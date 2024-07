Surmonter les limites de la recherche sur les chatbots IA pour un impact éducatif futur

Auteurs: (1) Renato P. dos Santos, CIAGE – Centre d'intelligence artificielle générative dans la cognition et l'éducation.

Malgré ses limites inhérentes, notamment sa conception à cas unique et le risque de biais, la profondeur exploratoire de l’étude a révélé un potentiel caché au sein de ces systèmes, même au milieu de sérieuses inquiétudes quant à la généralisabilité.





Les recherches futures pourraient inclure :





• Affiner la conception des invites.





• Explorer les nouvelles fonctionnalités de ces GenAIbots et d'autres GenAIbots introduits de plus en plus fréquemment.





• Établir des références standardisées pour évaluer et comparer les performances, la précision et la fiabilité des chatbots et des systèmes d'IA.





• Réaliser des études à long terme pour observer l'évolution des capacités des chatbots et leur impact sur les interactions des utilisateurs au fil du temps.





• Mener des recherches avec de vrais étudiants en classe et au-delà pour évaluer les applications pédagogiques pratiques et les défis de ces systèmes d'IA.





• Étudier les capacités d'apprentissage et d'adaptation des chatbots aux besoins et préférences individuels des utilisateurs au fil du temps.





• Rechercher l'intégration d'entrées multimodales (par exemple, texte, voix, image) pour améliorer les capacités des chatbots et les expériences d'interaction des utilisateurs.





Lors de la mise en œuvre de GenAIbots dans l’apprentissage de la chimie, il est crucial d’évaluer judicieusement les avantages et les inconvénients, en garantissant une transmission d’informations précises et en tenant compte des implications d’une interaction humaine réduite. Ces préoccupations peuvent être atténuées en intégrant GenAIbots à d’autres outils ou activités pédagogiques favorisant le dialogue collaboratif entre les apprenants.





Contributions d'auteur

L'auteur confirme être seul responsable des éléments suivants : conception et conception de l'étude, collecte des données, analyse et interprétation des résultats, et préparation du manuscrit.

Les conflits d'intérêts

Il n'y a aucun conflit à déclarer.

Remerciements

Les auteurs remercient chaleureusement Melanie Swan pour sa suggestion inestimable, qui a conduit au passage du terme « objets avec lesquels penser » à « agents avec lesquels penser ».

Les références

