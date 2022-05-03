Web3 内容营销趋势：社区、自治、语义网和创作者

如今，“Web3”这个词被广泛使用。是时候将其从“行话词典”中删除，了解其含义并意识到它将对内容营销产生的影响。 Web3 指的是一个去中心化的在线生态系统，不受现在的谷歌、Facebook、亚马逊等一些最高权威机构的控制。决策过程将掌握在用户手中，而不是少数有影响力的人手中。区块链是一种数字共享账本，记录区块内网络的每笔交易。

这些天来，“Web3”这个词越来越多。是时候将其从“行话词典”中删除，了解其含义并意识到它将对内容营销产生的影响。





就在大流行之前，围绕 Web3 的讨论停滞不前。根据他们的说法，没有人有理由去思考或谈论“新互联网”，一切都很好。这只是一群世界其他地方不相信的技术爱好者。但是大流行使人们对 Web3 的兴趣突然激增。人们的在线存在迅速增加；电子银行、电子商务和社交媒体蓬勃发展。伴随着这股热潮，人们也了解了当今的互联网。有数据泄露和审查的例子。我们的技术人员助长了不信任，Web3 浪潮开始兴起。





根据一份报告 电力资本， 65% 的活跃 Web3 开发者在 2021 年加入。除此之外，每月有超过 18,000 名活跃的开发者在 Web3 项目中提交代码。





所以这不再是八卦了。





在本文中，我们将深入探讨 Web3 的基础知识以及它所使用的区块链技术。参考一些未来趋势，我们还将看到它对内容营销行业的影响。

什么是 Web3？

互联网的第三阶段 Web3 是指一个去中心化的在线生态系统，不受现在的谷歌、Facebook、亚马逊等一些最高权威机构的控制，用户对其数据和资产拥有自主权。





为了更好地理解它，让我们回到过去。



互联网在 1970 年代左右出现，但仅在冷战期间被政府使用。这是一个集中式系统。很快，这些政府意识到将所有数据保存在一个地方并不是一个好主意，因此他们决定拥有多台服务器。这是权力下放的第一步。





网络 1.0

Tim Berners-Lee 在 1990 年创建了万维网，几年后，我们有了 Web1。 Web1 是人们在网上冲浪的时候。它是分散的。任何人都可以在线发布他们的内容，其他人也可以使用它。然而，互动为零。因此 Web1 是静态的。





网络 2.0

2005 年左右，我们看到了 Web2 与 Twitter、Youtube 和 Facebook 等公司的出现。这些平台具有出色的用户体验，并且具有交互性。大问题？互联网被这些大型科技巨头集中。





网络 3.0

Web3 旨在再次分散互联网。决策过程将掌握在用户手中，而不是少数有影响力的人手中。 Web3 致力于区块链技术。区块链是一种数字共享账本，记录区块内网络的每笔交易。这些块连接在一起，形成一条链。一旦锁定在块内的信息将无法更改或破坏。区块链也在整个网络中共享，这确保了透明度。





在区块链技术上运行的去中心化应用程序 (dApps) 将取代我们当前的应用程序。这些应用程序不受单个实体的控制，而是整个社区的控制。他们还将确保更严格的用户隐私规则、更多可访问性和安全性。

我们的内容营销策略基于互联网的当前性质，即 Web2。然而，随着 Web3 革命的进行，这些策略也必须不断发展。今天，科技巨头设计了互联网营销的规则和方法。例如，我们必须遵守 Google 的广告规则才能投放广告； Youtube 从创作者的广告收入中大幅削减，并且 推特上的审查 猖獗。还有很多其他 例子 .





Web3 将给用户带来更多的自由。当然，会有规则、规定和审查员，但用户社区将通过人口普查来决定它们。这将对目前的内容营销结构产生重大影响。





由于 Web3 仍处于开发阶段，因此无法说未来的内容营销结构会是什么样子。然而，考虑到我们目前所知道的一切，一些未来的趋势是可以预测的。





以下是 Web3 中您不应该错过的四个内容营销趋势：





以社区为中心的方法

数据自主权

语义网的结合

内容创作者的重要性增加

以社区为中心的方法

Web3 是关于建立社区的。由于它将是一个去中心化的系统，这些在线社区将成为互联网的强大基础。人们将决定他们想看到什么。因此，营销人员将不得不关注用户的需求，而不仅仅是品牌的需求。品牌需要拥有自己的内容营销专用用户社区。这意味着他们必须公开展示自己，不仅仅是作为“品牌”、“产品”或“服务”，而是作为用户社区的一部分。





在过去的几年里，“队列”有了巨大的增长。这些群组只不过是教育、专业或娱乐社区，其用户具有特定的兴趣或正在朝着相同的目标努力。









数据自治

Web2 的另一个大问题是隐私问题。世界各地的大型科技公司和政府都在为拥有用户数据而战。公司通过将这些获得的数据用于自己的目的或仅仅通过出售来赚取大量资金。这方面的一个例子是英国公司 Cambridge Analytica 收集了大约 8700万脸书用户 并用它在 2016 年美国总统选举中提供分析帮助。





Web3 旨在通过赋予用户对自己数据的自主权来解决此类冲突。这意味着数据隐私将变得更加透明，用户有权决定谁有权访问。





这可能意味着营销人员在数据收集过程中遇到更多困难，因为他们必须开发新的方法来获取消费者信息。此外，您需要征得目标受众的同意才能营销您的内容，这基本上意味着您的策略更具创意。

语义网的结合

语义网是一种技术，它为计算机软件提供对互联网上已经存在的数据的描述，以便此类软件可以像人类一样解释和处理数据。因此，此类软件将能够在不受人为干扰的情况下检索所需信息并帮助他们实现目标。





总之，软件会变得更加智能。 Siri 和 Alexa 是当今如何使用语义网络的一些例子。





在 Web3 领域，语义网将帮助不同的网络技术更好地提炼、生成和共享内容，因为软件将更善于首先理解内容。今天，内容营销人员努力寻找正确的关键字，以便他们的内容排名更好。然而，通过结合语义网，该软件将决定最能回答用户查询的内容，并相应地提供搜索结果。

内容创作者的重要性增加

今天，内容创建者完全依赖于他们发布内容的平台。这些创作者获得了一小部分收入，其中大部分来自平台。





内容创作者浪潮现在正处于顶峰。他们以前所未有的方式教育、娱乐和影响人们，以至于他们正在取代电影明星。因此，许多品牌都在确保利用这一浪潮并接触到他们的目标受众。



在他们最近开展的营销活动#ImpossibleIsNothing 中，阿迪达斯与来自不同背景的各种女性内容创作者合作。它用标语分享了他们的故事 “我有可能”。 阿迪达斯于 2004 年首次发起这项活动，每当推出一系列以女性为中心的产品时，它就一直在这样做。这一次，他们选择了跨性别的创作者、来自不同种族背景的女性以及来自不同行业的创作者。这产生了非常积极的影响，因为它不仅将阿迪达斯定位为服装和配饰品牌，而且将其定位为一个相信包容性的实体。





Web3 及其去中心化平台将为这些创作者提供更多权力。由于这种重要性的增加，整个创作者经济将会发生变化，从而导致营销和收入模式的变化。

关键要点

Web3 将改变当今互联网的运作方式，内容营销将成为其中的一部分。随时了解最新动态是必须的。



专注于建立一个将与您一起在 Web3 中过渡的社区。正如他们所说，这一切都与社区有关。





消费者数据在 Web3 中是不容易访问的。尝试想出一些方法，让您的客户愿意向您提供他们的信息。



应积极采用语义网、人工智能等技术。无论发生什么，只要您不断提升自己的技能，他们就无法取代您的位置。这些技术是为了让事情变得更容易。





内容创作者是新的影响者。让它们成为您营销策略的一部分。

结束语

选择在黑暗中从来没有帮助过任何人。我们正在打造一个新的互联网。我们不知道它什么时候可以投入使用，也不知道几年后情况会如何。关键是，做好准备永远不会伤害任何人，对吧？

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