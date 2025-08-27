I Built My Own Chat Instead of Relying on Jivo or LiveChat: Here's How

So, I recently had a project where I needed a chat feature. My first thought was whether to just integrate an existing tool like Jivo or LiveChat, but I didn’t want to depend on third-party products for something that could be built directly into my admin panel. In this post, I’ll go through how I built it: the architecture, the contexts for sockets and state, and the UI components that tied it all together. Why Admiral? Admiral Admiral is designed to be extensible. With file-based routing, hooks, and flexible components, it doesn’t lock you in—it gives you space to implement custom features. That’s exactly what I needed for chat: not just CRUD, but real-time messaging that still fit seamlessly into the panel. Admiral Chat Architecture Here's how I structured things: Core components ChatPage – the main chat page
ChatSidebar – conversation list with previews
ChatPanel – renders the selected chat
MessageFeed – the thread of messages
MessageInput – the input with file upload Context providers SocketContext – manages WebSocket connections
ChatContext – manages dialogs and message state Main Chat Page With Admiral's routing, setting up a new page was straightforward. // pages/chat/index.tsx

import ChatPage from '@/src/crud/chat'
export default ChatPage That was enough to make the page available at /chat. The main implementation went into src/crud/chat/index.tsx: // src/crud/chat/index.tsx

import React from 'react'

import { Card } from '@devfamily/admiral'
import { usePermissions, usePermissionsRedirect } from '@devfamily/admiral'
import { SocketProvider } from './contexts/SocketContext'
import { ChatProvider } from './contexts/ChatContext'
import ChatSidebar from './components/ChatSidebar'
import ChatPanel from './components/ChatPanel'
import styles from './Chat.module.css'

export default function ChatPage() {
 const { permissions, loaded, isAdmin } = usePermissions()
 const identityPermissions = permissions?.chat?.chat
 
 usePermissionsRedirect({ identityPermissions, isAdmin, loaded })

 return (
   <SocketProvider>
     <ChatProvider>
       <Card className={styles.page}>
         <PageTitle title="Corporate chat" />
         <div className={styles.chat}>
           <ChatSidebar />
           <ChatPanel />
         </div>
       </Card>
     </ChatProvider>
   </SocketProvider>
 )
} Here, I wrapped the page in SocketProvider and ChatProvider, and used Admiral's hooks for permissions and redirects. SocketProvider ChatProvider Managing WebSocket Connections With SocketContext For real-time chat, I chose Centrifuge. I wanted all connection logic in one place, so I created SocketContext: // src/crud/chat/SocketContext.tsx

import React from 'react'

import { Centrifuge } from 'centrifuge'
import { createContext, ReactNode, useContext, useEffect, useRef, useState } from 'react'
import { useGetIdentity } from '@devfamily/admiral'

const SocketContext = createContext(null)

export const SocketProvider = ({ children }: { children: ReactNode }) => {
 const { identity: user } = useGetIdentity()
 const [lastMessage, setLastMessage] = useState(null)
 const centrifugeRef = useRef(null)
 const subscribedRef = useRef(false)

 useEffect(() => {
   if (!user?.ws_token) return

   const WS_URL = import.meta.env.VITE_WS_URL
   if (!WS_URL) {
     console.error('❌ Missing VITE_WS_URL in env')
     return
   }

   const centrifuge = new Centrifuge(WS_URL, {
     token: user.ws_token, // Initializing the WebSocket connection with a token
   })
   
   centrifugeRef.current = centrifuge
   centrifugeRef.current.connect()

   // Subscribing to the chat channel
   const sub = centrifugeRef.current.newSubscription(`admin_chat`)

   sub.on('publication', function (ctx: any) {
		 setLastMessage(ctx.data);
   }).subscribe()

   // Cleaning up on component unmount
   return () => {
     subscribedRef.current = false
     centrifuge.disconnect()
   }
 }, [user?.ws_token])

 return (
   <SocketContext.Provider value={{ lastMessage, centrifuge: centrifugeRef.current }}>
     {children}
   </SocketContext.Provider>
 )
}

export const useSocket = () => {
 const ctx = useContext(SocketContext)
 if (!ctx) throw new Error('useSocket must be used within SocketProvider')
 return ctx
} This context handled connection setup, subscription, and cleanup. Other parts of the app just used useSocket(). useSocket() Managing Chat State With ChatContext Next, I needed to fetch dialogs, load messages, send new ones, and react to WebSocket updates. For that, I created ChatContext: // src/crud/chat/ChatContext.tsx

import React, { useRef } from "react";

import {
 createContext,
 useContext,
 useEffect,
 useState,
 useRef,
 useCallback,
} from "react";
import { useSocket } from "./SocketContext";
import { useUrlState } from "@devfamily/admiral";
import api from "../api";

const ChatContext = createContext(null);

export const ChatProvider = ({ children }) => {
 const { lastMessage } = useSocket();
 const [dialogs, setDialogs] = useState([]);
 const [messages, setMessages] = useState([]);
 const [selectedDialog, setSelectedDialog] = useState(null);
 const [urlState] = useUrlState();
 const { client_id } = urlState;

 const fetchDialogs = useCallback(async () => {
   const res = await api.dialogs();
   setDialogs(res.data || []);
 }, []);

 const fetchMessages = useCallback(async (id) => {
   const res = await api.messages(id);
   setMessages(res.data || []);
 }, []);

 useEffect(() => {
   fetchMessages(client_id);
 }, [fetchMessages, client_id]);

 useEffect(() => {
   fetchDialogs();
 }, [fetchDialogs]);

 useEffect(() => {
   if (!lastMessage) return;

   fetchDialogs();

   setMessages((prev) => [...prev, lastMessage.data]);
 }, [lastMessage]);

 const sendMessage = useCallback(
   async (value, onSuccess, onError) => {
     try {
       const res = await api.send(value);
       if (res?.data) setMessages((prev) => [...prev, res.data]);
       fetchDialogs();
       onSuccess();
     } catch (err) {
       onError(err);
     }
   },
   [messages]
 );
 
 // Within this context, you can extend the logic to:
 // – Mark messages as read (api.read())
 // – Group messages by date, and more.

 return (
   <ChatContext.Provider
     value={{
       dialogs,
       messages: groupMessagesByDate(messages),
       selectedDialog,
       setSelectedDialog,
       sendMessage,
     }}
   >
     {children}
   </ChatContext.Provider>
 );
};

export const useChat = () => {
 const ctx = useContext(ChatContext);
 if (!ctx) throw new Error("useChat must be used within ChatProvider");
 return ctx;
}; This kept everything — fetching, storing, updating — in one place. API Client Example I added a small API client for requests: // src/crud/chat/api.ts

import _ from '../../config/request'
import { apiUrl } from '@/src/config/api'

const api = {
 dialogs: () => _.get(`${apiUrl}/chat/dialogs`)(),
 messages: (id) => _.get(`${apiUrl}/chat/messages/${id}`)(),
 send: (data) => _.postFD(`${apiUrl}/chat/send`)({ data }),
 read: (data) => _.post(`${apiUrl}/chat/read`)({ data }),
}

export default api UI Components: Sidebar + Panel + Input Then I moved to the UI layer. ChatSidebar // src/crud/chat/components/ChatSidebar.tsx

import React from "react";

import styles from "./ChatSidebar.module.scss";
import ChatSidebarItem from "../ChatSidebarItem/ChatSidebarItem";
import { useChat } from "../../model/ChatContext";

function ChatSidebar({}) {
 const { dialogs } = useChat();
 
 if (!dialogs.length) {
   return (
     <div className={styles.empty}>
       <span>No active активных dialogs</span>
     </div>
   );
 }

 return <div className={styles.list}>
   {dialogs.map((item) => (
     <ChatSidebarItem key={item.id} data={item} />
   ))}
 </div>
}

export default ChatSidebar; ChatSidebarItem // src/crud/chat/components/ChatSidebarItem.tsx

import React from "react";

import { Badge } from '@devfamily/admiral'
import dayjs from "dayjs";
import { BsCheck2, BsCheck2All } from "react-icons/bs";
import styles from "./ChatSidebarItem.module.scss";

function ChatSidebarItem({ data }) {
 const { client_name, client_id, last_message, last_message_ } = data;

 const [urlState, setUrlState] = useUrlState();
 const { client_id } = urlState;

 const { setSelectedDialog } = useChat();

 const onSelectDialog = useCallback(() => {
   setUrlState({ client_id: client.id });
   setSelectedDialog(data);
 }, [order.id]);

 return (
   <div
     className={`${styles.item} ${isSelected ? styles.active : ""}`}
     onClick={onSelectDialog}
     role="button"
   >
     <div className={styles.avatar}>{client_name.charAt(0).toUpperCase()}</div>

     <div className={styles.content}>
       <div className={styles.header}>
         <span className={styles.name}>{client_name}</span>
         <span className={styles.time}>
           {dayjs(last_message_).format("HH:mm")}
           {message.is_read ? (
 <BsCheck2All size="16px" />
) : (
 <BsCheck2 size="16px" />
)}
         </span>
       </div>
       <span className={styles.preview}>{last_message.text}</span>
       {unread_count > 0 && (
         <Badge>{unread_count}</Badge>
       )}
     </div>
   </div>
 );
}

export default ChatSidebarItem; ChatPanel // src/crud/chat/components/ChatPanel.tsx

import React from "react";

import { Card } from '@devfamily/admiral';
import { useChat } from "../../contexts/ChatContext";
import MessageFeed from "../MessageFeed";
import MessageInput from "../MessageInput";
import styles from "./ChatPanel.module.scss";

function ChatPanel() {
 const { selectedDialog } = useChat();
 
 if (!selectedDialog) {
   return (
     <Card className={styles.emptyPanel}>
       <div className={styles.emptyState}>
         <h3>Choose the dialog</h3>
         <p>Choose the dialog from the list to start conversation</p>
       </div>
     </Card>
   );
 }
 
 return (
   <div className={styles.panel}>
     <MessageFeed />
     <div className={styles.divider} />
     <MessageInput />
   </div>
 );
}

export default ChatPanel; MessageFeed // src/crud/chat/components/MessageFeed.tsx

import React, { useRef, useEffect } from "react";

import { BsCheck2, BsCheck2All } from "react-icons/bs";
import { useChat } from "../../contexts/ChatContext";
import MessageItem from "../MessageItem";
import styles from "./MessageFeed.module.scss";

function MessageFeed() {
 const { messages } = useChat();
 const scrollRef = useRef(null);

 useEffect(() => {
   scrollRef.current?.scrollIntoView({ behavior: "auto" });
 }, [messages]);

 return (
   <div ref={scrollRef} className={styles.feed}>
     {messages.map((group) => (
       <div key={group.date} className={styles.dateGroup}>
         <div className={styles.dateDivider}>
           <span>{group.date}</span>
         </div>
         {group.messages.map((msg) => (
           <div className={styles.message}>
             {msg.text && <p>{msg.text}</p>}
             {msg.image && (
               <img
                 src={msg.image}
                 alt=""
                 style={{ maxWidth: "200px", borderRadius: 4 }}
               />
             )}
             {msg.file && (
               <a href={msg.file} target="_blank" rel="noopener noreferrer">
                 Скачать файл
               </a>
             )}
             <div style={{ fontSize: "0.8rem", opacity: 0.6 }}>
               {dayjs(msg.created_at).format("HH:mm")}
               {msg.is_read ? <BsCheck2All /> : <BsCheck2 />}\n </div>\n </div>\n ))}\n </div>\n ))}\n </div>\n );\n}\n\nexport default MessageFeed; // src/crud/chat/components/MessageFeed.tsx\n\nimport React, { useRef, useEffect } from "react";\n\nimport { BsCheck2, BsCheck2All } from "react-icons/bs";\nimport { useChat } from "../../contexts/ChatContext";\nimport MessageItem from "../MessageItem";\nimport styles from "./MessageFeed.module.scss";\n\nfunction MessageFeed() {\n const { messages } = useChat();\n const scrollRef = useRef(null);\n\n useEffect(() => {\n scrollRef.current?.scrollIntoView({ behavior: "auto" });\n }, [messages]);\n\n return (\n <div ref={scrollRef} className={styles.feed}>\n {messages.map((group) => (\n <div key={group.date} className={styles.dateGroup}>\n <div className={styles.dateDivider}>\n <span>{group.date}</span>\n </div>\n {group.messages.map((msg) => (\n <div className={styles.message}>\n {msg.text && <p>{msg.text}</p>}\n {msg.image && (\n <img\n src={msg.image}\n alt=""\n style={{ maxWidth: "200px", borderRadius: 4 }}\n />\n )}\n {msg.file && (\n <a href={msg.file} target="_blank" rel="noopener noreferrer">\n Скачать файл\n </a>\n )}\n <div style={{ fontSize: "0.8rem", opacity: 0.6 }}>\n {dayjs(msg.created_at).format("HH:mm")}\n {msg.is_read ? <BsCheck2All /> : <BsCheck2 />}\n </div>\n </div>\n ))}\n </div>\n ))}\n </div>\n );\n}\n\nexport default MessageFeed; MessageInput // src/crud/chat/components/MessageInput.tsx\n\nimport React from "react";\n\nimport {\n ChangeEventHandler,\n useCallback,\n useEffect,\n useRef,\n useState,\n} from "react";\n\nimport { FiPaperclip } from "react-icons/fi";\nimport { RxPaperPlane } from "react-icons/rx";\nimport { Form, Button, useUrlState, Textarea } from "@devfamily/admiral";\n\nimport { useChat } from "../../model/ChatContext";\n\nimport styles from "./MessageInput.module.scss";\n\nfunction MessageInput() {\n const { sendMessage } = useChat();\n const [urlState] = useUrlState();\n const { client_id } = urlState;\n const [values, setValues] = useState({});\n const textRef = useRef < HTMLTextAreaElement > null;\n\n useEffect(() => {\n setValues({});\n setErrors(null);\n }, [client_id]);\n\n const onSubmit = useCallback(\n async (e?: React.FormEvent<HTMLFormElement>) => {\n e?.preventDefault();\n const textIsEmpty = !values.text?.trim()?.length;\n\n sendMessage(\n {\n ...(values.image && { image: values.image }),\n ...(!textIsEmpty && { text: values.text }),\n client_id,\n },\n () => {\n setValues({ text: "" });\n },\n (err: any) => {\n if (err.errors) {\n setErrors(err.errors);\n }\n }\n );\n },\n [values, sendMessage, client_id]\n );\n\n const onUploadFile: ChangeEventHandler<HTMLInputElement> = useCallback(\n (e) => {\n const file = Array.from(e.target.files || [])[0];\n setValues((prev: any) => ({ ...prev, image: file }));\n e.target.value = "";\n },\n [values]\n );\n\n const onChange = useCallback((e) => {\n setValues((prev) => ({ ...prev, text: e.target.value }));\n }, []);\n\n const onKeyDown = useCallback((e: React.KeyboardEvent<HTMLTextAreaElement>) => {\n if ((e.code === "Enter" || e.code === "NumpadEnter") && !e.shiftKey) {\n onSubmit();\n e.preventDefault();\n }\n }, [onSubmit]);\n\n return (\n <form className={styles.form} onSubmit={onSubmit}>\n <label className={styles.upload}>\n <input\n type="file"\n onChange={onUploadFile}\n className={styles.visuallyHidden}\n />\n <FiPaperclip size="24px" />\n </label>\n <Textarea\n value={values.text ?? ""}\n onChange={onChange}\n rows={1}\n onKeyDown={onKeyDown}\n placeholder="Написать сообщение..."\n ref={textRef}\n className={styles.textarea}\n />\n <Button\n view="secondary"\n type="submit"\n disabled={!values.image && !values.text?.trim().length}\n className={styles.submitBtn}\n >\n <RxPaperPlane />\n </Button>\n </form>\n );\n}\n\nexport default MessageInput; // src/crud/chat/components/MessageInput.tsx\n\nimport React from "react";\n\nimport {\n ChangeEventHandler,\n useCallback,\n useEffect,\n useRef,\n useState,\n} from "react";\n\nimport { FiPaperclip } from "react-icons/fi";\nimport { RxPaperPlane } from "react-icons/rx";\nimport { Form, Button, useUrlState, Textarea } from "@devfamily/admiral";\n\nimport { useChat } from "../../model/ChatContext";\n\nimport styles from "./MessageInput.module.scss";\n\nfunction MessageInput() {\n const { sendMessage } = useChat();\n const [urlState] = useUrlState();\n const { client_id } = urlState;\n const [values, setValues] = useState({});\n const textRef = useRef < HTMLTextAreaElement > null;\n\n useEffect(() => {\n setValues({});\n setErrors(null);\n }, [client_id]);\n\n const onSubmit = useCallback(\n async (e?: React.FormEvent<HTMLFormElement>) => {\n e?.preventDefault();\n const textIsEmpty = !values.text?.trim()?.length;\n\n sendMessage(\n {\n ...(values.image && { image: values.image }),\n ...(!textIsEmpty && { text: values.text }),\n client_id,\n },\n () => {\n setValues({ text: "" });\n },\n (err: any) => {\n if (err.errors) {\n setErrors(err.errors);\n }\n }\n );\n },\n [values, sendMessage, client_id]\n );\n\n const onUploadFile: ChangeEventHandler<HTMLInputElement> = useCallback(\n (e) => {\n const file = Array.from(e.target.files || [])[0];\n setValues((prev: any) => ({ ...prev, image: file }));\n e.target.value = "";\n },\n [values]\n );\n\n const onChange = useCallback((e) => {\n setValues((prev) => ({ ...prev, text: e.target.value }));\n }, []);\n\n const onKeyDown = useCallback((e: React.KeyboardEvent<HTMLTextAreaElement>) => {\n if ((e.code === "Enter" || e.code === "NumpadEnter") && !e.shiftKey) {\n onSubmit();\n e.preventDefault();\n }\n }, [onSubmit]);\n\n return (\n <form className={styles.form} onSubmit={onSubmit}>\n <label className={styles.upload}>\n <input\n type="file"\n onChange={onUploadFile}\n className={styles.visuallyHidden}\n />\n <FiPaperclip size="24px" />\n </label>\n <Textarea\n value={values.text ?? ""}\n onChange={onChange}\n rows={1}\n onKeyDown={onKeyDown}\n placeholder="Написать сообщение..."\n ref={textRef}\n className={styles.textarea}\n />\n <Button\n view="secondary"\n type="submit"\n disabled={!values.image && !values.text?.trim().length}\n className={styles.submitBtn}\n >\n <RxPaperPlane />\n </Button>\n </form>\n );\n}\n\nexport default MessageInput; Styling I styled it using Admiral’s CSS variables to keep everything consistent: .chat {\n border-radius: var(--radius-m);\n border: 2px solid var(--color-bg-border);\n background-color: var(--color-bg-default);\n}\n\n.message {\n padding: var(--space-m);\n border-radius: var(--radius-s);\n background-color: var(--color-bg-default);\n} .chat {\n border-radius: var(--radius-m);\n border: 2px solid var(--color-bg-border);\n background-color: var(--color-bg-default);\n}\n\n.message {\n padding: var(--space-m);\n border-radius: var(--radius-s);\n background-color: var(--color-bg-default);\n} Adding Notifications I also added notifications for new messages when the user wasn’t viewing that chat: import { useNotifications } from '@devfamily/admiral'\n\nconst ChatContext = () => {\n const { showNotification } = useNotifications()\n \n useEffect(() => {\n if (!lastMessage) return\n \n if (selectedDialog?.client_id !== lastMessage.client_id) {\n showNotification({\n title: 'New message',\n message: `${lastMessage.client_name}: ${lastMessage.text || 'Image'}`,\n type: 'info',\n duration: 5000\n })\n }\n }, [lastMessage, selectedDialog, showNotification])\n} import { useNotifications } from '@devfamily/admiral'\n\nconst ChatContext = () => {\n const { showNotification } = useNotifications()\n \n useEffect(() => {\n if (!lastMessage) return\n \n if (selectedDialog?.client_id !== lastMessage.client_id) {\n showNotification({\n title: 'New message',\n message: `${lastMessage.client_name}: ${lastMessage.text || 'Image'}`,\n type: 'info',\n duration: 5000\n })\n }\n }, [lastMessage, selectedDialog, showNotification])\n} Conclusion And just like that, instead of using third-party tools, I built it directly into my Admiral-based admin panel. Admiral’s routing, contexts, hooks, and design system made it possible to build a real-time chat that felt native to the panel. The result was a fully custom chat: real-time messaging, dialogs, file uploads, and notifications—all integrated and under my control. Check it out, and let me know what you think!