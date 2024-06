Satış Konuşmasının Kanıtı: Yapay Zeka Odaklı Analizler ve En İyi Web3 VC ile Satış Konuşması Rekabet Ortamını Dönüştürüyor

PARIS, Fransa, 25 Nisan 2024, Chainwire





Cointelegraph'tan medya bağışı da dahil olmak üzere değeri 1 milyon Euro'yu aşan ödül havuzu

Proof of Pitch, Web3'teki Tüm Global Liderlerin Buluştuğu Proof of Talk'un bir parçasıdır

10-11 Haziran 2024, Dekoratif Sanatlar Müzesi (MAD), Louvre Sarayı, Paris





Geleneksel saha yarışmalarından çığır açan bir değişimle Proof of Pitch, Yapay Zeka (AI) öngörülerini dünyanın önde gelen Web3 risk sermayedarlarının stratejik zekasıyla benzersiz bir şekilde birleştiren dönüştürücü bir platform olarak ortaya çıkıyor. Satış Konuşmasının Kanıtı katılımcılar sunumlarını CEO'lar, önde gelen blockchain şirketlerinin kurucuları ve en iyi Web3 VC ortakları dahil olmak üzere konuşmacılardan ve VC'lerden oluşan özel bir izleyici kitlesine sunacak.





Yarışmanın ana sponsoru zkSync'in yanı sıra Pantera Capital, Borderless Capital, Binance Labs, Greenfield Capital, Arrington Capital, Animoca Brands, Spartan Group, X Ventures, Mechanism Capital ve Cointelegraph gibi seçkin ortaklar ve jüri üyeleri de katılıyor.





Proof of Pitch kazananı, katılımcı VC'ler tarafından yapılan nakit yatırımlar, Hızlandırıcı hizmetleri, görünürlük (Cointelegraph'tan 30 bin medya hibesi gibi) ve diğer birçok katma değerli değerin birleşiminden oluşan 1 Milyon € değerinde birincilik büyük ödülüyle ödüllendirilecek. elementler.

Ayrıca tüm katılımcılara, satış konuşmalarının güçlü ve zayıf yönlerini anlamaları için, odaklanılması gereken güçlü yönlerin ve geliştirilmesi gereken zayıf yönlerin özetlendiği 12 sayfalık ayrıntılı bir yatırım raporu verilecek. Bu, bir analist ekibinin katılımcının girişimini analiz etmek için haftalar harcamasına eşdeğerdir.





Zohair Dehnadi, Kurucu Ortak, Proof of Talk ve X-Ventures Ortağı: "Geleneksel sunum yarışmalarından farklı olarak Proof of Pitch, küresel işletmelerin ve liderlerin Web3'ün gücünden akıllıca yararlanmasını sağlayarak yatırımcılara ve startuplara değerli ve sürdürülebilir bilgiler sağlıyor. Sonuçta herhangi bir gerçek iş değeri katmayan, ışıltılı ödüllerle basit bir girişim yarışması düzenlemek yerine, genel olarak topluluk. Prestijli Proof of Pitch deneyimimizin bir parçası olun ve kendinizi yükseltin! Haziranda görüşürüz!”

Startup Değerlendirmesinde Devrim Yaratan: Yapay Zeka Avantajı

Proof of Pitch'in kalbinde, yapay zeka destekli öncü bir araç, girişim değerlendirmelerini yeniden tanımlayarak benzeri görülmemiş bir hızda derin, incelikli bilgiler sağlıyor. XVentures tarafından, önde gelen risk sermayedarlarının ve veri bilimcilerinin dahil olduğu, bir yıl süren sıkı bir işbirliği yoluyla geliştirilen, Pitch Scan LLM aracı olarak bilinen bu yapay zeka, bir start-up'ın iş modelini inceleyebilir, kapsamlı bir durum tespiti gerçekleştirebilir ve fikrin arkasındaki ekibi değerlendirebilir. pazar büyüklüğü ve rekabet ortamı - haftalar yerine dakikalar içinde. Her katılımcıya, sürekli gelişen Web3 alanında başarı için stratejik bir yol haritası içeren 10 sayfalık ayrıntılı bir rapor verilecektir.

Finansmanın Ötesinde: Büyümeyi Teşvik Eden Ödüller

Bu girişim, Web3'ün yenilikçi ufuklarını yeniden tanımlamayı amaçlayan start-up'ları belirlemeyi, beslemeyi ve yükseltmeyi amaçlayan devrim niteliğinde bir yaklaşımdır. Proof of Pitch'te kazanmak, finansal destek almanın çok ötesine geçiyor. Kazananlar, önde gelen risk sermayedarlarıyla doğrudan tanışmanın yanı sıra, yapay zeka destekli analizlerden Web3 vizyonerlerinin mentorluğuna kadar geniş bir kaynak yelpazesinden yararlanacak. Bu bütünsel destek sistemi, stratejileri geliştirmek, büyümeyi hızlandırmak ve pazar liderliğini oluşturmak için tasarlanmıştır.

Seçkinler Arasında Benzeri Görülmemiş Görünürlük

Başvuranların ilk %10'u arasında yer alarak, CEO'lar, önde gelen blockchain girişimlerinin kurucuları ve üst düzey Web3 risk sermayedarları dahil olmak üzere seçkin bir kitleye sergilenerek ayrıcalıklı görünürlük elde edin. Bu teşhir, görünürlükten daha fazlasıdır; sektörün seçkinlerinin dikkatini çekmek, önemli yatırımları güvence altına almak ve dönüştürücü bağlantılar kurmak için altın bir bilettir.

Web3 Yenilikçilerine Öncü Bir Çağrı

Proof of Pitch, endüstrinin devlerinin gözlerini kamaştırmak, teknolojinin öncüsü olarak girişimde bulunmak ve dijital gelecekte iddia sahibi olmak için Web3 inovasyonunun en ileri noktasındaki start-up'lara çağrıda bulunuyor. Bu eşsiz fırsat, katılımcıların vizyoner fikirlerini sergilemelerine, start-up'larını ileriye taşımalarına ve dijital inovasyon alanında kalıcı bir etki yaratmalarına olanak tanıyor.





Proof of Pitch, ilgilenenleri geleneksel satış konuşması normlarını aşmanın bir yolu olan bu devrim niteliğindeki yolculuğa dalmaya davet ediyor. Web3 inovasyonunun ön saflarında gezinin. Proof of Talk'a 2500'den fazla katılımcı katılmayı hedefliyor. Web3 ve dijital varlık endüstrisinin CEO'larının, kurucularının ve liderlerinin yer aldığı muhteşem bir konuşmacı kadrosuyla bir araya gelen zirvede, etki odaklı ağ oluşturma ve rafine bir gündem yer alıyor. Konuşmacılardan birkaçı şöyle:





● Joseph Lubin, Consensys CEO'su ve Kurucusu

● Jenny Johnson, CEO, Franklin Templeton

● Tim Draper, Kurucu, Draper Associates

● Ophelia Snyder, Kurucu Başkan, 21Shares

● Mihailo Bjelic, Kurucu Ortak, Polygon

● Raoul Pal, Kripto Makro Ekonomisti

● Yat Siu, Yönetim Kurulu Başkanı, Animoca Brands

● Stani Kulechov, Avara CEO'su

● Staci Warden, CEO, Algorand Vakfı

● Tim Grant, CEO, Deus X Capital

● 30'dan fazla büyük TradFi bankasından dijital varlık talepleri

● 100'den fazla katılımcı VC'den iş ortakları





Zirvenin gündemi aynı zamanda Web3'ün artan önemini de aktif olarak yansıtıyor; 20'den fazla panel, 10'dan fazla çalıştay ve Web3'ün geleceğini şekillendiren önemli konulara ilişkin bir düzineden fazla açılış konuşması ve toplantılar. Bunlar arasında gerçek dünya varlık tokenizasyonu, yapay zeka blok zinciri entegrasyonu, oyun evrimi ve akıllı sözleşme güvenliği yer alıyor.





Bu yılki Proof of Pitch'e katılanlar yenilikçi fikirlerini sergileyebilir ve değerli tanıtımlar elde edebilirler. Katılımcılar, işletmelerini bir sonraki aşamaya yükseltmeye yardımcı olabilecek sektör uzmanları ve potansiyel yatırımcılarla bağlantı kurma fırsatına sahip olacak. İlgilenenler başvuru yapabilir Burada .

Kanıt Hakkında

Proof of Talk, Web3 konferans ortamında yeni bir standart belirliyor ve kendisini yalnızca başka bir web3 konferansı olarak değil, aynı zamanda merkezi olmayan yönetim vaadinin hayata geçtiği önemli bir forum olarak konumlandırıyor. Zirve, geleneksel ekonomik forumların özünü dinamik, merkezi olmayan Web3 topluluğuyla benzersiz bir şekilde birleştirerek yenilikçi bir diyalog ve eylem ekosistemini teşvik ediyor.





Tecrübeli ekonomistlerden radikal Web3 kurucusuna kadar her sesin merkezi olmayan bir ekonomik geleceğe dair kolektif bir vizyona katkıda bulunduğu bir değişim platformu olarak duruyor. Katılımcılar ilgi çekici tartışmaları ve benzersiz ağ oluşturmayı kolaylaştırarak bu yeni ortamı şekillendiriyor. Daha fazla bilgi edinin: www.proofoftalk.io

X Ventures Hakkında

X Ventures, Web3 endüstrisindeki girişimcileri desteklemeye ve güçlendirmeye adanmış Almanya merkezli bir dijital varlık yatırım fonudur. X Ventures, yatırım faaliyetlerinin yanı sıra dünya çapında geleceğin liderlerine erişilebilir eğitim sağlamayı amaçlayan www.xschool.io'yu kurdu. İnternet sitesi: https://www.xventures.de

Temas etmek

Shanna Molina

Bilişsel

[email protected]

