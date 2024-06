Preuve de pitch : transformer le paysage de la compétition de pitch avec des informations basées sur l'IA et le meilleur VC Web3

PARIS, France, le 25 avril 2024, Chainwire





Une cagnotte d'une valeur de plus de 1 million d'euros, y compris la subvention média de Cointelegraph

Proof of Pitch fait partie de Proof of Talk, où se réunissent tous les leaders mondiaux du Web3.

10-11 juin 2024, Musée des Arts Décoratifs (MAD), Palais du Louvre, Paris





Dans un changement révolutionnaire par rapport aux concours de pitch traditionnels, Proof of Pitch apparaît comme une plateforme transformatrice combinant de manière unique les connaissances de l'intelligence artificielle (IA) avec le sens stratégique des principaux investisseurs en capital-risque Web3 au monde. Preuve de pitch les participants présenteront leur présentation à un public exclusif de conférenciers et de sociétés de capital-risque, notamment des PDG, des fondateurs de grandes sociétés de blockchain et des principaux partenaires de capital-risque Web3.





Aux côtés du sponsor principal du concours, zkSync, participent des partenaires et jurés distingués, notamment Pantera Capital, Borderless Capital, Binance Labs, Greenfield Capital, Arrington Capital, Animoca Brands, Spartan Group, X Ventures, Mechanism Capital et Cointelegraph.





Le gagnant de Proof of Pitch recevra un premier grand prix d'une valeur de 1 million d'euros combinant des investissements en espèces des sociétés de capital-risque participantes, des services d'accélérateur, de la visibilité (comme une subvention média de 30 000 de Cointelegraph) et de nombreux autres éléments à valeur ajoutée. éléments.

Tous les participants recevront également un rapport d'investissement détaillé de 12 pages pour comprendre les forces et les faiblesses de leur argumentaire, soulignant les forces sur lesquelles se concentrer et les faiblesses à améliorer. Cela équivaut à une équipe d'analystes passant des semaines à analyser la startup du participant.





Zohair Dehnadi, co-fondateur, Proof of Talk et partenaire, X-Ventures : « Contrairement aux concours de pitch conventionnels, Proof of Pitch permet aux entreprises et aux dirigeants mondiaux d'exploiter intelligemment la puissance du Web3, fournissant ainsi des informations précieuses et durables aux investisseurs et aux startups. communauté dans son ensemble au lieu d’organiser simplement un autre concours de startups léger avec des prix scintillants qui, en fin de compte, n’ajoutent aucune réelle valeur commerciale. Faites partie de notre prestigieuse expérience Proof of Pitch et élevez-vous ! Rendez-vous en juin !

Révolutionner l'évaluation des startups : l'avantage de l'IA

Au cœur de Proof of Pitch, un outil pionnier basé sur l'IA redéfinit les évaluations des startups, fournissant des informations approfondies et nuancées à un rythme sans précédent. Développée par XVentures grâce à une collaboration rigoureuse d'un an impliquant les meilleurs investisseurs en capital-risque et scientifiques des données, cette IA, connue sous le nom d'outil Pitch Scan LLM, peut examiner le modèle commercial d'une start-up, effectuer une diligence raisonnable approfondie et évaluer l'équipe derrière l'idée, la taille du marché et le paysage concurrentiel, en quelques minutes plutôt qu'en quelques semaines. Chaque participant recevra un rapport détaillé de 10 pages, avec une feuille de route stratégique pour réussir dans le domaine Web3 en constante évolution.

Au-delà du financement : des prix qui favorisent la croissance

Cette initiative est une approche révolutionnaire visant à identifier, nourrir et élever les start-ups prêtes à redéfinir les horizons innovants du Web3. Gagner au Proof of Pitch va bien au-delà de l’obtention d’un soutien financier. Les gagnants bénéficient d'un éventail complet de ressources, depuis les analyses basées sur l'IA jusqu'au mentorat par des visionnaires du Web3, en passant par des présentations directes aux principaux investisseurs en capital-risque. Ce système de soutien holistique est conçu pour affiner les stratégies, accélérer la croissance et établir un leadership sur le marché.

Visibilité sans précédent parmi l'élite

Bénéficiez d'une visibilité exclusive en vous classant parmi les 10 % des meilleurs candidats, présentés à un public distingué comprenant des PDG, des fondateurs d'entreprises blockchain de premier plan et des investisseurs en capital-risque Web3 de premier plan. Cette exposition est plus qu'une simple visibilité : c'est un ticket en or pour captiver l'attention de l'élite du secteur, sécuriser des investissements essentiels et forger des liens transformateurs.

Un appel d'avant-garde aux innovateurs Web3

Proof of Pitch fait appel à des start-ups à la pointe de l'innovation Web3 pour éblouir les titans de l'industrie, s'aventurer à l'avant-garde de la technologie et revendiquer l'avenir numérique. Cette opportunité sans précédent permet aux participants de présenter leurs idées visionnaires, de propulser leurs start-ups et de créer un impact durable dans le domaine de l'innovation numérique.





Proof of Pitch invite ceux qui sont intéressés à plonger dans ce voyage révolutionnaire, une voie pour transcender les normes traditionnelles du pitch. Naviguez à la pointe de l’innovation Web3. Proof of Talk cherche à accueillir plus de 2 500 participants. Combiné à une gamme d'orateurs exceptionnels comprenant des PDG, des fondateurs et des dirigeants du secteur du Web3 et des actifs numériques, le sommet propose un réseautage axé sur l'impact et un programme raffiné. Quelques-uns des conférenciers comprennent :





● Joseph Lubin, PDG et fondateur de Consensys

● Jenny Johnson, PDG, Franklin Templeton

● Tim Draper, fondateur, Draper Associates

● Ophelia Snyder, présidente cofondatrice, 21Shares

● Mihailo Bjelic, co-fondateur, Polygon

● Raoul Pal, Macroéconomiste Crypto

● Yat Siu, président, Animoca Brands

● Stani Kulechov, PDG, Avara

● Staci Warden, PDG, Fondation Algorand

● Tim Grant, PDG, Deus X Capital

● Les actifs numériques sont en tête de plus de 30 grandes banques TradFi

● Partenaires de plus de 100 participants aux VCs





L'ordre du jour du sommet reflète également activement l'importance croissante du Web3, avec plus de 20 panels, plus de 10 ateliers et plus d'une douzaine de conférences et de veillées sur des sujets clés qui façonnent l'avenir du Web3. Ceux-ci incluent la tokenisation des actifs du monde réel, l’intégration de l’IA-blockchain, l’évolution des jeux et la sécurité des contrats intelligents.





Les participants au Proof of Pitch de cette année peuvent présenter leurs idées innovantes et bénéficier d'une visibilité précieuse. Les participants ont la possibilité d’entrer en contact avec des experts du secteur et des investisseurs potentiels qui peuvent les aider à faire passer leur entreprise au niveau supérieur. Ceux qui sont intéressés peuvent postuler ici .

À propos de la preuve de conversation

Proof of Talk établit une nouvelle norme dans le paysage des conférences Web3, se positionnant non seulement comme une autre conférence Web3, mais comme un forum central où la promesse de la décentralisation prend vie. Le sommet combine de manière unique l'essence des forums économiques traditionnels avec la communauté Web3 dynamique et décentralisée, favorisant un écosystème innovant de dialogue et d'action.





Il s'agit d'une plateforme de changement, où chaque voix, de l'économiste chevronné au fondateur radical de Web3, contribue à une vision collective d'un avenir économique décentralisé. En facilitant des discussions engageantes et un réseautage sans précédent, les participants façonnent ce nouveau paysage. Apprenez-en davantage sur www.proofoftalk.io

À propos de X Ventures

X Ventures est un fonds d'investissement dans les actifs numériques basé en Allemagne, dédié au soutien et à l'autonomisation des entrepreneurs du secteur Web3. Parallèlement à ses activités d'investissement, X Ventures a fondé www.xschool.io, dans le but de fournir une éducation accessible aux futurs dirigeants du monde entier. Site web: https://www.xventures.de

Contact

Shanna Molina

Cognito

[email protected]

Cette histoire a été distribuée sous forme de communiqué par Chainwire dans le cadre du programme de blogs d'affaires de HackerNoon. En savoir plus sur le programme ici.