Voici ce que vous avez trouvé après 10 millions de scans à la lumière noire

Il y a près de trois ans, nous avons lancé Blacklight , un outil en ligne qui permet aux utilisateurs d'accéder à n'importe quel site Web et de découvrir quelles technologies de suivi sont présentes et qui obtient les données des visiteurs qu'elles collectent.





Ce mois-ci, Blacklight a franchi une étape importante : l'outil a réalisé avec succès plus de 10 millions d'analyses. Sept millions de ces analyses ont été réalisées au cours de l’année dernière seulement.





Blacklight a été créé avec un principe directeur : il serait plus puissant de montrer aux gens, en temps réel, comment ils sont suivis en ligne que de simplement leur dire qu'un tel suivi a lieu. Dirigée par Surya Mattu, ancien ingénieur de données senior de Markup, une équipe de programmeurs et de journalistes a passé 18 mois à créer Blacklight et l'a publié en conjonction avec une histoire de Markup.





Surya et le journaliste d'investigation Aaron Sankin ont analysé 80 000 sites Web populaires avec Blacklight et ont découvert que près de 90 % d'entre eux disposaient d'une sorte de tracker tiers. Aaron a également publié un guide destiné aux lecteurs sur ce qu'il faut faire si, après avoir utilisé Blacklight pour analyser un site Web, vous trouvez les résultats horribles.





En plus d'accéder à notre outil Blacklight et de saisir le site Web que vous souhaitez analyser, il est également possible d'accéder à Blacklight par programmation, ce que Surya et Aaron ont fait pour analyser ces 80 000 sites Web. Bien que nous n'ayons pas rédigé de documentation officielle sur la façon de procéder, nous pensons que les gens utilisent déjà Blacklight pour effectuer des analyses automatisées sur des sites Web à grande échelle. Si vous travaillez actuellement avec Blacklight de cette manière, ou si vous êtes intéressé à le faire, nous serions ravis de vous entendre alors que nous réfléchissons à l'avenir de Blacklight : [email protected] .

Utilisez Blacklight à grande échelle

Projets qui ont utilisé Blacklight pour responsabiliser la technologie

Pour souligner l'étape marquante de ce mois-ci, nous souhaitons souligner quelques-uns des projets qui ont utilisé Blacklight :





L’omniprésence du suivi découvert par Blacklight peut sembler intimidante. Mais, comme d’autres outils de balisage qui ont suivi, Blacklight donne aux utilisateurs un certain degré de contrôle sur la façon dont ils interagissent avec le monde numérique. Comme Surya l'a dit au moment du lancement de Blacklight : « Nous voulons que les lecteurs aient un sentiment d'action, pas d'apathie. »

Faites le nous savoir

Avez-vous utilisé Blacklight pour scanner un site par vous-même ? Faites-nous savoir ce que vous avez trouvé à [email protected] .

Par María Puertas





Photo de Timothy Dykes sur Unsplash