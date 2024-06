Desvende os segredos da IA: como a Rivalz está transformando a integridade dos dados para sempre!

Redefinindo a proveniência dos dados de IA

No campo em rápida mudança da inteligência artificial e das redes descentralizadas, surgiu um novo ator: Rivalz. Esta plataforma revolucionária é mais do que simplesmente um desenvolvimento tecnológico; é líder na proveniência de dados de IA. Imagine um mundo em que cada dado tenha um passado claro e verificável, semelhante a um pedigree bem documentado. Este é o mundo que a Rivalz está construindo com seu DePIN RollApp alimentado por IA, que usa tecnologia Dymension de ponta.









O token nativo da Rivalz, $RIZ, permite transações, alimenta a infraestrutura de nós e permite a monetização de dados, estabelecendo as bases para um poderoso ecossistema de aplicativos de IA. A tecnologia pretende servir de base para a criação de um mercado ideal de dados de IA, com ênfase na garantia da autenticidade e integridade dos dados – qualidades essenciais que por vezes são difíceis de alcançar em ambientes digitais.

A Equipe e Visão

Rivalz é guiado por indivíduos que têm fortes raízes em inteligência artificial, gerenciamento de dados e tecnologias Web3. A equipe que orienta a Rivalz é formada por aproximadamente trinta profissionais. Estão na vanguarda do desenvolvimento de soluções que combinam estes setores desde o ano de 2019, com a intenção de trazer uma nova era de aplicações de inteligência artificial baseadas em dados. A iniciativa é apoiada pelo apoio de organizações renomadas do setor, como Magnus Capital e Delphi Ventures, entre outras. Isto proporciona uma camada adicional de legitimidade e apoio financeiro, que promete crescimento e inovação consideráveis.

Principais componentes do Rivalz

- Plataforma RX - Rivalz : Aqui, os usuários podem criar Personas de IA, essencialmente identidades digitais que podem interagir dentro do ecossistema de IA, expandindo-se para funções como NPCs (Personagens Não-Jogadores) de IA, Companheiros de IA e Agentes de IA.





- RECO - Colaboração do Ecossistema Rivalz : Este segmento se concentra em promover colaborações em vários campos, como DID (Identidade Digital), GameFi (Finanças de Jogos) e SocialFi (Finanças Sociais), criando uma rede de parceiros que aproveitam a infraestrutura Rivalz.





- RNET - Rivalz Network : Dedicada ao aprimoramento da infraestrutura de redes neurais, a RNET oferece suporte ao desenvolvimento e operação de aplicações e agentes modulares de IA.





Em sua essência, a rede Rivalz depende de rNodes e Validator zNodes, essenciais para manter a integridade e a eficiência da rede. Estes nós são análogos às fundações de um edifício, cruciais para a estabilidade e funcionalidade de toda a estrutura.

Por que seguir Rivalz?

Uma janela para o futuro da inteligência artificial e da integração de blockchain é fornecida pela Rivalz, que é acessível a entusiastas, desenvolvedores e espectadores casuais. Devido à complexidade cada vez maior do mundo digital, plataformas como a Rivalz são absolutamente necessárias para garantir a fiabilidade e segurança dos dados que são utilizados para alimentar aplicações de inteligência artificial. Esta dedicação à proveniência dos dados é o que distingue a Rivalz como pioneira no campo das tecnologias de inteligência artificial para o futuro.





Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica através de nosso programa de blog de negócios . HackerNoon revisou a qualidade do relatório, mas as reivindicações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR.