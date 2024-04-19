以下是你们在进行 1000 万次黑光扫描后发现的结果

大约三年前，我们推出了Blacklight ，这是一款在线工具，允许用户进入任何网站并了解存在哪些跟踪技术以及谁可以获得他们收集的访问者数据。





本月，Blacklight 实现了一个重要的里程碑：该工具已成功进行了超过 1000 万次扫描。其中 700 万次扫描是在去年完成的。





Blacklight 的创建遵循一个指导原则：实时向人们展示他们是如何被在线跟踪的，比仅仅告诉他们这种跟踪正在发生更有说服力。在前 Markup 高级数据工程师 Surya Mattu 的带领下，一个由程序员和记者组成的团队花了 18 个月的时间开发了 Blacklight ，并将其与 Markup 报道一起发布。





Surya 和调查记者 Aaron Sankin 使用 Blacklight 扫描了 80,000 个热门网站，发现其中近 90% 的网站都带有第三方跟踪器。Aaron 还为读者发布了指南，告诉他们如果在使用 Blacklight 扫描网站后发现结果令人震惊，该怎么办。





除了使用我们的 Blacklight 工具并输入要扫描的网站之外，还可以通过编程方式访问 Blacklight，Surya 和 Aaron 就是通过这种方式扫描了这 80,000 个网站。虽然我们还没有编写有关如何执行此操作的官方文档，但我们相信人们已经在使用 Blacklight 大规模地对网站进行自动扫描。如果您目前以这种方式使用 Blacklight，或者有兴趣这样做，我们很乐意听取您的意见，我们正在考虑 Blacklight 的下一步发展： [email protected] 。

大规模使用 Blacklight

如果您目前以这种方式使用 Blacklight，或者有兴趣这样做，我们很乐意听到您的意见，以便我们思考 Blacklight 的下一步发展： [email protected] 。

使用 Blacklight 来追究技术责任的项目

为了纪念本月的里程碑，我们想重点介绍一下使用 Blacklight 的几个项目：





Blacklight 所揭示的追踪的普遍性令人望而生畏。但是，与随后推出的其他标记工具一样，Blacklight 让人们在一定程度上可以控制他们如何与数字世界互动。正如 Surya 在 Blacklight 发布时所说，“我们希望读者有一种主动感，而不是冷漠。”

让我们知道

您是否曾使用 Blacklight 亲自扫描过网站？请通过[email protected]告诉我们您的发现。

作者：玛丽亚·普埃塔斯





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照片由Timothy Dykes在Unsplash上拍摄