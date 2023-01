Mojo entreprend des tests complets de lentilles de contact intelligentes sur des humains qui corrigent la vision de l'utilisateur tout en donnant au porteur un affichage tête haute qui se matérialise devant ses yeux. Dans ce fil, notre communauté discute du nouveau produit de Mojo et de ses avantages et inconvénients potentiels.

Ce fil de discussion de Mónica Freitas, Arthur Tkachenko et Sara Pinto s'est produit sur la chaîne #technologique officielle de slogging et a été modifié pour plus de lisibilité.

Les lentilles de contact pourraient-elles être l'écran d'ordinateur ultime ?

https://www.bbc.com/news/business-61318460

"Imaginez que vous deviez faire un discours, mais au lieu de regarder vos notes, les mots défilent devant vos yeux, quelle que soit la direction dans laquelle vous regardez.



Ce n'est qu'une des nombreuses fonctionnalités que les fabricants de lentilles de contact intelligentes promettent d'être disponibles à l'avenir.



"Imaginez... vous êtes un musicien avec vos paroles, ou vos accords, devant vos yeux. Ou vous êtes un athlète et vous avez vos données biométriques et votre distance et d'autres informations dont vous avez besoin", explique Steve Sinclair, de Mojo, qui développe des lentilles de contact intelligentes.



Son entreprise est sur le point de se lancer dans des tests complets de lentilles de contact intelligentes sur des humains, qui donneront au porteur un affichage tête haute qui semble flotter devant ses yeux."

"La lentille sclérale du produit (une lentille plus grande qui s'étend jusqu'au blanc de l'œil) corrige la vision de l'utilisateur, mais intègre également un minuscule écran microLED, des capteurs intelligents et des batteries à semi-conducteurs.



"Nous avons construit ce que nous appelons un prototype complet qui fonctionne réellement et peut être porté - nous allons bientôt le tester [out] en interne ", déclare M. Sinclair."

"Des recherches sont en cours pour créer des lentilles capables de diagnostiquer et de traiter des conditions médicales allant des affections oculaires au diabète ou même au cancer en suivant certains biomarqueurs tels que les niveaux de lumière, les molécules liées au cancer ou la quantité de glucose dans les larmes."

Ce nouveau prototype peut être révolutionnaire s'il réussit. Cependant, il existe quelques préoccupations concernant la confidentialité, la santé oculaire et la fonctionnalité. Que pensez-vous des lentilles de contact intelligentes ? Quels avantages et inconvénients vous attireraient/repousseraient ?

Commençons par l'histoire. Les premières lentilles ont été inventées il y a >= 70 ans. et c'était du verre dans tes yeux.

Je ne sais pas s'il sera rapidement adopté et coûtera probablement cher.



Au même moment, il y a un an, mon ami et moi parcourions la forêt à bicyclette. Et il y avait un énorme trou qu'on a décidé de filmer. Il a été créé par une rivière souterraine et de nombreux arbres étaient verts et brillants autour.



Il sort le dernier téléphone Samsung et commence à filmer toute la zone. Et j'ai remarqué quelque chose d'étrange... Les couleurs sur son téléphone étaient beaucoup plus vives et juteuses que les couleurs que mon cerveau compilait...



Et je me suis dit "putain, on a déjà baisé". Quelqu'un décidera bientôt de remplacer ses yeux par des appareils photo de Samsung.



Et cela peut être bénéfique, comme si vous voulez voir dans le noir.

Je suppose qu'avant d'avoir des lentilles cool, nous guérirons probablement la cécité avec une technologie. Comme imaginer une personne qui a perdu la vue à cause d'un incident. Le cerveau a toujours une zone qui peut traiter une image, mais vous avez besoin d'une source de signaux visuels... Je ne sais pas si ce sera un vrai globe oculaire, mais que se passe-t-il si c'est une sorte de portable, comme si vous mettiez une casquette avec un caméra, il est connecté à votre neuralink et envoie un signal qui peut être traité par votre cerveau après un certain entraînement et ce n'est pas quelque chose d'impossible ou de nouveau.



Premier résultat sur google :



Existe-t-il une technologie pour aider les aveugles à voir ?



C'est le principe derrière OrCam MyEye Pro : cette technologie de pointe aide les personnes complètement aveugles à donner un sens au monde visuel en décrivant ce qu'elles ne peuvent pas voir. Une petite caméra intelligente sans fil de la taille de votre index se fixe avec un aimant sur le bras de toutes les lunettes.



plus : https://www.freethink.com/health/curing-blindness

Je me souviens d'une technologie qui aidait les personnes malentendantes.

C'était quelque chose comme attacher un microphone sur une tête avec un fil directement sur les nerfs auditifs dans les oreilles.



Article sympa : https://www.cnbc.com/2017/04/18/technology-that-can-help-millions-with-hearing-loss.html

Mónica Freitas, wow, c'est définitivement à quoi ressemble l'avenir pour moi. Étant moi-même un utilisateur de lentilles de contact, je me demande à quel point il est confortable de porter ce gadget. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra au public pour avoir accès à cette technologie ?

Arthur Tkachenko, c'est super intéressant ! Premièrement, les lentilles intelligentes pourraient nous offrir de nouvelles gammes : voir dans l'obscurité, voir plus dans le spectre des couleurs et afficher des informations sur notre santé ou d'autres données. Mais, même si c'est incroyable, j'espère qu'il sera possible de guérir d'abord la cécité, comme vous l'avez mentionné. Définissez les priorités.

Arthur Tkachenko, il n'est pas étonnant que certains téléphones avec appareil photo fassent déjà un meilleur travail de capture d'images que nous. L'un des problèmes rencontrés par les inventeurs avec ces objectifs intelligents est de les rendre adaptés à un usage humain et de les rendre durables en termes de batterie (après tout, il faudrait qu'il s'agisse d'une petite batterie).

Sara Pinto, c'est un problème qu'ils essaient de résoudre - le rendre portable et confortable pour l'utilisateur. Je suppose que cela prendra encore du temps, principalement parce qu'ils doivent encore développer une stratégie pour maintenir la batterie en marche. Cependant, s'ils sont capables de créer des lentilles entièrement fonctionnelles, même s'ils n'affichent que des indicateurs de santé, cela changera la donne pour l'industrie de la santé.

Mónica Freitas, ils ont encore un long chemin à parcourir, mais c'est sûr que c'est prometteur. Cette technologie pour les personnes qui ont besoin de vérifier régulièrement leurs statistiques de santé, comme le diabète, sera utile.

Sara Pinto, selon la programmation, ils pourraient même travailler pour des personnes ayant des problèmes de santé mentale. Je peux voir ces lentilles suivre les niveaux hormonaux, leur rappeler les médicaments et signaler des changements métaboliques importants - des choses qui pourraient aider un médecin à mieux analyser et diagnostiquer certaines conditions.

Monica Freitas

Re : Établissez les priorités.



Je ne pense pas que ce sera la priorité des grands investisseurs. Mais afin d'obtenir une approbation d'un grand nombre de commissions médicales aux États-Unis, ces entreprises peuvent essayer d'obtenir une approbation pour un essai sur l'homme avec de bonnes intentions d'abord. Sans cette approbation, aucun médecin ne fera des opérations comme celle-ci.



Mais le marché de masse est probablement à coup sûr celui qui guérit les aveugles.

À propos de la batterie et de tout, je pense que la plupart des appareils portables peuvent commencer avec uniquement une fonctionnalité d'entrée-sortie, tandis que la plupart des traitements de données se feront via votre téléphone que vous gardez également avec vous. La plupart des wearables en ce moment (plus des lunettes Apple pas encore annoncées) essaient d'être très minuscules.

Arthur Tkachenko, cela me semble être une erreur, même économiquement. Selon l'OMS, plus d'un quart de la population mondiale a une déficience visuelle, alors ne serait-il pas dans l'intérêt des investisseurs de s'attaquer à ce problème même en développant des produits comme ces verres ? Vous obtiendriez l'autorisation de commercialiser votre produit tout en aidant les personnes ayant une déficience visuelle - deux sources de revenus ici - en plus, un pourcentage des patients que vous avez aidés pourraient essayer votre produit maintenant qu'il leur est applicable - une autre victoire.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment ; https://www.downtoearth.org.in/news/health/more-than-a-quarter-of-the-world-s-population-has-vision-impairment-who-67147

Arthur Tkachenko, je suis d'accord sur ce point. Je pense que ça va assimiler une smartwatch/bande de santé dans ce sens.

Monica Freitas. eh bien, c'est une question difficile. Je veux dire que le verre de base a été inventé il y a des décennies, mais nous n'avons toujours pas avancé. il est coûteux de les produire, difficile à réparer, etc. Il semble donc que le marché soit d'accord avec la situation actuelle (même si les gens ont du mal)



même histoire concernant les imprimantes 3d et leur adoption massive. Pourquoi dois-je aller au magasin et acheter des outils en plastique, importés de Chine, au lieu de télécharger un schéma et de l'imprimer ? Je suis sûr que beaucoup de gens aiment faire de l'artisanat, mais notre marché n'est pas encore prêt.

Et je suis d'accord que la vision perdue/perdue est un énorme problème. D'autant plus que nous (les habitants de la Terre) prolongeons notre durée de vie avec l'aide de nos médecins cools - plus d'années les gens passeront avec des lunettes plutôt que sans lunettes.