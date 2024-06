S'adapter aux moteurs de recherche génératifs (SGE) de Google - Partie 1

Prêt à découvrir le nouveau monde de la recherche ?



Les SGE (Search Generative Engines) sont conçus pour comprendre votre intention et fournir des réponses claires, concises et proches de l'humain. Pourtant, dans sa phase bêta à accès limité, Google SGE donne une bonne indication de ce que l'avenir nous réserve. Il est donc important de se préparer et de comprendre les tenants et les aboutissants de cette révolution à venir.





Commençons par un bref historique de l'évolution des moteurs de recherche, puis passons à l'apparence des résultats de recherche Google SGE Beta et à une compréhension de base du fonctionnement interne de SGE.





Une brève histoire des moteurs de recherche

Du chaos à l'ordre : l'ère des annuaires (début des années 1990) Pensez à un énorme annuaire téléphonique sur Internet, organisé jusqu'au dernier T par un éditeur humain. C'est essentiellement ce que faisaient les premiers moteurs de recherche comme Yahoo! et AltaVista l'étaient. Bien que révolutionnaire pour l’époque, le modèle d’information organisée manuellement n’était évolutif que jusqu’à ce que le Web atteigne enfin un point de croissance explosive.





Entrez dans les robots d'exploration : l'ère de l'indexation (fin des années 1990-2000) Avec l'arrivée des moteurs de recherche comme Google et AltaVista, des robots appelés « robots d'exploration » ont pris le relais, parcourant automatiquement le Web et indexant les sites Web en fonction de mots clés. Cela a marqué un progrès significatif, offrant des résultats de recherche plus dynamiques et plus complets.





Au-delà des mots-clés : l'essor de la sémantique (années 2000-2010) Alors que les limites des mots-clés sont devenues apparentes, les moteurs de recherche ont commencé à intégrer le traitement du langage naturel (NLP) pour comprendre la signification des mots-clés, ouvrant ainsi la voie à des résultats plus intuitifs et pertinents. Pensez à « la meilleure pizza près de chez moi » au lieu de simplement « pizza ».





L'ère de la personnalisation et de la recherche vocale : (années 2010 à aujourd'hui) L'introduction d'assistants de recherche personnalisés et de recherche vocale comme Siri et Alexa a marqué un changement vers la compréhension de l'intention et du contexte de l'utilisateur. Les moteurs de recherche ont commencé à fournir des résultats adaptés aux préférences individuelles et aux requêtes vocales, imitant une conversation naturelle.





Le changement de paradigme : entrez dans SGE (années 2020 à aujourd'hui) Et enfin, nous arrivons à l'aube des moteurs génératifs de recherche. S'appuyant sur les avancées de ses prédécesseurs, SGE exploite une IA et un apprentissage automatique sophistiqués non seulement pour indexer et comprendre, mais aussi pour générer des réponses adaptées aux besoins individuels. Comme le montre l’exemple ci-dessous, cela va au-delà de la fourniture de liens ; il synthétise les informations, extrait les informations clés et les organise pour correspondre au mieux à ce que souhaite l'utilisateur. Du moins, selon les données stockées par Google pour profiler l'utilisateur.





À quoi ressemblent les résultats de recherche Google SGE

Google SGE est toujours en mode bêta, il est donc tentant de soulever le capot et d'acquérir des connaissances avancées sur le fonctionnement interne de ce que l'avenir des moteurs de recherche nous réserve.





Avec SGE, l’époque où les documents étaient rédigés avec des mots-clés et des algorithmes stricts est révolue. Là où la recherche traditionnelle est, en un mot, plus basée sur des mots clés que conceptuelle, le SGE intègre la PNL, l'IA et le ML pour comprendre la signification et le contexte de la requête du chercheur.

Par exemple, demander : « Quel est le meilleur ordinateur portable pour un écrivain ? » renvoie une réponse synthétisée avec une description des caractéristiques à prendre en compte.



La liste des ordinateurs portables recommandés qui suit est basée sur ces caractéristiques et affiche chacun à côté du produit recommandé. Cela accélère le temps de sélection car cela permet d'économiser le temps nécessaire pour cliquer sur chaque site et permet une évaluation comparative rapide en un coup d'œil.

























À côté de la liste des produits recommandés sont proposés des sites Web « Best of » qui, vraisemblablement, offriraient une perspective alternative à celle proposée par Google SGE.



La liste des produits recommandés est assez longue, ce qui signifie que l'utilisateur doit faire défiler la page pendant un certain temps avant d'accéder aux résultats de recherche Google habituels. Et même dans ce cas, avant d’accéder uniquement au listing, vous devez passer par la section FAQ.





Fait amusant : entre le moment où j’ai écrit cet article et le moment où je l’ai mis en ligne sur Hackernoon – 36 heures plus tard –, l’interface a légèrement changé. Ainsi, comme je voulais prendre une meilleure capture d'écran, le résultat ci-dessous a été renvoyé, qui inclut les résultats sponsorisés au-dessus du nouveau moteur SGE.





Cela met en évidence les différentes options que Google SGE Beta expérimente, ce qui rend difficile l'anticipation du format qu'il aura lorsque Google SGE sera mis à la disposition de tous les utilisateurs.





















Pour les recherches non commerciales, les résultats sont assez différents. Cela est logique, car les connaissances générales, bien que précieuses, ont peu de valeur marchande. Posons donc une question aléatoire qui n’aura probablement pas d’implications commerciales. Par exemple, « Comment vivaient les troglodytes ? »

















Comme vous pouvez le constater, le chemin vers la section « Les gens demandent aussi » est beaucoup plus court que pour les produits commerciaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'en cliquant sur la flèche « Lire la suite » de la section d'ouverture, GSE revient par défaut à une combinaison de l'interface de type Bard - avec des questions de suivi suggérées et l'invitation à créer votre question de suivi - et accès à des sources d’informations supplémentaires à côté de sa définition d’extrait.





















Ainsi, pour les deux formats comme le récent BARD, les sections « Les gens demandent aussi » et les sections indexées sont toujours disponibles, elles sont désormais empilées dans l'ordre chronologique inverse.









Compte tenu de la différence surprenante précédente entre les deux formats de résultats de recherche à un intervalle d'un jour, j'ai tenté une nouvelle recherche avec la même requête de recherche. Bien que le format du résultat soit le même que celui du résultat précédent, son contenu a changé. Une réflexion plus approfondie devra être menée sur cet aspect spécifique des SGE.

















À ce stade, l’avenir exact des moteurs de recherche auxquels nous sommes habitués aujourd’hui reste une énigme. Même Google revisite cette version de SGE et utilise les commentaires, les modèles de défilement et de clic des utilisateurs bêta et les compare à la version précédente pour affiner son modèle SGE.





Pour l’instant, le mieux que nous puissions faire pour deviner est d’essayer de jeter un coup d’œil au moteur derrière le processus.





Un aperçu du fonctionnement interne de Google SGE

SGE comporte trois composants sous-jacents, chacun s'appuyant sur les capacités précédentes.





Traitement du langage naturel (NLP) : cela donne à SGE la capacité de comprendre le langage naturel de vos requêtes, avec les nuances des mots, la grammaire et les sentiments. Ce faisant, il « lit » votre question comme n’importe quel humain le ferait, en extrayant le sens et l’intention réels de votre recherche.



Apprentissage automatique : SGE apprend et s'adapte continuellement à partir de l'analyse d'une énorme quantité de texte et de données pour extraire des modèles et des relations. Cela permet au modèle de prédire les informations que vous souhaitez rechercher même lorsque la requête n'est pas correctement posée.



Intelligence artificielle : l'IA exploite les connaissances de la PNL et du ML pour créer non seulement des réponses précises, mais également informatives et adaptées à vos besoins. SGE est destiné à être votre assistant de recherche personnel doté des dernières technologies et d'une base de connaissances en constante évolution. Cela fait bien plus que simplement récupérer des informations. Il comprend vos besoins, fournit des informations qui répondent à vos questions et vous aide à approfondir votre exploration, à apprendre et à prendre des décisions éclairées.









Au-delà du texte : une expérience multimodale

Comme nous pouvons le voir dans les exemples ci-dessus, les SGE ne se limitent pas aux formats texte. Ils peuvent générer différents formats de réponse. Un SGE peut présenter une carte interactive mettant en évidence les destinations recommandées ou organiser un itinéraire vidéo personnalisé en fonction de vos intérêts. Des rumeurs non confirmées circulent concernant une narration vocale qui pourrait, par exemple, vous guider à travers les lieux incontournables.









Quel impact les SGE pourraient-ils avoir sur le référencement à l’avenir ?

Les SGE promettent d’annoncer une révolution de l’expérience utilisateur. Comme vu plus haut, les principales caractéristiques de cette révolution sont :

Améliorer la précision et la pertinence

Personnalisation sur les stéroïdes

Capacités conversationnelles



Mais malgré tous ses avantages indéniables, les SGE devront être scrutées pour :

Biais et équité : Comment pouvons-nous garantir que les SGE sont exempts de préjugés et fournissent des résultats justes et inclusifs à tous les utilisateurs ?

Transparence et explicabilité : Comment les utilisateurs peuvent-ils comprendre comment les SGE parviennent à leurs réponses et garantir que les informations qu'ils reçoivent sont exactes et fiables ?

Confidentialité et protection des données : Comment pouvons-nous protéger la vie privée des utilisateurs et garantir que la grande quantité de données collectées par les SGE est utilisée de manière responsable et éthique, et sans recourir à des sources protégées par le droit d'auteur ?



Cela étant dit, le référencement sera forcément le premier domaine à devoir s’adapter rapidement au nouveau paysage de recherche.





Optimiser le référencement pour les SGE

Aujourd'hui, optimiser le référencement pour la découvrabilité est une exigence fondamentale pour le succès des entreprises ou pour tout projet qui dépend du trafic vers un site Web. Les professionnels du SEO savent déjà passer des mots-clés aux mots-clés longue traîne, maximiser l'attractivité de leurs titres pour inciter au clic (tout en évitant les titres clickbait à faible taux d'engagement), structurer les contenus avec des titres H, etc., obtenir des backlinks et optimiser le site Web pour un chargement rapide, une réactivité, etc.



Tout cela a pour but de placer leur contenu sur la première page des résultats de recherche tant convoités. S’adapter à la nouvelle ère des SGE nécessitera une adaptation rapide. Mon article précédent sur les SGE est dédié exclusivement au référencement à l'ère des moteurs de recherche alimentés par LLM . Au moment de la rédaction de cet article, Google SGE Beta n’était pas encore disponible, mais les grands principes demeurent.





L'article explique plus en détail ce qu'il faut faire pour s'adapter rapidement en passant des mots-clés au contexte.





Mon prochain article devrait se concentrer sur la manière de tirer parti des SGE pour obtenir un avantage commercial stratégique.



Assurez-vous de ne jamais manquer un article en me suivant sur Hackernoon (bouton S'abonner sous mon profil ci-dessus) et sur LinkedIn .