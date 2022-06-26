隐形眼镜可以成为终极电脑屏幕吗？

Mojo 正在对人类智能隐形眼镜进行全面测试，以纠正用户的视力，同时为佩戴者提供一个在他们眼前实现的平视显示器。在这个线程中，我们的社区讨论了 Mojo 的新产品及其潜在的好处和缺点。

Mojo 正在对人类智能隐形眼镜进行全面测试，以纠正用户的视力，同时为佩戴者提供一个在他们眼前实现的平视显示器。在这个线程中，我们的社区讨论了 Mojo 的新产品及其潜在的好处和缺点。

这个由 Mónica Freitas、Arthur Tkachenko 和 Sara Pinto 撰写的 Slogging 线程出现在 slogging 的官方#technology 频道中，为了便于阅读，已经过编辑。

隐形眼镜能成为终极电脑屏幕吗？

https://www.bbc.com/news/business-61318460

“想象一下，你必须发表演讲，但不是低头看你的笔记，而是无论你往哪个方向看，文字都会在你眼前滚动。



这只是智能隐形眼镜制造商承诺未来将提供的众多功能之一。



“想象一下……你是一个音乐家，你的歌词或和弦就在你的眼前。或者你是一名运动员，你有你的生物特征、距离和其他你需要的信息，”史蒂夫辛克莱说，来自开发智能隐形眼镜的 Mojo。



他的公司即将开始对人类智能隐形眼镜进行全面测试，这将为佩戴者提供一个似乎漂浮在眼前的平视显示器。”

“该产品的巩膜镜片（一种延伸到眼白的较大镜片）可以矫正用户的视力，同时还集成了微型 microLED 显示屏、智能传感器和固态电池。



辛克莱先生说：“我们已经构建了我们所说的功能完整的原型，它实际上可以工作并且可以佩戴——我们很快就会在内部进行测试。”

“通过跟踪某些生物标志物（如光照水平、癌症相关分子或泪液中的葡萄糖含量）来制造可以诊断和治疗从眼部疾病到糖尿病甚至癌症的医疗状况的镜片的研究正在进行中。”

如果成功，这个新原型可能是开创性的。但是，在隐私、眼睛健康和功能方面存在一些问题。您如何看待智能隐形眼镜？什么好处和坏处会吸引/推开你？

让我们从历史开始。第一个镜头是在 >= 70 年前发明的。你眼里是玻璃。

不确定它是否会很快被采用，并且可能会花费很多。



与此同时，一年前，我和我的朋友骑着自行车穿过森林。我们决定拍摄一个巨大的洞。它是由一些地下河创造的，周围有很多绿树成荫。



他拿出最新的三星手机开始拍摄整个区域。我注意到了一些奇怪的事情……他手机上的颜色比我大脑编译的颜色要亮得多多汁……



我就像“该死的，我们已经搞砸了”。很快就会有人决定用三星的相机代替他的眼睛。



它可能是有益的，就像你想在黑暗中看到一样。

🔥 1

我想在我们得到酷炫的镜片之前，我们可能会用一些技术治愈失明。就像想象一个由于某些事件而失去视力的人。大脑仍然有一个可以处理图像的区域，但你需要一个视觉信号源......不确定它是否是一个真正的眼球，但如果这是某种可穿戴设备，比如你戴上一顶帽子相机，它连接到你的神经链接并发送一个信号，经过一些训练后可以由你的大脑处理，这不是不可能的事情或新事物。



谷歌的第一个结果：



有技术可以帮助盲人看东西吗？



这就是OrCam MyEye Pro背后的前提：这项尖端技术通过描述他们看不到的东西来帮助完全失明的人理解视觉世界。一个食指大小的小型无线智能相机用磁铁固定在任何眼镜的臂上。



更多： https ://www.freethink.com/health/curing-blindness

🔥 1

我记得有一种技术可以帮助有听力损失的人。

这有点像在头上安装一个麦克风，用一根电线直接连接耳朵中的听觉神经。



酷文： https ://www.cnbc.com/2017/04/18/technology-that-can-help-millions-with-hearing-loss.html

Mónica Freitas，哇，这绝对是我未来的样子。我是隐形眼镜用户，我想知道佩戴这个小工具到底有多舒服。您认为公众需要多长时间才能使用这项技术？

亚瑟·特卡琴科，太有趣了！首先，智能镜片可以为我们提供新的范围：在黑暗中看到，更多地看到色谱，并显示关于我们的健康或其他数据的信息。但是，即使这很神奇，我希望有可能首先治愈失明，正如你提到的。明确优先事项。

Arthur Tkachenko，难怪有些照相手机在捕捉图像方面已经比我们做得更好了。发明者在使用这些智能镜头时遇到的问题之一是使其适合人类使用并使其在电池方面耐用（毕竟，它必须是一个微型电池）。

Sara Pinto，这是他们试图解决的一个问题——让用户佩戴舒适。我猜这还需要一些时间，主要是因为他们仍然需要制定策略来保持电池运行。不过，如果他们能够制造出完全可操作的镜片，即使它们只显示健康指标，这也将改变健康行业的游戏规则。

Mónica Freitas，他们还有很长的路要走，但这肯定是有希望的。对于需要定期检查健康状况（例如糖尿病）的人来说，这项技术将很有帮助。

Sara Pinto，根据节目的不同，他们甚至可以为有心理健康问题的人工作。我可以看到这些镜片跟踪荷尔蒙水平，提醒他们服药，并报告显着的代谢变化——这可以帮助医生更好地分析和诊断某些情况。

🔥 1

莫妮卡弗雷塔斯

回复：直接确定优先级。



我不认为这将是大投资者的优先事项。但是为了获得美国大量医疗委员会的批准，这些公司可以先尝试以善意的方式获得人体试验的批准。没有这个批准，0个医生会做这样的手术。



但大众市场可能肯定比治愈盲人更年轻。

关于电池和一切，我认为大多数可穿戴设备只能从输入输出功能开始，而大多数数据处理将通过你的手机完成，你也随身携带。现在大多数可穿戴设备（加上尚未宣布的苹果眼镜）都试图变得非常小。

🔥 1

Arthur Tkachenko，这对我来说似乎是一个错误，即使在经济上也是如此。据世界卫生组织称，世界上超过四分之一的人口有视力障碍，那么即使在开发这些镜片这样的产品时，解决这个问题难道不符合投资者的最大利益吗？您将获得许可，将您的产品推向市场，同时帮助有视力障碍的人——这里有两个收入来源——另外，你帮助过的患者中有一部分可以试用你的产品，因为它适用于他们——又一次胜利。

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment ； https://www.downtoearth.org.in/news/health/more-than-a-quarter-of-the-world-s-population-has-vision-impairment-who-67147

Arthur Tkachenko，我同意这一点。从这个意义上说，我认为它会同化智能手表/健康手环。

莫妮卡弗雷塔斯。嗯，这是一个很难的问题。我的意思是基本玻璃是几十年前发明的，但我们仍然没有推动它向前发展。生产它们的成本很高，很难修复等。所以看起来市场在目前的情况下很好（即使人们正在苦苦挣扎）



同样的故事与 3d 打印机及其大规模采用有关。为什么我需要去商店购买一些从中国进口的塑料工具，而不是下载模式并打印出来？我敢肯定，很多人都喜欢手工艺，但我们的市场还没有准备好。

我同意失去/失去视力是一个大问题。尤其是当我们（地球上的人们）在我们酷酷的医生的帮助下延长我们的寿命时——人们会花更多的时间戴眼镜而不是不戴眼镜。



