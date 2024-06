Découvrez les secrets de l'IA : comment Rivalz transforme l'intégrité des données pour toujours !

Redéfinir la provenance des données IA

Dans le domaine en évolution rapide de l’intelligence artificielle et des réseaux décentralisés, un nouvel acteur a émergé : Rivalz. Cette plateforme révolutionnaire est plus qu’un simple développement technologique ; c'est un leader dans la provenance des données d'IA. Imaginez un monde dans lequel chaque élément de données a un passé clair et vérifiable, semblable à un pedigree bien documenté. C'est le monde que Rivalz construit avec sa DePIN RollApp basée sur l'IA, qui utilise la technologie de pointe Dymension.









Le jeton natif de Rivalz, $RIZ, permet les transactions, alimente l'infrastructure des nœuds et permet la monétisation des données, jetant les bases d'un puissant écosystème d'applications d'IA. La technologie est destinée à servir de base à la création d’un marché idéal des données d’IA, en mettant l’accent sur la garantie de l’authenticité et de l’intégrité des données, qualités clés parfois difficiles à atteindre dans les environnements numériques.

L'équipe et la vision

Rivalz est guidé par des personnes solidement ancrées dans l'intelligence artificielle, la gestion des données et les technologies Web3. L'équipe qui guide Rivalz est composée d'une trentaine de professionnels. Ils sont à l'avant-garde du développement de solutions combinant ces secteurs depuis 2019, avec l'intention d'ouvrir une nouvelle ère d'applications d'intelligence artificielle basées sur les données. L'initiative est soutenue par l'aide d'organisations bien connues du secteur, telles que Magnus Capital et Delphi Ventures, entre autres. Cela fournit une couche supplémentaire de légitimité et de soutien financier, ce qui promet une croissance et une innovation considérables.

Composants clés de Rivalz

- RX - Rivalz Platform : Ici, les utilisateurs peuvent créer des AI Personas, essentiellement des identités numériques qui peuvent interagir au sein de l'écosystème de l'IA, se développant dans des rôles tels que des PNJ IA (personnages non-joueurs), des compagnons IA et des agents IA.





- RECO - Rivalz Ecosystem Collaboration : Ce segment se concentre sur la promotion de collaborations dans divers domaines tels que DID (identité numérique), GameFi (Gaming Finance) et SocialFi (Social Finance), créant un réseau de partenaires tirant parti de l'infrastructure Rivalz.





- RNET - Rivalz Network : Dédié à l'amélioration de l'infrastructure des réseaux neuronaux, RNET prend en charge le développement et l'exploitation d'applications et d'agents d'IA modulaires.





À la base, le réseau Rivalz s'appuie sur les rNodes et les Validator zNodes, essentiels au maintien de l'intégrité et de l'efficacité du réseau. Ces nœuds sont analogues aux fondations d’un bâtiment, cruciaux pour la stabilité et la fonctionnalité de l’ensemble de la structure.

Pourquoi suivre Rivalz ?

Rivalz offre une fenêtre sur l'avenir de l'intelligence artificielle et de l'intégration de la blockchain, accessible aussi bien aux passionnés, aux développeurs qu'aux spectateurs occasionnels. En raison de la complexité toujours croissante du monde numérique, des plateformes telles que Rivalz sont absolument nécessaires pour garantir la fiabilité et la sécurité des données utilisées pour alimenter les applications d’intelligence artificielle. Cet engagement envers la provenance des données est ce qui distingue Rivalz en tant que pionnier dans le domaine des technologies d'intelligence artificielle du futur.





Divulgation des intérêts acquis : cet auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de blogs d'entreprise . HackerNoon a examiné la qualité du rapport, mais les affirmations contenues dans le présent document appartiennent à l'auteur. #DYOR.