Le ministère de la Défense explore les applications de la technologie quantique dans la sécurité nationale

Le ministère de la Défense vient d'acquérir le premier ordinateur quantique du gouvernement. Les ordinateurs quantiques peuvent exécuter des calculs incroyablement complexes extrêmement rapidement et résoudre les problèmes que les ordinateurs ordinaires ne peuvent pas résoudre. Le ministère de la Défense, en partenariat avec la société britannique Orca Computing, explore les applications de la technologie quantique dans la défense. Dans ce fil, notre communauté discute des ordinateurs quantiques et de leurs utilisations percutantes.

Ce fil de discussion de Mónica Freitas, Arthur Tkachenko et Sara Pinto s'est produit sur la chaîne #technologique officielle de slogging et a été modifié pour plus de lisibilité.

Le ministère de la Défense acquiert le premier ordinateur quantique du gouvernement

https://www.bbc.com/news/technology-61647134

"Le ministère de la Défense (MoD) a acquis le premier ordinateur quantique du gouvernement.



Les ordinateurs quantiques peuvent effectuer des calculs très complexes extrêmement rapidement et leurs créateurs disent qu'ils peuvent résoudre les problèmes que les ordinateurs ordinaires ne peuvent pas résoudre.



Le MoD travaillera avec la société britannique Orca Computing pour explorer les applications de la technologie quantique dans la défense.



Stephen Till, du Laboratoire des sciences et technologies de la défense (DSTL) du ministère de la Défense, l'a qualifié de "moment marquant"".

"Les ordinateurs que l'on trouve dans la plupart de nos foyers et lieux de travail traitent les données en bits, qui ont une valeur binaire de zéro ou un.



Les ordinateurs quantiques utilisent à la place une unité à deux états pour le traitement des données appelée qubit.



Cela peut représenter des chiffres comme un ou zéro simultanément grâce à un processus de mécanique quantique appelé superposition, permettant aux ordinateurs quantiques de combler les chiffres binaires et de faire face à l'incertitude là où les ordinateurs ordinaires ne le peuvent pas."

"Le professeur Winfried Hensinger, directeur du Sussex Center for Quantum Technologies à l'Université du Sussex, a déclaré que le véritable potentiel des ordinateurs quantiques mettra du temps à se matérialiser pleinement.



"Ils ne peuvent pas encore résoudre de problèmes pratiques. Ils vous permettent peut-être d'évaluer les possibilités de travail sur un ordinateur quantique si vous pouviez adapter cette machine à de très grandes tailles de système."



Mais il ajoute que la promesse de l'informatique quantique, et l'exploration de celle-ci par le MoD, est toujours importante. "L'informatique quantique peut être perturbatrice dans presque tous les secteurs industriels", ajoute le professeur Hensinger."

"L'idée est qu'il sera utilisé dans la lutte contre le changement climatique, dans le développement de nouveaux médicaments et d'une intelligence artificielle améliorée - et dans ce cas, potentiellement pour soutenir l'armée."

Pour faire court, le Royaume-Uni a acheté son premier ordinateur quantique. Les usages de l'ordinateur sont encore à définir, mais il ouvre certainement des possibilités. Que pensez-vous de cette acquisition ?

L'ont-ils déplacé sous terre au niveau -100 du Pentagone ?

Mónica Freitas, maintenant, c'est tout à fait l'acquisition. Avoir ce type de technologie, c'est toujours prometteur. La possibilité d'effectuer rapidement des calculs complexes aidera certainement à développer la technologie de manière plus efficace. La quantité de données que ce supercalculateur peut stocker est un excellent signe pour l'IA. J'ai lu que ces ordinateurs quantiques combinés à l'IA peuvent même prendre en charge des tâches liées à l'évaluation des données ou à la prévision dans le futur, de manière sûre et fiable.

Arthur Tkachenko, Orca Computing était celui qui était derrière, je pense.

Existe-t-il un autre pentagone au Royaume-Uni ? ! 😂

Sara Pinto, absolument. Il peut aider à suivre le changement climatique et à concevoir des stratégies pour mieux y faire face. La même chose peut être faite pour développer de nouveaux médicaments et traitements médicaux et soutenir l'armée (ce qui me passionne le moins).

Mónica Freitas, combien de temps pensez-vous qu'il faudra avant que nous voyions d'autres informations sur l'utilisation réelle de cet ordinateur quantique ?

Sara Pinto, je pense qu'ils ont mentionné un projet d'un an juste pour déterminer quoi faire avec l'ordinateur quantique. Donc, peut-être trois ans jusqu'à ce qu'il soit réellement mis au travail ?

Mónica Freitas, oh ok, ça sonne comme une bonne estimation. Nous devons garder un œil là-dessus, nous avons hâte de voir les avantages.

Sara Pinto, pareil, mais j'aimerais encore plus voir les ordinateurs quantiques se généraliser.

Sara Pinto, à quoi voudriez-vous que cette technologie soit utilisée ?

Mónica Freitas, je pense que le prochain Pentagone doit être créé en Ukraine lorsque nous gagnerons cette guerre. Elon creusera des tunnels souterrains, des armes que nous avons déjà.

Arthur Tkachenko, pas Ellon 😂

Mónica Freitas, ma pensée immédiate va à l'environnement et au changement climatique. Cependant, c'est un sujet plus complexe puisqu'il ne s'agit pas seulement de trouver une solution mais d'agir en conséquence.

Mónica Freitas, mais j'aimerais aussi qu'ils l'utilisent dans le domaine de la santé. Je pense que c'est nécessaire, et ils pourraient obtenir des résultats admirables.

Sara Pinto, la santé et la finance/économie semblent être de bonnes utilisations pour cette technologie. Cela pourrait aider à gérer les institutions et à trouver des solutions innovantes qui prendraient trop de temps autrement.

