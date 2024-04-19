İşte 10 Milyon Blacklight Taramasından Sonra Bulduğunuz Şey

Yaklaşık üç yıl önce, kullanıcıların herhangi bir web sitesine girip hangi izleme teknolojilerinin mevcut olduğunu ve topladıkları ziyaretçi verilerini kimin aldığını öğrenmelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir araç olan Blacklight'ı piyasaya sürdük.





Bu ay Blacklight önemli bir dönüm noktasına ulaştı: Araç, 10 milyondan fazla taramayı başarıyla gerçekleştirdi. Bu taramaların yedi milyonu geçtiğimiz yıl tamamlandı.





Blacklight tek bir yol gösterici önermeyle yaratıldı: İnsanlara çevrimiçi olarak nasıl takip edildiklerini gerçek zamanlı olarak göstermenin, onlara böyle bir izlemenin gerçekleştiğini söylemekten daha güçlü olacağı. Eski Markup kıdemli veri mühendisi Surya Mattu liderliğindeki programcılar ve gazetecilerden oluşan bir ekip, Blacklight'ı oluşturmak için 18 ay harcadı ve bunu bir Markup hikayesiyle birlikte yayınladı.





Surya ve araştırmacı muhabir Aaron Sankin, Blacklight ile 80.000 popüler web sitesini taradı ve bunların yaklaşık yüzde 90'ının bir tür üçüncü taraf izleyiciye sahip olduğunu buldu. Aaron ayrıca okuyucular için bir web sitesini taramak için Blacklight'ı kullandıktan sonra sonuçların korkunç olduğunu fark ederseniz ne yapmanız gerektiği konusunda bir kılavuz yayınladı.





Blacklight aracımıza gidip taramak istediğiniz web sitesini yazmanın yanı sıra, Blacklight'a programlı olarak erişmek de mümkündür; Surya ve Aaron'un bu 80.000 web sitesini taramak için yaptığı şey de budur. Bunun nasıl yapılacağına dair resmi belgeler yazmamış olsak da, insanların web sitelerinde büyük ölçekte otomatik taramalar gerçekleştirmek için halihazırda Blacklight'ı kullandığına inanıyoruz. Şu anda Blacklight ile bu şekilde çalışıyorsanız veya bununla ilgileniyorsanız, Blacklight için sırada ne olacağını düşünürken sizden haber almak isteriz: [email protected] .

Blacklight'ı uygun ölçekte kullanın

Şu anda Blacklight'ı bu şekilde kullanıyorsanız veya bunu yapmakla ilgileniyorsanız, Blacklight için sırada ne olacağını düşünürken sizden haber almak isteriz: [email protected] .

Teknolojiyi Sorumlu Tutmak İçin Blacklight Kullanan Projeler

Bu ayın dönüm noktasını kutlamak için Blacklight'ı kullanan projelerden sadece birkaçını vurgulamak istiyoruz:





Blacklight'ın ortaya çıkardığı izlemenin yaygınlığı göz korkutucu gelebilir. Ancak, takip eden diğer İşaretleme araçları gibi, Blacklight da insanlara dijital dünyayla nasıl etkileşim kuracakları konusunda bir dereceye kadar kontrol sağlıyor. Blacklight'ın lansmanı sırasında Surya'nın söylediği gibi, "Okuyucuların ilgisiz değil, temsil duygusuna sahip olmalarını istiyoruz."

Bilmemize izin ver

Bir siteyi kendiniz taramak için Blacklight'ı kullandınız mı? [email protected] adresinde ne bulduğunuzu bize bildirin.

kaydeden Maria Puertas





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