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    Gelecekteki Eğitim Etkisi için Yapay Zeka Chatbot Araştırmalarında Sınırlamaların Aşılmasıile@textmodels
    269 okumalar

    Gelecekteki Eğitim Etkisi için Yapay Zeka Chatbot Araştırmalarında Sınırlamaların Aşılması

    ile Writings, Papers and Blogs on Text Models5m2024/05/02
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    Çok uzun; Okumak

    Tek vaka tasarımı ve potansiyel önyargı gibi sınırlamalara rağmen, gelecekteki yapay zeka sohbet robotu çalışmaları, gelişmiş eğitimsel etki için istemleri iyileştirebilir, kıyaslamalar oluşturabilir ve çok modlu girdileri keşfedebilir. Stratejiler arasında uzun vadeli çalışmalar, gerçek sınıf araştırmaları ve insan etkileşiminin azalmasıyla ilgili endişeleri gidermek için GenAIbot'ların işbirlikçi faaliyetlerle entegre edilmesi yer alıyor.
    featured image - Gelecekteki Eğitim Etkisi için Yapay Zeka Chatbot Araştırmalarında Sınırlamaların Aşılması
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    Yazarlar:

    (1) Renato P. dos Santos, CIAGE – Biliş ve Eğitimde Üretken Yapay Zeka Merkezi.

    Bağlantı Tablosu

    Özet ve Giriş

    Malzemeler ve yöntemler

    Sonuçlar ve Analizler

    Bilgi istemleri ve oluşturulan metinler

    Kimyasal reaksiyonların kavramsallaştırılması

    Kimyasal reaksiyonların anlaşılmasının derinleştirilmesi

    Yanma ile ilgili soru

    Gazların zamanla suya dönüşmesini gösteren grafikle ilgili soru

    Atomlar, moleküller ve moller arasındaki farklarla ilgili soru

    Köstebek kavramının derinleştirilmesi

    Devlet değişikliği ile ilgili soru

    Faz değişimi geçiren su moleküllerinin animasyonlu temsili hakkında soru

    Maddenin bir hali olan plazma hakkında soru

    Kimyasal bağlarla ilgili soru

    Kimyasal bağların gösterimi hakkında soru

    Kimyasal bağ türünün özü hakkında soru

    Daha fazla analiz

    Sonuçlar

    Araştırmanın sınırlılıkları ve gelecekteki olası çalışmalar

    Yazar Katkıları, Çıkar Çatışmaları, Teşekkür ve Referanslar

    Araştırmanın sınırlılıkları ve gelecekteki olası çalışmalar

    Tek vaka tasarımı ve yanlılık potansiyeli de dahil olmak üzere doğasında var olan sınırlamalara rağmen, çalışmanın araştırma derinliği, genelleştirilebilirlik konusunda ciddi endişeler olsa bile bu sistemler içindeki gizli potansiyeli ortaya çıkardı.


    Gelecekteki araştırmalar şunları içerebilir:


    • Bilgi istemlerinin hazırlanmasının iyileştirilmesi.


    • Artan sıklıkta tanıtılan bu ve diğer GenAIbot'ların yeni özelliklerinin keşfedilmesi.


    • Sohbet robotlarının ve yapay zeka sistemlerinin performansını, doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirmek ve karşılaştırmak için standartlaştırılmış ölçütler oluşturmak.


    • Chatbot'ların yeteneklerinin gelişimini ve zaman içinde kullanıcı etkileşimleri üzerindeki etkilerini gözlemlemek için uzun vadeli çalışmalar yürütmek.


    • Bu yapay zeka sistemlerinin pratik eğitim uygulamalarını ve zorluklarını değerlendirmek için sınıf ortamlarında ve ötesinde gerçek öğrencilerle araştırma yapmak.


    • Chatbot'ların zaman içindeki bireysel kullanıcı ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre öğrenme ve uyum sağlama yeteneklerinin araştırılması.


    • Chatbot yeteneklerini ve kullanıcı etkileşimi deneyimlerini geliştirmek için çok modlu girdilerin (örneğin, metin, ses, görüntü) entegrasyonunu araştırmak.


    GenAIbot'ları Kimya öğreniminde uygularken, yararları ve dezavantajları akıllıca değerlendirmek, doğru bilgi dağıtımını sağlamak ve insan etkileşiminin azalmasının sonuçlarını dikkate almak çok önemlidir. Bu endişeler, GenAIbot'ların diğer eğitim araçlarına veya öğrenciler arasında işbirlikçi diyaloğu teşvik eden faaliyetlere entegre edilmesiyle hafifletilebilir.


    Yazar Katkıları

    Yazar aşağıdakilerin yegane sorumluluğunu teyit eder: çalışmanın konsepti ve tasarımı, veri toplama, sonuçların analizi ve yorumlanması ve makalenin hazırlanması.

    Çıkar çatışmaları

    Bildirilecek herhangi bir çatışma yok.

    Teşekkür

    Yazarlar, 'birlikte düşünülecek nesneler' teriminin 'birlikte düşünülecek aracılar' terimine geçişe yol açan paha biçilmez önerisi için Melanie Swan'a içtenlikle teşekkür ediyor.

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