Prova de argumento de venda: transformando o cenário da competição de argumentos de venda com insights baseados em IA e os principais VC da Web3

Conjunto de prêmios de mais de 1 milhão de euros, incluindo subsídio de mídia da Cointelegraph

O Proof of Pitch faz parte do Proof of Talk, onde todos os líderes globais da Web3 se encontram

10-11 de junho de 2024, Museu de Artes Decorativas (MAD), Palácio do Louvre, Paris





Em uma mudança inovadora em relação às competições de pitch tradicionais, o Proof of Pitch surge como uma plataforma transformadora que combina exclusivamente insights de Inteligência Artificial (IA) com a perspicácia estratégica dos principais capitalistas de risco da Web3 do mundo. Prova de argumento de venda os participantes apresentarão sua apresentação para um público exclusivo de palestrantes e VCs, incluindo CEOs, fundadores de empresas líderes de blockchain e principais parceiros de VC da Web3.





Ao lado do principal patrocinador da competição, zkSync, participam parceiros e jurados ilustres, incluindo Pantera Capital, Borderless Capital, Binance Labs, Greenfield Capital, Arrington Capital, Animoca Brands, Spartan Group, X Ventures, Mechanism Capital e Cointelegraph.





O vencedor do Proof of Pitch receberá um grande prêmio para o primeiro lugar no valor de 1 milhão de euros em uma combinação de investimentos em dinheiro dos VCs participantes, serviços de acelerador, visibilidade (como uma concessão de mídia de 30 mil da Cointelegraph) e muitos outros valores agregados. elementos.

Todos os participantes também receberão um relatório de investimento detalhado de 12 páginas para compreender os pontos fortes e fracos de seu discurso, descrevendo os pontos fortes nos quais focar e os pontos fracos a serem melhorados. Isso equivale a uma equipe de analistas passar semanas analisando a startup do participante.





Zohair Dehnadi, cofundador, Proof of Talk e parceiro da X-Ventures: “Ao contrário das competições convencionais, o Proof of Pitch permite que empresas e lideranças globais aproveitem de forma inteligente o poder da Web3, fornecendo insights valiosos e sustentáveis para investidores e startups. comunidade em geral, em vez de ter apenas mais uma competição leve de startups com prêmios brilhantes que, em última análise, não agregam nenhum valor comercial real. Faça parte da nossa prestigiosa experiência Proof of Pitch e eleve-se! Vejo você em junho!”

Revolucionando a avaliação de startups: a vantagem da IA

No centro do Proof of Pitch, uma ferramenta pioneira baseada em IA está redefinindo as avaliações de startups, fornecendo insights profundos e diferenciados em um ritmo sem precedentes. Desenvolvido pela XVentures por meio de uma colaboração rigorosa de um ano envolvendo os principais VCs e cientistas de dados, esta IA, conhecida como ferramenta Pitch Scan LLM, pode examinar minuciosamente o modelo de negócios de uma start-up, conduzindo uma devida diligência completa e avaliar a equipe por trás da ideia, tamanho do mercado e cenário competitivo – em minutos, em vez de semanas. Cada participante receberá um relatório detalhado de 10 páginas, com um roteiro estratégico para o sucesso no domínio Web3 em constante evolução.

Além do financiamento: prêmios que promovem o crescimento

Esta iniciativa é uma abordagem revolucionária que visa identificar, nutrir e elevar start-ups destinadas a redefinir os horizontes inovadores da Web3. Ganhar no Proof of Pitch vai muito além da obtenção de apoio financeiro. Os vencedores são abraçados por uma gama completa de recursos, desde análises baseadas em IA até orientação de visionários da Web3, além de apresentações diretas aos principais capitalistas de risco. Este sistema de suporte holístico foi projetado para refinar estratégias, acelerar o crescimento e estabelecer liderança de mercado.

Visibilidade sem precedentes entre a elite

Obtenha exposição exclusiva ficando entre os 10% principais candidatos, apresentado a um público distinto, incluindo CEOs, fundadores de empresas líderes de blockchain e capitalistas de risco Web3 de alto nível. Esta exposição é mais do que mera visibilidade – é um bilhete de ouro para cativar a atenção da elite da indústria, garantir investimentos essenciais e criar ligações transformadoras.

Um apelo de vanguarda para inovadores da Web3

Proof of Pitch convoca start-ups na vanguarda da inovação Web3 para deslumbrar os titãs da indústria, aventurar-se na vanguarda da tecnologia e reivindicar uma posição no futuro digital. Esta oportunidade incomparável permite que os participantes apresentem as suas ideias visionárias, impulsionem as suas start-ups e criem um impacto duradouro no domínio da inovação digital.





Proof of Pitch convida aqueles que estão interessados a mergulhar nesta jornada revolucionária, um caminho para transcender as normas tradicionais de pitch. Navegue pela vanguarda da inovação Web3. O Proof of Talk pretende acolher mais de 2.500 participantes. Combinado com uma excelente lista de palestrantes apresentando CEOs, fundadores e líderes da indústria Web3 e de ativos digitais, o encontro apresenta networking focado no impacto e uma agenda refinada. Alguns dos palestrantes incluem:





● Joseph Lubin, CEO e fundador da Consensys

● Jenny Johnson, CEO, Franklin Templeton

● Tim Draper, fundador, Draper Associates

● Ophelia Snyder, presidente cofundadora, 21Shares

● Mihailo Bjelic, cofundador, Polygon

● Raoul Pal, economista de criptografia macro

● Yat Siu, presidente da Animoca Brands

● Stani Kulechov, CEO, Avara

● Staci Warden, CEO, Algorand Foundation

● Tim Grant, CEO, Deus X Capital

● Líderes de ativos digitais de mais de 30 grandes bancos TradFi

● Parceiros de mais de 100 participantes de VCs





A agenda da cúpula também reflete ativamente a crescente importância da Web3, com mais de 20 painéis, mais de 10 workshops e mais de uma dúzia de palestras e serões sobre tópicos-chave que moldam o futuro da Web3. Isso inclui tokenização de ativos do mundo real, integração de blockchain de IA, evolução de jogos e segurança de contrato inteligente.





Os participantes do Proof of Pitch deste ano poderão apresentar suas ideias inovadoras e obter uma exposição valiosa. Os participantes têm a oportunidade de se conectar com especialistas do setor e potenciais investidores que podem ajudar a elevar seus negócios ao próximo nível. Os interessados podem se inscrever aqui .

Sobre Prova de Conversa

A Proof of Talk está estabelecendo um novo padrão no cenário de conferências Web3, posicionando-se não apenas como mais uma conferência web3, mas como um fórum fundamental onde a promessa de descentralização ganha vida. A cimeira combina de forma única a essência dos fóruns económicos tradicionais com a comunidade Web3 dinâmica e descentralizada, promovendo um ecossistema inovador de diálogo e ação.





Representa uma plataforma de mudança, onde todas as vozes, desde o economista experiente ao fundador radical da Web3, contribuem para uma visão colectiva de um futuro económico descentralizado. Ao facilitar discussões envolventes e networking incomparável, os participantes moldam este novo cenário. Saiba mais em www.proofoftalk.io

Sobre X Ventures

X Ventures é um fundo de investimento em ativos digitais com sede na Alemanha, dedicado a apoiar e capacitar empreendedores na indústria Web3. Paralelamente às suas atividades de investimento, a X Ventures fundou o www.xschool.io, com o objetivo de fornecer educação acessível a futuros líderes em todo o mundo. Local na rede Internet: https://www.xventures.de

