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    国防部正在探索量子技术在国家安全中的应用经过@slogging
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    国防部正在探索量子技术在国家安全中的应用

    2022/07/18
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    经过 @slogging 1,192 讀數
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    太長; 讀書

    国防部已经获得了政府的第一台量子计算机。量子计算机可以非常快速地执行极其复杂的计算，并解决普通计算机无法解决的问题。国防部与英国公司 Orca Computing 合作，正在探索量子技术在国防领域的应用。在这个线程中，我们的社区讨论了量子计算机及其有影响力的用途。

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