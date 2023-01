Những câu chuyện đáng kinh ngạc về siêu khoa học, tháng 3 năm 1930, bởi Những câu chuyện đáng kinh ngạc là một phần của loạt Bài đăng trên Blog Sách của HackerNoon. Bạn có thể chuyển đến bất kỳ chương nào trong cuốn sách này tại đây . Từ độ sâu của đại dương



Từ độ sâu của đại dương

Bởi Sewell Peaslee Wright

Đầu cô hơi nghiêng sang một bên, trong thái độ của một người đang chăm chú lắng nghe.



TỪ một nơi nào đó trên Đại Tây Dương đen kịt, phập phồng, tiếng thổi nhanh, nghẹt thở của ống xả của một chiếc thuyền cao tốc trôi đi rõ ràng trong đêm.

Tôi thả sách xuống và vươn vai, ngả lưng thoải mái hơn trên ghế. Có một sự lãng mạn và phiêu lưu thực sự! Những kẻ chạy theo tin đồn, tìm kiếm cảng ẩn của họ với hàng lậu của họ từ Cuba. Không sợ hãi vượt qua bóng tối, chiến đấu với biển cả, vẫn chạy theo cơn bão của một ngày trước đó, dám vượt qua ngàn nguy hiểm vì lợi ích của rơm rạ chai mà họ mang theo. Những người đàn ông da ngăm, có cơ bắp săn chắc, phẳng lì và đôi mắt không chút sợ hãi; súng sẵn sàng vỗ vào đùi họ khi họ––

Thấm nhuần hình ảnh tâm trí của tôi về những chiếc máy khởi động tự do hiện đại này, tiếng chuông báo đột ngột của điện thoại khiến tôi giật mình như một phát súng bất ngờ bắn ra bên tai. Gạt tàn thuốc khỏi chiếc áo khoác hút thuốc, tôi băng qua phòng và giật ống nghe.

"Xin chào!" Tôi ngoạm vào ống nói một cách vô duyên. Đó là sau mười một giờ bởi đồng hồ của con tàu trên lò sưởi, và nếu––

"Taylor?" Giọng nói –– Giọng nói quen thuộc của Warren Mercer –– vang lên mà không đợi trả lời. “Lên xe và xuống đây càng nhanh càng tốt. Hãy đến đúng như bạn đang có, và–– ”

"Chuyện gì vậy?" Tôi đã cố gắng ngắt lời anh ta. "Kẻ trộm?" Tôi chưa bao giờ nghe Mercer nói với giọng the thé và phấn khích trước đây; bài phát biểu thường ngày của anh ấy là chậm rãi và trầm ngâm, gần như giáo huấn.

“Làm ơn, Taylor, đừng lãng phí thời gian chất vấn tôi. Nếu nó không khẩn cấp, tôi sẽ không gọi cho bạn, bạn biết đấy. Bạn sẽ đến chứ?"

"Bạn cá!" Tôi nói nhanh, cảm thấy mình thật là một kẻ ngốc vì đã xé nát anh ta khi anh ta đang ở trong tình trạng nghiêm túc đến chết người như vậy. "Có--"

Máy thu tiếng kêu rắc rắc; Mercer đã dập máy ngay khi anh ta đảm bảo với tôi rằng tôi sẽ đến. Thông thường, chính tâm hồn lịch sự và cân nhắc, chỉ riêng hành động đó thôi đã thuyết phục tôi rằng tôi có nhu cầu cấp thiết về sự hiện diện của mình tại The Monstlings. Đó là tên riêng của Mercer cho cái đống ấn tượng từng là nơi ở và phòng thí nghiệm của ông.

Tôi trút bỏ chiếc áo khoác hút thuốc và mặc một chiếc áo len len đánh gôn, vì gió rất nhanh và buốt. Trong hai phút, tôi đã lùi xe ra khỏi nhà để xe; một lúc sau, tôi ra khỏi con đường rải sỏi và dùng chân ga lao xuống tông nát bê tông, và cơn gió đen kịt quanh kính chắn gió của chiếc xe đường trường nhỏ bé của tôi.

Lán của riêng tôi nằm ngoài giới hạn của thành phố –– một nơi nhỏ tôi vẫn để ở khi thôi thúc đi câu cá chiếm lấy tôi, thường là khoảng hai lần một năm. Mercer đã chọn chỗ cho tôi tại một bài hát.

Quái vật cách thị trấn khoảng bốn dặm, và ra khỏi đường cao tốc có lẽ thêm nửa dặm nữa.

Tôi đã vượt qua bốn dặm chỉ trong một bóng râm trong nhiều phút đó, và đạp phanh khi nhìn thấy lối vào con đường nhỏ dẫn ra biển, và khu đất của Mercer.

BẰNG sỏi lổn nhổn trên chắn bùn của tôi, tôi bật ra khỏi nền bê tông và quét vào giữa hai cây cột lớn, trát vữa bảo vệ ổ. Cả hai đều mang những tấm đồng bị ăn mòn, "The Billows", cái tên được đặt cho The Monstlings bởi chủ sở hữu ban đầu, một nhà sản xuất vũ khí mới giàu có.

Bản thân cấu trúc hiện ra trước mắt tôi trong vài giây, một sự lan man với những ban công vuông vắn và rất nhiều tác phẩm bằng sắt rèn, sau kiểu dáng hoa mỹ nhất của Tây Ban Nha. Nó đã bốc cháy với ánh sáng. Rõ ràng mọi bóng đèn ở nơi này đều đang cháy.

Tôi biết chỉ cách vài thước là con sóng nổi lên trống rỗng trên bờ mịn màng, rợp bóng mát, giờ đây tôi biết là rác rưởi, bởi những chiến lợi phẩm đáng thương của cơn bão.

Khi tôi đạp phanh, một bóng đen lướt nhanh qua hai cửa sổ phía dưới. Trước khi tôi có thể nhảy khỏi xe, cánh cửa trước rộng, với đỉnh tròn và cửa sổ tròn, nướng, bị bung ra, và Mercer chạy đến đón tôi.

Anh ta mặc một chiếc áo choàng tắm, vội vàng khoác lên người bộ đồ tắm ẩm ướt, đôi chân trần của anh ta kết thúc bằng một đôi dép lê đáng chê trách.

"Tốt thôi, Taylor!" anh ấy chào tôi. “Tôi cho rằng bạn đang tự hỏi tất cả những gì nó xảy ra. Tôi không trách bạn. Nhưng vào đi, vào đi! Hãy đợi cho đến khi bạn gặp cô ấy! "

"Cô ấy?" Tôi giật mình hỏi. “Bạn không yêu, bởi bất kỳ cơ hội nào, và mang lại cho tôi Chương 378 ở đây chỉ đơn thuần là để ủng hộ ý kiến của riêng bạn về đôi mắt và đôi môi của họ, Mercer? "

NGÀI cười thích thú.

“Bạn sẽ thấy, bạn sẽ thấy! Không, tôi không yêu. Và tôi muốn bạn giúp đỡ, và không ngưỡng mộ. Chỉ có Carson và tôi ở đây, bạn biết đấy, và công việc quá lớn đối với hai chúng tôi. " Anh vội vã đưa tôi qua mái hiên bê tông rộng và vào nhà. "Ném nắp bất cứ nơi nào và cố lên!"

Quá nhiều ngạc nhiên để bình luận thêm, tôi đã làm theo bạn của tôi. Đây là một Warren Mercer mà tôi không biết. Thường thì khuôn mặt được cắt tỉa sạch sẽ, nhuộm màu ô liu của anh ta là một chiếc mặt nạ lịch sự, hiếm khi để lộ một chút cảm xúc nào. Đôi mắt đen và to của anh ta, dễ cười và ánh lên vẻ thích thú, nhưng khuôn miệng gần như xinh đẹp, bên dưới bộ ria mép mỏng, luôn được cắt xén, hiếm khi cười bằng mắt.

Nhưng đó là bài phát biểu đầy phấn khích hiện tại của anh ấy làm tôi ngạc nhiên nhất. Mercer, trong suốt những năm tôi biết anh ấy, trước đây chưa bao giờ tôi rung động trước sự nhiệt tình bộc phát nhất thời như vậy. Ông có thói quen nói chậm rãi và trầm ngâm, bằng chất giọng trầm và âm nhạc; ngay cả giữa những cuộc tranh cãi gay gắt nhất của chúng tôi và chúng tôi đã có nhiều cuộc tranh cãi, giọng nói của anh ấy vẫn chưa bao giờ mất đi vẻ bình tĩnh, dịu dàng không chút sợ hãi.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, thay vì dẫn đường đến phòng khách thực sự thoải mái, mặc dù khá lòe loẹt, Mercer lại quay sang bên trái, hướng tới nơi đã từng là phòng chơi bi-a, và bây giờ là phòng thí nghiệm của anh ấy.

Phòng thí nghiệm, được chiếu sáng rực rỡ, vẫn bừa bộn, như thường lệ, với các thiết bị mô tả. Dọc theo một bức tường là các thanh chắn, cân, giá đỡ, mũ trùm đầu và các thiết lập phức tạp, như kính có khớp nối và xương cao su của một con quái vật thời tiền sử kỳ lạ nào đó, chứng tỏ sở thích của Mercer đối với ngành khoa học này. Ở phía bên kia của căn phòng, một bàn làm việc tương ứng với một mớ cuộn dây, máy biến áp, đồng hồ đo, công cụ và dụng cụ, và ở cuối căn phòng, đằng sau bảng điều khiển màu đen cao, với những thanh cái lấp lánh và đồng hồ nhìn chằm chằm. , một cặp máy phát điện ngân nga khe khẽ. Đầu kia của căn phòng gần như toàn bộ bằng kính, và mở ra sân và hồ bơi.

MERCER dừng lại một chút, với bàn tay của mình trên nắm đấm cửa, một ánh sáng kỳ lạ trong đôi mắt đen của anh ta.

“Bây giờ bạn sẽ thấy tại sao tôi gọi bạn đến đây,” anh nói một cách căng thẳng. “Bạn có thể tự đánh giá xem chuyến đi có đáng giá hay không. Cô ấy đây rồi!"

Bằng một cử chỉ, anh ta mở tung cánh cửa, và tôi nhìn chằm chằm, theo ánh mắt anh ta, xuống hồ bơi lát gạch tuyệt vời.

Thật là khó khăn cho tôi để mô tả cảnh. Sân không lớn, nhưng nó được làm rất đẹp. Những bông hoa và cây bụi, thậm chí một vài cây cọ nhỏ, mọc um tùm trong khu vực bao quanh, trong khi phía trên, xuyên qua mái kính có thể di chuyển –– được tạo thành từng phần biến mất trong thời tiết đẹp –– là bầu trời đen kịt trống rỗng.

Không có đèn nào được cung cấp để chiếu sáng cho sân có mái che được bật, nhưng tất cả các cửa sổ xung quanh sân đều sáng rực, và tôi có thể nhìn thấy hồ bơi khá rõ ràng.

Hồ bơi –– và người ở của nó.

CHÚNG TÔI đang đứng ở một bên của hồ bơi, gần trung tâm. Ngay đối diện chúng tôi, đang ngồi dưới đáy hồ bơi, là một hình người, khỏa thân để dành cho một mớ tóc màu hung xõa xuống quanh người cô ấy như một lớp áo lụa. Hình dáng một cô gái duyên dáng đến lạ lùng, một chân duỗi thẳng trước mặt, chân kia co lên và nắm chặt bởi những ngón tay đan vào nhau của bàn tay. Ngay cả trong ánh sáng dịu nhẹ, tôi vẫn có thể nhìn thấy cô ấy một cách hoàn hảo, qua làn nước trong vắt, cơ thể nhợt nhạt của cô ấy nổi rõ trên nền gạch xanh ngọc bích.

Tôi xé mình ra khỏi ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào bóng dáng.

“Nhân danh Chúa, Mercer, nó là gì? Đồ sứ? ” Tôi khàn giọng hỏi. Điều này đã có một hiệu ứng tuyệt vời không thể diễn tả.

Anh ta cười một cách điên cuồng.

“Đồ sứ? Xem ... nhìn! ”

Mắt tôi nhìn theo đường chỉ tay của anh. Hình bóng đang chuyển động. Một cách duyên dáng, nó đã phát triển đến độ cao đầy đủ của nó. Đám mây lớn bằng mái tóc màu ngô bồng bềnh, rơi xuống dưới đầu gối. Chậm rãi, với một chuyển động uyển chuyển chỉ có thể so sánh với sự bay lên chậm rãi của một con mòng biển, cô ấy tiến về phía tôi, đi trên đáy hồ bơi qua làn nước trong vắt như thể cô ấy đang lơ lửng trên không.

HOÀN TẤT, tôi đã theo dõi cô ấy. Đôi mắt của cô ấy, to và tối một cách đáng ngạc nhiên trên khuôn mặt trắng bệch lạ lùng, dán chặt vào mắt tôi. Không có gì nham hiểm trong ánh nhìn, nhưng tôi cảm thấy cơ thể mình run lên như thể đang bị kìm kẹp bởi một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Tôi cố gắng nhìn sang chỗ khác, và thấy mình không thể cử động được. Tôi cảm thấy Mercer căng thẳng, đột ngột nắm chặt cánh tay tôi, nhưng tôi không, không thể, nhìn anh ấy.

“Cô ấy –– cô ấy đang cười!” Tôi nghe thấy anh ấy kêu lên. Anh ta cười, một giọng cười cao hứng đầy phấn khích khiến tôi khó chịu theo một cách tinh tế nào đó.

Cô ấy đang cười và nhìn lên mắt tôi. Bây giờ cô ấy đang ở rất gần, cách chúng tôi vài bước chân. Cô ấy vẫn tiến lại gần hơn, cho đến khi cô ấy đứng dưới chân tôi khi tôi đứng trên mỏm đá nhô cao chạy quanh mép hồ bơi, đầu cô ấy ngửa ra sau, nhìn thẳng vào tôi qua mặt nước.

Tôi có thể nhìn thấy hàm răng của cô ấy, rất trắng giữa đôi môi hồng san hô, và ngực cô ấy nhô lên và xẹp xuống bên dưới lớp màn che của mái tóc vàng nhạt. Cô ấy đang thở nước!

Mercer đã giật tôi ra khỏi mép vực theo đúng nghĩa đen.

"Bạn nghĩ gì về cô ấy, Taylor?" anh hỏi, đôi mắt đen của anh nhảy múa đầy phấn khích.

“Hãy kể cho tôi nghe về nó,” tôi nói, lắc đầu ngao ngán. "Cô ấy không phải là con người?"

"Tôi không biết. Tôi nghĩ vậy. Là con người như bạn hay tôi, tôi sẽ kể cho bạn tất cả những gì tôi biết, và sau đó bạn có thể tự đánh giá. Tôi nghĩ chúng ta sẽ biết trong vài phút nữa, nếu kế hoạch của tôi thành công. Nhưng trước tiên hãy mặc đồ tắm vào ”.

Tôi không tranh luận vấn đề này. Tôi để Mercer dẫn tôi đi mà không nói một lời. Và trong khi tôi thay đồ, anh ấy nói với tôi tất cả những gì anh ấy biết về sinh vật lạ trong hồ bơi.

“LATE chiều nay, tôi quyết định đi dạo một chút dọc theo bãi biển,” Mercer bắt đầu. “Tôi đã làm việc như ma quỷ từ sáng sớm, chạy một số bài kiểm tra về cái mà bạn gọi là điện báo tư tưởng của tôi. Tôi cảm thấy cần một chút không khí biển trong lành.

“Tôi đi bộ rất nhanh có lẽ trong năm phút, chỉ để ngoài tầm với của trục lăn và vòi xịt. Bờ biển ngổn ngang với đủ loại tàu nổi và máy bay phản lực do cơn bão lớn cuốn trôi, và tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ phải có một người đàn ông với một chiếc xe tải đến và dọn dẹp bờ biển trước nơi này, khi nào, trong một vũng cát nhỏ, tôi đã thấy –– cô ấy.

“SHE đang úp mặt xuống nước, bất động, đầu hướng ra biển, một cánh tay duỗi ra trước mặt, và mái tóc dài quấn quanh người như một chiếc áo choàng nửa trong suốt.

“Tôi chạy lên và nâng cô ấy lên khỏi mặt nước. Thân thể cô lạnh lẽo, trắng bệch chết chóc, tuy rằng đôi môi nhàn nhạt ửng hồng, tim đập, nhàn nhạt nhưng kiên định.

“Giống như hầu hết mọi người trong trường hợp khẩn cấp. Tôi đã quên tất cả những gì tôi từng biết về sơ cứu. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là đưa cho cô ấy một ly nước, và tất nhiên là tôi không có một cái bình trong người. Vì vậy, tôi đã bế cô ấy trên tay và đưa cô ấy vào nhà nhanh nhất có thể. Cô ấy dường như đang hồi sinh, vì cô ấy đã vật lộn và thở hổn hển khi tôi đến đây với cô ấy.

“Tôi đặt cô ấy trên giường trong phòng dành cho khách và rót cho cô ấy một ly Scotch nồng nặc –– một nửa cốc, tôi tin vậy. Nâng đầu cô ấy lên, tôi đặt ly rượu lên môi cô ấy. Cô ấy nhìn tôi, chớp mắt, và lấy rượu trong một bản nháp. Cô ấy dường như không uống nó, nhưng hút nó ra khỏi ly trong một ngụm tuyệt vời –– đó là lần duy nhất 380 từ khóa cho nó. Ngay sau đó, cô rời khỏi giường, khuôn mặt như một chiếc mặt nạ hoàn hảo của sự căm ghét và đau đớn.

“Cô ấy tiến về phía tôi, hai tay nắm chặt và cào cấu, tạo ra những âm thanh lẩm bẩm hoặc rên rỉ kỳ lạ trong cổ họng. Đó là lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng bàn tay của cô ấy có màng! ”

"ĐÃ CÓ TRANG WEB?" Tôi giật mình hỏi.

“Có màng,” Mercer nghiêm nghị gật đầu. “Đôi chân của cô ấy cũng vậy. Nhưng nghe đây, Taylor. Tôi đã rất ngạc nhiên, và không một chút bối rối khi cô ấy đến tìm tôi. Tôi chạy qua cửa sổ kiểu Pháp ra ngoài hiên. Trong một khoảnh khắc, cô ấy chạy theo tôi, khá vụng về và nặng nề, tuy nhiên, nhanh chóng. Sau đó, cô ấy nhìn thấy hồ bơi.

“Dường như quên mất rằng tôi tồn tại, cô ấy nhảy xuống nước, và khi tôi đến gần một lúc sau, tôi có thể thấy cô ấy thở sâu và biết ơn, một nụ cười nhẹ nhõm trên nét mặt của cô ấy, khi cô ấy nằm xuống đáy vực. Thở đi, Taylor, dưới đáy vực! Dưới nước tám tấc! ”

"Và sau đó thì sao, Mercer?" Tôi nhắc anh ta, khi anh ta dừng lại, dường như đang chìm trong suy nghĩ.

“Tôi đã cố gắng tìm hiểu thêm về cô ấy. Tôi mặc đồ tắm vào và lặn xuống hồ bơi. Chà, cô ấy lao vào tôi như một con cá mập, nhanh như chớp, hàm răng lộ ra, bàn tay xé toạc như vuốt xuyên nước. Tôi quay lại, nhưng không đủ nhanh để trốn thoát hoàn toàn. Nhìn thấy?" Mercer ném lại chiếc áo choàng tắm, và tôi thấy một vết rách trên bộ đồ tắm của anh ấy ở bên trái, gần thắt lưng. Qua tiền thuê ba vết xước lởm chởm, sâu hoắm hiện rõ.

“SHE cố gắng vuốt ve tôi, chỉ một lần thôi,” Mercer tiếp tục, quấn chiếc áo choàng về anh một lần nữa. “Sau đó, tôi ra ngoài và kêu gọi Carson giúp đỡ. Tôi mặc cho anh ấy một bộ đồ tắm, và cả hai chúng tôi đều cố gắng dồn cô ấy. Carson bị hai vết xước nặng, và một vết cắn khá nghiêm trọng mà tôi đã băng bó. Tôi có một số vết rách, nhưng tôi không bị thương nặng như Carson vì tôi ở dưới nước nhanh hơn anh ấy.

“Chúng tôi càng cố gắng, tôi càng quyết tâm. Cô ấy sẽ ngồi đó, bình tĩnh và nhẹ nhàng, cho đến khi một người trong chúng tôi xuống nước. Sau đó, cô ấy trở thành một cơn giận dữ thực sự. Nó thật đáng buồn.

“Cuối cùng thì anh cũng nghĩ đến em. Tôi đã gọi điện, và chúng ta đang ở đây! ”

"Nhưng, Mercer, đó là một cơn ác mộng!" Tôi phản đối. Chúng tôi chuyển ra khỏi phòng. "Không có gì con người có thể sống dưới nước và hít thở nước, như cô ấy!"

Mercer dừng lại một lúc, nhìn tôi một cách kỳ lạ.

“Loài người,” anh ta nói một cách nghiêm túc, “từ biển khơi. Loài người như chúng ta biết. Một số có thể đã quay trở lại ”. Anh ta lại quay lưng bước đi, tôi vội vàng đuổi theo anh ta.

"Ý anh là gì. Mercer? 'Một số có thể đã quay trở lại?' Tôi không hiểu. ”

Mercer lắc đầu, nhưng không có câu trả lời nào khác cho đến khi chúng tôi lại đứng trên bờ vực.

Cô gái đang đứng ở nơi chúng tôi đã rời cô ấy, và khi cô ấy nhìn vào mặt tôi, cô ấy lại mỉm cười và thực hiện một động tác nhanh chóng bằng một tay. Đối với tôi, dường như cô ấy đã mời tôi tham gia cùng cô ấy.

“HÃY TIN TƯỞNG cô ấy thích bạn, Taylor,” Mercer trầm ngâm nói. “Da sáng, tóc sáng. Carson và tôi đều rất tối tăm, gần như đầy rẫy. Và trong bộ đồ tắm màu trắng đó –– vâng, tôi tin rằng cô ấy rất thích bạn! ”

Đôi mắt của Mercer đang nhảy múa.

"Nếu cô ấy có," anh ấy tiếp tục, "nó sẽ làm cho công việc của chúng tôi rất dễ dàng."

"Công việc gì?" Tôi nghi ngờ hỏi. Mercer, luôn là một nhà thí nghiệm không biết mệt mỏi, không bao giờ vượt lên trên việc sử dụng bạn bè của mình vì lợi ích của khoa học. Và một số thí nghiệm của anh ấy trong quá khứ khá là cố gắng, không phải nói là thú vị.

“Tôi nghĩ rằng tôi có cái mà bạn gọi là điện báo tư duy của tôi đã được hoàn thiện, hoàn thiện bằng thực nghiệm,” anh ấy giải thích nhanh chóng. “Tôi đã ngủ quên khi làm việc vào lúc ba giờ, hoặc ở đó, sáng nay, và một số 381 thử nghiệm với Carson dường như chỉ ra rằng đó là một thành công. Tôi nên gọi cho bạn vào ngày mai, để kiểm tra thêm. Gần năm năm làm việc chăm chỉ để có được một kết luận thành công, Taylor, và sau đó nàng tiên cá này xuất hiện và làm cho thí nghiệm của tôi có vẻ quan trọng như một trong những kẻ phá đám lăn lộn ngoài kia! ”

"Và bạn định làm gì bây giờ?" Tôi hỏi một cách háo hức, liếc nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt lấp ló trước mặt tôi qua làn nước trong vắt của bể bơi.

"TẠI SAO, hãy thử nó với cô ấy!" Mercer kêu lên với sự nhiệt tình ngày càng tăng. “Em không thấy sao, Taylor? Nếu nó có hiệu quả với cô ấy, và chúng ta có thể định hướng suy nghĩ của cô ấy, chúng ta có thể tìm hiểu lịch sử của cô ấy, lịch sử dân tộc của cô ấy! Chúng tôi sẽ thêm một trang vào lịch sử khoa học –– cả một chương lớn! –– điều đó sẽ làm cho chúng tôi nổi tiếng. Người đàn ông này lớn đến nỗi nó cuốn tôi ra khỏi chân tôi! Nhìn!" Và anh ấy chìa ra một bàn tay gầy guộc màu nâu quý phái trước mắt tôi, một bàn tay run lên vì hồi hộp.

“Tôi không trách anh,” tôi nói nhanh. “Tôi không hiểu biết gì, và tôi vẫn thấy đây là một điều tuyệt vời. Hãy bận rộn. Tôi có thể làm gì?"

Mercer vòng qua cánh cửa vào phòng thí nghiệm và nhấn một nút.

“Đối với Carson,” anh giải thích. “Chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của anh ấy. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ xem xét quá trình thiết lập. Bộ máy nằm ngổn ngang khắp nơi ”.

Anh đã không phóng đại. Hệ thống bao gồm toàn bộ ngân hàng ống, mỗi ống được đặt trong hộp đồng che chắn riêng. Trên một bảng điều khiển nằm ngang được khoan nhiều, được đặt trên các chất cách điện, là một nửa số mét mỏng manh của loại này và loại khác, với những ngón tay đen gầy rung rinh và run rẩy. Phía sau bảng điều khiển là một cuộn dây hình trụ cao bằng dây đồng sáng loáng, và bên cạnh là một bảng điều khiển khác, thẳng đứng, khá tua tủa với các nút bấm, điểm tiếp xúc, chiết áp, bộ biến đổi dòng chảy và công tắc. Ở cuối chiếc bàn gần cửa nhất vẫn là một bảng điều khiển khác, nhỏ nhất trong lô, chỉ có một loạt giắc cắm dọc theo một bên, và ở giữa là một công tắc có bốn điểm tiếp xúc. Một dây cáp nặng và chắc chắn đã dẫn từ bảng điều khiển này đến mê cung của thiết bị.

Mercer giải thích: “ĐÂY là bảng điều khiển. “Bạn hiểu đấy, toàn bộ sự việc đều ở dạng phòng thí nghiệm. Không có gì lắp ráp. Đặt phích cắm ăng ten khác nhau vào các giắc cắm này. Như thế này."

Anh ta nhặt một vật dụng kỳ lạ, được chế tạo vội vàng, bao gồm hai mảnh đồng thau lò xo hình bán nguyệt, đặt chéo nhau ở các góc vuông. Ở cả bốn đầu là các điện cực màu bạc sáng, ba trong số chúng có hình tròn, một trong số chúng dài và hơi cong. Với một cử chỉ nhanh nhẹn, hồi hộp, Mercer lắp vật vào đầu, sao cho điện cực thuôn dài áp vào gáy, kéo dài vài inch xuống sống lưng. Ba điện cực tròn khác nằm trên trán và hai bên đầu của anh ta. Từ trung tâm của liên kết chạy một sợi dây cách điện nặng, dài khoảng 10 feet, kết thúc bằng một phích cắm tổng đài đơn giản, được Mercer lắp vào phần trên cùng của ba giắc cắm.

“Bây giờ,” anh ta chỉ đạo, “bạn mặc cái này vào” –– anh ta điều chỉnh độ phù hợp thứ hai trên đầu tôi, mỉm cười khi tôi co người lại vì sự tiếp xúc của kim loại lạnh trên da –– “và suy nghĩ!”

Anh ấy chuyển công tắc từ vị trí được đánh dấu “Tắt” sang điểm tiếp xúc thứ hai, nhìn tôi chăm chú, đôi mắt đen lấp lánh.

Carson bước vào, và Mercer ra hiệu cho anh ta đợi. Người đàn ông già rất đẹp, Carson, ấn tượng ngay cả trong bộ đồ tắm của mình. Mercer thật may mắn khi có một người đàn ông như Carson ...

BUỒN dường như chợt tích tắc, đâu đó sâu thẳm trong tâm thức tôi.

"Vâng, điều đó rất đúng: Carson là một loại chương tốt nhất." Những lời đã không được nói ra. Tôi không nghe thấy họ, tôi biết họ. Cái gì –– Tôi liếc nhìn Mercer, 382và anh ấy cười lớn vì vui sướng và phấn khích.

"Nó đã làm việc!" anh ấy đã khóc. “Tôi đã nhận được suy nghĩ của bạn về Carson, và sau đó chuyển công tắc để bạn nhận được suy nghĩ của tôi. Và bạn đã làm!"

Thay vì thận trọng, tôi lấy thứ ra khỏi đầu và đặt nó trên bàn.

“Đó là thuật phù thủy, Mercer! Nếu nó cũng có hiệu quả với cô ấy .... ”

“Nó sẽ làm được, tôi biết nó sẽ làm được! –– nếu chúng tôi có thể để cô ấy mặc một trong những cái này,” Mercer tự tin trả lời. “Tôi chỉ có ba người trong số họ; Tôi đã lên kế hoạch cho một số thí nghiệm ba góc với bạn, Carson và chính tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ để Carson không thử nghiệm ban đêm, vì chúng tôi sẽ cần anh ấy vận hành công tắc này. Bạn thấy đấy, vì nó hiện đang có dây, chỉ có một người truyền suy nghĩ tại một thời điểm. Hai người còn lại nhận. Khi công tắc ở liên hệ đầu tiên, Số Một sẽ gửi và Số Hai và Ba nhận. Khi công tắc ở Số Hai, anh ta sẽ gửi suy nghĩ và Số Một và Ba sẽ nhận chúng. Và như thế. Tôi sẽ kéo dài những khách hàng tiềm năng này để chúng tôi có thể đưa chúng vào hồ bơi và sau đó chúng tôi sẽ sẵn sàng. Bằng cách nào đó, chúng ta phải khiến cô ấy mặc một trong những thứ này, ngay cả khi chúng ta phải dùng vũ lực. Tôi chắc rằng ba người chúng tôi có thể xử lý cô ấy ”.

“Chúng ta sẽ có thể,” tôi mỉm cười. Cô ấy thật là một vật nhỏ nhắn mảnh mai, duyên dáng, gần như tinh tế; Ý nghĩ rằng ba người đàn ông mạnh mẽ có thể không thể kiểm soát cô ấy dường như gần như thú vị.

“Bạn vẫn chưa thấy cô ấy hành động,” Mercer nói dứt khoát, nhìn lên sau công việc kéo dài dây dẫn từ ăng-ten đến bảng điều khiển. "Và hơn thế nữa, tôi hy vọng bạn không."

Tôi đã XEM anh ấy trong im lặng khi anh ấy nối và bấm một cách an toàn kết nối cuối cùng.

“Tất cả đã sẵn sàng,” anh ta gật đầu. “Carson, bạn sẽ vận hành công tắc cho chúng tôi chứ? Tôi tin rằng mọi thứ đang hoạt động bình thường ”. Anh ta vội vàng quan sát bảng điều khiển của các thiết bị, tự đảm bảo rằng mọi kết quả đọc đều chính xác. Sau đó, với cả ba thiết bị mà anh gọi là ăng-ten trên tay, dây dẫn của chúng được cắm vào bảng điều khiển, anh dẫn đường đến bên thành bể bơi.

Cô gái đang đi dạo quanh bờ hồ bơi, dùng tay cảm nhận những mặt gạch nhẵn bóng khi chúng tôi nhìn thấy, nhưng ngay khi nhìn thấy chúng tôi, cô ấy đã bắn xuyên nước tới chỗ chúng tôi đang đứng.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy di chuyển theo kiểu này. Cô ấy dường như tự đẩy mình lên bằng một cú đẩy mạnh đột ngột của bàn chân vào phía dưới; cô lao qua mặt nước với tốc độ của một mũi tên, nhưng dừng lại nhẹ nhàng như thể cô chỉ đang lơ lửng ở đó.

Khi cô ấy nhìn lên, đôi mắt của cô ấy không thể nhầm lẫn được tìm kiếm tôi, và nụ cười của cô ấy có vẻ ấm áp và đầy mời gọi. Cô ấy lại thực hiện một cử chỉ mời gọi nhỏ bé kỳ lạ đó.

Với một nỗ lực, tôi liếc nhìn Mercer. Có điều gì đó hấp dẫn một cách quỷ dị về đôi mắt to, đen và tìm kiếm của cô gái.

“Tôi đi vào,” tôi nói khàn khàn. “Hãy giao cho tôi một trong những thứ bạn đặt ra khi tôi với lấy nó.” Trước khi anh ta có thể phản đối, tôi đã lặn xuống hồ bơi.

IHEADED trực tiếp về phía chiếc thang nặng bằng đồng dẫn xuống đáy vực. Tôi có hai lý do trong đầu. Tôi cần một thứ gì đó để giữ mình dưới nước, phổi đầy không khí và tôi có thể thoát ra ngoài nhanh chóng nếu cần thiết. Tôi đã không quên những rãnh lởm chởm, lởm chởm ở bên cạnh Mercer.

Nhanh chóng khi tôi phóng tới cái thang, cô ấy đã ở đó trước tôi, một hình dạng trắng mờ, dao động, đang chờ đợi.

Tôi dừng lại, giữ một tay vào bậc thang. Cô ấy đến gần hơn, bước đi với vẻ uyển chuyển mà tôi đã ghi nhận trước đó, và tim tôi đập thình thịch vào xương sườn khi cô ấy giơ một cánh tay thon dài về phía tôi.

Bàn tay nhẹ nhàng buông xuống trên vai tôi, ấn nó như thể một dấu hiệu 383 của tình bạn. Có lẽ, tôi nhanh chóng nghĩ rằng, với cô ấy, đây là một dấu hiệu chào hỏi. Tôi nhấc cánh tay của chính mình và đáp lại lời chào, nếu đó là lời chào, tôi nhận ra một âm thanh tăng và giảm kỳ lạ, như một tiếng vo ve từ xa, trong tai tôi.

Âm thanh đó đột ngột dừng lại, trên một nốt nhạc tăng lên, như thể để hỏi han, và tôi chợt nhận ra rằng mình đã nghe thấy tiếng nói của sinh vật kỳ lạ này. Trước khi tôi có thể nghĩ về một cách hành động, phổi đau nhức của tôi nhắc nhở tôi về sự cần thiết của không khí, và tôi thả sức giữ trên thang và để cơ thể trồi lên mặt nước.

Khi đầu tôi vỡ nước, một bàn tay, lạnh và mạnh như thép, khép lại quanh mắt cá chân của tôi. Tôi nhìn xuống. Cô gái đang nhìn tôi, và không có nụ cười nào trên khuôn mặt của cô ấy lúc này.

"Được rồi!" Tôi hét lên qua hồ bơi với Mercer, người đang lo lắng quan sát. Sau đó, hít đầy không khí vào phổi một lần nữa, tôi kéo mình xuống đáy vực bằng thang. Bàn tay kiềm chế đã được gỡ bỏ ngay lập tức.

Sinh vật lạ dí sát mặt cô ấy vào mặt tôi khi chân tôi chạm vào đáy, và lần đầu tiên tôi nhìn thấy các đặc điểm của cô ấy một cách rõ ràng.

Cô ấy xinh đẹp, nhưng theo một cách khác lạ, kỳ quái. Như tôi đã nhận thấy, đôi mắt của cô ấy có kích thước khác thường, và bây giờ tôi thấy chúng có một màu xanh lam đậm, với một con ngươi có tỷ lệ khác thường. Mũi của cô ấy có hình dáng đẹp, nhưng lỗ mũi hơi bẹt, và lỗ thông hơi dài hơn tôi từng thấy trước đây. Cái miệng vô cùng hấp dẫn, và hàm răng lộ ra bởi nụ cười cuốn hút của cô ấy, hoàn hảo đến mức có thể tưởng tượng được.

Như tôi đã nói, cái bờm tóc lớn bao bọc cô ấy, có màu xám và gần như trong mờ, giống như thân của một số loài rong biển mà tôi đã thấy. Và khi cô ấy giơ một bàn tay trắng nõn thon gọn lên để quét lại những cái búng tay lòa xòa trên mặt, tôi thấy rõ ràng những mạng nhện giữa các ngón tay của cô ấy. Chúng hầu như không được chú ý, vì chúng trong suốt như vây của một con cá, nhưng chúng ở đó, kéo dài gần đến khớp cuối cùng của mỗi ngón tay.

Khi khuôn mặt cô ấy đến gần mặt tôi, tôi nhận ra âm thanh vo ve, uốn éo mà tôi đã nghe trước đây, lần này to hơn. Từ chuyển động của cổ họng, tôi có thể thấy rằng tôi đã đúng khi cho rằng cô ấy đang cố gắng nói chuyện với tôi. Tôi cười lại với cô ấy và lắc đầu. Cô ấy dường như đã hiểu, vì âm thanh đã ngừng, và cô ấy nhìn tôi với một chút cau mày trầm ngâm, như thể đang cố gắng tìm ra một số phương pháp giao tiếp khác.

Tôi hướng lên trên, vì tôi cảm thấy cần có không khí trong lành trở lại, và từ từ lắp thang lên. Lần này cô ấy không nắm bắt tôi, nhưng chăm chú quan sát tôi, như thể hiểu những gì tôi đã làm, và lý do của nó.

“Mang một trong những thiết bị của bạn đến đây, Mercer,” tôi gọi bên kia hồ bơi. "Tôi nghĩ rằng tôi đang tiến bộ."

"Chàng trai tốt!" anh ta khóc, và chạy đến với hai trong số những chiếc râu, những sợi dây cách điện dài đằng sau anh ta. Qua làn nước, cô gái quan sát anh, trong mắt cô lộ rõ vẻ không thích. Cô ấy bất ngờ liếc nhìn tôi với vẻ nghi ngờ khi Mercer đưa cho tôi hai dụng cụ, nhưng không có động thái thù địch nào.

"Bạn sẽ không thể ở trong nước với cô ấy," Mercer nhanh chóng giải thích. “Nước muối sẽ làm ngắn râu, bạn thấy đấy. Cố gắng để cô ấy mặc một chiếc, và sau đó bạn sẽ thoát khỏi đầu của bạn và mặc của bạn. Và hãy nhớ rằng, cô ấy sẽ không thể giao tiếp với chúng tôi bằng lời nói –– chúng tôi sẽ phải khiến cô ấy truyền đạt suy nghĩ của mình bằng hình ảnh tinh thần. Tôi sẽ cố gắng gây ấn tượng với cô ấy. Hiểu biết?"

INODDED, và chọn một trong những nhạc cụ. “Bắn khi đã sẵn sàng, Gridley,” tôi nhận xét, và lại chìm xuống đáy vực.

Tôi chạm vào đầu cô gái với một cái 384finger, và sau đó chỉ vào đầu của tôi, cố gắng truyền đạt cho cô ấy rằng cô ấy có thể truyền suy nghĩ của mình cho tôi. Sau đó, tôi giơ chiếc râu lên và đặt nó lên đầu mình để chứng tỏ rằng nó không thể làm hại cô ấy.

Động thái tiếp theo của tôi là đưa cho cô ấy cây đàn, di chuyển chậm rãi và mỉm cười trấn an –– không có nghĩa là kỳ công dưới nước.

Cô ấy do dự một lúc, và sau đó, mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, cô ấy từ từ cố định cây đàn trên đầu mình khi cô ấy thấy tôi tự mình điều chỉnh nó.

Tôi mỉm cười và gật đầu, và ấn vào vai cô ấy để chào hỏi thân thiện. Sau đó, lại ra hiệu về phía đầu của tôi và hướng lên trên. Tôi leo lên thang.

“Được rồi, Mercer,” tôi hét lên. "Bắt đầu ngay lập tức, trước khi cô ấy trở nên bồn chồn!"

"Tôi đã bắt đầu!" anh ấy gọi lại, và tôi vội vàng mang nhạc cụ của mình vào.

Ghi nhớ những gì Mercer đã nói, tôi bước xuống thang nhưng vài bậc thang, để đầu tôi không còn nước, và mỉm cười với cô gái, chạm vào cây đàn trên đầu tôi, rồi chỉ về phía cô ấy.

Bây giờ tôi có thể cảm nhận được suy nghĩ của Mercer. Anh ấy đang hình dung mình đang đi bộ dài trên bờ biển, với nền là đại dương bão tố. Trước mặt anh ta, tôi nhìn thấy thân ảnh trắng nõn nằm úp mặt xuống hồ bơi. Tôi thấy anh ấy chạy đến hồ bơi và nâng thân hình gầy gò, xanh xao trong vòng tay.

Hãy để tôi nói rõ, vào thời điểm này, khi tôi nói rằng tôi đã nhìn thấy những thứ này, ý tôi chỉ là những hình ảnh tinh thần về chúng đã xâm nhập vào tâm thức của tôi. Tôi hình dung chúng ngay khi tôi có thể nhắm mắt và hình dung, ví dụ, lò sưởi trong phòng khách của nhà tôi.

Tôi nhìn xuống cô gái. Cô ấy đang cau mày, và đôi mắt của cô ấy rất mở. Đầu cô hơi nghiêng về một bên, trong thái độ của một người chăm chú lắng nghe.

Mercer chậm rãi và cẩn thận nghĩ ra toàn bộ câu chuyện về những trải nghiệm của anh với cô gái cho đến khi cô lao xuống vực. Rồi tôi lại nhìn thấy bãi biển, với bóng dáng cô gái trong bể bơi. Bức tranh trở nên mơ hồ; Tôi nhận ra Mercer đang cố gắng chụp ảnh đáy biển. Sau đó, anh lại hình dung ra cô gái đang nằm trong hồ bơi, và một lần nữa là biển. Tôi nhận thức được một tích tắc nhỏ nhẹ trong trung tâm não của tôi thông báo rằng công tắc đã được chuyển đến một điểm tiếp xúc khác.

Tôi liếc xuống cô ấy. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt tuyệt vời và tò mò, và tôi cảm nhận được, qua phương tiện của chiếc đàn tôi đeo, rằng cô ấy đang nghĩ về tôi. Tôi nhìn thấy những nét riêng của mình, được lý tưởng hóa, bừng lên một vẻ đẹp kỳ lạ mà chắc chắn không phải của riêng tôi. Tóm lại, tôi nhận ra rằng tôi đã nhìn thấy chính mình cũng như cô ấy đã nhìn thấy tôi. Tôi cười lại với cô ấy, và lắc đầu.

ASTRANGE, những bức ảnh mờ ảo lướt qua tâm thức tôi. Tôi đã ở dưới đáy đại dương. Những hình dạng bóng tối lặng lẽ quét qua, và từ trên cao, một ánh sáng xanh mờ lọc xuống một cảnh tượng mà đôi mắt phàm nhân chưa từng thấy.

Xung quanh là những cấu trúc kỳ lạ của san hô lởm chởm, gần như tròn đến chân đế, và tròn ở trên, rất giống lều tuyết của người Eskimo. Các cấu trúc rất đa dạng về kích thước, và dường như được sắp xếp theo một số thứ tự đều đặn, giống như những ngôi nhà dọc theo một con phố hẹp. Xung quanh nhiều người trong số họ mọc lên những cụm rong biển kỳ lạ và đầy màu sắc vẫy nhẹ những biểu ngữ của họ, như thể một dòng điện không thể nhận thấy nào đó đang chạy ngang qua họ.

Đây đó và những bóng người di chuyển, những bóng người trắng gầy đi dạo dọc theo con phố hẹp, hoặc đôi khi bắn từ trên cao như những quả ngư lôi thực sự.

Có cả đàn ông và phụ nữ di chuyển đến đó. Những người đàn ông có bờ vai rộng hơn và mái tóc của họ dài tới đầu gối có màu hơi sẫm hơn so với những người phụ nữ. Cả hai giới đều mảnh mai, và có một 385 sự đồng nhất đáng kể về kích thước và ngoại hình.

Không ai trong số những sinh vật kỳ lạ mặc quần áo thuộc bất kỳ loại nào, và chúng cũng không cần thiết. Những chiếc váy được thắt ở eo bằng một loại dây xoắn bằng chất liệu màu cam, và một số phụ nữ trẻ đeo những dải cùng chất liệu quanh lông mày của họ.

GẦN NHẤT trong tất cả các figure là cô gái đang hình dung tất cả những điều này cho chúng tôi. Cô ấy đang chậm rãi đi ra khỏi cụm cấu trúc san hô. Một hoặc hai lần cô ấy dừng lại, và dường như bắt chuyện với những người lạ mặt khác, nhưng mỗi lần như vậy cô ấy lại tiếp tục.

Các cấu trúc san hô ngày càng nhỏ và nghèo nàn hơn. Cuối cùng thì cô gái ấy lủi thủi một mình dưới đáy đại dương, giữa những đám tảo bẹ và rong biển phát triển to lớn, với những khối san hô nhuốm màu mờ ảo, lờ mờ ở khắp mọi nơi. Một khi cô đi qua gần một cái thùng nghiêng, rách nát của một con tàu cổ nào đó, xương sườn trần trụi của nó bị cát trôi.

Ngủ quên trong mơ, cô rời xa nơi vô chủ cổ xưa. Đột nhiên một bóng mờ quét qua bãi cát dưới chân cô, và cô lao từ chỗ đó giống như một ngôi sao băng mỏng manh màu trắng. Nhưng đằng sau cô ấy là một cái bóng đen và nhanh hơn –– một con cá mập!

Như một tia chớp, cô quay lại và đối mặt với con quái vật. Thứ gì đó cô ấy rút ra từ chiếc áo khoác của mình tỏa sáng nhẹ nhàng trên tay cô ấy. Đó là một con dao bằng đá mài hoặc xương.

Nhanh chóng lao xuống chân cô hất tung cát vàng, và cô bắn vào kẻ thù của mình với tốc độ đáng kinh ngạc. Lưỡi kiếm dài quét theo hình vòng cung, xé toạc cái bụng tái nhợt của con quái vật ngay khi hắn quay đầu lao đi.

ĐỒNG Ý đám mây máu nhuộm đỏ mặt nước. Hình bóng trắng nõn của cô gái phóng thẳng qua cơn lũ đỏ tươi.

Móa mắt, cô không nhìn thấy xương sườn nhô ra của con tàu cổ đang trên đường đi của mình. Tôi dường như nhìn thấy cô ấy đâm đầu vào một trong những khối gỗ khổng lồ, và tôi bất giác kêu lên, và liếc nhìn xuống cô gái đang ở dưới nước dưới chân tôi.

Đôi mắt của cô ấy đã phát sáng. Cô ấy biết rằng tôi đã hiểu.

Thật đáng mừng, sau đó, tôi dường như hình dung ra cơ thể cô ấy đang nổi mềm nhũn trong nước. Tất cả đều rất mơ hồ và không rõ ràng, và tôi hiểu rằng đây không phải là những gì cô ấy đã thấy, mà là những gì cô ấy nghĩ đã xảy ra. Những ấn tượng ngày càng hoang dã, xoáy tròn, trở nên xám xịt và không rõ ràng. Sau đó, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Mercer, nó bị biến dạng khủng khiếp đến mức khó có thể nhận ra. Sau đó, một mê cung kính vạn hoa gồm những cảnh loạn luân, được bắn qua với những tia chớp màu sắc sống động, đau đớn. Cô gái đang nghĩ về sự đau khổ của mình, bị đưa ra khỏi yếu tố quê hương của mình. Khi cố gắng cứu cô, Mercer đã suýt giết cô. Không nghi ngờ gì nữa, đó là lý do cô ghét anh.

Khuôn mặt của chính tôi xuất hiện tiếp theo, gần như giống như thần thánh trong sự nhân hậu và vẻ đẹp tưởng tượng của nó, và bây giờ tôi nhận thấy rằng cô ấy đang nghĩ về tôi với mái tóc vàng dài ra, lỗ mũi của tôi dài ra như chính cô ấy –– điều chỉnh theo ý tưởng của riêng cô ấy về thế nào là một người đàn ông nên là.

IFLUNG cây đàn từ đầu tôi và rơi xuống đáy vực. Tôi nhẹ nhàng nắm chặt hai vai cô ấy để bày tỏ sự cảm ơn và tình bạn của mình.

Trái tim tôi đang đập. Có một sức hút kỳ lạ về cô gái này từ sâu thẳm dưới đáy biển, một sức hấp dẫn tinh tế được đáp lại từ một hang động sâu dưới lòng đất nào đó của con người tôi. Hiện tại tôi đã quên mất mình là ai và là gì. Tôi chỉ nhớ rằng một nốt nhạc đã được vang lên đánh thức dư âm của một bản năng đã bị lãng quên từ lâu.

Tôi nghĩ tôi đã hôn cô ấy. Tôi biết vòng tay của cô ấy đang ôm lấy tôi, và tôi đã áp sát cô ấy, để khuôn mặt của chúng tôi gần như chạm nhau. Đôi mắt xanh kỳ lạ tuyệt vời của cô ấy dường như xoáy sâu vào não tôi. Tôi có thể cảm thấy chúng nhói lên ở đó ....

Tôi đã quên mất thời gian và không gian. Tôi chỉ nhìn thấy 386 khuôn mặt nhợt nhạt, tươi cười và đôi mắt đen tuyệt vời. Sau đó, bóp nghẹt, tôi xé mình ra khỏi vòng tay của cô ấy và bắn lên mặt nước.

Ho khan, tôi làm sạch phổi của mình với lượng nước mà tôi đã hít vào. Tôi yếu và run khi tôi làm xong, nhưng đầu tôi rất rõ ràng. Sự níu kéo của thứ tưởng tượng kỳ lạ đã bao trùm lấy tôi đã bị rũ bỏ.

Mercer đang cúi xuống tôi; nói nhẹ nhàng.

“Tôi đang xem, ông già,” anh nhẹ nhàng nói. “Tôi có thể tưởng tượng những gì đã xảy ra. Một sự hợp nhất tạm thời, mang tính tâm linh của một liên kết cổ xưa, đã bị phá vỡ từ lâu. Bạn, cùng với tất cả nhân loại, đã lên khỏi biển. Nhưng không có con đường rút lui ”.

INODDED, đầu tôi cúi đầu trên bộ ngực căng tràn sức sống của mình.

“Xin lỗi, Mercer,” tôi lẩm bẩm. “Có điều gì đó đã xâm nhập vào tôi. Đôi mắt to tròn ấy của cô ấy như kéo từng sợi ký ức ... chôn vùi .... Tôi không thể diễn tả được .... "

Anh ta đập vào vai trần truồng của tôi, một cú đánh đau điếng, đúng như ý định của anh ta. Nó đã giúp đưa tôi trở lại bình thường.

“Bạn đã đặt chân lên mặt đất một lần nữa, Taylor,” anh ấy bình luận một cách nhẹ nhàng. “Tôi nghĩ không có gì nguy hiểm khi bạn lại mất khả năng bám vào sân cỏ. Chúng ta sẽ tiếp tục chứ? "

“Còn nhiều điều bạn muốn học? Mà bạn nghĩ cô ấy có thể cho chúng ta? " Tôi ngập ngừng hỏi.

Mercer trả lời: “Tôi tin rằng cô ấy có thể cung cấp cho chúng tôi lịch sử của dân tộc cô ấy, nếu chúng tôi chỉ có thể làm cho cô ấy hiểu những gì chúng tôi mong muốn. Chúa! Nếu chúng ta chỉ có thể! ” Tên của Vị thần là một lời cầu nguyện khi Mercer thốt ra.

“Chúng ta có thể thử, người già,” tôi hơi run run nói.

Mercer vội vàng quay lại phía bên kia của hồ bơi, và tôi chỉnh lại tư thế đầu, mỉm cười nhìn cô gái. Giá như Mercer có thể làm cho cô ấy hiểu, và giá như cô ấy biết những gì chúng tôi muốn học!

Tôi nhận thức được một cú nhấp chuột nhỏ cho tôi biết công tắc đã được di chuyển. Mercer đã sẵn sàng gửi tin nhắn của mình cho cô ấy.

Dán mắt vào cô gái như cầu xin, tôi ngồi yên bên bờ vực để chờ đợi phần thứ hai và quan trọng hơn trong thử nghiệm của chúng tôi.

Tầm nhìn thật mơ hồ, vì Mercer đang khó hình dung ra những suy nghĩ của mình. Nhưng tôi dường như nhìn thấy lại đáy đại dương, với ánh sáng mơ hồ từ trên cao lọc xuống, và những cây sinh trưởng mềm mại, quái dị đang vẫy cành một cách uể oải trong cơn lũ.

Từ bên trái là một nhóm đàn ông và phụ nữ, đang nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm một vị trí cụ thể nào đó. Họ dừng lại, và một trong những người đàn ông lớn tuổi hơn chỉ tay, những người khác đang tụ tập xung quanh anh ta như thể đang ở trong hội đồng.

Sau đó, ban nhạc bắt đầu hoạt động. Sự phát triển của san hô đã bị kéo đến chỗ chết. Nền móng cho một trong những ngôi nhà hình bán nguyệt đã được đặt. Cảnh tượng quay cuồng và quang đãng trở lại. Ngôi nhà đã hoàn thành. Một số ngôi nhà khác đang trong quá trình xây dựng.

Cảnh quay chuyển động chậm rãi và có chủ ý. Những ngôi nhà bị bỏ lại. Trước khi ý thức của tôi bây giờ chỉ là một vùng đáy đại dương mơ hồ và mờ ảo, và trong cát mờ những dấu ấn đánh dấu nơi những con người xa lạ đã trốn, những dấu chân mơ hồ biến mất trong bóng tối theo hướng mà ban nhạc mệt mỏi nhỏ bé đã đi tới. Đối với tôi, ít nhất, rõ ràng là Mercer đang hỏi họ đến từ khi nào. Nó sẽ rõ ràng với cô gái? Công tắc nhấp nháy, và trong một khoảnh khắc, tôi chắc chắn rằng Mercer đã không thể nói rõ câu hỏi của anh ấy với cô ấy.

Cảnh là bên trong của một trong những ngôi nhà san hô. Có những người ở đó, ngồi trên những chiếc ghế đá hoặc san hô, được đệm bằng sinh vật biển. Một trong những người cư ngụ trong phòng là một ông già; mặt mày nhăn nheo, tóc bạc phơ. Với anh ta là một người nam và một người nữ, và một chút 387 cô gái. Bằng cách nào đó tôi dường như nhận ra đứa trẻ là cô gái trong hồ bơi.

Ba người họ đang nhìn ông già. Trong khi môi anh ấy không cử động, tôi có thể thấy cơ cổ họng anh ấy đang co giật như cô gái đã làm khi cô ấy phát ra âm thanh lẩm bẩm mà tôi đoán là hình thức nói của cô ấy.

Cảnh vật mờ dần. Có lẽ trong ba mươi giây, tôi không nhận thức được gì hơn ngoài một màn sương mờ màu xám dường như xoay thành những vòng tròn trang nghiêm. Sau đó, dần dần, nó được giải tỏa phần nào. Tôi cảm nhận được sự thật rằng những gì tôi thấy bây giờ là những gì ông già đang kể, và màn sương xoáy hùng vĩ là sự quay ngược của thời gian.

Ở đây không có đáy đại dương, mà là đất liền, rừng rậm nhiệt đới phong phú. Những cái cây kỳ lạ kỳ lạ và những đám mọc rậm rạp có hạng đã làm nghẹt thở cả trái đất. Những cái cây kỳ lạ giống như mọc dưới đáy biển, khiến tôi bối rối ngay lập tức. Sau đó, tôi nhớ lại rằng cô gái chỉ có thể giải thích lời nói của ông già theo những gì cô ấy đã thấy và hiểu. Đây là cách cô ấy hình dung ra khung cảnh.

Ở đó có một làn sương mù xám xịt khắp nơi. Những chiếc lá lấp lánh với hơi ẩm ngưng tụ; những giọt nước nhanh chóng rơi xuống không ngừng xuống đất ngâm bên dưới.

Vào hiện trường đi lang thang một nhóm người đáng thương. Đàn ông với khung hình đồ sộ, chìm trong đói khát, phụ nữ thì loạng choạng vì yếu đuối. Những người đàn ông mang theo những chiếc gậy lớn, một số có đầu bằng đá có hình dạng thô sơ, và cả nam giới và phụ nữ chỉ mặc quần áo da mèo ngắn.

Họ không ngừng tìm kiếm thứ gì đó, và tôi đoán rằng thứ đó là thức ăn. Bây giờ và sau đó, một hoặc khác của nhóm nhỏ xé một cái rễ và cắn vào nó, và những cái đó đã sớm nhân đôi thành một nút thắt đau khổ và tụt lại phía sau.

Cuối cùng thì họ cũng đến mép biển. Cách đó vài thước, nước đã biến mất trong làn hơi dày đặc bao trùm lấy họ ở mọi phía. Vẻ mặt vui mừng, cả nhóm chạy xuống mép nước và gom được những con nghêu, cua lớn. Lúc đầu, chúng ăn thức ăn sống, xé thịt từ vỏ. Sau đó, họ cho rằng điều tôi hiểu là một ngọn lửa, mặc dù cô gái chỉ có thể hình dung nó như một đốm sáng đỏ rực nhấp nháy.

Khung cảnh mờ dần, và chỉ có màn sương từ từ cuộn xoáy mà tôi hiểu là đã qua đi hàng thế kỷ. Sau đó, hiện trường trở lại rõ ràng.

Cũng đường bờ đó, nhưng mọi người đã biến mất. Chỉ có màn sương dày đặc và hơi nước, khu rừng nhiệt đới chen chúc vào bờ, và những con sóng lăn tăn đơn điệu từ rác thải của đại dương xám ngoài bức màn sương mù.

Đột nhiên, từ ngoài biển, xuất hiện một loạt đầu người, và sau đó là một nhóm đàn ông và phụ nữ lội lên bờ và ngồi trên bãi biển, chăm chú nhìn ra biển.

Đây không phải là ban nhạc mà tôi đã thấy lúc đầu. Đây là một cuộc đua mỏng manh hơn, và trong khi ban nhạc đầu tiên cực kỳ đông đúc, chúng rất công bằng.

Họ không ở lâu trên bờ, vì họ không yên và ốm yếu. Đối với tôi, dường như họ đến đó chỉ vì thói quen cưỡng bức, như thể họ tuân theo một sự thôi thúc bên trong nào đó mà họ không hiểu. Trong vài giây, chúng ngoi lên và chạy xuống nước, lao vào nó như thể chúng đón nhận cái ôm của nó, và biến mất. Sau đó, một lần nữa tầm nhìn lại bị nuốt chửng bởi làn sương thời gian.



KHI cảnh quay trở lại, nó cho thấy đáy biển. Một nhóm có lẽ là một trăm sinh vật nhợt nhạt di chuyển dọc theo đáy đại dương mờ mịt. Ở phía trước, tôi có thể nhìn thấy những đường viền mờ nhạt của một trong những thành phố kỳ lạ của họ. Ban nhạc đến gần, dường như nói chuyện với những người ở đó, và tiếp tục.

Tôi đã thấy họ bắt và giết cá vì 388food, đã nhìn thấy chúng đục những trái tim dày và xốp từ một số sinh trưởng khổng lồ nhất định và ăn chúng. Tôi nhìn thấy một cặp cá mập sát thủ lao xuống băng, và độ chính xác chết người nhanh chóng mà cả đàn ông và phụ nữ đều gặp phải cuộc tấn công. Một người đàn ông, lớn tuổi hơn những người còn lại, đã bị thương trước khi cá mập tiêu diệt, và khi nỗ lực của họ để cố định vết thương của anh ta không thành công, họ để anh ta ở đó và tiếp tục. Và khi họ rời đi, tôi nhìn thấy một hình dạng đang bò lổm ngổm tiến lại gần, phóng ra một cái xúc tu dài như roi, và quấn lấy cơ thể trong một vòng tay đói khát.

Họ đến và đi qua các cộng đồng sinh vật khác giống như họ, và một thành phố của riêng họ, theo cách mà Mercer đã hình dung về nó.

Đang mờ dần, cảnh tượng lại chuyển sang bên trong ngôi nhà san hô. Ông già kết thúc câu chuyện của mình và chuyển vào một căn phòng ở phía sau nơi này. Lờ mờ, tôi có thể thấy ở đó một chiếc ghế dài thấp, chất đống cao với những sinh vật biển mềm mại. Sau đó, cảnh quay lại một lần nữa thay đổi.

Một người đàn ông và một người phụ nữ vội vã chạy ngược lên trên những con đường nhỏ hẹp của thành phố xa lạ mà cô gái đã hình dung khi cho chúng tôi thấy cô ấy đã gặp con cá mập như thế nào, và đập đầu cô ấy, khiến cô ấy bất tỉnh trong một thời gian dài và bị trôi dạt vào bờ biển. .

Những người khác, sau một thời gian, đã tham gia cùng họ trong cuộc tìm kiếm của họ, cuộc tìm kiếm trải rộng ra đáy đại dương, cách xa nơi ở. Một người đến chỗ bộ xương gầy guộc của xác tàu cổ, và tìm thấy những mảnh xương mới nhặt, rải rác của con cá mập mà cô gái đã giết. Người đàn ông và người phụ nữ bước lên, và tôi nhìn kỹ vào khuôn mặt của họ. Nét đàn bà rách nát vì đau buồn; môi người đàn ông mím chặt vì đau khổ. Ở đây, có thể dễ dàng đoán được, đó là mẹ và cha của cô gái.

Một khối trắng phay bắn xuyên qua mặt nước theo mọi hướng, tìm kiếm. Dường như họ sắp từ bỏ cuộc tìm kiếm thì đột nhiên, từ trong bóng nước u ám, có một bóng người trắng trẻo mảnh mai - cô gái!

Thẳng đến phụ thân nàng đi tới, nắm chặt vai từng cái vui sướng điên cuồng. Họ đáp lại sự âu yếm, đám đông tụ tập xung quanh họ, lắng nghe câu chuyện của cô ấy khi họ di chuyển chậm rãi, vui vẻ, hướng về thành phố xa xôi.

Thay vì một bức tranh, lúc đó tôi ý thức về một âm thanh, giống như một lời khẩn cầu được lặp lại nhẹ nhàng, như thể ai đó nói “Làm ơn! Xin vui lòng! Xin vui lòng!" lặp đi lặp lại. Âm thanh hoàn toàn không giống từ tiếng Anh. Đó là một nhịp điệu mềm mại, âm nhạc, giống như tiếng đánh xa của một tiếng chiêng êm dịu, nhưng nó có tất cả chất lượng khẩn cầu của từ mà nó dường như mang lại trong tâm trí.

Tôi nhìn xuống hồ bơi. Cô gái đã leo lên chiếc thang cho đến khi mặt cô nằm ngay dưới mặt nước. Đôi mắt của cô ấy chạm vào mắt tôi và tôi biết rằng tôi đã không hiểu lầm.

Tôi ném cây đàn trên đầu, và thả xuống bên cạnh cô ấy. Với cả hai tay, tôi nắm lấy vai cô ấy, và mỉm cười, tôi gật đầu lia lịa.

Cô ấy hiểu, tôi biết cô ấy đã làm. Tôi đã đọc nó trên khuôn mặt của cô ấy. Khi tôi leo lên thang một lần nữa, cô ấy nhìn theo tôi, mỉm cười tự tin.

Mặc dù tôi chưa nói chuyện với cô ấy nhưng cô ấy đã đọc và chấp nhận lời hứa.

MERCER nhìn tôi lặng lẽ, dứt khoát, khi tôi nói với anh ấy điều tôi ước. Tôi đã sử dụng bất cứ tài hùng biện nào đối với anh ta, và tôi thấy đầu óc khoa học, lạnh lùng của anh ta dao động trước sự hấp dẫn nồng nhiệt của tôi.

Tôi kết luận: “Chúng tôi không có quyền giữ cô ấy lại với người của mình. “Bạn đã nhìn thấy mẹ và cha cô ấy, thấy sự đau khổ của họ, và niềm vui khi cô ấy trở về sẽ mang lại. Bạn sẽ, Mercer –– bạn sẽ trả cô ấy về biển? ”

Trong một thời gian dài, Mercer không trả lời. Sau đó, anh ấy ngước đôi mắt đen của mình lên nhìn tôi, và mỉm cười, khá mệt mỏi.

“Đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm, Taylor,” anh nói khẽ. “Cô ấy không phải là một mẫu vật khoa học; cô ấy ở trong cô ấy Theo cách của con người như bạn hoặc tôi, cô ấy có thể sẽ chết, rời xa đồng loại của mình, sống trong những điều kiện xa lạ với cô ấy. Và bạn đã hứa với cô ấy, Taylor, cho dù bạn có nói lời hứa của mình hay không. ” Nụ cười của anh ấy sâu hơn một chút. "Chúng tôi không thể để cô ấy nhận được ý kiến quá tệ về những người anh em họ của cô ấy, những người sống trên mặt biển!"

VÀ vì vậy, ngay khi bình minh ló dạng, chúng tôi đã đưa cô ấy vào bờ. Tôi bế cô ấy, một cách kiên định, đáng tin cậy, trong vòng tay của mình, trong khi Mercer bê một chậu nước lớn, ngập đầu cô ấy, để cô ấy không bị đau.

Vẫn trong bộ quần áo tắm, chúng tôi lội ra biển, cho đến khi sóng vỗ vào mặt. Sau đó tôi hạ cô ấy xuống biển. Cúi xuống đó, sao cho mặt nước ở trên mái tóc óng ánh, cô ấy nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Hai bàn tay trắng nõn thon gọn vươn về phía chúng tôi, và tôi cùng Mercer cúi người về phía cô ấy. Cô ấy siết chặt vai chúng tôi với một áp lực nhẹ nhàng, mỉm cười với chúng tôi.

Sau đó, cô ấy đã làm một điều kỳ lạ. Cô ấy chỉ xuống dưới mặt nước, hướng ra độ sâu và với một chuyển động rộng và quét của cánh tay, chỉ ra bờ biển, như thể để nói rằng cô ấy định quay trở lại. Với một cái nhìn nhanh cuối cùng, mỉm cười nhìn vào mặt tôi, cô ấy quay lại. Có một tia sáng trắng xuyên qua mặt nước. Cô ấy đã ra đi….

Lặng lẽ, qua sự tĩnh lặng và vẻ đẹp của bình minh, chúng tôi quay trở lại ngôi nhà.

Khi chúng tôi đi qua phòng thí nghiệm, Mercer liếc nhìn ra hồ bơi trống không.

“Con người từ biển đi lên,” anh ta chậm rãi nói, “và một số người đã quay lại với nó. Họ buộc phải quay trở lại nguồn đầy ắp từ khi nào họ đến, vì thiếu thức ăn. Bạn đã thấy điều đó, Taylor –– đã thấy các tổ tiên của cô ấy trở thành động vật lưỡng cư, như Dipneusta và Ganoideii hiện đã tuyệt chủng, hay Neoceratodus, Polypterus và Amia vẫn còn tồn tại. Sau đó, thực tế là phổi của chúng trở thành mang, và chúng mất khả năng hít thở không khí trong khí quyển, và chỉ có thể sử dụng không khí hòa tan trong nước.

“Cả một dân tộc ở đó bên dưới những con sóng mà con người trên đất liền không bao giờ mơ tới –– có lẽ, ngoại trừ những thủy thủ ngày xưa, với những câu chuyện về nàng tiên cá, mà chúng ta vẫn quen cười trong sự khôn ngoan của mình!”

"Nhưng tại sao không có thi thể nào dạt vào bờ biển?" Tôi hỏi. “Tôi sẽ nghĩ––”

“Bạn đã thấy tại sao,” Mercer dứt khoát ngắt lời. “Đại dương đầy rẫy sự sống đói khát. Cái chết là báo hiệu cho một bữa tiệc linh đình. Việc thi thể cô vào bờ còn hơn một phép màu, một phép màu có lẽ là do cơn bão đã đưa lũ quái vật đói xuống vực sâu hơn. Và ngay cả khi một thi thể lên bờ, nó sẽ được chôn cất như của một con người bất hạnh, vô danh nào đó. Sự khác biệt giữa những người này và chúng ta sẽ không thể nhận thấy đối với một người quan sát bình thường.

“Không, Taylor, chúng tôi đã dự tiệc cho những gì gần với một phép màu. Và chúng tôi là nhân chứng duy nhất cho điều đó, bạn, Carson và tôi. Và ”–– anh thở dài ––“ kết thúc rồi. ”

Tôi đã không trả lời. Tôi đang nghĩ về cử chỉ kỳ quặc của cô gái, lúc chia tay, và tôi tự hỏi liệu nó có thực sự là một chương đã kết thúc hay không.

