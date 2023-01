Tout est aléatoire : les genres de jeux vidéo qui excellent dans l'aléatoire

Les jeux vidéo ont cette capacité unique à nous transporter dans des mondes fantaisistes riches en personnages intéressants et en histoires de premier ordre. La plupart des jeux vidéo ont tendance à être des niveaux et des étapes sur mesure conçus pour offrir le même degré de plaisir et d'émotion que nous attendons d'un genre donné. Mais un pincement au hasard – ou des éléments de gameplay aléatoires – peut changer la dynamique de tels jeux. Pour certains genres, ce type d'aléatoire déformant le jeu ne sert qu'à leur avantage. Il encourage les parties répétées, crée diverses expériences de jeu mémorables et favorise ainsi la longévité globale d'un jeu.

Ce n'est un secret pour personne que les jeux vidéo sont, par conception, amusants. Tout comme un bon livre ou un film à succès, les jeux ont cette capacité unique de nous transporter dans des mondes fantaisistes riches en personnages intéressants et en histoires de premier ordre. Ils nous offrent des expériences nouvelles et variées chaque fois que nous choisissons d'appuyer sur "démarrer", d'appuyer sur "jouer" ou de redémarrer l'inévitable "nouveau jeu".

La plupart de ces expériences, cependant, ont tendance à être des niveaux et des étapes sur mesure conçus de manière complexe pour offrir le même degré de plaisir et d'émotion que nous attendons d'un genre donné. Les jeux d'horreur seront toujours effrayants et chercheront à vous faire peur. Les jeux d'action-aventure sont des sensations fortes constantes. Les plateformers difficiles et les puzzlers s'affrontent pour voir combien de migraines ils peuvent induire en une seule séance, et ainsi de suite.

Et c'est une bonne chose – il n'y a rien de mal à obtenir ce pour quoi vous avez joué.

Insérez un pincement au hasard – ou des éléments de gameplay aléatoires – là-dedans, cependant, et la dynamique de ces jeux change radicalement. Imaginez si chaque zombie de Resident Evil prenait un nombre aléatoire de coups pour tuer, ou si les plates-formes pivots d'un niveau Mario flottaient de manière erratique sans motif.

Pour certains genres, ce type d'aléatoire déformant le jeu ne sert qu'à leur avantage. Il encourage les parties répétées, crée diverses expériences de jeu mémorables et favorise ainsi la longévité globale d'un jeu. Certains mécanismes au sein d'un genre spécifique deviennent même sensiblement plus engageants lorsque vous lancez une tranche de chance dans le mélange.

Pour que nous puissions mieux comprendre comment le hasard peut potentiellement améliorer un jeu, et lesquels le font le mieux, nous devons d'abord en apprendre davantage sur les deux formes qu'ils prennent généralement.

Entrée Vs. Aléatoire de sortie

Si vous souhaitez en savoir plus sur les détails de la conception de jeux, Mark Brown , le créateur de Game Maker's Toolkit, a une vidéo complète sur le sujet. Mais pour les besoins de cet article, écoutons simplement ce qu'il a à dire concernant les formes les plus répandues d'aléatoire dans les jeux, à commencer par Input Randomness.

Mark le décrit comme "un événement aléatoire [qui] se produit avant que le joueur ne puisse prendre une décision". Ce type de hasard, par exemple, détermine votre main de départ dans la plupart des jeux de cartes numériques et des constructeurs de deck, tels que Hearthstone ou Slay the Spire. Toute la fondation du genre Roguelike est construite sur ce concept même, fournissant aux joueurs des environnements générés de manière procédurale à explorer aux côtés d'une joie d'améliorations aléatoires et d'armes à jouer avec chaque fois que vous jouez.

Le hasard de sortie, d'autre part, "c'est quand vous prenez une décision, puis la chance prend le dessus et le jeu vous dit ce qui s'est passé". Pour la plupart des joueurs, c'est la partie où RNGesus prend le volant, évoquant souvent une immense joie lorsque les cartes sont en notre faveur, ou, à la place, de copieux niveaux de frustration lorsque le jeu est apparemment empilé contre nous. Dans la série Pokémon, par exemple, c'est le caractère aléatoire qui décide si vous avez réussi à endormir un Pokémon ennemi avec des mouvements infligeant un statut comme Sleep Powder ou Hypnosis, ainsi que pendant combien de tours ce Pokémon restera endormi si le mouvement même terres.

Maintenant que nous avons une meilleure compréhension des types de hasard, discutons des genres qui se démarquent des autres.

Sandbox/Open World : plus de place pour des moments mémorables

Je trouve que les mondes ouverts fournissent non seulement aux développeurs l'espace de conception pour que le hasard prospére, mais donnent également aux joueurs plus d'opportunités de faire l'expérience d'un hasard plus significatif et amusant lorsqu'ils naviguent dans ces environnements. Des mondes ouverts remarquables, comme Skyrim et GTA, présentent une ménagerie d'emplacements qui, bien que statiques et immuables dans leurs positions dans le monde, servent de décors dynamiques pour que des événements aléatoires se produisent pour vous ou n'importe quel PNJ à un moment donné.

Dans Los Santos de GTA V, des PNJ errants sont constamment impliqués dans des délits de fuite inattendus et des vols aléatoires, que le joueur peut ignorer ou arrêter, se déroulent 24 heures sur 24. Vous pourriez être en train d'aiguiser votre épée Dragonblade préférée à la forge et, quelques secondes plus tard, être victime d'une attaque de dragon aléatoire trop ironique dans Skyrim.

Ce flux régulier d'événements aléatoires dans des mondes aussi étendus crée une boucle de rétroaction cohérente d'entrées et de sorties aléatoires, donnant aux joueurs un sens unique de l'individualisme dans leur expérience alors que de plus en plus de choses aléatoires se produisent.

Pour le dire clairement, des espaces plus grands dans les jeux en monde ouvert permettent à davantage de ces moments amusants de « pouvez-vous croire que cela s'est passé » – ceux que tous les joueurs aiment regarder en arrière – se produisent.

Roguelike : plus de façons de jouer (et de gagner)

Vous avez vu celui-ci venir. Le hasard est pratiquement ancré dans les cellules du genre après tout. Son homonyme, et son schtick entier, est dérivé d'un robot d'exploration de donjon des années 1980 appelé Rogue, qui s'appuyait sur des niveaux générés de manière procédurale et des mécanismes de mort permanente.

Ces deux aspects particuliers constituent une grande partie de ce que sont les Roguelikes aujourd'hui – vous traversez des environnements assortis au hasard, mourez et recommencez. Le principal attrait du genre, cependant, réside dans son profond sentiment de progression que ses jeux présentent généralement, chaque nouvel échec signifiant une nouvelle étape vers le succès futur.

Assez souvent, les Roguelikes ont également tendance à mélanger le gameplay régulier des joueurs en lançant des objets, des armes et même des ennemis au hasard sur leur chemin. Hades de Supergiant Games en est un exemple célèbre, vous faisant fendre et mourir, votre chemin à travers un monde souterrain en constante évolution afin que vous puissiez un jour atteindre la surface et en apprendre davantage sur votre passé.

Ce genre fait un excellent travail en capitalisant sur ce gameplay basé sur des boucles en variant toujours les façons dont vous pouvez jouer. Chaque fois que vous nettoyez une pièce de méchants dans Hadès, un autre ensemble de pièces s'ouvre, rempli de hordes de démons aléatoires pour vous ralentir, d'objets et de ressources aléatoires pour vous aider, et même de buffs aléatoires des dieux littéraux de l'Olympe qui changent chaque playthrough. C'est le caractère aléatoire d'entrée dans sa forme la plus amusante et la plus intuitive.

Le but de chaque tentative est d'en savoir plus sur vos ennemis et de devenir plus fort, afin que vous puissiez éventuellement aller plus loin. Une nouvelle tentative, le résultat d'un échec, devient plutôt une autre chance d'essayer une nouvelle stratégie, un succès potentiel. Et lorsque le hasard est si profondément ancré dans les fibres du gameplay de base, comme c'est le cas ici, les possibilités de gagner deviennent pratiquement infinies. La victoire fait du bien, surtout quand on a pensé au plan de match. Au milieu de son chaos contrôlé, Roguelikes donne aux joueurs l'agence pour faire exactement cela.

Où le hasard peut échouer

Ce n'est pas parce que les éléments aléatoires fonctionnent pour certains jeux qu'ils fonctionneront automatiquement pour d'autres.

Les jeux compétitifs, tels que les titres Shooters, Sports et Fighting, sont largement centrés sur la logique, l'agence du joueur et les compétences. Par conséquent, le caractère aléatoire de ces jeux devient une intrusion discordante dans l'expérience de jeu prévue, ce qui les rend nettement moins amusants lorsque quelque chose d'aléatoire ou d'inattendu se produit.

C'est pourquoi les objets sont généralement interdits dans les tournois Smash Bros. et pourquoi nous ne voyons pas d'armes à feu dans la plupart des tireurs se coincer au hasard comme elles le feraient dans la vraie vie. Le hasard enlève la compétence et le sens du contrôle que nous attendons d'avoir lorsque nous jouons à certains jeux.

Lorsque vous jouez avec les attentes des joueurs dans le mauvais sens et dans des contextes inadaptés, une sorte de friction commence à se produire dans l'esprit du joueur. Les choses ne se sentent pas bien, ou elles semblent hors de propos. C'est là que le hasard a tendance à faiblir et va plutôt à l'encontre de son objectif de rendre les choses plus variées et intéressantes.

Comme la plupart des choses dans la vie, il y a un temps et un lieu pour tout. Bien que le hasard et les compétences puissent parfois fonctionner ensemble tout en restant amusants – comme c'est le cas avec les Battle Royales et les jeux de cartes – le contexte compte avant tout.

Cela dit, si vous aimez les surprises et les expériences imprévues à chaque fois que vous jouez, ne cherchez pas plus loin que les mondes ouverts et les Roguelikes, car ils font constamment des progrès pour faire passer le hasard - et votre jeu - au niveau supérieur.