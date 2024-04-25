解锁 AI 的秘密：Rivalz 如何永远改变数据完整性！

重新定义人工智能数据来源

在瞬息万变的人工智能和去中心化网络领域，出现了一个新的参与者：Rivalz。这个革命性的平台不仅仅是一项技术发展，更是人工智能数据来源领域的领导者。想象一个世界，其中的每一位数据都有清晰且可验证的过去，类似于有据可查的谱系。这就是 Rivalz 正在利用其人工智能驱动的 DePIN RollApp 构建的世界，它采用了尖端的 Dymension 技术。









Rivalz 的原生代币 $RIZ 允许交易、为节点基础设施提供支持并实现数据货币化，为强大的 AI 应用生态系统奠定了基础。该技术旨在为创建理想的 AI 数据市场奠定基础，重点是确保数据的真实性和完整性——这些关键品质有时在数字环境中很难实现。

团队和愿景

Rivalz 的指导团队在人工智能、数据管理和 Web3 技术方面有着深厚的根基。指导 Rivalz 的团队由大约 30 名专业人士组成。自 2019 年以来，他们一直走在开发结合这些领域的解决方案的前沿，旨在开创数据驱动的人工智能应用的新时代。该计划得到了业内知名组织的支持，例如 Magnus Capital 和 Delphi Ventures 等。这提供了额外的合法性和财政支持，有望实现可观的增长和创新。

Rivalz 的关键组件

- RX - Rivalz 平台：在这里，用户可以创建 AI 角色，本质上是可以在 AI 生态系统内交互的数字身份，扩展到 AI NPC（非玩家角色）、AI 同伴和 AI 代理等角色。





- RECO - Rivalz 生态系统协作：此部门专注于促进 DID（数字身份）、GameFi（游戏金融）和 SocialFi（社交金融）等各个领域的合作，利用 Rivalz 基础设施创建合作伙伴网络。





- RNET - Rivalz 网络：RNET 致力于增强神经网络基础设施，支持模块化 AI 应用程序和代理的开发和运行。





Rivalz 网络的核心依赖于 rNode 和 Validator zNode，这对于维护网络的完整性和效率至关重要。这些节点类似于建筑物的地基，对于整个结构的稳定性和功能至关重要。

为什么要关注 Rivalz？

Rivalz 为人工智能和区块链集成的未来打开了一扇窗户，爱好者、开发者和普通观众都可以访问。由于数字世界的复杂性日益增加，Rivalz 等平台对于保证用于支持人工智能应用程序的数据的可靠性和安全性是绝对必要的。这种对数据来源的专注使 Rivalz 成为未来人工智能技术领域的先驱。





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