Auparavant, les lecteurs du Guardian pouvaient accéder à leur site Web en utilisant Tor Browser pour dissimuler leur emplacement. Désormais, les lecteurs du Guardian, qui sont également des utilisateurs de Tor, accèdent au site Web d'actualités en tant que service d'oignon. Ainsi, plus de « nœuds de sortie » Tor et de « chapelure numérique » permettant aux « entités » favorables à la censure de suivre et de localiser les « personnes d'intérêt ».

LEARN MORE ABOUT @NEBOJSA.TODOROVIC 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @NEBOJSA.TODOROVIC 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Combien de fois avez-vous vu la bande-annonce de "Thor : Love and Thunder" jusqu'à présent ? Thor et l'un des Gardiens de la Galaxie, en particulier, n'ont jamais été "plus proches".





Tu sais qui.





Quelle heureuse coïncidence, Tor (et non Thor) et The Guardian (de la Galaxie Journalistique) ont également décidé de faire passer leur relation au niveau supérieur .





Les lecteurs du Guardian peuvent désormais accéder à notre journalisme entièrement au sein du réseau Tor





Auparavant, les lecteurs de The Guardian pouvaient accéder à leur site Web en utilisant Tor Browser pour dissimuler leur emplacement. "Mais les communications des navigateurs doivent quitter le réseau Tor pour la dernière étape du voyage afin d'accéder au site sur le World Wide Web normal."





Désormais, les lecteurs du Guardian, qui sont également des utilisateurs de Tor, accèdent au site Web d'actualités en tant que service d'oignon.





"L'introduction d'un service d'oignon Guardian signifie que l'intégralité de la voie de communication entre un lecteur et le Guardian se déroule au sein du réseau Tor, évitant ainsi les risques potentiels avec le" saut "entre le réseau Tor et le service Web mondial."





Donc, plus de « nœuds de sortie » Tor et de « chapelure numérique » permettant aux « entités » favorables à la censure de suivre et de localiser les « personnes d'intérêt ».

Les félicitations sont de mise, mais il y a aussi quelques soucis





Les Redditors de Tor conviennent que c'est une bonne nouvelle, mais ils s'inquiètent toujours des "portes dérobées".





Maintenant, je n'ai aucune idée de ce dont parle ce deuxième Redditor. Bravo pour leur enthousiasme, mais je préfère m'en tenir aux chercheurs des laboratoires de cybersécurité. Je sais que les nouveaux biceps de Natalie Portman sont plus intéressants et divertissants à lire que certains rapports « Duster Attack » ou officiellement « Tor Onion Service Attribution Based on Flow Watermarking with Track Hiding », mais essayez-le pour votre propre bien.





Natalie "Thoressa" Portman ne sera jamais amoureuse de vous, peu importe le temps que vous passez dans un gymnase, alors apprenez plutôt quelque chose de nouveau et acceptez que Thor et Tor aient toujours leurs limites.

Mois de la sensibilisation à la cybersécurité 2022





Le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité fête ses 18 ans en octobre. Agréable. Ils utilisent toujours le vieux slogan : « Faites votre part. #SoyezCyberSmart.





Certains de mes amis de la "vieille école" comptent encore sur les ordinateurs "vierges" et les utilisent. Ils ont encore au moins une machine qui n'a jamais été et qui ne sera jamais en ligne même pour une seconde. Cela n'a pas l'air sympa, mais c'est la dernière ligne de défense en matière de cybersécurité. Qui peut leur reprocher d'être "raisonnablement paranoïaques ?"





Parlant de sensibilisation à la cybersécurité, le même Guardian a écrit sur "l'outil de contre-espionnage ultime" - les machines à écrire manuelles. C'est une vieille nouvelle, mais une mise en garde.





« Le responsable de l'enquête parlementaire du Bundestag sur les activités de la NSA en Allemagne a déclaré dans une interview à l'émission de télévision Morgenmagazin que lui et ses collègues envisageaient sérieusement d'abandonner complètement les e-mails. Interrogé "Envisagez-vous des machines à écrire" par l'intervieweur lundi soir, l'homme politique chrétien-démocrate Patrick Sensburg a répondu : "En fait, nous avons - et pas non plus des modèles électroniques". "Vraiment?" vérifia l'intervieweur surpris. "Oui, pas de blague", a répondu Sensburg.





Blague ou pas, entre-temps, le groupe Anonymous, ou certaines de leurs «fractions» ont déclaré la guerre à mon pays et à nos machines pour ne pas imposer de sanctions à la Russie.





J'étais assis dans un cybercafé avec d'autres pigistes d'Ukraine et de Russie, qui ont trouvé un endroit sûr pour travailler dans un « cyber no man's country », et je commentais les réactions hilarantes des utilisateurs locaux de Twitter.





Ouais, bonne chance avec ça.





Donc, je conclus mon histoire de cybersécurité avec deux triangles amoureux intéressants : d'un côté, nous avons la Serbie, la Russie et l'Ukraine, de l'autre, Thor, Star-Lord et Natalie Portman.





Oui, c'est compliqué. Et n'oubliez pas de travailler vos biceps, quel que soit votre sexe. C'est important.