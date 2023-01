LEARN MORE ABOUT @SLOGGING 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

A Mojo está realizando testes abrangentes de lentes de contato inteligentes em humanos que corrigem a visão do usuário e, ao mesmo tempo, dão ao usuário um display de alerta que se materializa na frente de seus olhos. Neste tópico, nossa comunidade discute o novo produto da Mojo e seus possíveis benefícios e desvantagens.

Este tópico de Slogging de Mónica Freitas, Arthur Tkachenko e Sara Pinto ocorreu no canal oficial de #tecnologia do slogging e foi editado para facilitar a leitura.

Lentes de contato poderiam ser a melhor tela de computador?

https://www.bbc.com/news/business-61318460

"Imagine que você tem que fazer um discurso, mas em vez de olhar para baixo em suas anotações, as palavras rolam na frente de seus olhos, em qualquer direção que você olhe.



Esse é apenas um dos muitos recursos que os fabricantes de lentes de contato inteligentes prometem que estarão disponíveis no futuro.



"Imagine ... você é um músico com suas letras, ou seus acordes, diante de seus olhos. Ou você é um atleta e tem sua biometria e sua distância e outras informações de que precisa", diz Steve Sinclair, da Mojo, que está desenvolvendo lentes de contato inteligentes.



Sua empresa está prestes a embarcar em testes abrangentes de lentes de contato inteligentes em humanos, que darão ao usuário um display heads-up que parece flutuar na frente de seus olhos”.

“A lente escleral do produto (uma lente maior que se estende até o branco do olho) corrige a visão do usuário, mas também incorpora um minúsculo display microLED, sensores inteligentes e baterias de estado sólido.



"Construímos o que chamamos de protótipo completo que realmente funciona e pode ser usado - em breve o testaremos internamente", diz Sinclair.

“Estão em andamento pesquisas para construir lentes que podem diagnosticar e tratar condições médicas, desde doenças oculares até diabetes ou até mesmo câncer, rastreando certos biomarcadores, como níveis de luz, moléculas relacionadas ao câncer ou a quantidade de glicose nas lágrimas”.

Este novo protótipo pode ser inovador se for bem-sucedido. No entanto, existem algumas preocupações em relação à privacidade, saúde ocular e funcionalidade. O que você acha das lentes de contato inteligentes? Quais vantagens e desvantagens o atrairiam/afastariam?

Vamos começar com a história. As primeiras lentes foram inventadas >= 70 anos atrás. e era vidro em seus olhos.

Não tenho certeza se será adotado rapidamente e provavelmente custará muito.



Ao mesmo tempo, há um ano, eu e meu amigo estávamos andando de bicicleta pela floresta. E tinha um buraco enorme que resolvemos filmar. Foi criado por algum rio subterrâneo e muitas árvores eram verdes e brilhantes ao seu redor.



Ele pega o último telefone Samsung e começa a filmar toda a área. E notei algo estranho... As cores em seu telefone eram muito mais brilhantes e suculentas do que as cores que meu cérebro estava compilando...



E eu fiquei tipo "caramba, nós já fodemos". Alguém logo decidirá substituir seus olhos por câmeras da Samsung.



E pode ser benéfico, como se você quisesse enxergar no escuro.

Presumo que, antes de obtermos lentes legais, provavelmente curaremos a cegueira com alguma tecnologia. Como imaginar uma pessoa que perdeu a visão devido a algum incidente. O cérebro ainda tem uma área que pode processar uma imagem, mas você precisa de uma fonte de sinais visuais... Não tenho certeza se será um globo ocular real, mas e se for algum tipo de wearable, como você colocar um boné com um câmera, ela se conecta ao seu neuralink e envia um sinal que pode ser processado pelo seu cérebro após algum treinamento e não é algo impossível ou novo.



Primeiro resultado no google:



Existe tecnologia para ajudar os cegos a enxergar?



Essa é a premissa por trás do OrCam MyEye Pro : essa tecnologia de ponta ajuda aqueles que são completamente cegos a entender o mundo visual, descrevendo o que não podem ver. Uma pequena câmera inteligente sem fio do tamanho de seu dedo indicador se conecta com um ímã ao braço de qualquer óculos.



mais: https://www.freethink.com/health/curing-blindness

Lembro-me de uma tecnologia que ajudava pessoas com perda auditiva.

Era algo como prender um microfone em uma cabeça com um fio direto para os nervos auditivos nas orelhas.



Artigo interessante: https://www.cnbc.com/2017/04/18/technology-that-can-help-millions-with-hearing-loss.html

Mónica Freitas, uau, é definitivamente assim que o futuro me parece. Eu sendo um usuário de lentes de contato, eu me pergunto o quão confortável é usar este gadget. Quanto tempo você acha que levará para que o público tenha acesso a essa tecnologia?

Arthur Tkachenko, isso é superinteressante! Primeiro, as lentes inteligentes podem nos dar novos alcances: ver no escuro, ver mais no espectro de cores e exibir informações sobre nossa saúde ou outros dados. Mas, embora isso seja incrível, espero que seja possível curar a cegueira primeiro, como você mencionou. Obtenha as prioridades em linha reta.

Arthur Tkachenko, não é de admirar que alguns telefones com câmera já façam um trabalho melhor de captura de imagens do que nós. Um dos problemas que os inventores estão tendo com essas lentes inteligentes é torná-las adequadas para uso humano e duráveis em termos de bateria (afinal, teria que ser uma bateria minúscula).

Sara Pinto, esse é um problema que estão a tentar resolver - tornando-o usável e confortável para o utilizador. Acho que ainda vai demorar, principalmente porque eles ainda precisam desenvolver uma estratégia para manter a bateria funcionando. No entanto, se eles forem capazes de criar lentes totalmente operáveis, mesmo que exibam apenas indicadores de saúde, isso mudará o jogo para o setor de saúde.

Mónica Freitas, ainda têm um longo caminho a percorrer, mas com certeza promete. Essa tecnologia para pessoas que precisam verificar suas estatísticas de saúde regularmente, como diabetes, será útil.

Sara Pinto, dependendo da programação, poderiam até trabalhar para pessoas com problemas de saúde mental. Posso ver essas lentes rastreando os níveis hormonais, lembrando-os da medicação e relatando mudanças metabólicas significativas - coisas que podem ajudar um médico a analisar e diagnosticar melhor certas condições.

re: Repare nas prioridades.



Não acho que essa será a prioridade dos grandes investidores. Mas, para obter a aprovação de um grande número de comissões médicas nos EUA, essas empresas podem tentar obter uma aprovação para testes em humanos primeiro com boas intenções. Sem essa aprovação, 0 médicos farão operações como essa.



Mas o mercado de massa provavelmente é mais jovem que a cura de cegos, com certeza.

Sobre a bateria e tudo mais, acho que a maioria dos wearables pode começar apenas com a funcionalidade de entrada e saída, enquanto a maior parte do processamento de dados será feita por meio do telefone que você também mantém com você. A maioria dos wearables agora (além de óculos de maçã ainda não anunciados) tenta ser muito pequena.

Arthur Tkachenko, isso me parece um erro, até economicamente. De acordo com a OMS, mais de um quarto da população mundial tem deficiência visual, então não seria do interesse dos investidores lidar com isso mesmo enquanto desenvolve produtos como essas lentes? Você obteria autorização para divulgar seu produto enquanto ajudava pessoas com deficiência visual - duas fontes de receita aqui - além disso, uma porcentagem dos pacientes que você ajudou poderia experimentar seu produto agora que é aplicável a eles - outra vitória.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment ; https://www.downtoearth.org.in/news/health/more-than-a-quarter-of-the-world-s-population-has-vision-impairment-who-67147

Arthur Tkachenko, concordo nesse ponto. Acho que vai assimilar um smartwatch/health band nesse sentido.

Mónica Freitas. bem, é uma pergunta difícil. Quero dizer, o vidro básico foi inventado décadas atrás, mas ainda não avançamos. é caro produzi-los, difícil de consertar etc. Portanto, parece que o mercado está bem com a situação atual (mesmo que as pessoas estejam lutando)



mesma história relacionada às impressoras 3D e sua adoção em massa. Por que preciso ir à loja e comprar algumas ferramentas de plástico, importadas da China, em vez de baixar um esquema e imprimi-lo? Tenho certeza que muita gente adora artesanato, mas nosso mercado ainda não está pronto.

E eu concordo que perder/perder a visão é um grande problema. Especialmente porque nós (pessoas da Terra) estendemos nossa vida útil com a ajuda de nossos médicos legais - mais anos as pessoas passarão com óculos do que sem óculos.