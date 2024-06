Adaptación a los motores generativos de búsqueda (SGE) de Google - Parte 1

¿Listo para abrazar el nuevo mundo de la búsqueda?



Los SGE (motores generativos de búsqueda) están diseñados para comprender su intención y brindar respuestas claras, concisas y cercanas a las humanas. Aún así, en su fase Beta de acceso limitado, Google SGE da una buena indicación de lo que nos depara el futuro. Como tal, es importante estar preparado y comprender los entresijos de esta revolución que está por llegar.





Comencemos con una breve historia de la evolución de los motores de búsqueda y pasemos a la apariencia de los resultados de búsqueda de Google SGE Beta y una comprensión básica del funcionamiento interno de SGE.





Una breve historia de los motores de búsqueda

Del caos al orden : la era de los directorios (principios de la década de 1990) Piense en un enorme directorio telefónico de Internet, organizado hasta la última T por un editor humano. Eso es básicamente lo que los primeros motores de búsqueda como Yahoo! y AltaVista lo fueron. Aunque revolucionario para su época, el modelo de información organizada manualmente sólo fue escalable hasta que la web finalmente alcanzó un punto de crecimiento explosivo.





Ingrese a los rastreadores : la era de la indexación (finales de los años 1990 y 2000) Con la llegada de motores de búsqueda como Google y AltaVista, los robots conocidos como "rastreadores" tomaron el control, rastreando automáticamente la web e indexando sitios web en función de palabras clave. Esto marcó un salto significativo, ofreciendo resultados de búsqueda más dinámicos y completos.





Más allá de las palabras clave : el auge de la semántica (décadas de 2000 a 2010) A medida que las limitaciones de las palabras clave se hicieron evidentes, los motores de búsqueda comenzaron a incorporar procesamiento del lenguaje natural (PLN) para comprender el significado detrás de las palabras clave, allanando el camino para resultados más intuitivos y relevantes. Piense en "la mejor pizza cerca de mí" en lugar de simplemente "pizza".





La era de la personalización y la búsqueda por voz: (década de 2010 hasta el presente) La introducción de búsqueda personalizada y asistentes de búsqueda por voz como Siri y Alexa marcó un cambio hacia la comprensión de la intención y el contexto del usuario. Los motores de búsqueda comenzaron a ofrecer resultados adaptados a las preferencias individuales y consultas de voz, imitando una conversación natural.





El cambio de paradigma : llega SGE (2020-presente) Y, finalmente, llegamos a los albores de los motores generativos de búsqueda. Aprovechando los avances de sus predecesores, SGE aprovecha la inteligencia artificial sofisticada y el aprendizaje automático no solo para indexar y comprender, sino también para generar respuestas adaptadas a las necesidades individuales. Como se muestra en el siguiente ejemplo, va más allá de proporcionar enlaces; sintetiza información, extrae conocimientos clave y los organiza para que se ajusten mejor a lo que quiere el usuario. Al menos, según los datos que almacena Google para perfilar al usuario.





¿Cómo se ven los resultados de búsqueda de Google SGE?

Google SGE todavía está en modo Beta, por lo que resulta tentador levantar el capó y obtener conocimientos avanzados del funcionamiento interno de lo que depara el futuro de los motores de búsqueda.





Con SGE, quedó atrás la época en la que los documentos se escribían con palabras clave y algoritmos estrictos. Mientras que la búsqueda tradicional se basa, en pocas palabras, más en palabras clave que en conceptos, el SGE integra PNL, IA y ML para comprender el significado y el contexto detrás de la consulta del buscador.

Por ejemplo, decir "¿Cuál es la mejor computadora portátil para un escritor?". devuelve una respuesta sintetizada con una descripción de las características a considerar.



La lista de portátiles recomendadas que sigue se basa en dichas características y muestra cada una junto al producto recomendado. Esto acelera el tiempo de selección ya que ahorra el tiempo necesario para hacer clic en cada sitio y permite una evaluación comparativa rápida de un vistazo.

























Junto a la lista de productos recomendados se sugieren sitios web "Best of" que, presumiblemente, proporcionarían una perspectiva alternativa a la que ofrece Google SGE.



La lista de productos recomendados es bastante larga, lo que significa que el usuario tiene que desplazarse durante bastante tiempo antes de llegar a los resultados de búsqueda habituales de Google. E incluso entonces, antes de llegar solo al listado, debes pasar por la sección de preguntas frecuentes.





Dato curioso: entre el momento en que escribí este artículo y el momento en que lo subí a Hackernoon (36 horas después), la interfaz había cambiado ligeramente. Entonces, como quería tomar una mejor captura de pantalla, me devolvió el resultado a continuación que incluye resultados patrocinados sobre el nuevo motor SGE.





Esto resalta las diferentes opciones con las que está experimentando Google SGE Beta, lo que dificulta anticipar el formato que tendrá cuando Google SGE se lance para todos los usuarios.





















Para las búsquedas no comerciales, los resultados son bastante diferentes. Esto tiene sentido, ya que el conocimiento general, aunque valioso, tiene poco valor de mercado. Entonces, hagamos una pregunta aleatoria que probablemente no tenga implicaciones comerciales. Por ejemplo, "¿Cómo vivían los trogloditas?"

















Como ves, el camino hasta la sección “La gente también pregunta” es mucho más corto que para los productos comerciales. Lo interesante es que al hacer clic en la flecha "leer más" de la sección de apertura, GSE vuelve a una combinación de interfaz tipo Bard, con preguntas de seguimiento sugeridas y la invitación a crear su pregunta de seguimiento, y acceso a fuentes adicionales de información junto a la definición de su fragmento.





















Entonces, para ambos formatos, como el reciente BARD, las secciones 'La gente también pregunta' y las indexadas todavía están disponibles, ahora están apiladas en orden cronológico inverso.









Dada la sorprendente diferencia anterior entre los dos formatos de resultados de búsqueda en el intervalo de un día, intenté una nueva búsqueda con la misma consulta. Aunque el formato del resultado es el mismo que el del resultado anterior, su contenido ha cambiado. Habrá que reflexionar más sobre ese aspecto específico de las SGE.

















A estas alturas, el futuro exacto de los motores de búsqueda a los que estamos acostumbrados hoy en día es una incógnita. Incluso Google está revisando esta versión de SGE y utilizando los comentarios, desplazamientos y patrones de clic de los usuarios Beta y comparándolos con la versión anterior para ajustar su modelo SGE.





Por ahora, lo mejor que podemos hacer para adivinar es intentar echar un vistazo al motor detrás del proceso.





Echando un vistazo al funcionamiento interno de Google SGE

Hay tres componentes subyacentes de SGE, cada uno de los cuales se basa en las capacidades del anterior.





Procesamiento del lenguaje natural (NLP): esto dota a SGE de la capacidad de comprender el lenguaje natural de sus consultas, con matices de palabras, gramática y sentimiento. Al hacerlo, "lee" su pregunta como lo haría cualquier humano, extrayendo el verdadero significado y la intención detrás de su búsqueda.



Aprendizaje automático: SGE aprende y se adapta continuamente a partir del análisis de una enorme cantidad de texto y datos para extraer patrones y relaciones. Esto permite que el modelo prediga la información que desea buscar incluso cuando la consulta no se plantea correctamente.



Inteligencia artificial: la IA toma los conocimientos de la PNL y el aprendizaje automático para crear no solo respuestas precisas, sino también informativas y adaptadas a usted. SGE está destinado a ser su asistente de investigación personal con la última tecnología y una base de conocimientos en constante crecimiento. Hace mucho más que simplemente recuperar información. Entiende sus necesidades, brinda información que responde a sus preguntas y lo ayuda a explorar, aprender y tomar decisiones informadas.









Más allá del texto: una experiencia multimodal

Como podemos ver en los ejemplos anteriores, los SGE no se limitan a formatos de texto. Pueden generar varios formatos de respuesta. Un SGE puede presentar un mapa interactivo que resalte los destinos recomendados o seleccionar un itinerario en video personalizado según sus intereses. Hay rumores no confirmados sobre una narración de voz que se publicará próximamente y que podría, por ejemplo, guiarle a través de los lugares de visita obligada.









¿Cómo podrían las SGE impactar el SEO en el futuro?

Los SGE prometen presagiar una revolución en la experiencia del usuario. Como se vio arriba, las principales características de esta revolución son:

Impulsar la precisión y la relevancia

Personalización con esteroides

Capacidades conversacionales



Pero a pesar de todas sus innegables ventajas, las SGE deberán ser examinadas en busca de:

Sesgo y equidad: ¿Cómo podemos garantizar que las SGE estén libres de sesgos y brinden resultados justos e inclusivos a todos los usuarios?

Transparencia y explicabilidad : ¿Cómo pueden los usuarios entender cómo las SGE llegan a sus respuestas y garantizar que la información que reciben sea precisa y confiable?

Privacidad y protección de datos : ¿Cómo podemos salvaguardar la privacidad de los usuarios y garantizar que la gran cantidad de datos recopilados por las SGE se utilice de manera responsable y ética, y sin depender de fuentes protegidas por derechos de autor?



Dicho esto, el SEO seguramente será el primer campo que tendrá que adaptarse rápidamente al nuevo panorama de búsqueda.





Optimización de SEO para SGE

Hoy en día, optimizar el SEO para la visibilidad es un requisito fundamental para el éxito de las empresas o de cualquier proyecto que dependa del tráfico a un sitio web. Los profesionales de SEO ya están familiarizados con pasar de palabras clave a palabras clave de cola larga, maximizar el atractivo de sus títulos para incitar clics (evitando al mismo tiempo títulos clickbait con bajas tasas de participación), estructurar contenido con títulos H, etc., obtener vínculos de retroceso y optimizar el sitio web para una carga rápida, capacidad de respuesta, etc.



Todo esto para colocar su contenido en la primera página de los codiciados resultados de búsqueda. Adaptarse a la nueva era de las SGE requerirá adaptarse rápidamente. Mi artículo anterior sobre SGE está dedicado exclusivamente al SEO en la era de los motores de búsqueda impulsados por LLM . Al momento de escribir este artículo, Google SGE Beta aún no estaba disponible, pero los principios fundamentales permanecen.





El artículo detalla qué hacer para adaptarse rápidamente pasando de las palabras clave al contexto.





Mi próximo artículo debería centrarse en cómo aprovechar las SGE para obtener ventajas comerciales estratégicas.



