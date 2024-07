Os EUA defendem a implementação de normas cibernéticas orientadas para a ação na ONU

Você pode acessar qualquer parte da Estratégia Internacional de Política Digital e Ciberespaço dos Estados Unidos aqui . Esta parte é 26 de 38.

Linha de Esforço 1: Prosseguir Discussões Orientadas para a Ação com Foco na Implementação de Normas na ONU

O envolvimento sustentado ao longo de quase duas décadas e meia e em quatro administrações anteriores produziu um quadro de comportamento responsável do Estado no ciberespaço repetidamente apoiado por todos os membros da Assembleia Geral da ONU, que afirma a aplicabilidade do direito internacional ao uso da informação e comunicação pelos Estados. tecnologias, endossa a adesão a normas voluntárias de comportamento responsável do Estado em tempos de paz e propõe medidas práticas de criação de confiança para ajudar a reduzir o risco de conflito resultante de incidentes cibernéticos. O quadro é o núcleo da nossa visão para um ciberespaço em que os Estados se comportam de forma adequada, gerem o risco de uma escalada indesejada, responsabilizam os malfeitores por atividades irresponsáveis e trabalham em conjunto para responder e recuperar de incidentes cibernéticos significativos. A implementação destas normas, no entanto, é fundamental para a sua eficácia.





Prosseguiremos discussões mais orientadas para a acção na ONU, centradas na forma como os Estados-Membros e as instituições podem trabalhar em conjunto para implementar os elementos essenciais do quadro e desenvolver a capacidade de todos os Estados para gerir ameaças relacionadas com o ciberespaço. Para acomodar esta conversa em evolução, os Estados Unidos e os seus parceiros propuseram um fórum mais orientado para a acção, um Programa de Acção (POA), como um futuro mecanismo permanente para o diálogo sobre questões cibernéticas relacionadas com a segurança internacional na ONU. Concebido para ser suficientemente flexível para enfrentar ameaças futuras, com os Estados-membros a definirem a sua direcção ao longo do tempo, o POA também incorporará as opiniões da sociedade civil, do sector privado e de outras partes interessadas não estatais.





Como parte do avanço do comportamento responsável do Estado no ciberespaço, os Estados Unidos e os nossos parceiros também continuarão a trabalhar juntos na segurança regional e em outros fóruns, como a Organização para a Segurança e Cooperação, a Organização dos Estados Americanos e o Fórum Regional da ASEAN, para desenvolver e implementar medidas de reforço da confiança cibernética.













Esta postagem foi publicada originalmente em 6 de maio de 2024,pelo Departamento de Estado dos EUA