国防部正在探索量子技术在国家安全中的应用

国防部已经获得了政府的第一台量子计算机。 量子计算机可以非常快速地执行极其复杂的计算，并解决普通计算机无法解决的问题。国防部与英国公司 Orca Computing 合作，正在探索量子技术在国防领域的应用。在这个线程中，我们的社区讨论了量子计算机及其有影响力的用途。 这个由 Mónica Freitas、Arthur Tkachenko 和 Sara Pinto 撰写的 Slogging 线程出现在 slogging 的官方#technology 频道中，为了便于阅读，已对其进行了编辑。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 6 月 13 日下午 2:06 国防部获得政府的第一台量子计算机 https://www.bbc.com/news/technology-61647134 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 6 月 13 日下午 2:07 量子计算机可以非常快速地进行非常复杂的计算，它们的创造者说他们可以解决普通计算机无法解决的问题。 国防部将与英国公司 Orca Computing 合作，探索量子技术在国防领域的应用。 国防部国防科学与技术实验室 (DSTL) 的斯蒂芬·蒂尔 (Stephen Till) 称其为“里程碑时刻”。 “国防部（MoD）已经获得了政府的第一台量子计算机。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 6 月 13 日下午 2:07 “在我们大多数家庭和工作场所中发现的计算机以位为单位处理数据，其二进制值为 0 或 1。 量子计算机改为使用称为量子位的两态单元进行数据处理。 这可以通过称为叠加的量子力学过程同时表示像一或零这样的数字，让量子计算机桥接二进制数字并应对常规计算机无法处理的不确定性。” 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 6 月 13 日下午 2:08 “苏塞克斯大学苏塞克斯量子技术中心负责人 Winfried Hensinger 教授表示，量子计算机的真正潜力需要时间才能完全实现。 “它们实际上还不能解决任何实际问题。如果你可以将这台机器扩展到非常大的系统规模，它们让你能够评估在量子计算机上工作的可能性。” 但他补充说，量子计算的前景，以及国防部对它的探索，仍然意义重大。 “量子计算几乎可以在任何行业领域产生颠覆性影响，”亨辛格教授补充道。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 6 月 13 日下午 2:09 “我们的想法是，它将用于应对气候变化、开发新药和改进人工智能——在这种情况下，可能会支持军队。” 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 6 月 13 日下午 2:11 长话短说，英国已经购买了第一台量子计算机。计算机的用途仍有待定义，但它确实开辟了可能性。您对此次收购有何看法？ 亚瑟·特卡琴科 2022 年 6 月 14 日下午 4:18 谁是承包商？ 他们把它搬到地下到五角大楼的-100层了吗？ 萨拉平托 2022 年 6 月 15 日下午 3:35 莫妮卡弗雷塔斯，现在，这就是收购。拥有这种技术总是很有希望的。快速进行复杂计算的机会肯定有助于以更有效的方式开发技术。这台超级计算机可以存储的数据量对人工智能来说是一个很好的标志。我读到这些量子计算机与人工智能相结合，甚至可以以安全可靠的方式接管与未来数据评估或预测相关的任务。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 6 月 16 日下午 6:35 我认为，Arthur Tkachenko，Orca Computing 是其背后的人。 英国还有五角大楼吗？！ 😂 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 6 月 16 日下午 6:38 萨拉平托，绝对。它可以帮助跟踪气候变化并设计策略以更好地应对它。开发新药和医疗方法以及支持军队（我最不感兴趣）也可以这样做。 萨拉平托 2022 年 6 月 17 日下午 12:22 Mónica Freitas，你认为我们需要多长时间才能看到更多关于这台量子计算机实际使用的消息？ 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 6 月 17 日晚上 7:25 Sara Pinto，我认为他们提到了一个为期一年的项目，只是为了确定如何处理量子计算机。那么，可能需要三年时间才能真正投入使用？ 萨拉平托 2022 年 6 月 20 日上午 11:28 Monica Freitas，哦，好吧，这听起来是个不错的估计。我们必须密切关注这一点，迫不及待地想看到好处。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 6 月 20 日下午 1:19 Sara Pinto 也一样，但我更希望看到量子计算机更普及。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 6 月 20 日下午 1:19 Sara Pinto，您希望看到这项技术用于什么用途？ 亚瑟·特卡琴科 2022 年 6 月 20 日晚上 7:23 Mónica Freitas，我认为当我们赢得这场战争时，必须在乌克兰建立下一个五角大楼。埃隆将挖掘地下隧道，我们已经拥有的武器。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 6 月 23 日下午 3:00 亚瑟·特卡琴科，不是埃隆😂 萨拉平托 2022 年 6 月 24 日晚上 7:18 Monica Freitas，我的直接想法是环境和气候变化。但是，这是一个更复杂的主题，因为它不仅要找到解决方案，还要实际采取行动。 萨拉平托 2022 年 6 月 24 日晚上 7:21 Mónica Freitas，但我也希望看到他们将其用于医疗保健。我认为这是必要的，他们可能会取得令人钦佩的结果。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 6 月 28 日下午 2:31 Sara Pinto，医疗保健和金融/经济学似乎是这项技术的绝佳用途。它可以帮助管理机构并找出需要很长时间的创新解决方案。 🔥 1