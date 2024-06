Cross-Rollup-dApps und die Zukunft der Blockchain-Interoperabilität mit INTMAX

In dieser exklusiven Folge unserer „Behind the Startup“-Reihe enthüllt Hioki die Ursprünge und treibenden Kräfte hinter INTMAX, einer bahnbrechenden Lösung, die die Blockchain-Landschaft revolutionieren wird. Mit einem reichen Hintergrund als Plasmaforscher und einem unerschütterlichen Engagement für die Verbesserung der Effizienz der Blockchain ist Hiokis Geschichte ein Beweis für das unermüdliche Streben nach Durchbrüchen in einer Welt, in der Technologie auf Beharrlichkeit trifft. Erkunden Sie mit uns die Entstehung von INTMAX, einem Unternehmen, das aus der Suche nach einer skalierbaren, sicheren und integrativeren digitalen Zukunft hervorgegangen ist, und entdecken Sie, wie Hiokis Vision neue Horizonte für die Blockchain-Technologie und darüber hinaus schafft.

Skalierung der Blockchain-Grenze: Die INTMAX-Revolution

Ishan Pandey: Hallo Leona, schön, dass du für unsere „Behind the Startup“-Reihe hier bist. Erzählen Sie uns bitte etwas über Ihren Hintergrund und die Motivation hinter der Gründung von INTMAX.





Leona Hioki: Ethereum war für mich als Programmierer die faszinierendste Blockchain. Obwohl mit verschiedenen Ideen experimentiert wurde, reichte die Skalierbarkeit der Kette bei weitem nicht aus, um sie von Menschen auf der ganzen Welt nutzen und teilen zu können. Damals wurden Blockchains auch als die ineffizientesten Datenbanken kritisiert.





Anschließend wurden Konzepte wie Plasma und Raiden vorgeschlagen, und fast mein gesamtes Interesse und meine Zeit galt der Lösung von Skalierbarkeitsproblemen. Nach Plasma Cash begann die Ethereum-Community, Außenstehende willkommen zu heißen, und ich begann, meine Ideen zu veröffentlichen. In der Forschungsgemeinschaft, der ich damals angehörte, konnte ich keine nennenswerten Ergebnisse erzielen und gab Plasma einmal auf. Als ich später einen Vorschlag zu zkRollups veröffentlichte, der die Gaskosten für die ZKP-Verifizierung deutlich senkt, erhielt ich Antworten und Zitate in Form von Artikeln von vielen renommierten Forschern und war wieder einmal besessen von dem Traum, die höchste Skalierbarkeit zu erreichen.





Was die Politik betrifft, war ich davon überzeugt, dass Eigentumsrechte die wichtigste Grundlage der Gesellschaft sind, was mich dazu veranlasste, eine zweite Ebene zu schaffen, die sich auf die Größenordnung von Eigentumsrechten spezialisiert. Ich denke, dass dies eine grundlegende Richtung für INTMAX geworden ist.





Ishan Pandey: Können Sie erklären, wie Ihr Hintergrund als Plasmaforscher die Entwicklung von INTMAX beeinflusst hat?





Leona Hioki: Die neueste Version von Plasma Cash und seine Variante Plasma Prime führten eine wirklich coole Idee ein, die nicht-interaktive und vertrauenswürdige Abhebungen von Layer 2 ermöglichte, indem sie bewies, dass eine Münze seit einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr bewegt wurde. Dieses Konzept wurde in zkRollup-Implementierungen weitgehend ignoriert. Die Integration dieser Idee in zkRollup zeigte jedoch, dass dadurch die Notwendigkeit, Daten auf Layer 1 oder Data Availability (DA)-Ebenen zu veröffentlichen, erheblich reduziert wird. Benutzer könnten ihre eigenen Daten speichern, um ihr Vermögen zu schützen und unabhängig nachweisen, dass keine Doppelausgaben erfolgt sind.





Während einige Leute darauf beharrten, dass das Fehlen einer DA-Schicht aufgrund mangelnden Verständnisses ein Risiko darstellte, beschrieben diejenigen, die das Konzept verstanden, es als eine Mischung aus Plasma und Rollups, die die Stärken beider kombiniert, um Sicherheit und Skalierbarkeit zu verbessern.

Ishan Pandey: Skalierbarkeit wird oft als großer Engpass bei der Blockchain-Einführung genannt. Wie geht INTMAX mit Skalierbarkeitsproblemen um?





Leona Hioki: Wir haben zwei Lösungen vorgeschlagen: Intmax2 und seine einfachere Version, Plasma Next. In Intmax2 sind mit der Datenverfügbarkeit (DA) geringe Kosten verbunden, während Plasma Next mit konstanten Kosten, O(1), skaliert. Grob gesagt können beide die von Plasma angestrebte Skalierbarkeit erreichen, mit den gleichen Sicherheitsannahmen wie zkRollup. Im Allgemeinen werden diese Lösungen als „zustandslos“ bezeichnet, was bedeutet, dass Benutzer anstelle von Knoten oder Validatoren, die die Daten speichern, ihre eigenen Daten verwalten. Auch wenn die Idee, dass Benutzer ihre eigenen Daten verwalten, kompliziert klingen mag, würde das meiste davon zusammen mit verschlüsselten Backups wahrscheinlich automatisiert erfolgen.





Plasma Next dient als Pseudolösung für die Unmöglichkeit der Staatenlosigkeit und macht im Wesentlichen das Unmögliche möglich. Intmax2 erreicht eine ähnliche Skalierbarkeit und bietet gleichzeitig vollständige Privatsphäre und eine äußerst einfache Blockerstellung.

Ishan Pandey: Könnten Sie näher erläutern, wie die zustandslose Architektur von INTMAX zu einer verbesserten Interoperabilität mit anderen Layer-2-Lösungen und Blockchain-Plattformen beiträgt?

Leona Hioki: Ein zustandsloser Layer 2 wirkt im Wesentlichen wie ein Nebel, der alle anderen Layer 2-Lösungen umgibt. Da sicherheitsrelevante Berechnungen und Datenspeicherung außerhalb der Kette oder auf Benutzerseite erfolgen, wird es einfacher, Transaktionen über verschiedene zustandsbehaftete Rollups hinweg durchzuführen. Dies würde eine andere Art der Zusammensetzbarkeit bieten als das von Justin Drake vorgeschlagene Based Rollup.





Insbesondere ist es in Plasma Next möglich, Einzahlungen über alle Rollups hinweg zu tätigen und Zahlungskanäle einzurichten. Dies wäre sowohl für viele Anwendungsfälle der Vermögensübertragung als auch bei der Erstellung von Cross-Rollup-dApps äußerst nützlich.

Ishan Pandey: Können Sie Einblicke in den Entscheidungsprozess hinter der Schaffung des INTMAX Wallets geben und wie es mit der Vision übereinstimmt, Kryptotransaktionen so einfach wie das Teilen eines Links zu machen?

Leona Hioki: Ah, das ist eine sehr interessante Geschichte. Unser Produkt unterscheidet sich deutlich von den üblichen Blockchain-Lösungen. Tatsächlich könnte es sogar näher an etwas wie dem Lightning Network liegen. Daher haben wir mit Schwierigkeiten bei der Einführung von Wallets gerechnet. Aus Vorsichtsgründen haben wir uns entschieden, eine eigene Schnittstelle zu erstellen. Nach der Entwicklung und der Integration der neuesten Kryptografietechnologien wie FHE (Fully Homomorphic Encryption) haben wir jedoch festgestellt, dass es sehr sicher und benutzerfreundlich ist. Deshalb haben wir uns entschieden, es als eigenständiges Produkt zu veröffentlichen.

Ishan Pandey: Wie trägt INTMAX angesichts des wachsenden Interesses an dezentraler Finanzierung (DeFi) zum DeFi-Ökosystem bei?

Leona Hioki: Unsere Plattform wird wahrscheinlich zu zustandslosen DeFi-Anwendungen führen. Diese bieten einen relativ hohen Datenschutz über verschiedene Blockchains hinweg und verfügen über nicht nur sehr stabile, sondern auch niedrige Transaktionsgebühren. Die deutlich geringe Volatilität dieser Gebühren wird ein großer struktureller Vorteil sein. Wir möchten, dass Entwickler auf unserer Plattform so etwas wie eine dezentrale Version von Binance erstellen.





Zustandslose Anwendungen stellen eine gewisse Herausforderung dar und sind daher ein weitgehend unerforschtes Gebiet. Es verfügt jedoch über einzigartige Eigenschaften, die traditionelles DeFi nicht reproduzieren kann. Im Vergleich zu solidem, auf Datenverfügbarkeit (DA) basierendem DeFi fühlt sich das, was hier entsteht, möglicherweise leichter und ätherischer an, ähnlich wie DeFi, das in der Luft schwebt.

Ishan Pandey: Wie integriert das INTMAX-Team Elemente wie japanische Wurzeln und Cyberpunk-Kultur in die Unternehmenskultur und Produktentwicklung?

Leona Hioki: Es ist ein bisschen wie das Epimenides-Paradoxon, aber ich verstehe, dass Japaner in Bezug auf Dinge ein bisschen zu „Japan, Japan“ sein können. Ich schätze, Sie haben mich darum gebeten, deshalb schätze ich Ihre Rücksichtnahme. Im Allgemeinen stammen die weltweit geschätzten Dinge aus Japan – wie Anime, Spiele und Maschinen – von Menschen, die nicht so sehr an der nationalen Identität hängen. Es geht eher um eine natürliche Kultur, die wegen der Details etwas nervös ist.





Mit der Hilfe von Leuten aus verschiedenen Ländern ist unser Team zu einer wirklich internationalen und widerstandsfähigen Gruppe geworden. Ich bin dankbar dafür, dass es in der Kryptokultur keine Vorurteile gibt, vor allem wenn man bedenkt, dass wir von unserem Aussehen her oft wie Kinder behandelt werden, egal wohin wir gehen. Für mich fühlt sich Ethereum wie ein zweites Zuhause an.

Ishan Pandey: Welche Meilensteine und Entwicklungen können wir angesichts der bemerkenswerten Erfolge, einschließlich der Erwähnung von INTMAX durch Vitalik und erfolgreicher Spendenrunden, in naher Zukunft von INTMAX erwarten?

Leona Hioki: Für die Kernentwickler von INTMAX ist es super aufregend, dass nachdenkliche Leute wie Drake und Vitalik unser Projekt interessant finden. Es ist einer dieser Momente, die Sie froh machen, Teil der Ethereum-Community zu sein. Vitalik sagte auch, INTMAX sei „verrückt“ und niemand wisse es. Ich bin mir also nicht sicher, ob es ein Kompliment war oder nicht, LOL. Ich bin den Investoren wirklich dankbar, die uns in unserer schwierigsten Zeit im Jahr 2022 geholfen haben. Unsere Roadmap sieht vor, das Netzwerk ab dem ersten Quartal 2024 mit der einfacheren Version Plasma Next zu erweitern und dann mit Intmax2 im Jahr 2025 alles zusammenzuführen.





Ishan Pandey: Welche kommenden Trends werden Ihrer Meinung nach die Zukunft der Blockchain-Branche maßgeblich prägen?

Leona Hioki: Wenn man den Zweck der Blockchain-Industrie auf eine Sache reduzieren müsste, dann geht es um den Übergang von einer Gesellschaft, die auf Gesetzen und Politik basiert, zu einer, die auf Kryptographie basiert. Wir werden nicht alles umstellen, aber wenn es uns gelingt, auch nur die Hälfte der weltweiten Vertragsdurchsetzung und Eigentumsrechte kryptobasiert zu gestalten, ist das der Beginn einer neuen Zivilisation. Kehren wir für eine Sekunde zu Bitcoin zurück. Geld verwandelte sich von Steinen und Muscheln in Edelmetalle und schließlich in Papier und Hauptbücher. Nun, es ist Kryptographie.





Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie wild und faszinierend es ist, dass mit Kryptographie Geld verdient wird? Dann gibt es noch Ethereum, wo es eine juristische Person gibt, die Smart Contract genannt wird und mit Kryptografie erstellt wurde. Das ist wirklich interessant. Eine Blockchain, die Eigentumsrechte maximiert, ist für den Durchschnittsbürger mittlerweile wie eine Waffe. Bisher habe ich im Blockchain-Layer1-Bereich nichts Interessanteres als Ethereum gefunden, aber wer weiß?





Vielleicht könnten Ketten, die mit intelligenter Kryptographie wie Zeugenverschlüsselung oder Quanteninformation aufgebaut sind, noch faszinierender sein. Letztlich sind Blockchains, die Eigentumsrechte mit Kryptografie schützen, wie erschwingliche Waffen für die Menschen und kündigen eine andere Art von Zivilisation an, als wir sie bisher kannten.

Ishan Pandey: Wie sehen Sie die langfristigen Auswirkungen der Einführung eines Bitcoin-ETF auf das Ökosystem der dezentralen Finanzen (DeFi)?

Leona Hioki: Das interessiert mich nicht so sehr. Vielleicht steigen die Preise, ich weiß es nicht. Aber regulierte kryptobezogene Vermögenswerte wie Bitcoin-ETFs, Stablecoins und RWAs werden das Leben der einfachen Leute stark verändern oder helfen. Es ist wirklich cool, Menschen zu helfen.





