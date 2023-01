Tendances du marketing de contenu Web3 : communauté, autonomie, Web sémantique et créateurs

Le terme « Web3 » est beaucoup utilisé ces jours-ci. Il est temps de le retirer de notre "dictionnaire de jargon", de comprendre sa signification et de réaliser l'impact qu'il aura sur le marketing de contenu. Web3 fait référence à un écosystème en ligne décentralisé qui n'est pas contrôlé par certaines autorités suprêmes telles que Google, Facebook, Amazon, etc. Le processus décisionnel sera entre les mains des utilisateurs et non d'une poignée de personnes influentes. Une blockchain est un registre numérique partagé qui enregistre chaque transaction d'un réseau dans des blocs.

LEARN MORE ABOUT @ADITI_SYAL 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @ADITI_SYAL 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Le terme « Web3 » est beaucoup utilisé ces jours-ci. Il est temps de le retirer de notre "dictionnaire de jargon", de comprendre sa signification et de réaliser l'impact qu'il aura sur le marketing de contenu.





Juste avant la pandémie, les discussions autour du Web3 avaient stagné. Personne n'avait de raison de penser ou de parler du « nouvel Internet », car selon eux, tout allait bien. C'était juste un groupe de passionnés de technologie que le reste du monde ne croyait pas. Mais la pandémie a vu un regain d'intérêt soudain pour le Web3. La présence en ligne des gens a augmenté rapidement ; il y a eu un boom de la banque en ligne, du commerce en ligne et des médias sociaux. Avec ce boom est également venue une compréhension de l'Internet actuel; il y a eu des cas de fuites de données et de censure. La méfiance a été alimentée par nos techniciens, et la vague Web3 a commencé à monter.





Selon un rapport de Capitale électrique, 65% du total des développeurs Web3 actifs ont rejoint en 2021. En outre, plus de 18 000 développeurs actifs par mois engagent du code dans des projets Web3.





Ce ne sont donc plus des commérages.





Dans cet article, nous allons plonger dans les bases de Web3 et de la technologie blockchain sur laquelle il fonctionne. Nous verrons également ses impacts sur l'industrie du marketing de contenu, en référence à certaines tendances futures.

Qu'est-ce que le Web3 ?

La troisième phase d'Internet, Web3, fait référence à un écosystème en ligne décentralisé qui n'est pas contrôlé par certaines autorités suprêmes telles que Google, Facebook, Amazon, etc., et où les utilisateurs ont une autonomie sur leurs données et leurs actifs.





Pour mieux comprendre, remontons un peu dans le temps.



Internet a vu le jour vers les années 1970, mais n'a été utilisé que par les gouvernements pendant la guerre froide. C'était un système centralisé. Bientôt, ces gouvernements ont réalisé que conserver toutes les données au même endroit n'était pas une bonne idée, ils ont donc décidé d'avoir plusieurs serveurs. C'était le premier pas vers la décentralisation.





Internet 1.0

Tim Berners-Lee a créé le World Wide Web en 1990, et quelques années plus tard, nous avons eu le Web1. Web1, c'était quand les gens surfaient simplement sur Internet ; c'était décentralisé. N'importe qui pourrait publier son contenu en ligne, et d'autres pourraient le consommer. Cependant, l'interaction était nulle. Web1 était donc statique.





Web 2.0

Vers 2005, nous avons vu l'émergence du Web2 avec des entreprises comme Twitter, Youtube et Facebook. Ces plateformes offrent une excellente expérience utilisateur et sont interactives. Le gros problème ? Internet a été centralisé par ces grands géants de la technologie.





Internet 3.0

Web3 vise à décentraliser à nouveau Internet. Le processus décisionnel sera entre les mains des utilisateurs au lieu d'une poignée de personnes influentes. Web3 fonctionne sur la technologie blockchain. Une blockchain est un registre numérique partagé qui enregistre chaque transaction d'un réseau dans des blocs. Ces blocs sont attachés ensemble, formant une chaîne. Les informations qui sont une fois verrouillées dans un bloc ne peuvent pas être modifiées ou détruites. La blockchain est également partagée sur le réseau, ce qui garantit la transparence.





Les applications décentralisées (dApps) qui fonctionnent sur la technologie blockchain remplaceront nos applications actuelles. Il s'agira d'applications qui ne seront pas sous le contrôle d'une seule entité mais plutôt de l'ensemble de la communauté. Ils garantiront également des règles plus strictes pour la confidentialité des utilisateurs, plus d'accessibilité et de sécurité.

Nos stratégies de marketing de contenu sont basées sur la nature actuelle d'Internet, c'est-à-dire Web2. Cependant, avec la révolution du Web3 en cours, ces stratégies devront elles aussi évoluer. Aujourd'hui, les géants de la technologie conçoivent les règles et les méthodes du marketing sur Internet. Par exemple, nous devons nous conformer aux règles publicitaires de Google pour lancer une campagne ; Youtube prend des coupes massives dans les revenus publicitaires d'un créateur, et censure sur Twitter est endémique. Il y a bien d'autres exemples .





Web3 apportera plus de liberté aux utilisateurs. Bien sûr, il y aura des règles, des règlements et des censeurs, mais la communauté des utilisateurs les décidera par le recensement. Cela aura un impact significatif sur la structure actuelle du marketing de contenu.





Le Web3 étant encore en gestation, il est impossible de dire à quoi ressemblera la future structure de marketing de contenu. Cependant, compte tenu de tout ce que nous savons actuellement, certaines tendances futures sont prévisibles.





Voici quatre tendances de marketing de contenu dans Web3 à ne pas manquer :





Approche axée sur la communauté

Autonomie sur les données

Intégration du web sémantique

Importance accrue des créateurs de contenu

Approche axée sur la communauté

Web3 consiste à créer des communautés. Puisqu'il s'agira d'un système décentralisé, ces communautés en ligne seront les bases solides d'Internet. Ce sont les gens qui décideront de ce qu'ils aimeraient voir. Par conséquent, les spécialistes du marketing devront se concentrer sur la demande des utilisateurs plutôt que sur la seule demande des marques. Les marques devront avoir leur propre communauté d'utilisateurs dédiés au marketing de contenu. Cela signifie qu'ils devront se présenter ouvertement et se présenter non seulement comme une « marque », un « produit » ou un « service », mais plutôt comme quelqu'un qui fait partie de la communauté des utilisateurs.





Il y a eu une énorme augmentation des «cohortes» au cours des deux dernières années. Ces cohortes ne sont rien d'autre que des communautés éducatives, professionnelles ou récréatives dont les utilisateurs partagent un intérêt spécifique ou travaillent vers le même objectif.









Autonomie sur les données

Un autre gros problème dans Web2 est la question de la confidentialité. Les grandes technologies et les gouvernements du monde entier se battent pour posséder les données des utilisateurs. Les entreprises gagnent une tonne d'argent en utilisant ces données acquises à leurs propres fins ou simplement en les vendant. Un exemple de cela est lorsque la société britannique Cambridge Analytica a récolté les données d'environ 87 millions d'utilisateurs de Facebook et l'a utilisé pour fournir une assistance analytique lors des élections présidentielles américaines de 2016.





Web3 vise à résoudre ces conflits en donnant aux utilisateurs une autonomie sur leurs propres données. Cela signifie que la confidentialité des données deviendra plus transparente et qu'il appartiendra à l'utilisateur de décider qui a accès.





Cela pourrait signifier plus de difficultés pour les spécialistes du marketing dans le processus de collecte de données, car ils devront développer de nouvelles façons d'acquérir des informations sur les consommateurs. De plus, vous aurez besoin du consentement de votre public cible pour commercialiser votre contenu, ce qui signifie essentiellement être plus créatif avec vos stratégies.

Intégration du Web sémantique

Le Web sémantique est une technologie qui fournit à un logiciel informatique des descriptions des données déjà présentes sur Internet afin que ce logiciel puisse interpréter et traiter les données comme un être humain. En conséquence, ces logiciels pourront récupérer les informations requises sans interférence humaine et les aider à atteindre leurs objectifs.





Bref, le logiciel deviendra plus intelligent. Siri et Alexa sont quelques exemples de la façon dont le Web sémantique est utilisé aujourd'hui.





Dans l'espace Web3, le Web sémantique aidera différentes technologies Web à mieux affiner, générer et partager du contenu, car le logiciel sera plus apte à comprendre le contenu en premier lieu. Aujourd'hui, les spécialistes du marketing de contenu ont du mal à trouver les bons mots clés pour que leur contenu soit mieux classé. Cependant, en incorporant le Web sémantique, le logiciel décidera ce qui répond le mieux à la requête de l'utilisateur et fournira les résultats de recherche en conséquence.

Importance accrue des créateurs de contenu

Aujourd'hui, les créateurs de contenu dépendent uniquement des plateformes sur lesquelles ils publient leur contenu. Ces créateurs perçoivent un infime pourcentage des revenus, dont la majeure partie provient de la plateforme.





La vague des créateurs de contenu est maintenant à son apogée. Ils éduquent, divertissent et influencent les gens comme jamais auparavant, à tel point qu'ils remplacent les stars de cinéma. De ce fait, de nombreuses marques s'assurent de profiter de cette vague et d'atteindre leur public cible.



Dans sa récente campagne de marketing #ImpossibleIsNothing, Adidas a collaboré avec diverses créatrices de contenu féminines d'horizons différents. Il a partagé leurs histoires avec le slogan "Je Suis Possible". Adidas a lancé cette campagne pour la première fois en 2004 et l'a fait chaque fois qu'elle propose une gamme de produits centrés sur les femmes. Cette fois, ils ont choisi des créateurs qui s'identifient comme transgenres, des femmes de différentes origines raciales et ceux qui appartiennent à diverses industries. Cela a un impact très positif car cela positionne non seulement Adidas comme une marque de vêtements et d'accessoires, mais aussi comme une entité qui croit en l'inclusivité.





Web3 avec ses plateformes décentralisées donnera plus de pouvoir à ces créateurs. En raison de cette importance accrue, il y aura des changements dans l'ensemble de l'économie des créateurs, entraînant des changements dans les modèles de marketing et de revenus.

Points clés à retenir

Web3 va changer la façon dont Internet fonctionne aujourd'hui, le marketing de contenu en faisant partie. Rester à jour avec les derniers événements est un must.



Concentrez-vous sur la création d'une communauté qui fera la transition avec vous dans Web3. Comme on dit, tout tourne autour de la communauté.





Les données des consommateurs sont quelque chose qui ne sera pas facilement accessible dans Web3. Essayez de trouver des moyens par lesquels votre client vous donnera volontiers ses informations.



Des technologies comme le Web sémantique et l'IA doivent être prises positivement . Quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas prendre votre place tant que vous continuez à vous perfectionner. Ces technologies sont là pour faciliter les choses.





Les créateurs de contenu sont les nouveaux influenceurs . Intégrez-les à vos stratégies marketing.

Remarque de clôture

Choisir d'être dans le noir n'a jamais aidé personne. Nous sommes en train de créer un nouvel Internet. Nous ne savons pas quand il sera opérationnel ni comment les choses se passeront dans quelques années. Le fait est qu'être préparé ne fait jamais de mal à personne, n'est-ce pas ?

Consultez également ce prochain article de votre serviteur : 22 façons dont le marketing de contenu SaaS peut vous apporter des affaires en 2022.