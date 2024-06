DApps Cross-Rollup e o Futuro da Interoperabilidade Blockchain com INTMAX

Nesta edição exclusiva da nossa série "Behind the Startup", Hioki revela as origens e as forças motrizes por trás do INTMAX, uma solução pioneira preparada para revolucionar o cenário do blockchain. Com uma rica experiência como pesquisador de plasma e um compromisso inabalável em melhorar a eficiência do blockchain, a história de Hioki é uma prova da busca incansável por avanços em um mundo onde a tecnologia encontra a tenacidade. Junte-se a nós enquanto exploramos o início do INTMAX, um empreendimento nascido da busca por um futuro digital escalável, seguro e mais inclusivo, e descubra como a visão de Hioki está moldando novos horizontes para a tecnologia blockchain e muito mais.

Escalando a Fronteira Blockchain: A Revolução INTMAX

Ishan Pandey: Olá Leona, é ótimo ter você aqui para nossa série "Behind the Startup". Por favor, conte-nos sobre sua experiência e a motivação por trás da fundação da INTMAX?





Leona Hioki: Ethereum foi o blockchain mais fascinante para mim como programador. Embora várias ideias estivessem a ser experimentadas, a escalabilidade da cadeia era esmagadoramente insuficiente para que fosse utilizada e partilhada por pessoas em todo o mundo. Naquela época, os blockchains também foram criticados por serem os bancos de dados mais ineficientes.





Posteriormente, conceitos como Plasma e Raiden foram propostos, e quase todo o meu interesse e tempo foram dedicados a abordar questões de escalabilidade. Depois do Plasma Cash, a comunidade Ethereum começou a receber pessoas de fora e eu comecei a postar minhas ideias. Na comunidade de pesquisa da qual fazia parte na época, não consegui produzir nenhum resultado notável e uma vez desisti do Plasma. Mais tarde, quando publiquei uma proposta sobre zkRollups que reduz significativamente o custo do gás para verificação de ZKP, recebi respostas e citações de artigos de muitos pesquisadores renomados e fiquei obcecado mais uma vez com o sonho de alcançar a mais alta escalabilidade.





Quando se trata de política, a minha crença era que os direitos de propriedade são a base mais crucial da sociedade, o que me levou a querer criar uma Camada 2 especializada na escala dos direitos de propriedade. Acho que esta se tornou uma direção fundamental para a INTMAX.





Ishan Pandey: Você pode explicar como sua experiência como pesquisador de plasma influenciou o desenvolvimento do INTMAX?





Leona Hioki: A versão mais recente do Plasma Cash e sua variante, Plasma Prime, introduziu uma ideia muito legal que permitiu retiradas não interativas e sem confiança da Camada 2, provando que uma moeda não havia sido movida desde um determinado ponto. Este conceito foi amplamente ignorado nas implementações do zkRollup. No entanto, a integração dessa ideia no zkRollup revelou que ela reduz significativamente a necessidade de postar dados nas camadas da Camada 1 ou de Disponibilidade de Dados (DA). Os usuários poderiam armazenar seus próprios dados para proteger seus ativos e provar de forma independente que não ocorreu nenhum gasto duplo.





Embora algumas pessoas insistissem que a ausência de uma camada DA representava um risco devido à falta de compreensão, aqueles que compreenderam o conceito descreveram-no como um híbrido entre Plasma e Rollups, combinando os pontos fortes de ambos para aumentar a segurança e a escalabilidade.

Ishan Pandey: A escalabilidade é frequentemente citada como um grande gargalo para a adoção do blockchain. Como o INTMAX aborda problemas de escalabilidade?





Leona Hioki: Nossas soluções propostas são duas: Intmax2 e sua versão mais simples, Plasma Next. No Intmax2, há um pequeno custo associado à Disponibilidade de Dados (DA), enquanto o Plasma Next é dimensionado com um custo constante, O(1). Grosso modo, ambos podem alcançar a escalabilidade que o Plasma almejava, com as mesmas premissas de segurança do zkRollup. Geralmente, essas soluções são chamadas de “sem estado”, o que significa que, em vez de nós ou validadores manterem os dados, os usuários gerenciam seus próprios dados. Embora a ideia de os usuários gerenciarem seus próprios dados possa parecer complicada, a maior parte deles provavelmente seria automatizada junto com backups criptografados.





O Plasma Next serve como uma pseudo-solução para a impossibilidade da apatridia, essencialmente tornando o impossível possível. O Intmax2 alcança escalabilidade semelhante, ao mesmo tempo que oferece privacidade completa e criação de blocos extremamente simples.

Ishan Pandey: Você poderia explicar como a arquitetura stateless do INTMAX contribui para aumentar a interoperabilidade com outras soluções de Camada 2 e plataformas blockchain?

Leona Hioki: Uma Camada 2 sem estado age essencialmente como uma névoa que envolve todas as outras soluções da Camada 2. Como os cálculos relacionados à segurança e o armazenamento de dados ocorrem fora da cadeia ou no lado do usuário, fica mais fácil conduzir transações em diferentes rollups com estado. Isso ofereceria um tipo diferente de composição do que o Based Rollup proposto por Justin Drake.





Especificamente, no Plasma Next é possível fazer depósitos em todos os Rollups e estabelecer Canais de Pagamento. Isso seria extremamente útil para muitos casos de uso de transferência de ativos e ao criar dApps cross-Rollup.

Ishan Pandey: Você pode compartilhar insights sobre o processo de tomada de decisão por trás da criação da carteira INTMAX e como ela se alinha com a visão de tornar as transações criptográficas tão simples quanto compartilhar um link?

Leona Hioki: Ah, essa é uma história muito interessante. Nosso produto é bem diferente das soluções usuais de blockchain. Na verdade, pode estar ainda mais próximo de algo como a Lightning Network. Portanto, previmos dificuldades com a adoção da carteira. Por precaução, decidimos criar nossa própria interface. No entanto, depois de desenvolvê-lo e incorporar as mais recentes tecnologias de criptografia como FHE (Fully Homomorphic Encryption), descobrimos que é muito seguro e fácil de usar. Então, decidimos lançá-lo como um produto independente.

Ishan Pandey: Com o crescente interesse nas finanças descentralizadas (DeFi), como o INTMAX contribui para o ecossistema DeFi?

Leona Hioki: Nossa plataforma provavelmente dará origem a aplicativos DeFi sem estado. Eles terão privacidade relativamente alta em diferentes blockchains e apresentarão taxas de transação que não são apenas muito estáveis, mas também baixas. A volatilidade significativamente baixa destas taxas será uma grande vantagem estrutural. O que pretendemos que os desenvolvedores criem em nossa plataforma é algo semelhante a uma versão descentralizada da Binance.





As aplicações sem estado são um tanto desafiadoras, tornando esta uma área amplamente inexplorada. No entanto, possui características únicas que o DeFi tradicional não consegue replicar. Comparado ao DeFi sólido enraizado em Disponibilidade de Dados (DA), o que emerge aqui pode parecer mais leve e etéreo, semelhante ao DeFi flutuando no ar.

Ishan Pandey: Como a equipe da INTMAX incorpora elementos como raízes japonesas e cultura cyberpunk na cultura da empresa e no desenvolvimento de produtos?

Leona Hioki: É um pouco como o paradoxo de Epimênides, mas entendo que os japoneses podem ser um pouco “Japão, Japão” demais em relação às coisas. Acho que você me perguntou isso por causa disso, agradeço sua consideração. Geralmente, as coisas globalmente apreciadas que saem do Japão – como animes, jogos e máquinas – tendem a surgir de pessoas que não estão tão ligadas à identidade nacional. É mais sobre uma cultura natural que fica um pouco nervosa com os detalhes.





Com a ajuda de pessoas de vários países, a nossa equipa tornou-se um grupo verdadeiramente internacional e resiliente. Sou grato pela falta de preconceito da criptocultura, especialmente considerando como muitas vezes somos tratados como crianças pela nossa aparência, não importa aonde vamos. Para mim, Ethereum parece uma segunda casa.

Ishan Pandey: Considerando as conquistas notáveis, incluindo Vitalik mencionando o INTMAX e as rodadas de arrecadação de fundos bem-sucedidas, que marcos e desenvolvimentos podemos esperar do INTMAX no futuro próximo?

Leona Hioki: É muito emocionante para os principais desenvolvedores do INTMAX que pessoas atenciosas como Drake e Vitalik estejam achando nosso projeto interessante. É um daqueles momentos que deixa você feliz por fazer parte da comunidade Ethereum. Vitalik também disse que o INTMAX é “louco” e ninguém sabe disso. Então, não tenho certeza se foi um elogio ou não, haha. Estou muito grato aos investidores que nos ajudaram durante nosso período mais difícil em 2022. Nosso roteiro inclui a expansão da rede com a versão mais simples, Plasma Next, a partir do primeiro trimestre de 2024, e depois tudo junto com o Intmax2 em 2025.





Ishan Pandey: Na sua opinião, quais tendências futuras moldarão significativamente o futuro da indústria blockchain?

Leona Hioki: Se você tivesse que resumir o propósito da indústria de blockchain em uma coisa, seria mudar de uma sociedade construída sobre leis e política para uma baseada em criptografia. Não vamos mudar tudo, mas se conseguirmos que metade da execução de contratos e dos direitos de propriedade do mundo sejam baseados em criptografia, isso será o início de uma nova civilização. Vamos voltar ao Bitcoin por um segundo. O dinheiro deixou de ser pedras e conchas para se tornar metais preciosos e depois para papel e livros contábeis. Agora, é criptografia.





Você já parou para pensar em como é selvagem e fascinante ganhar dinheiro com criptografia? Depois, há o Ethereum, onde você tem uma entidade legal chamada contrato inteligente feito com criptografia. Isso é muito interessante. Uma blockchain que maximiza os direitos de propriedade é como uma arma para o cidadão comum agora. Até agora, não encontrei nada mais intrigante do que Ethereum no espaço da camada 1 do blockchain, mas quem sabe?





Talvez cadeias construídas com criptografia inteligente, como criptografia de testemunhas ou informações quânticas, possam ser ainda mais fascinantes. No final das contas, as blockchains que protegem os direitos de propriedade com criptografia são como armas acessíveis para as pessoas, anunciando um tipo de civilização diferente daquela que conhecemos antes.

Ishan Pandey: Como você prevê as implicações de longo prazo da introdução de um ETF Bitcoin no ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi)?

Leona Hioki: Eu não me importo muito com isso. Talvez os preços subam, não sei. Mas, ativos regulamentados relacionados à criptografia, como Bitcoin-ETFs, stablecoins e RWAs, mudarão ou ajudarão muito a vida das pessoas comuns. É muito legal ajudar as pessoas.





Não se esqueça de curtir e compartilhar a história!





Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica por meio de nosso programa de marca como autor. Seja por meio de remuneração direta, parcerias com a mídia ou networking, o autor tem interesse nas empresas mencionadas nesta história. HackerNoon revisou a qualidade do relatório, mas as reivindicações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR