava certo ao presumir que ela estava tentando falar comigo. Eu sorri de volta para ela e balancei a cabeça. Ela pareceu entender, pois o som cessou, e ela me estudou com uma carranca pensativa, como se tentasse descobrir algum outro método de comunicação.

Apontei para cima, pois estava sentindo necessidade de ar fresco novamente, e subi lentamente a escada. Desta vez ela não me agarrou, mas me observou atentamente, como se entendesse o que eu fiz e as razões para isso.

“Traga um de seus aparelhos aqui, Mercer,” eu chamei do outro lado da piscina. “Acho que estou progredindo.”

“Bom menino!” ele gritou, e veio correndo com duas das antenas, os longos cabos isolados se arrastando atrás dele. Através da água, a garota o observava, com evidente antipatia em seus olhos. Ela olhou para mim com súbita suspeita quando Mercer me entregou os dois instrumentos, mas não fez nenhum movimento hostil.

“Você não vai conseguir ficar na água com ela,” explicou Mercer rapidamente. “A água salgada causaria um curto-circuito nas antenas, sabe. Tente fazer com que ela use um, e então você tira a cabeça da água e veste o seu. E lembre-se, ela não será capaz de se comunicar conosco por meio de palavras – teremos que fazê-la transmitir seus pensamentos por meio de imagens mentais. Vou tentar impressioná-la com isso. Entender?"

INODDED, e pegou um dos instrumentos. “Atire quando estiver pronto, Gridley,” comentei, e afundei novamente no fundo da piscina.

Eu toquei a cabeça da garota com um 384dedo e, em seguida, apontou para minha própria cabeça, tentando transmitir a ela que ela poderia transmitir seus pensamentos para mim. Então levantei a antena e coloquei na minha própria cabeça para mostrar que não poderia machucá-la.

Meu próximo passo foi oferecer a ela o instrumento, movendo-me lentamente e sorrindo de forma tranqüilizadora - nada fácil debaixo d'água.

Ela hesitou por um momento e então, com os olhos fixos nos meus, ela lentamente fixou o instrumento sobre sua própria cabeça, como tinha me visto ajustá-lo na minha.

Eu sorri e acenei com a cabeça, e apertei o ombro dela em sinal de saudação amigável. Então, gesticulando em direção à minha própria cabeça novamente e apontando para cima. Eu subi a escada.

“Tudo bem, Mercer,” eu gritei. “Comece imediatamente, antes que ela fique inquieta!”

“Já comecei!” ele ligou de volta, e eu rapidamente vesti meu próprio instrumento.

Tendo em mente o que Mercer havia dito, desci a escada apenas alguns degraus, de modo que minha cabeça permaneceu fora d'água e sorri para a garota, tocando o instrumento em minha cabeça e apontando para a dela.

Eu podia sentir os pensamentos de Mercer agora. Ele estava se imaginando caminhando ao longo da costa, com o oceano tempestuoso ao fundo. À sua frente, vi o corpo branco deitado de bruços na piscina. Eu o vi correr até a piscina e levantar a figura esguia e pálida em seus braços.

DEIXE-ME esclarecer, neste ponto, que quando digo que vi essas coisas, quero dizer apenas que imagens mentais delas penetraram em minha consciência. Eu os visualizava da mesma forma que fechava os olhos e visualizava, por exemplo, a lareira da sala de minha própria casa.

Eu olhei para a garota. Ela estava carrancuda e seus olhos estavam muito arregalados. A cabeça dela estava um pouco inclinada para o lado, na atitude de quem escuta atentamente.

Lenta e cuidadosamente, Mercer pensou em toda a história de suas experiências com a garota até que ela mergulhou na piscina. Então eu vi novamente a praia, com a figura da menina na piscina. A imagem ficou nebulosa; Percebi que Mercer estava tentando imaginar o fundo do mar. Então ele imaginou novamente a garota deitada na piscina, e mais uma vez o mar. Eu estava ciente do pequeno tique no centro do meu cérebro que anunciava que o interruptor havia sido movido para outro ponto de contato.

Eu olhei para ela. Ela estava olhando para mim com seus olhos grandes e curiosos, e eu senti, por meio do instrumento que eu usava, que ela estava pensando em mim. Vi meus próprios traços, idealizados, brilhando com uma beleza estranha que certamente não era minha. Percebi que me via, enfim, como ela me via. Sorri de volta para ela e balancei a cabeça.

Um turbilhão de imagens estranhas e turvas varreu minha consciência. Eu estava no fundo do oceano. Formas sombrias passaram silenciosamente e, de cima, uma luz azulada e fraca se filtrou em uma cena como os olhos mortais nunca viram.

Ao redor havia estranhas estruturas de coral irregular, aproximadamente circulares na base e arredondadas no topo, lembrando muito os iglus dos esquimós. As estruturas variavam muito em tamanho e pareciam estar dispostas em algum tipo de ordem regular, como casas ao longo de uma rua estreita. Ao redor de muitos deles cresciam aglomerados de algas estranhas e coloridas que agitavam seus estandartes suavemente, como se alguma corrente imperceptível brincasse com eles ao passar.

Aqui e ali vultos se moviam, esbeltos vultos brancos que passeavam pela rua estreita, ou às vezes disparavam por cima como verdadeiros torpedos.

Havia homens e mulheres se movendo lá. Os homens tinham ombros mais largos e seus cabelos, que usavam até os joelhos, eram um pouco mais escuros do que os das mulheres. Ambos os sexos eram magros e havia uma 385 notável uniformidade de tamanho e aparência.

Nenhum dos seres estranhos usava roupas de qualquer tipo, nem eram necessárias. As tranças grudadas eram amarradas na cintura com uma espécie de cordão de tecido torcido cor de laranja, e algumas das mulheres mais jovens usavam faixas do mesmo material em volta das sobrancelhas.

A MAIS PRÓXIMA de todas as figuras era a garota que estava visualizando tudo isso para nós. Ela estava se afastando lentamente do aglomerado de estruturas de coral. Uma ou duas vezes ela parou e parecia manter uma conversa com outras pessoas estranhas, mas a cada vez ela seguia em frente.

As estruturas de coral ficaram menores e mais pobres. Por fim, a garota pisou sozinha no fundo do oceano, entre grandes crescimentos de algas e algas marinhas, com massas indistintas e imponentes de corais levemente coloridos por toda parte. Uma vez ela passou perto de um casco inclinado e irregular de algum navio antigo, suas costelas nuas cheias de areia à deriva.

Passeando sonhadoramente, ela se afastou do antigo abandonado. De repente, uma sombra fraca varreu a areia a seus pés, e ela disparou do local como um meteoro branco e fino. Mas atrás dela surgiu uma sombra negra e mais rápida – um tubarão!

Como um flash, ela se virou e encarou o monstro. Algo que ela havia tirado de seu cinto brilhava pálidamente em sua mão. Era uma faca de pedra afiada ou osso.

Lançando-se rapidamente para baixo, seus pés rejeitaram a areia amarela e ela atirou em seu inimigo com uma velocidade incrível. A longa lâmina varreu em um arco, rasgou a barriga pálida do monstro no momento em que ele se virou para fugir.

UMA GRANDE nuvem de sangue tingiu a água. A figura branca da garota disparou através da inundação escarlate.

Cega, ela não viu que as costelas salientes do antigo navio estavam em seu caminho. Tive a impressão de vê-la bater de frente em uma das vigas maciças, gritei involuntariamente e olhei para a garota na água aos meus pés.

Seus olhos estavam brilhando. Ela sabia que eu tinha entendido.

Vagamente, então, tive a impressão de visualizar seu corpo flutuando frouxamente na água. Era tudo muito vago e indistinto, e entendi que não era isso que ela tinha visto, mas o que ela achava que tinha acontecido. As impressões ficaram mais selvagens, rodopiaram, ficaram cinzentas e indistintas. Então eu tive uma visão do rosto de Mercer, tão terrivelmente distorcido que era quase irreconhecível. Em seguida, um labirinto caleidoscópico de cenas incipientes, atravessadas por flashes de cores vívidas e agonizantes. A garota estava pensando em seu sofrimento, tirada de seu elemento nativo. Ao tentar salvá-la, Mercer quase a matou. Sem dúvida, era por isso que ela o odiava.

Meu próprio rosto apareceu em seguida, quase divino em sua bondade e beleza imaginária, e percebi agora que ela estava pensando em mim com meu cabelo louro comprido, minhas narinas alongadas como as dela – ajustada às suas próprias ideias sobre o que é um homem. deveria estar.

Atirei o instrumento da cabeça e joguei no fundo da piscina. Segurei seus dois ombros, gentilmente, para expressar minha gratidão e amizade.

Meu coração estava batendo forte. Havia uma estranha fascinação por essa garota das profundezas do mar, um apelo sutil que foi respondido de alguma profunda caverna subterrânea do meu ser. Esqueci, por um momento, quem e o que eu era. Lembrei-me apenas de que havia tocado uma nota que despertou o eco de um instinto há muito esquecido.

Acho que a beijei. Eu sei que seus braços estavam sobre mim, e que eu a apertei perto, de modo que nossos rostos quase se encontraram. Seus grandes olhos estranhamente azuis pareciam perfurar meu cérebro. Eu podia senti-los pulsando lá....

Esqueci o tempo e o espaço. eu vi apenas Aquele rosto pálido e sorridente e aqueles grandes olhos escuros. Então, estrangulado, desvencilhei-me de seu abraço e saltei para a superfície.

Tossindo, limpei meus pulmões da água que havia inalado. Eu estava fraco e tremendo quando terminei, mas minha cabeça estava clara. O domínio da estranha fantasia que havia me dominado foi abalado.

Mercer estava curvado sobre mim; falando baixinho.

“Eu estava observando, meu velho,” ele disse gentilmente. “Posso imaginar o que aconteceu. Uma fusão psíquica momentânea de um elo antigo e quebrado há muito tempo. Você, juntamente com toda a humanidade, saiu do mar. Mas não há como refazer o caminho.”

INODDED, minha cabeça curvada no meu peito fluindo.

“Desculpe, Mercer,” eu murmurei. “Algo entrou em mim. Aqueles olhos grandes dela pareciam puxar fios de memória... enterrados... não consigo descrever...”.

Ele me deu um tapa no ombro nu, um golpe que doeu, como ele pretendia. Ajudou-me a voltar ao normal.

“Você está com os pés no chão de novo, Taylor,” ele comentou suavemente. “Acho que não há perigo de você perder o controle da terra firme novamente. Vamos continuar?

“Há mais coisas que você gostaria de aprender? Que você acha que ela pode nos dar? Eu perguntei hesitante.

“Acredito,” respondeu Mercer, “que ela pode nos dar a história de seu povo, se apenas pudermos fazê-la entender o que desejamos. Deus! Se ao menos pudéssemos!” O nome da Divindade era uma oração como Mercer a pronunciou.

"Podemos tentar, velho", eu disse, um pouco abalado.

Mercer correu de volta para o outro lado da piscina e ajustei meu fone de ouvido novamente, sorrindo para a garota. Se ao menos Mercer pudesse fazê-la entender, e se ela soubesse o que queríamos aprender!

Eu estava consciente do pequeno clique que me disse que o interruptor havia sido movido. Mercer estava pronto para passar sua mensagem para ela.

Fixando meus olhos suplicantes na garota, me acomodei na beira da piscina para aguardar a segunda e mais importante parte de nosso experimento.

A visão era vaga, pois Mercer estava visualizando seus pensamentos com dificuldade. Mas eu parecia ver novamente o fundo do oceano, com a luz vaga filtrada de cima, e crescimentos macios e monstruosos balançando seus galhos preguiçosamente na enchente.

Da esquerda veio um bando de homens e mulheres, olhando em volta como se procurassem algum lugar específico. Eles pararam e um dos homens mais velhos apontou, os outros se reunindo em torno dele como se estivessem em conselho.

Então a banda começou a trabalhar. O crescimento de coral foi arrastado para o local. A fundação para uma das casas semicirculares foi lançada. A cena girou e clareou novamente. A casa foi concluída. Várias outras casas estavam em processo de construção.

Lenta e deliberadamente, a cena mudou. As casas ficaram para trás. Diante de minha consciência agora havia apenas uma extensão vaga e sombria do fundo do oceano, e na areia marcas vagas que marcavam onde as pessoas estranhas haviam pisado, as pegadas vagas desaparecendo na escuridão na direção de onde o pequeno bando cansado havia vindo. Para mim, pelo menos, ficou bastante claro que Mercer estava perguntando de onde eles vieram. Seria tão claro para a garota? O interruptor clicou e, por um momento, tive certeza de que Mercer não havia conseguido esclarecer sua pergunta para ela.

A cena foi o interior de uma das casas de coral. Havia pessoas ali, sentadas em cadeiras de pedra ou coral, acolchoadas com crescimentos marinhos. Um dos ocupantes da sala era um homem muito velho; seu rosto estava enrugado e seu cabelo era prateado. Com ele estavam um homem e uma mulher, e um pequeno 387garota. De alguma forma, parecia reconhecer a criança como a garota na piscina.

Os três observavam o velho. Enquanto seus lábios não se moviam, eu podia ver os músculos de sua garganta se contorcendo como os da garota quando ela fez o som murmurante que eu imaginei ser sua forma de falar.

A cena se desvaneceu. Por cerca de trinta segundos, não percebi nada além de uma névoa cinza e fraca que parecia girar em círculos majestosos. Então, gradualmente, clareou um pouco. Eu senti o fato de que o que eu via agora era o que o velho estava dizendo, e que a majestosa névoa rodopiante era a volta no tempo.

Aqui não havia fundo de oceano, mas terra, rica selva tropical. Árvores estranhas e exóticas e densas matas rasteiras sufocavam a terra. As árvores eram estranhamente parecidas com crescimentos submarinos, o que me intrigou por um instante. Então me lembrei que a garota só podia interpretar as palavras do velho em termos do que ela tinha visto e entendido. Era assim que ela visualizava a cena.

Havia uma névoa cinza por toda parte. As folhas brilhavam com a umidade condensada; gotas rápidas caíam incessantemente no solo encharcado abaixo.

Na cena vagava um bando lamentável de pessoas. Homens com corpos maciços, afundados pela fome, mulheres cambaleando de fraqueza. Os homens carregavam grandes clavas, algumas com pontas de pedra de formato grosseiro, e tanto os homens quanto as mulheres vestiam apenas pequenos casacos de pele.

Eles procuraram incessantemente por algo, e imaginei que algo fosse comida. De vez em quando, um ou outro do pequeno bando arrancava uma raiz e a mordia, e os que o faziam logo se dobravam em um nó contorcido de sofrimento e ficavam para trás.

Finalmente chegaram à beira do mar. A alguns metros de distância, a água se perdia no denso miasma fumegante que os cercava por todos os lados. Com expressões alegres em seus rostos, o grupo correu até a beira da água e colheu grandes massas de mariscos e caranguejos. A princípio comiam a comida crua, arrancando a carne das cascas. Então eles fizeram o que eu entendi ser uma fogueira, embora a garota fosse capaz de visualizá-la apenas como uma mancha vermelha brilhante que piscava.

A cena desapareceu e havia apenas a névoa girando lentamente que eu entendi indicar a passagem dos séculos. Então a cena clareou novamente.

ISAW aquela mesma linha de costa, mas as pessoas haviam desaparecido. Havia apenas a névoa espessa e fumegante, a selva tropical se aglomerando na costa e as ondas rolando monotonamente da vastidão do oceano cinzento além da cortina de neblina.

De repente, do mar, apareceu uma série de cabeças humanas, e então um bando de homens e mulheres que desembarcaram e se sentaram na praia, olhando inquietos para o outro lado do mar.

Esta não era a mesma banda que eu tinha visto no começo. Estes eram uma raça mais esbelta e, enquanto a primeira banda era extremamente morena, estes eram muito claros.

Eles não ficaram muito tempo em terra, pois estavam inquietos e pouco à vontade. Pareceu-me que vinham ali apenas pela força do hábito, como se obedecessem a algum impulso interior que não compreendiam. Em poucos segundos, eles se levantaram e correram para a água, mergulharam nela como se recebessem seu abraço e desapareceram. Então, novamente, a visão foi engolida pelas névoas rodopiantes do tempo.



QUANDO a cena clareou novamente, mostrou o fundo do mar. Um grupo de talvez uma centena de criaturas pálidas se movia ao longo do fundo escuro do oceano. À frente, pude ver os contornos indistintos de uma de suas estranhas cidades. A banda se aproximou, pareceu conversar com os presentes e seguiu em frente.

Eu os vi capturar e matar peixes para 388comida, vi-os cortar os corações grossos e esponjosos de certos crescimentos gigantes e comê-los. Eu vi um par de tubarões assassinos descendo sobre a banda, e a precisão rápida e mortal com que homens e mulheres enfrentaram o ataque. Um homem, mais velho do que o resto, foi ferido antes que os tubarões fossem derrotados e, quando seus esforços para estancar seus ferimentos foram inúteis, eles o deixaram lá e seguiram em frente. E quando eles saíram, vi uma forma vaga e rastejante se aproximar, lançar um longo tentáculo semelhante a um chicote e envolver o corpo em um abraço faminto.

Eles chegaram e passaram por outras comunidades de seres como eles, e uma cidade própria, da maneira que Mercer a havia visualizado.

Desvanecendo, a cena mudou para o interior da casa de coral novamente. O velho terminou sua história e foi para um cubículo nos fundos da casa. Vagamente, eu podia ver ali um sofá baixo, empilhado alto com crescimentos marinhos macios. Então a cena mudou mais uma vez.

Um homem e uma mulher corriam para cima e para baixo nas ruas estreitas da estranha cidade que a garota havia imaginado quando nos mostrou como havia encontrado o tubarão e bateu com a cabeça, de modo que por um longo período ela perdeu a consciência e foi levada para a praia. .

Outros, depois de algum tempo, juntaram-se a eles em sua busca, que se estendeu até o fundo do oceano, longe das habitações. Uma das partes foi até o esqueleto magro do antigo naufrágio e encontrou os ossos espalhados e recém-colhidos do tubarão que a garota havia matado. O homem e a mulher se aproximaram e eu olhei bem em seus rostos. As feições da mulher estavam marcadas pela dor; os lábios do homem estavam tensos de sofrimento. Aqui, era fácil adivinhar, estavam a mãe e o pai da menina.

Uma massa moída de formas brancas atravessou a água em todas as direções, procurando. Parecia que eles estavam prestes a desistir da busca quando de repente, da escuridão aquosa, surgiu uma figura esguia e branca – a garota!

Direto para a mãe e o pai ela veio, agarrando o ombro de cada um com alegria frenética. Eles retribuíram o carinho, a multidão reunida ao redor deles, ouvindo sua história enquanto se moviam devagar, felizes, em direção à cidade distante.

Em vez de uma imagem, eu estava consciente de um som, como uma única palavra suplicante repetida suavemente, como se alguém dissesse “Por favor! Por favor! Por favor!" uma e outra vez. O som não era nada parecido com a palavra em inglês. Era uma batida suave e musical, como a batida distante de um gongo suave, mas tinha toda a qualidade suplicante da palavra que parecia trazer à mente.

Olhei para a piscina. A garota havia subido a escada até que seu rosto estivesse logo abaixo da superfície da água. Seus olhos encontraram os meus e eu sabia que não havia entendido mal.

Eu joguei o instrumento na minha cabeça e me joguei ao lado dela. Com ambas as mãos agarrei seus ombros e, sorrindo, balancei a cabeça vigorosamente.

Ela entendeu, eu sei que sim. Eu li isso em seu rosto. Quando subi a escada novamente, ela olhou para mim, sorrindo com confiança.

Embora eu não tivesse falado com ela, ela leu e aceitou a promessa.

MERCER olhou para mim silenciosamente, sombriamente, enquanto eu lhe dizia o que desejava. Qualquer que seja a eloqüência que eu possa ter, eu usei com ele, e vi sua mente fria e científica vacilar diante do calor do meu apelo.

“Não temos o direito de mantê-la longe de seu povo”, concluí. “Você viu a mãe e o pai dela, viu o sofrimento deles e a alegria que o retorno dela traria. Você vai, Mercer - você vai devolvê-la ao mar?

Por um longo tempo, Mercer não respondeu. Então ele ergueu seus olhos escuros para os meus e sorriu, um tanto cansado.

“É a única coisa que podemos fazer, Taylor,” ele disse calmamente. “Ela não é um espécime científico; ela é, nela maneira, tão humana quanto você ou eu. Ela provavelmente morreria, longe de sua própria espécie, vivendo em condições estranhas a ela. E você prometeu a ela, Taylor, quer tenha falado sua promessa ou não. Seu sorriso se aprofundou um pouco. “Não podemos deixá-la receber uma opinião muito ruim de seus primos que vivem acima da superfície do mar!”

E então, assim que o amanhecer estava raiando, nós a levamos para a praia. Eu a carregava, sem resistência, confiante, em meus braços, enquanto Mercer carregava uma enorme bacia de água, na qual sua cabeça estava submersa, para que ela não sofresse.

Ainda em nossos trajes de banho, entramos no oceano, até que as ondas bateram em nossos rostos. Então eu a abaixei no mar. Agachada ali, de modo que a água ficava logo acima da glória fulva de seu cabelo, ela olhou para nós. Duas mãos brancas e esguias se estenderam em nossa direção e, de comum acordo, Mercer e eu nos inclinamos em direção a ela. Ela agarrou nossos ombros com uma leve pressão, sorrindo para nós.

Então ela fez uma coisa estranha. Ela apontou, sob a água, para as profundezas e com um movimento amplo e amplo do braço, indicou a costa, como se dissesse que pretendia voltar. Com um último olhar rápido e sorridente para o meu rosto, ela se virou. Houve um flash de branco através da água. Ela se foi....

Silenciosamente, através do silêncio e da beleza do amanhecer, voltamos para casa.

ENQUANTO passávamos pelo laboratório, Mercer olhou para a piscina vazia.

“O homem saiu do mar”, disse ele lentamente, “e alguns homens voltaram para ele. Eles foram forçados a voltar para a fonte abundante de onde vieram, por falta de comida. Você viu isso, Taylor – viu seus antepassados se tornarem anfíbios, como os agora extintos Dipneusta e Ganoideii, ou os ainda existentes Neoceratodus, Polypterus e Amia. Então seus pulmões tornaram-se, de fato, brânquias, e eles perderam a capacidade de respirar o ar atmosférico, podendo usar apenas o ar dissolvido na água.

“Um povo inteiro lá embaixo das ondas que o homem da terra nunca sonhou – exceto, talvez, os marinheiros de outrora, com suas histórias de sereias, das quais estamos acostumados a rir em nossa sabedoria!”

“Mas por que nenhum corpo foi levado à praia?” Eu perguntei. "Eu pensaria--"

“Você viu o porquê,” interrompeu Mercer severamente. “O oceano está repleto de vida faminta. A morte é o sinal para uma festa. Foi pouco mais que um milagre que seu corpo tenha chegado à praia, um milagre devido talvez à tempestade que enviou os monstros famintos para as profundezas. E mesmo que um corpo desembarcasse, teria sido enterrado como o de algum humano desconhecido e infeliz. As diferenças entre essas pessoas e nós não seriam perceptíveis a um observador casual.

“Não, Taylor, nós participamos do que foi quase um milagre. E nós somos as únicas testemunhas disso, você, Carson e eu. E” – ele suspirou profundamente – “acabou.”

Eu não respondi. Eu estava pensando no estranho gesto da garota, ao se despedir, e me perguntei se era mesmo um capítulo encerrado.

Sobre a série de livros HackerNoon: trazemos a você os livros técnicos, científicos e de domínio público mais importantes. Este livro faz parte do domínio público.

Histórias Surpreendentes. 2009. Astounding Stories of Super-Science, março de 1930. Urbana, Illinois: Projeto Gutenberg. Recuperado em maio de 2022 dehttps://www.gutenberg.org/files/29607/29607-h/29607-h.htm#FROM_THE_OCEANS_DEPTHS

Este eBook é para uso de qualquer pessoa em qualquer lugar, sem nenhum custo e quase sem restrições. Você pode copiá-lo, doá-lo ou reutilizá-lo sob os termos da Licença do Project Gutenberg incluída neste eBook ou online em www.gutenberg.org , localizado em https://www.gutenberg.org/policy/license. . _