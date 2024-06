Les dApps cross-rollup et l'avenir de l'interopérabilité de la blockchain avec INTMAX

Dans cet épisode exclusif de notre série « Derrière la startup », Hioki dévoile les origines et les forces motrices d'INTMAX, une solution pionnière prête à révolutionner le paysage de la blockchain. Fort d'une riche expérience en tant que chercheur en plasma et d'un engagement indéfectible à améliorer l'efficacité de la blockchain, l'histoire de Hioki témoigne de la poursuite incessante de percées dans un monde où la technologie rencontre la ténacité. Rejoignez-nous pour explorer la création d'INTMAX, une entreprise née de la quête d'un avenir numérique évolutif, sécurisé et plus inclusif, et découvrez comment la vision de Hioki façonne de nouveaux horizons pour la technologie blockchain et au-delà.

Repousser les frontières de la blockchain : la révolution INTMAX

Ishan Pandey : Bonjour Leona, ravi de vous avoir ici pour notre série "Derrière la startup". Parlez-nous de votre parcours et de la motivation derrière la création d'INTMAX ?





Leona Hioki : Ethereum était la blockchain la plus fascinante pour moi en tant que programmeur. Bien que diverses idées aient été expérimentées, l’évolutivité de la chaîne était extrêmement insuffisante pour qu’elle puisse être utilisée et partagée par des personnes du monde entier. À cette époque, les blockchains étaient également critiquées comme étant les bases de données les plus inefficaces.





Par la suite, des concepts comme Plasma et Raiden ont été proposés, et presque tout mon intérêt et mon temps ont été consacrés à la résolution des problèmes d'évolutivité. Après Plasma Cash, la communauté Ethereum a commencé à accueillir des étrangers et j'ai commencé à publier mes idées. Dans la communauté de recherche dont je faisais partie à l'époque, je n'ai pas pu produire de résultats notables et j'ai un jour abandonné le plasma. Plus tard, lorsque j'ai publié une proposition sur zkRollups qui réduit considérablement le coût du gaz pour la vérification ZKP, j'ai reçu des réponses et des citations sous forme d'articles de nombreux chercheurs renommés, et je suis redevenu obsédé par le rêve d'atteindre la plus haute évolutivité.





En matière de politique, je pensais que les droits de propriété constituaient le fondement le plus crucial de la société, ce qui m'a amené à vouloir créer une couche 2 spécialisée dans l'échelle des droits de propriété. Je pense que c'est devenu une orientation fondamentale pour INTMAX.





Ishan Pandey : Pouvez-vous expliquer comment votre expérience en tant que chercheur en plasma a influencé le développement d'INTMAX ?





Leona Hioki : La dernière version de Plasma Cash et sa variante, Plasma Prime, ont introduit une idée vraiment intéressante qui permettait des retraits non interactifs et sans confiance de la couche 2 en prouvant qu'une pièce n'avait pas été déplacée depuis un certain point. Ce concept a été largement ignoré dans les implémentations de zkRollup. Cependant, l'intégration de cette idée dans zkRollup a révélé qu'elle réduit considérablement le besoin de publier des données sur la couche 1 ou sur les couches de disponibilité des données (DA). Les utilisateurs pouvaient stocker leurs propres données pour protéger leurs actifs et prouver de manière indépendante qu'aucune double dépense ne s'était produite.





Alors que certaines personnes ont insisté sur le fait que l'absence d'une couche DA posait un risque en raison d'un manque de compréhension, ceux qui ont compris le concept l'ont décrit comme un hybride entre Plasma et Rollups, combinant les atouts des deux pour améliorer la sécurité et l'évolutivité.

Ishan Pandey : L’évolutivité est souvent citée comme un goulot d’étranglement majeur pour l’adoption de la blockchain. Comment INTMAX résout-il les problèmes d’évolutivité ?





Leona Hioki : Nos solutions proposées sont au nombre de deux : Intmax2 et sa version plus simple, Plasma Next. Dans Intmax2, il existe un léger coût associé à la disponibilité des données (DA), tandis que Plasma Next évolue avec un coût constant, O(1). En gros, les deux peuvent atteindre l’évolutivité recherchée par Plasma, avec les mêmes hypothèses de sécurité que zkRollup. Généralement, ces solutions sont appelées « sans état », ce qui signifie qu'au lieu de nœuds ou de validateurs détenant les données, les utilisateurs gèrent leurs propres données. Même si l’idée selon laquelle les utilisateurs gèrent leurs propres données peut sembler compliquée, la plupart d’entre elles seraient probablement automatisées et accompagnées de sauvegardes cryptées.





Plasma Next sert de pseudo-solution à l’impossibilité de l’apatridie, rendant essentiellement l’impossible possible. Intmax2 atteint une évolutivité similaire tout en offrant une confidentialité totale et une création de blocs extrêmement simple.

Ishan Pandey : Pourriez-vous expliquer comment l'architecture sans état d'INTMAX contribue à une interopérabilité accrue avec d'autres solutions de couche 2 et plates-formes blockchain ?

Leona Hioki : Une couche 2 sans état agit essentiellement comme un brouillard entourant toutes les autres solutions de couche 2. Étant donné que les calculs liés à la sécurité et le stockage des données s'effectuent hors chaîne ou du côté de l'utilisateur, il devient plus facile d'effectuer des transactions sur différents rollups avec état. Cela offrirait un type de composabilité différent du Based Rollup proposé par Justin Drake.





Plus précisément, dans Plasma Next, il est possible d'effectuer des dépôts sur tous les Rollups et d'établir des canaux de paiement. Cela serait extrêmement utile à la fois pour de nombreux cas d’utilisation de transfert d’actifs et lors de la création de dApps cross-Rollup.

Ishan Pandey : Pouvez-vous partager des informations sur le processus décisionnel derrière la création du portefeuille INTMAX et comment il s'aligne sur la vision de rendre les transactions cryptographiques aussi simples que le partage d'un lien ?

Leona Hioki : Ah, c'est une histoire très intéressante. Notre produit est assez différent des solutions blockchain habituelles. En fait, il pourrait même être plus proche de quelque chose comme le Lightning Network. Par conséquent, nous avions anticipé des difficultés liées à l’adoption du portefeuille. Par précaution, nous avons décidé de créer notre propre interface. Cependant, après l’avoir développé et intégré les dernières technologies de cryptographie comme FHE (Fully Homomorphic Encryption), nous l’avons trouvé très sécurisé et convivial. Nous avons donc décidé de le proposer en tant que produit autonome.

Ishan Pandey : Avec l'intérêt croissant pour la finance décentralisée (DeFi), comment INTMAX contribue-t-il à l'écosystème DeFi ?

Leona Hioki : Notre plateforme donnera probablement naissance à des applications DeFi apatrides. Ceux-ci offriront une confidentialité relativement élevée dans différentes blockchains et comporteront des frais de transaction non seulement très stables mais également faibles. La volatilité significativement faible de ces frais constituera un avantage structurel majeur. Ce que nous souhaitons que les développeurs créent sur notre plateforme s'apparente à une version décentralisée de Binance.





Les applications sans état sont quelque peu difficiles, ce qui en fait un domaine largement inexploré. Cependant, il possède des caractéristiques uniques que la DeFi traditionnelle ne peut pas reproduire. Comparé au solide DeFi basé sur la disponibilité des données (DA), ce qui émerge ici peut sembler plus léger et plus éthéré, semblable à DeFi flottant dans les airs.

Ishan Pandey : Comment l'équipe INTMAX intègre-t-elle des éléments tels que les racines japonaises et la culture cyberpunk dans la culture de l'entreprise et le développement de produits ?

Leona Hioki : C'est un peu le paradoxe d'Épiménide, mais je comprends que les Japonais puissent être un peu trop « Japon, Japon » sur les choses. Je suppose que vous m'avez demandé cela à cause de cela, j'apprécie votre considération. En général, les contenus appréciés à l'échelle mondiale en provenance du Japon, comme les anime, les jeux et les machines, ont tendance à émerger de personnes qui ne sont pas particulièrement attachées à l'identité nationale. Il s'agit plutôt d'une culture naturelle qui se soucie un peu des détails.





Avec l’aide de personnes de différents pays, notre équipe est devenue un groupe véritablement international et résilient. Je suis reconnaissant pour l’absence de préjugés dans la culture crypto, surtout si l’on considère que nous sommes souvent traités comme des enfants en raison de notre apparence, peu importe où nous allons. Pour moi, Ethereum est comme une deuxième maison.

Ishan Pandey : Compte tenu des réalisations notables, notamment celle de Vitalik mentionnant INTMAX et des levées de fonds réussies, quelles étapes et développements pouvons-nous attendre d'INTMAX dans un avenir proche ?

Leona Hioki : C'est très excitant pour les principaux développeurs d'INTMAX que des personnes réfléchies comme Drake et Vitalik trouvent notre projet intéressant. C'est l'un de ces moments qui vous rend heureux de faire partie de la communauté Ethereum. Vitalik a également déclaré qu'INTMAX était « fou » et que personne ne le savait. Donc, je ne sais pas si c'était un compliment ou pas, MDR. Je suis vraiment reconnaissant envers les investisseurs qui nous ont aidés pendant notre période la plus difficile en 2022. Notre feuille de route comprend l'extension du réseau avec la version plus simple, Plasma Next, à partir du premier trimestre 2024, puis tout sera réuni avec Intmax2 en 2025.





Ishan Pandey : Selon vous, quelles tendances à venir façonneront de manière significative l’avenir de l’industrie de la blockchain ?

Leona Hioki : Si l’on devait résumer l’objectif de l’industrie de la blockchain à une seule chose, il s’agirait de passer d’une société fondée sur les lois et la politique à une société basée sur la cryptographie. Nous n’allons pas tout changer, mais si nous pouvons faire en sorte que ne serait-ce que la moitié de l’exécution des contrats et des droits de propriété dans le monde soient basés sur la cryptographie, ce sera le début d’une nouvelle civilisation. Revenons un instant à Bitcoin. L’argent est passé de pierres et de coquillages à des métaux précieux, puis à du papier et des registres. Maintenant, c'est de la cryptographie.





Avez-vous déjà pensé à quel point il est fascinant et fascinant de gagner de l’argent grâce à la cryptographie ? Ensuite, il y a Ethereum, où vous avez une entité juridique appelée contrat intelligent réalisé avec la cryptographie. C'est vraiment intéressant. Une blockchain qui maximise les droits de propriété est désormais comme une arme pour la personne moyenne. Jusqu’à présent, je n’ai rien trouvé de plus intrigant qu’Ethereum dans l’espace blockchain layer1, mais qui sait ?





Peut-être que les chaînes construites avec une cryptographie intelligente comme le cryptage des témoins ou les informations quantiques pourraient être encore plus fascinantes. En fin de compte, les blockchains qui protègent les droits de propriété grâce à la cryptographie sont comme des armes abordables pour les gens, annonçant un type de civilisation différent de celui que nous avons connu auparavant.

Ishan Pandey : Comment prévoyez-vous les implications à long terme de l’introduction d’un ETF Bitcoin sur l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi) ?

Leona Hioki : Je m'en fiche tellement. Peut-être que les prix augmentent, je ne sais pas. Mais les actifs réglementés liés à la cryptographie, tels que les ETF Bitcoin, les pièces stables et les RWA, changeront ou aideront considérablement la vie des gens ordinaires. C'est vraiment cool d'aider les gens.





