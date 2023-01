Concours d'écriture #Blockchain : résultats de mai 2022 annoncés !

Trop long; Pour lire

Salut les hackers ! Nous sommes de retour avec l'annonce des résultats du concours d'écriture Blockchain présenté par HackerNoon et Tatum. En PREMIER endroit, nous avons : Elon Musk achète Twitter : maintenant Dogecoin to the Moon par @viralruchir ! La DEUXIÈME place revient à "Proof of Stake is an Old Solution" de @atrigueiro !! À la TROISIÈME place, nous avons @kanny "Comment la prochaine" fusion "d'Ethereum affecte la crypto-monnaie". Enfin, le prix de l'histoire la plus lue revient ÉGALEMENT à Elon Musk de @viralruchir qui achète Twitter : Now Dogecoin to the Moon.