O Ministério da Defesa está explorando aplicações para tecnologia quântica em segurança nacional

O Ministério da Defesa adquiriu o primeiro computador quântico do governo. Os computadores quânticos podem executar cálculos incrivelmente complexos com extrema rapidez e resolver os problemas que os computadores comuns não conseguem. O Ministério da Defesa, em parceria com a empresa britânica Orca Computing, está explorando aplicações da tecnologia quântica na defesa. Neste tópico, nossa comunidade discute computadores quânticos e seus usos impactantes.

Este tópico de Slogging de Mónica Freitas, Arthur Tkachenko e Sara Pinto ocorreu no canal oficial de #tecnologia do slogging e foi editado para facilitar a leitura.

Ministério da Defesa adquire o primeiro computador quântico do governo

https://www.bbc.com/news/technology-61647134

"O Ministério da Defesa (MoD) adquiriu o primeiro computador quântico do governo.



Os computadores quânticos podem fazer cálculos muito complexos com extrema rapidez e seus criadores dizem que podem resolver os problemas que os computadores comuns não conseguem.



O MoD trabalhará com a empresa britânica Orca Computing para explorar aplicações de tecnologia quântica na defesa.



Stephen Till, do Laboratório de Ciência e Tecnologia de Defesa do MoD (DSTL), chamou isso de "momento marcante".

"Os computadores encontrados na maioria de nossas casas e locais de trabalho processam dados em bits, que têm um valor binário de zero ou um.



Em vez disso, os computadores quânticos usam uma unidade de dois estados para processamento de dados chamada qubit.



Isso pode representar dígitos como um ou zero simultaneamente por meio de um processo de mecânica quântica chamado superposição, permitindo que os computadores quânticos superem os dígitos binários e lidem com a incerteza onde os computadores comuns não podem”.

"O professor Winfried Hensinger, chefe do Centro Sussex de Tecnologias Quânticas da Universidade de Sussex, diz que o verdadeiro potencial dos computadores quânticos levará tempo para se materializar completamente.



"Eles ainda não podem resolver nenhum problema prático. Eles estão permitindo que você talvez avalie as possibilidades do que trabalhar em um computador quântico teria se você pudesse escalar esta máquina para tamanhos de sistema realmente grandes."



Mas ele acrescenta que a promessa da computação quântica, e a exploração dela pelo MoD, ainda é significativa. “A computação quântica pode ser disruptiva em praticamente qualquer setor da indústria”, acrescenta o professor Hensinger.

“A ideia é que seja usado na luta contra as mudanças climáticas, no desenvolvimento de novos medicamentos e na melhoria da inteligência artificial – e, neste caso, potencialmente para apoiar os militares”.

Para encurtar a história, o Reino Unido comprou seu primeiro computador quântico. Os usos do computador ainda estão por definir, mas certamente abre possibilidades. Qual é a sua opinião sobre esta aquisição?

Quem é um empreiteiro?



Eles o moveram para o subsolo, para o andar -100 do Pentágono?

Mónica Freitas, agora, que aquisição e tanto. Ter este tipo de tecnologia é sempre promissor. A chance de fazer cálculos complexos rapidamente certamente ajudará a desenvolver a tecnologia de maneira mais eficaz. A quantidade de dados que este supercomputador pode armazenar é um ótimo sinal para a IA. Li que esses computadores quânticos combinados com IA podem até assumir tarefas relacionadas à avaliação de dados ou previsão no futuro, de maneira segura e confiável.

Arthur Tkachenko, Orca Computing foi quem está por trás disso, eu acho.

Existe outro pentágono no Reino Unido?! 😂

Sara Pinto, com certeza. Ele pode ajudar a rastrear as mudanças climáticas e elaborar estratégias para lidar melhor com elas. O mesmo pode ser feito para desenvolver novos medicamentos e tratamentos médicos e apoiar os militares (o que me deixa menos empolgado).

Mónica Freitas, quanto tempo achas que vai demorar até termos mais notícias sobre a utilização efetiva deste computador quântico?

Sara Pinto, acho que falaram de um projeto de um ano só para saber o que fazer com o computador quântico. Então, talvez três anos até que seja realmente colocado em prática?

Mónica Freitas, ok, parece uma boa estimativa. Temos que ficar de olho nisso, mal podemos esperar para ver os benefícios.

Sara Pinto, idem, mas gostaria ainda mais de ver os computadores quânticos mais difundidos.

Sara Pinto, para que é que gostaria de ver esta tecnologia a ser utilizada?

Mónica Freitas, acho que o próximo Pentágono deve ser criado na Ucrânia quando vencermos esta guerra. Elon vai cavar túneis subterrâneos, armas que já temos.

Arthur Tkachenko, não Ellon 😂

Mónica Freitas, o meu pensamento imediato vai para o ambiente e as alterações climáticas. No entanto, esse é um assunto mais complexo, pois não se trata apenas de encontrar uma solução, mas de agir sobre ela.

Mónica Freitas, mas também gostava que o usassem na área da saúde. Acho que é necessário, e eles podem alcançar resultados admiráveis.

Sara Pinto, saúde e finanças/economia parecem ser ótimas aplicações para esta tecnologia. Poderia ajudar a gerenciar instituições e descobrir soluções inovadoras que, de outra forma, levariam muito tempo.

