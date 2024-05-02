Gelecekteki Eğitim Etkisi için Yapay Zeka Chatbot Araştırmalarında Sınırlamaların Aşılması

Yazarlar: (1) Renato P. dos Santos, CIAGE – Biliş ve Eğitimde Üretken Yapay Zeka Merkezi.

Bağlantı Tablosu

Özet ve Giriş

Malzemeler ve yöntemler

Sonuçlar ve Analizler

Bilgi istemleri ve oluşturulan metinler

Kimyasal reaksiyonların kavramsallaştırılması

Kimyasal reaksiyonların anlaşılmasının derinleştirilmesi

Yanma ile ilgili soru

Gazların zamanla suya dönüşmesini gösteren grafikle ilgili soru

Atomlar, moleküller ve moller arasındaki farklarla ilgili soru

Köstebek kavramının derinleştirilmesi

Devlet değişikliği ile ilgili soru

Faz değişimi geçiren su moleküllerinin animasyonlu temsili hakkında soru

Maddenin bir hali olan plazma hakkında soru

Kimyasal bağlarla ilgili soru

Kimyasal bağların gösterimi hakkında soru

Kimyasal bağ türünün özü hakkında soru

Daha fazla analiz

Sonuçlar

Araştırmanın sınırlılıkları ve gelecekteki olası çalışmalar

Yazar Katkıları, Çıkar Çatışmaları, Teşekkür ve Referanslar

Araştırmanın sınırlılıkları ve gelecekteki olası çalışmalar

Tek vaka tasarımı ve yanlılık potansiyeli de dahil olmak üzere doğasında var olan sınırlamalara rağmen, çalışmanın araştırma derinliği, genelleştirilebilirlik konusunda ciddi endişeler olsa bile bu sistemler içindeki gizli potansiyeli ortaya çıkardı.





Gelecekteki araştırmalar şunları içerebilir:





• Bilgi istemlerinin hazırlanmasının iyileştirilmesi.





• Artan sıklıkta tanıtılan bu ve diğer GenAIbot'ların yeni özelliklerinin keşfedilmesi.





• Sohbet robotlarının ve yapay zeka sistemlerinin performansını, doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirmek ve karşılaştırmak için standartlaştırılmış ölçütler oluşturmak.





• Chatbot'ların yeteneklerinin gelişimini ve zaman içinde kullanıcı etkileşimleri üzerindeki etkilerini gözlemlemek için uzun vadeli çalışmalar yürütmek.





• Bu yapay zeka sistemlerinin pratik eğitim uygulamalarını ve zorluklarını değerlendirmek için sınıf ortamlarında ve ötesinde gerçek öğrencilerle araştırma yapmak.





• Chatbot'ların zaman içindeki bireysel kullanıcı ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre öğrenme ve uyum sağlama yeteneklerinin araştırılması.





• Chatbot yeteneklerini ve kullanıcı etkileşimi deneyimlerini geliştirmek için çok modlu girdilerin (örneğin, metin, ses, görüntü) entegrasyonunu araştırmak.





GenAIbot'ları Kimya öğreniminde uygularken, yararları ve dezavantajları akıllıca değerlendirmek, doğru bilgi dağıtımını sağlamak ve insan etkileşiminin azalmasının sonuçlarını dikkate almak çok önemlidir. Bu endişeler, GenAIbot'ların diğer eğitim araçlarına veya öğrenciler arasında işbirlikçi diyaloğu teşvik eden faaliyetlere entegre edilmesiyle hafifletilebilir.





Yazar Katkıları

Yazar aşağıdakilerin yegane sorumluluğunu teyit eder: çalışmanın konsepti ve tasarımı, veri toplama, sonuçların analizi ve yorumlanması ve makalenin hazırlanması.

Çıkar çatışmaları

Bildirilecek herhangi bir çatışma yok.

Teşekkür

Yazarlar, 'birlikte düşünülecek nesneler' teriminin 'birlikte düşünülecek aracılar' terimine geçişe yol açan paha biçilmez önerisi için Melanie Swan'a içtenlikle teşekkür ediyor.

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