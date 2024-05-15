Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    美国倡导在联合国实施以行动为导向的网络规范经过@whitehouse
    375 讀數
    375 讀數

    美国倡导在联合国实施以行动为导向的网络规范

    经过 The White House2m2024/05/15
    Read on Terminal Reader
    tldt arrow
    en-flagENru-flagRUtr-flagTRko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    ZH

    太長; 讀書

    美国正通过联合国的重点讨论，倡导在网络空间实施负责任的国家行为。拟议的行动计划 (POA) 旨在解决全球网络规范和建立信任措施问题，并辅以参与区域安全论坛，以开展更广泛的网络安全合作。
    featured image - 美国倡导在联合国实施以行动为导向的网络规范
    The White House HackerNoon profile picture

    您可以在此处跳转到美国国际网络空间和数字政策战略的任何部分。此部分为 38 部分中的第 26 部分。

    努力方向一：开展以联合国规范实施为重点的行动导向讨论

    近二十五年来，经过前四届政府的持续参与，我们已制定出一套负责任的网络空间国家行为框架，并得到了联合国大会所有成员国的一致支持。该框架肯定了国际法对各国使用信息和通信技术的适用性，赞同在和平时期遵守负责任的国家行为自愿规范，并提出了切实可行的建立信任措施，以帮助降低网络事件引发冲突的风险。该框架是我们网络空间愿景的核心，在这个网络空间中，各国应行为得体，管理不必要的升级风险，追究不负责任行为者的责任，并共同应对重大网络事件并从中恢复。然而，这些规范的实施对其有效性至关重要。


    我们将在联合国开展更多以行动为导向的讨论，重点关注成员国和机构如何共同实施该框架的基本要素，并建设所有国家管理网络相关威胁的能力。为了适应这一不断发展的对话，美国及其合作伙伴已提议建立一个更具行动导向的论坛，即《行动计划》（POA），作为未来联合国就与国际安全有关的网络问题进行对话的永久机制。《行动计划》旨在具有足够的灵活性以应对未来的威胁，成员国将逐步确定其方向，它还将吸收民间社会、私营部门和其他非国家利益攸关方的意见。


    作为推进网络空间负责任的国家行为的一部分，美国和我们的合作伙伴还将继续在地区安全和其他论坛（如安全与合作组织、美洲国家组织和东盟地区论坛）上共同努力，制定和实施网络信任建设措施。


    图 4. 联合国网络空间负责任国家行为框架的四个组成部分。（澳大利亚战略政策研究所/联合国大会插图。）



    这里继续阅读。

    本文最初由美国国务院于2024 年 5 月 6 日发布


    Tailscale
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    The White House HackerNoon profile picture
    The White House@whitehouse
    The White House is the official residence and workplace of the president of the United States.
    Read my stories

    標籤

    purcat-imgcybersecurity #international-cyberspace #u.s.-cyberspace-policy #u.s.-digital-policy-strategy #cyber-resilience #cyberspace-governance #international-collaboration #cybersecurity-diplomacy #international-data-governance

    Languages

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-ruРусскийhackernoon-bnবাংলাhackernoon-hiहिंदीhackernoon-viTiếng Việthackernoon-ptPortuguêshackernoon-zh中国人hackernoon-esEspañolhackernoon-trTürkçehackernoon-frFrançaishackernoon-ko한국인hackernoon-ja日本語hackernoon-deDeutsch

    这篇文章刊登在...

    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    相關故事

    Article Thumbnail
    重新定义经济预测：insytz 算法如何预测大衰退
    by sarahevans
    Jan 01, 1970
    #economics
    Article Thumbnail
    点击赚钱：Telegram 可能会在 Solana 之前吸引下一个 100 亿加密用户
    by web3tales
    Jan 01, 1970
    #cryptocurrency
    Article Thumbnail
    比特币 UTXO 模型，为独特的生态系统提供动力
    by ckb
    Jan 01, 1970
    #bitcoin-utxo
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas