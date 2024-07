Les États-Unis défendent la mise en œuvre de normes cybernétiques orientées vers l’action à l’ONU

Vous pouvez accéder à n'importe quelle partie de la stratégie internationale des États-Unis en matière de cyberespace et de politique numérique ici . Cette partie est 26 sur 38.

Axe d’effort 1 : Poursuivre des discussions orientées vers l’action et axées sur la mise en œuvre des normes à l’ONU

Un engagement soutenu pendant près de deux décennies et demie et au cours de quatre administrations précédentes a donné naissance à un cadre de comportement responsable des États dans le cyberespace, soutenu à plusieurs reprises par tous les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui affirme l'applicabilité du droit international à l'utilisation par les États de l'information et de la communication. technologies, approuve l’adhésion aux normes volontaires de comportement responsable des États en temps de paix et propose des mesures pratiques de renforcement de la confiance pour contribuer à réduire le risque de conflit résultant de cyberincidents. Ce cadre est au cœur de notre vision d’un cyberespace dans lequel les États se comportent de manière appropriée, gèrent le risque d’escalade indésirable, tiennent les mauvais acteurs pour responsables de leurs activités irresponsables et travaillent ensemble pour réagir et se remettre des cyberincidents importants. La mise en œuvre de ces normes est toutefois essentielle à leur efficacité.





Nous poursuivrons des discussions plus orientées vers l'action à l'ONU, axées sur la manière dont les États membres et les institutions peuvent travailler ensemble pour mettre en œuvre les éléments essentiels du cadre et renforcer la capacité de tous les États à gérer les menaces liées à la cybersécurité. Pour s’adapter à cette conversation en évolution, les États-Unis et leurs partenaires ont proposé un forum plus orienté vers l’action, un Programme d’action (POA), comme futur mécanisme permanent de dialogue sur les questions cybernétiques liées à la sécurité internationale à l’ONU. Conçu pour être suffisamment flexible pour faire face aux menaces futures, les États membres fixant son orientation au fil du temps, le POA intégrera également les points de vue de la société civile, du secteur privé et d’autres parties prenantes non étatiques.





Dans le cadre de la promotion d’un comportement responsable des États dans le cyberespace, les États-Unis et leurs partenaires continueront également de travailler ensemble dans le cadre de la sécurité régionale et dans d’autres forums, tels que l’Organisation pour la sécurité et la coopération, l’Organisation des États américains et le Forum régional de l’ASEAN, pour élaborer et mettre en œuvre des mesures de cyberconfiance.













Cet article a été initialement publié le 6 mai 2024par le Département d'État américain.